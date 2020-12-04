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Sahi, “tecavüz” uzmanı gazeteciler nerede?

Memleket CHP’deki tecavüz skandallarıyla çalkalanıyor.

Teorik olarak en azından memleketin dörtte üçü rezaletler yumağını ibretle izliyor..

CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz, arkadaşına ait restoranında partili bir genç kızı zorla alıkoyarak tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

CHP yönetimi olayı örtbas etmeye çalıştığı iddia edildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “operasyon operasyon” diyerek adeta mağdur genç kızın kumpasçı olduğunu öne sürdü. 

Daha yankısı dinmeden yeni taciz/tecavüzler gün yüzüne çıktı. 

Bu defa CHP İl Başkanlığında, hatta bizatihi il başkan yardımcılığı yapmış isimlerin tecavüzcü olduğu iddia edildi.

Yanlış anlaşılmasın ben iddia etmiyorum!..

Bizatihi tecavüze uğrayan CHP’li kadınlar yaşadıklarını anlatıyorlar. 

Hatta CHP’li eski vekil Barış Yarkadaş ifşa etti. 

CHP Avcılar İlçe Başkanlığı’nda görevli Özlem Hanelçi parti içerisinde cinsel saldırıya maruz kaldığını söyleyip ekledi: “Maltepe’deki kadın arkadaşa taciz olayını duydum. Bana da CHP İstanbul İl Başkan Yardımcıları ahlaksızlık yaptı. Şikâyet ettim, tehdit edildim. Canan Hanım’ın hiç sesi çıkmadı. CHP’de maalesef kadın olarak siyaset yapmak zor” dedi.

Bu kadar mı?

Değil tabii..

Peşinden Ümraniye İlçe Teşkilatında kanalizasyon patladı.

Teşkilatta görevli D.A. isimli genç kız, İstanbul Cumhuriyet Anadolu Başsavcılığı’na başvurarak, “gençlik kolları başkanı G.Ö.A. beni taciz etti” dedi. 

Ve 7 arkadaşıyla birlikte istifa etti.

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş da dertli..

Maltepe’deki rezaletin ortaya çıkmasından sonra kendisine CHP’deki tecavüzlerle ilgili adeta ihbar yağdığını söyledi.

Dahası da gelecek belli..

Pandoranın kutusu açıldı bir kere..

Peki o kadın dernekleri nerede?

Hani şu ağzını yaya yaya “hökömet İstiklal’de toplonmomuza üzün vermiyo” diyen kadın dernekleri nerede?

Düdüklü, mızıkalı üfürükçüler nerede?

O düdüklerinizi CHP İl Başkanlığı önünde öttürsenize?

Medyası nerede?

Sözcü’ye bakıyorum, 2 gündür 1. sayfasında tek satır haber yok..

Bylock’tan sonra tecavüz haberlerinde de ihtisas yapacak kadar bilgi birikimine sahip İsmail nerede?

Uşaki Tarikatının yıllar önce kovduğu şarlatanın taciz hadisesini en ince ayrıntısına kadar yazmıştı. 

Dosya üstüne dosya açan İsmail; ses versene azıcık?!!

Mesela TGC nerede?

Gazeteci Zekeriya Say önceki gün TGC Başkanı Turgay Olcayto’yu aradı.

Tecavüz haberlerinin yandaş medyada neden görülmediğini, bu konuya ilişkin TGC’nin nasıl bir pozisyon aldığını sordu..

Ne dese iyi?

“Biz siyasi meselelere girmiyoruz”

Yok ya?

Valla mı?

Yüz akımız Berat Albayrak’ın görevden ayrıldığı gece, resmi açıklamanın beklenmesini dahi sindirememiştiniz.

“Gerçekleri gizlememeye davet ediyoruz” bildirisini kim yayınladı?

“Gazetecilik alenileşmiş bir bilgiyi ‘iktidar ne der’ kaygısıyla saklamak değildir” diyen kim?

Bu siyasi bir açıklama değil mi?

Siyasetin daniskası değil mi?

Yoksa İstanbul Barosundaki “terörist afişi” rezaletinde olduğu gibi, TGC binasına da DHKP-C’liler zorla girip, başkanın odasına zorla çıkıp, o açıklamayı zorla ajanslara mı fakslattı?

Rahat olun..

“He valla nasıl bildiniz, aynen öyle oldu” diyebilirsiniz..

Nasılsa bir şey olmuyor..

Bakın baro yırttı o terörist afişi meselesinde; size de bir şey olmaz..

Burası Türkiye!

Yapamazsınız..

Çünkü sizler sivil topluma yerleşmiş, o ambalaj içine gizlenmiş CHP’lilersiniz..

Bakın ne acı ki üstünü örtmeye çalıştığınız, görmezden gelmeye çalıştığını şey tecavüz gibi alçakça bir eylem..

Duyarsız kaldığınız kadınlar da CHP’li..

Kendi insanınıza, dava arkadaşınıza dahi azıcık merhamet göstermiyor musunuz?

Tecavüze göz yummak, tecavüzcünün safında yer almak demektir..

Bizim safımız belli, kim yaparsa yapsın lânetliyoruz..

Haydi sizde safınızı belli edin.. 

Şimdilik selâmetle diyelim..

 

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Yorumlar

Deli İbo

Bu CHP yılların alışkanlığı ile Millet'e tecavüz taciz edemediğinden, şimdi kendi kendilerine taciz ve tecavüzde bulunuyorlar. Dedim ya alışkanlık ve ihtisas.
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mustafaa

iyiki cahape varmış arkadaş ..
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