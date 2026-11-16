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Ekonomi Eylül ayında rekor kırmıştı! Bakırda iki ayda dengeler değişti
Ekonomi

Eylül ayında rekor kırmıştı! Bakırda iki ayda dengeler değişti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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Eylül ayında rekor kırmıştı! Bakırda iki ayda dengeler değişti

Eylül ayında rekor seviyeleri gören bakır, satış baskısının artmasıyla son beş ayın en düşük seviyesine kadar geriledi.

Küresel piyasalarda bakır fiyatlarında dikkat çeken düşüş yaşandı. Yeni Şafak'ın haberine göre, eylül ayında rekor seviyelere çıkan bakır sadece iki ay içinde yönünü aşağı çevirdi ve son beş ayın en düşük seviyelerini gördü.

 

Bakırda satış baskısı üçüncü güne taşındı

Londra Metal Borsası’nda üç ay vadeli bakır kontratı yüzde 0,9 düşüşle ton başına 13 bin 273,50 dolara geriledi. Gün içerisinde 8 Temmuz’dan bu yana en düşük seviye test edilirken düşüş üçüncü işlem gününde de sürdü. ABD’de enflasyonun beklentileri aşması, FED’in yakın dönemde faiz indirimine gitmeyeceği beklentisini güçlendirdi. Dolar ile tahvil getirilerindeki yükseliş de bakır üzerindeki satış baskısını artırdı.

 

Çin’den gelen sinyal dikkat çekti

Yapay zeka yatırımları ve elektrik altyapısındaki büyüme bakıra yönelik uzun vadeli talebi desteklese de teknoloji hisselerindeki düşüş kısa vadeli beklentileri zayıflattı.Buna karşılık Çin’de bakır stoklarının son üç yılın en düşük seviyesine inmesi piyasada farklı bir tablo oluşturdu. Ülkede ithal bakır için ödenen ek farkın rekor seviyelere çıkması, arzın giderek sıkılaştığına işaret etti.

 

Düşüş kalıcı olmayabilir

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, mevcut tablonun kalıcı bir çöküşten çok kısa süreli bir dalgalanma olabileceğini belirtti. Hansen’e göre elektrik altyapısına yönelik küresel yatırımlar güçlü kalırken, bakıra olan temel ihtiyaç ilerleyen dönemde yeniden daha belirgin hale gelebilir.

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