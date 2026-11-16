Putin’in akıl hocasından dünyayı sarsacak çıkış! Üç liderin buluşmasında hangi hesap var?

Reuters’ın aktardığına göre Dugin, Rus devlet yayın kuruluşu Radio Sputnik’e yaptığı açıklamada, üç liderin buluşmasının dünyada kimin söz sahibi olduğunu göstereceğini söyledi. Dugin, “Bu, dünyada kimin önemli olduğunu gösteriyor: Biz, Çin ve Batı” ifadelerini kullandı.

Zirvenin sembolik önemine de değinen Dugin, görüşmenin Batı’nın kabul etmediği çok kutuplu dünya düzeninin bir teyidi olacağını ileri sürdü.

“ÜÇ KUTUPLU DÜNYA” TEZİNİ YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ

Rus Yeni Avrasyacılık akımının önde gelen isimlerinden Dugin, dünyanın ABD, Çin ve Rusya merkezli üç kutuplu bir düzene geçtiğini daha önce de savunmuştu. Dugin, 2021 yılında yayımladığı yazısında ABD’nin küresel hegemonyasını sürdürme imkânının sona erdiğini öne sürmüştü.

ZELENSKİ’DEN “YENİ YALTA” ENDİŞESİ

Üçlü zirvenin, İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD, İngiltere ve Sovyetler Birliği liderlerinin nüfuz alanlarını görüştüğü 1945 Yalta Konferansı’yla karşılaştırılması dikkat çekiyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, geçen ay yaptığı açıklamada zirvenin yeni bir Yalta’ya dönüşmesini istemediklerini belirterek, “Nüfuz alanlarının yeniden dağıtıldığı bir Yalta 2, 3 ya da 4'e dönüşmesini gerçekten istemiyoruz” dedi.

Eski NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı emekli Orgeneral Philip Breedlove da Putin’in dünyayı üç nüfuz alanına bölmeyi amaçladığını ileri sürdü. Breedlove’a göre Uzak Doğu Çin’e, Avrupa Rusya’ya, Batı Yarımküre ise ABD’ye bırakılmak isteniyor.

ÇİN: “ÇIĞIR AÇICI ÖNEME SAHİP”

Çin Dışişleri Bakanlığı, zirvenin 19 Kasım Perşembe günü Shenzhen’de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) toplantısı kapsamında gerçekleştirileceğini doğruladı.

Bakanlık Sözcüsü Mao Ning, liderlerin dünya barışı ve büyük güçler arasındaki stratejik istikrar konularını ele alacağını belirterek buluşmayı “çığır açıcı öneme sahip” sözleriyle değerlendirdi. Çinli yetkililerin ise zirvenin yeni bir Yalta olarak nitelendirilmesine karşı çıktığı aktarıldı.

MASADA NÜKLEER SİLAHLAR VE İRAN VAR

ABD tarafı, görüşmenin öncelikli gündem maddesinin nükleer silahların azaltılması olacağını açıkladı. Ancak Reuters’a konuşan Çinli akademisyenler, Pekin’in bu öneriyi kabul etmesinin zor olabileceğini değerlendirdi. ABD ve Rusya’nın 5 binden fazla nükleer savaş başlığına sahip olduğu, Çin’in envanterinde ise yaklaşık 500 başlık bulunduğu belirtiliyor.

Trump’ın İran’daki gelişmeleri de gündeme getirmesi bekleniyor. Ukrayna savaşının ise ABD ile Rusya arasında ayrı bir müzakere süreci yürütüldüğü için üçlü görüşmede ele alınmasının planlanmadığı bildirildi. Analistler, üç liderin farklı hedeflerle masaya oturması nedeniyle kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılmasının zor olduğunu değerlendiriyor.