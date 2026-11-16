Uyuşturucu operasyonunda onlarca gözaltı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, ilimiz ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında icra edilen operasyonlarda; 12 olay meydana gelmiş, 43 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmıştır. Yapılan operasyonlar neticesinde; bin 999 gram kubar esrar, bin 189 adet sentetik ecza, 15 adet sentetik kannabinoid (bonzai), 3 kök kenevir, 1 adet tabanca, 100 adet tabanca mühimmatı, 3 adet uyuşturucu imalathanesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelere el konulmuş olup, konu hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere, yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinci ile hız kesmeden aynı kararlılıkla devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.