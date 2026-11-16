Başkan Erdoğan, Sezai Karakoç'u andı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 5'inci yıl dönümünde Türk edebiyatının ve düşünce dünyasının usta ismi "Diriliş Şairi" Sezai Karakoç'u unutmadı. Sosyal medya hesabından anlamlı bir anma mesajı yayımlayan Erdoğan, Karakoç'u rahmet ve hürmetle andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Kasım 2021'de vefat eden şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç'u andı.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Ebediyete irtihalinin 5’inci yılında Diriliş Şairimiz Üstat Sezai Karakoç’u rahmetle, hürmetle yâd ediyorum" paylaşımı yaptı.
SEZAİ KARAKOÇ KİMDİR?
Sezai Karakoç, 1933 yılında Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde doğmuş Türk şair, yazar ve düşünürdür. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun olmuştur. Türk edebiyatında özellikle İkinci Yeni şiir hareketi içerisindeki yeriyle tanınır. Diriliş dergisi ve Diriliş düşüncesinin kurucusudur. 2021 yılında İstanbul'da hayatını kaybetmiştir.
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