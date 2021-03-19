O yıllarda siz iktidardaydınız beybisi..

15 Temmuz hain darbesinin üzerinden henüz 1 ay geçmiş..

Silahlı kuvvetlerdeki 300 küsur generalden 150’ye yakını, hain FETÖ darbesinde yer aldığı için tutuklanmış.

Kahraman generallerimiz, albaylarımız, yarbaylarımız, binbaşılarımız ve dahası, bir taraftan içlerine sızmış hainleri ayıklamaya, öbür taraftan da tutuklamalardan doğan boşluğu doldurmaya çalışıyorken, PKK “fırsat bu fırsat” demiş..

Hainlerden temizlenen ordumuzun zayıfladığını zanneden zavallılar, bir bildiri yayınlayıp, “şu dediklerimizi yapmazsanız bu iş daha kanlı bir hale gelir” diyerek parmak sallamış..

İşte tam o esnada, “ezilen teröristlerin sesi”, “KHK’dan atılan FETÖ’cülerin nefesi”, “süper, ultra, mega aktivist” Ömer Faruk Gergerlioğlu, PKK’ya arka çıkmış ve “bu işin sonu yok akıllı olun, PKK’nın dediğini yapın” kıvamında konuşmuş.

Şikayet üzerine de 2016’da dava açılmış..

İyi de Ömer bey aptal mı?

Durup dururken niye PKK’yı, KCK’yı övsün?

Bir süre sonra, herkesin “oooooo işte bu” diyeceği bir gelişme yaşanmış..

HDP Ömer beyi ödüllendirmiş..

Yıllarca PKK için bedel ödeyen, dağda aç kalan, düz ovada tırmalayan onlarca isim dururken, HDP bazen orada, kimi zaman şurada, bir bakmışsınız burada boy gösteren Gergerlioğlu’nu vekil adayı yapmış..

Parti içinde birileri homurdanmış..

“Heval, bu caştır” demişler, HDP’nin üst aklı “sus heval” deyip okyanus ötesini işaret etmiş.

“Heval bu 3-5 sene önce AKP’den aday olmuş” demişler..

Üst akıl, “sus heval” deyip okyanus ötesini işaret etmiş..

“Üst akılların bir bildiği vardır” deyip susmuşlar..

Sıkıysa susmasınlar..

Ömer beyin hiçbir dahli yok tabii bu işte..

Kendisi Kocaeli Devlet Hastanesinde görevli bir doktor olarak hastalarıyla çok meşgul..

Kendisini insan yaşamının kurtarılmasına vakfetmiş..

Gece gündüz çalışıyor..

Teheccüd namazından sonra, o aradaki 2 saatlik boşluğu da fırsat bilip, Türkiye Cumhuriyeti kayıtlarına terörist olarak geçen örgütlere kafa yormuş..

Yıl olmuş 2018..

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi 21 Şubat’ta Ömer beyi “PKK/KCK propagandası yapmak” suçundan hapse mahkûm etmiş.

İşte davada Ömer beye kravat taktığı için dahi indirim yapılmış..

Cezası kırpıla kırpıla, “yahu bu kadar basit bir ceza verilecekse ben de terörü öveyim” denilecek bir hale getirilerek, 2 yıl 6 aya düşürülmüş..

Yerel mahkemenin kararı verilmişken, 24 Haziran 2018’de de Ömer bey vekil olmuş.

Yani neymiş, Ömer bey cezayı vekil olmadan önce almış..

Mahkeme kararı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından temyiz üzerine Yargıtay’a göndermiş.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu’na verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onamış.

Dosya TBMM’ye gelmiş, Ömer beyin vekilliği uçmuş.

Süreç bu..

Tertemiz bir yargılama..

Sanık lehine yapılan indirimlerle dolu üstelik.

1 gün bile cezaevinde de yatırılmamış..

Ki, doğru olan da o zaten.

HDP ne diyor?

“Tıpkı 94’te Leyla Zana’ya, Selim Sadak’a yapılanlar gibi” diyor..

CHP de aynı ağızda..

Grup Başkan Vekilleri Engin Özkoç çıkıp, “Türkiye 80’li yıllara döndü” diyor.

HDP’ye açılan kapatma davasını hatırlatıyor..

Hadi bir an için o yıllara dönelim..

49. Hükümet görevde..

Erdal İnönü ve SHP iktidar ortağı..

Leyla Zana, Selim Sadak ve diğer DEP’liler hakkında neden soruşturma açıldı?

Türklük üzerine ettikleri yeminin, son cümlesini Kürtçe ettikleri için..

Adalet Bakanı kim?

Bu CHP’nin tapındığı Seyfi Oktay..

Leyla Zana ve Selim Sadak’ın enselerine basılıp meclisten alındıklarında hangi hükümet görevde?

50. Hükümet..

İktidar ortağı kim?

Yine CHP ve SHP..

Adalet Bakanı kim?

Seyfi Oktay ve hemen sonrasında Mehmet Moğultay..

Dün Türklük üzerine edilen Kürtçe yemine tahammül edemeyen CHP kafası, bugün PKK namlusunu işaret eden HDP’li vekile ve onun boğazına kadar teröre bulaşmış partisine sahip çıkıyor.

Üstelik Türkiye’nin bugünkü durumunu da, 80’lere benzetiyor.

HDP’yse terörü lanetlemek yerine..

Geçmişten ders çıkarmak yerine..

Leyla Zana’ların, Selim Sadak’ların ensesine basanlarla bir olup, Kürtçe yasağı zulmüne son veren Başkan Erdoğan’a saldırıyor.

Yere batsın beşeri adalet, şükür ki bir gün tecelli edecek ilahi adalet..