Eylül ayında rekor kırmıştı! Bakırda iki ayda dengeler değişti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Eylül ayında rekor seviyeleri gören bakır, satış baskısının artmasıyla son beş ayın en düşük seviyesine kadar geriledi.
Küresel piyasalarda bakır fiyatlarında dikkat çeken düşüş yaşandı. Yeni Şafak'ın haberine göre, eylül ayında rekor seviyelere çıkan bakır sadece iki ay içinde yönünü aşağı çevirdi ve son beş ayın en düşük seviyelerini gördü.
Bakırda satış baskısı üçüncü güne taşındı
Londra Metal Borsası’nda üç ay vadeli bakır kontratı yüzde 0,9 düşüşle ton başına 13 bin 273,50 dolara geriledi. Gün içerisinde 8 Temmuz’dan bu yana en düşük seviye test edilirken düşüş üçüncü işlem gününde de sürdü. ABD’de enflasyonun beklentileri aşması, FED’in yakın dönemde faiz indirimine gitmeyeceği beklentisini güçlendirdi. Dolar ile tahvil getirilerindeki yükseliş de bakır üzerindeki satış baskısını artırdı.
Çin’den gelen sinyal dikkat çekti
Yapay zeka yatırımları ve elektrik altyapısındaki büyüme bakıra yönelik uzun vadeli talebi desteklese de teknoloji hisselerindeki düşüş kısa vadeli beklentileri zayıflattı.Buna karşılık Çin’de bakır stoklarının son üç yılın en düşük seviyesine inmesi piyasada farklı bir tablo oluşturdu. Ülkede ithal bakır için ödenen ek farkın rekor seviyelere çıkması, arzın giderek sıkılaştığına işaret etti.
Düşüş kalıcı olmayabilir
Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, mevcut tablonun kalıcı bir çöküşten çok kısa süreli bir dalgalanma olabileceğini belirtti. Hansen’e göre elektrik altyapısına yönelik küresel yatırımlar güçlü kalırken, bakıra olan temel ihtiyaç ilerleyen dönemde yeniden daha belirgin hale gelebilir.
Ekonomi
Ocak 2027 maaş zammı tablosu netleşiyor! SSK, Bağ-kur ve memur emeklisine ne kadar zam gelecek?