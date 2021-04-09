O bildirinin arkasında Atlantik aklı var!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Joe Biden yönetiminin dış politikada izleyeceği yol haritasına ilişkin yaptığı basın toplantısında ne demişti?

“ABD artık farklı ülkelerde askeri darbe denemeyecek, demokrasiyi ön planda tutacak.”

Bu anahtar kelimemiz olsun!

Siyasette HDP’yle İyi Parti’yi yan yana getirecek kadar güçlü..

Benzemezleri omuz omuza verdirecek kadar kuvvetli olan Atlantik aklının bir planı var..

Çok aşamalı çok uluslu..

İçi renk cümbüşüyle dolu..

Birbirinden aslında nefret eden ama Başkan Erdoğan gitsin diye geçici olarak kardeşlik antlaşması imzalayan benzemelerin bulunduğu bir kadrosu var.

Ablak foklardan, deniz aslarına, küskünlerden, faşistlere, liberallerden, “İslamcılar”a kadar geniş bir koro…

Ekonomiyi, salgını, iç ve dış dinamikleri koordineli şekilde kullanıp, Başkan Erdoğan’ı meşru kılıflı ancak, gayrimeşru yöntemlerle devirmeyi amaçlıyorlar.

Sene başında ABD başkanlık seçimlerindeki kargaşa yüzünden ara vermek zorunda kaldıkları sinsi operasyonu kaldıkları yerden başlattılar yine.

İki hafta önce..

Bir cuma gecesi piyasalar kapanıyor..

Dolar 7 lira 20 kuruş..

Cumartesi bir şey yok ama pazar sabahı fısıltı dolaşmaya başlıyor..

“Piyasalar çalkalanacak”, “Pazartesi dolar fırlayacak” deniliyor..

Sebep?

“Şey işte..”

Ne işte?

“Şey canım..”

Güzel Türkçemiz de şey diye bir ifade olmasa hapı yuttuk..

Pazar gecesi o fısıltı artık bağırtıya dönüşüyor.

Bankaların internet uygulamalarını o fısıltı satın almış.

Piyasalar kapalı olmasına rağmen, 7,20’lik dolar olmuş mu size 8,50 TL..

Sebep?

“Şey işte..”

Ne işte?

“Şey canım..”

Ulan sizin literatürde “şey”den başka bir cümle yok mu?

Yok işte demek..

Pazartesi sabahı piyasalar bir açılıyor, dolar 8,70..

Muhalefet başlıyor, “ekonomi battı” yaygarasına..

Soruyoruz, yahu Cuma gecesi Türkiye’deki holdingler, dev şirketler, fabrikalar, KOBİ’ler kapandı mı?

Yani üretim durdu, ihracat bitti, pazartesi sabahı artık Türkiye dünyaya 1 dolarlık mal satışı yapamayacak mı?

Cumadan pazartesiye ne değişti?

Hiçbir şey..

En makul muhaliflerden biri izah etti..

“Asya’daki sığ piyasalardan bir operasyon çektiler Türk Lirası’na.”

Hımmm..

Yani ekonominin çarkları durmamış, birilerinin operasyonuyla dolar fırlamış.

Asıl soru şu?

Peki niye bu operasyon yapıldı..

Ses seda yok kimseden..

Salı sabahı Yeni Asya üzerinden dillerinin altındaki baklayı çıkarıyorlar..

Erken seçim!

Kaldıkları yerden devam ediyorlar operasyona..

Türkiye “kur operasyonu”na cevap verip, doları sabitlemeyi başarınca, bir başka kol devreye giriyor hemen..

Bu defa Atatürk heykellerine saldırı başlıyor..

Yoksa su aygırları, ablak foklar, denizaslanları nasıl çıkacak piyasaya?

Bir gerekçe lazım!

104 emekli amiralin gece yarısı bildirisi patlıyor..

27 Nisan bildirisi vardı ya..

104 emekli amiral, sözde düşünce beyan ederken, “Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir” ifadesiyle aba altından sopa gösteriyor..

Hatırlayın, geçtiğimiz aylarda emekli Orgeneral İlker Başbuğ bir açıklama yapıp, “Menderes erken seçime gitseydi darbe olmazdı” demişti..

Yani seçilmiş meşru hükümet, sırf birilerinin paşa gönülleri öyle istiyor diye yeniden seçime gitmeli.

“Yenildik bir daha güreş olursa kesin kazanırız” diyen sıska pehlivanlar mutlu olsun diye Türkiye seçime gitmeli..

Aksi halde darbe mi olur?

İşte birbiri adına gelişen karanlık hadiselerin perde arkasında bu var.

Erken seçim!

İstanbul, Ankara ve İzmir’de mal paylaşımı kavgasına tutuşan 5 benzemez dağılmadan önce de, Türkiye’yi erken seçime götürmek istiyorlar..

Atlantik aklı “15 Temmuz’da olmadı, ittifak dağılmadan önce seçime gitmeliyiz. Ekonomiye biraz daha ayar verirsek, doları az daha zıplatırsak, orduyu da istediğimiz istikamete çekersek 50+1’i tamamlar, Erdoğan iktidarını deviririz” diyor.

Uyanık olalım, bu tuzağa düşmeyelim..

Selametle..