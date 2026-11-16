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Spor FIFA’dan Kayserispor’a kritik karar! Resmi açıklama geldi
Spor

FIFA’dan Kayserispor’a kritik karar! Resmi açıklama geldi

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FIFA’dan Kayserispor’a kritik karar! Resmi açıklama geldi

Kayserispor ile Arnavut futbolcu Indrit Tuci arasında FIFA'ya taşınan anlaşmazlıkta beklenen karar açıklandı. Dosyada tarafları ilgilendiren süreç sonuçlandı.

FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Dairesi; 26 yaşındaki Arnavut futbolcuya 105 bin Euro ödenmesine karar verirken, Kayserispor'un da 30 bin dolar para cezasına çarptırılmasına ve ihtar yaptırımı uygulanmasına karar verdi.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan yazılı açıklamada, "2025-2026 sezonunda kulübümüzde forma giyen futbolcu Indrit Tuci tarafından kulübümüz aleyhine FIFA nezdinde açılan alacak davası sonuçlanmıştır. FIFA Uyuşmazlık Çözüm Dairesi tarafından 12 Kasım 2026 tarihinde verilen, FPSD-26009 dosya numaralı karar kapsamında; Futbolcuya ödenmemiş ücret alacakları nedeniyle toplam 105.000 Euro ve ilgili tarihlerden itibaren yıllık %5 faiz ödenmesine kulübümüze ayrıca 30.000 ABD Doları para cezası ve ihtar yaptırımı uygulanmasına, kararda belirtilen süre içerisinde ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ve futbolcunun talepte bulunması hâlinde kulübümüze en fazla üç tam ve ardışık transfer dönemi boyunca yeni futbolcu tescil yasağı uygulanabilmesine karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" ifadelerine yer verildi.

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