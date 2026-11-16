AK Parti’ye geçeceği konuşuluyordu! Beyoğlu Belediye Başkanvekili, CHP’den istifa etti

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekilliğine seçilen Sefer Karaahmetoğlu, CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Günlerdir kendisine ulaşılamadığı belirtilen Karaahmetoğlu, yaptığı yazılı açıklamada istifa kararının gerekçelerini anlattı. Beyoğlu'na hizmet etme sorumluluğuna dikkat çeken Karaahmetoğlu, parti içindeki tartışmaların yerel yönetim çalışmalarını olumsuz etkilediğini savundu.

"ENERJİMİZİ İÇ KAVGALARA TÜKETİYORUZ"

CHP içindeki ayrışmalara tepki gösteren Karaahmetoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gelinen noktada, Cumhuriyet Halk Partisi içinde ayyuka çıkan hizip, tartışmaların ve ayrışmaların yerel yönetim çalışmalarını da olumsuz etkilediğini görüyor ve yaşıyorum. Enerjimizi çalışmaya ve üretmeye değil, iç kavgalara tükettiren bu bölünmüşlüğün, Beyoğlu'na hizmet kaybı olarak yansımasını kabul edemiyorum."

"PARTİ İÇİ TARTIŞMALARIN BEDELİNİ VATANDAŞ ÖDEMEMELİ"

Beyoğlu'nun çözüm bekleyen sorunları bulunduğunu belirten Karaahmetoğlu, vatandaşların belediyeden somut hizmetler beklediğini vurguladı.

Karaahmetoğlu, " Beyoğlu'nun her geçen gün artan ve çözüm bekleyen meseleleri var. Hemşehrilerimiz bizlerden yaşadıkları sokağa, çocuklarının geleceğine, ailelerinin ihtiyaçlarına ilişkin somut adımlar bekliyor. Zamanımızı ve enerjimizi bu beklentilere ayırmakla yükümlüyüz. Parti içi tartışmaların bedelini Beyoğlulu komşularımızın ödemesine asla razı olamam" dedi.

"CHP İÇİNDE GÖREVİMİ YERİNE GETİRECEĞİME İNANCIM KALMADI"

Mevcut parti yapısı içerisinde sorumluluklarını yerine getirebileceğine yönelik inancını kaybettiğini belirten Karaahmetoğlu, istifa kararını şu sözlerle duyurdu:

"Bugün geldiğim noktada, mevcut parti yapısı içerisinde bu sorumluluğu gereği gibi yerine getirebileceğime dair inancımı tamamen kaybetmiş bulunuyorum. Bu nedenle, yaptığım değerlendirme sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum."

Karaahmetoğlu, birlikte çalıştığı yol arkadaşlarına teşekkür ederek bundan sonraki çalışmalarında hukuk, kamu yararı ve Beyoğlu'nun ihtiyaçlarını esas alacağını ifade etti.

2025 YILINDA BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLMİŞTİ

Sefer Karaahmetoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından 22 Ağustos 2025 tarihinde yapılan belediye meclisi seçiminde başkan vekili seçilmişti.

Dört tur süren seçimde Karaahmetoğlu 16 oy alırken Cumhur İttifakı'nın adayı Süleyman Baba 14 oyda kalmıştı. Böylece Beyoğlu Belediyesi'nde başkan vekilliği görevini CHP'li Karaahmetoğlu üstlenmişti.

AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ İDDİA EDİLDİ

Karaahmetoğlu'nun CHP'den ayrılacağı yönündeki iddiaların ardından AK Parti'ye katılabileceği de öne sürüldü.

İstifa kararının açıklanmasıyla birlikte Beyoğlu Belediyesi'ndeki siyasi dengelerin nasıl şekilleneceği tartışılmaya başlandı.