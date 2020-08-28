Sene 2013..

Eski Türkiye artıkları Ankara’da sokağa dökülmüştü..

Peşlerine de DHKP-C uzantılarını, o tarihte olaylardaki rolü bilinmeyen FETÖ’cüleri, HDPKK yandaşlarını ve diğerlerini takmış, çiçek böcek ayaklarıyla kinlerini kusuyorlardı..

Hani şu orman alanını talan edip kaçak üniversite yapan Koç’ların bayıldığı eylemler var ya..

İşte o eylemlerinin Ankara ayağı..

Gezi eylemleri işte..

Anladınız siz..

CHP de kuru kalabalık oluşturmak için çevre il ve ilçelerde kim varsa toplayıp Ankara’ya yığmıştı.

Biz de İstanbul’da televizyondan takip ediyoruz gelişmeleri.

Kanal değiştirirken Beyaz TV’ye denk geldim.

Muhabir, eylemcilerin arasına dalmış röportaj yapıyordu.

Bir amcaya mikrofon uzattı, “siz neyi protesto ediyorsunuz” diye sordu..

Amca kısa süre düşünüp cevap verdi, “mal ucuzlanmiş, saman pahalılanmiş” dedi.

Muhabir şaşırdı..

“Amca bu eylem Taksim’deki Gezi eylemi var ya, onun için yapılıyor” diyince amca kaptı mikrofonu, “Ossın ossın saman pahalılanmış” dedi..

‘Mal’dan kastı canlı hayvan, samanı da biliyorsunuz işte..

CHP yandaşı Cumhuriyet, Birgün gibi gazete görünümlü bültenlerin ısıtıp ısıtıp verdikleri ve ‘ne versen yiyen kitle’nin önüne attıkları malzeme..

Amca haklı mal ucuz bu ülkede..

Doğalgaz mı buldunuz, onların gündemi saman..

Libya’ya asker mi çıkaracaksınız, onların derdi saman..

Mavi Vatan mı mesele, verin samanlarını baksınlar işlerine..

Ne söylerseniz söyleyin, ne derseniz deyin dertleri saman..

Baştan aşağıya çelişkilerle dolular..

Şarabın yanında ithal peynire bayılırlar ama Venezüella’dan gelenine değil, Fransa’dan, Holanda’dan gelenine..

“Eee Ezine yeyin” denilince, “Olmaz sevmeyiz, biz rokfor yeriz” derler.

“AKP her yeri yüksek binalarla doldurdu” deyip tepki gösterirler ama rehin aldıkları belediyelerde koca koca kuleler yükseltir, rezidanslarda otururlar..

Otomobil fiyatlarından dert yanarlar ama “yerli oto yapacağız ucuz olacak” dediğinizde de, “sizin neyinize araba yapmak, binmeyiz almayız biz” derler..

Evlerinde çifter klima vardır ama HES’ten nefret ederler, “nükleere hayır” derler ama elektrikler kesilince küfrederler..

Yahu bu fişi kime takacağız o zaman, nasıl üreteceğiz sizi mutlu edecek, faturalarınızı azaltacak elektriği?

Onun cevabı yok..

Olamaz da, çünkü sorun çözme değil, eleştirme makamıdır beyefendiler.

AK Parti Hükümetini de anlamıyorum bazen..

Önceki gün Riva Deresi’nin ıslahı için çalışma başlatıldı.

İBB Başkanı İmamoğlu olay yerinde, projeyi inceliyor..

Peki projeyi kim finanse ediyor?

Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı ana yüklenici..

Sorumluluk kim de?

İBB’de..

Bakanlığın sorumluluğundaki Kanal İstanbul’a el atan, İBB’nin bütçesini projenin iptali için harcayan İmamoğlu, Riva’ya da el atsa ya..

Neden el atmıyor?

İstanbul’un en büyük eksiği nutuk mu?

İBB nutuk basımı için ihale açıp 1 milyon 149 bin liraya ayırıyor.

Kitap basımına 1 milyon lira ayıran belediye Riva Deresi’ni neden temizlemiyor da yükü bakanlıklara havale ediyor..

AK Parti Hükümeti’ni de bu açıdan anlamıyorum..

Şans verin denesin Sayın İmamoğlu hakkını..

Bu millet güvenmiş, inanmış ve oy vermiş..

Bırakın İstanbul’u nasıl yönettiğini görelim.

Şimdilik selâmetle..