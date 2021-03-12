  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Murat Alan
Murat Alan
TÜM YAZILARI
Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

12 Mart 2021

12 Mart 1971
Ahmet Gülümseyen
Ahmet Gülümseyen

Ahmet Gülümseyen

12 Mart 2021

Pazariçi Saadet Camii ve spor! (1)

Ahmet Varol
Ahmet Varol

Ahmet Varol

12 Mart 2021

Libya’da Dibeybe hükümeti
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu

Ali Karahasanoğlu

12 Mart 2021

Manyakça sorular: 92 yaşındaki teyze bara mı gitmişti?
Av. Yaşar Baş
Av. Yaşar Baş

Av. Yaşar Baş

12 Mart 2021

Tüm misafirhaneler ve sosyal tesisler tek elden yönetilmeli
Hüseyin Öztürk
Hüseyin Öztürk

Hüseyin Öztürk

12 Mart 2021

İstiklal Marşı Bin Yılın Destanı
Murat Alan
Murat Alan

Murat Alan

12 Mart 2021

Korkmayın CHP’ye İslam gelmez
Prof. Dr. Ahmet Maranki
Prof. Dr. Ahmet Maranki

Prof. Dr. Ahmet Maranki

12 Mart 2021

Corona’nın birinci yılı ve gerçekler!!?
Şevki Yılmaz
Şevki Yılmaz

Şevki Yılmaz

12 Mart 2021

Ancak Bedr’in Arslanları, Onlardan şanlı idi…
Vehbi Kara
Vehbi Kara

Vehbi Kara

12 Mart 2021

Osman Özbek Başbakan’ın Şahsında Milletimize Küfretmiştir
Yaşar Değirmenci
Yaşar Değirmenci

Yaşar Değirmenci

12 Mart 2021

Yaşayan İslâm’ın ölü Müslümanı olmayalım! (1)
Hamaney DEAŞ'ı kimin kurduğunu açıkladı
Dünya

Hamaney DEAŞ'ı kimin kurduğunu açıkladı

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, DEAŞ'ı ABD'nin kurduğunu ve kendilerinin de bunu itiraf ettiğini açıkladı. Hamaney, cinayete kurban giden..
Bakan Koca'nın canlı yayında CNN Türk'te esrarengiz ses!
Gündem

Bakan Koca'nın canlı yayında CNN Türk'te esrarengiz ses! "Öldürürüm lan seni"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın düzenlediği basın toplantısına canlı bağlanan CNN Türk kanalında esrarengiz bir ses duyuldu. Kameraların ta..
Yeni Yaşam 20 Mart'ta İstanbul'u işaret etti: Yakma, yıkma görseli eşliğinde darbe iması!
Gündem

Yeni Yaşam 20 Mart'ta İstanbul'u işaret etti: Yakma, yıkma görseli eşliğinde darbe iması!

PKK terör örgütünün yayın organı Yeni Yaşam Gazetesi, Nevruz'a ilişkin yaptığı duyuru paylaşımında yanmış ve yıkılmış bir görsel kullanarak ..
Rusya ve Ukrayna arasında tehlikeli gerginlik! 'Ölümcül birlik' gönderildi
Dünya

Rusya ve Ukrayna arasında tehlikeli gerginlik! 'Ölümcül birlik' gönderildi

Rusya yanlısı birliklerle Ukrayna askerleri arasında aylar sonra ilk kez çatışma çıktı. Her iki taraf da birbirini suçlarken, Rusya yanlısı ..
FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'den örgüte gizli mesaj: Acele etmeyin
Gündem

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'den örgüte gizli mesaj: Acele etmeyin

15 Temmuz hain darbe girişiminde milletin karşısında mağlup olan FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen yeni bir 'Kırık Testi' konuşması yaparak örgü..
Yiğit Bulut’un tweeti heyecanlandırdı! Açıklama yaptı
Gündem

Yiğit Bulut’un tweeti heyecanlandırdı! Açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut’un paylaşamı büyük merak uyandırdı. Takipçileri..
'Süt alamıyorum' diyen CHP'li kadın meğer 'viski' alıyormuş!
Gündem

'Süt alamıyorum' diyen CHP'li kadın meğer 'viski' alıyormuş!

CHP Genel Merkezi'nin düzenlediği programda kürsüye çıkarılan Yıldız Bacıoğlu adlı kadın, "süt alamıyorum" diye bağırarak Cumhurbaşkanı Erdo..
Kılıçdaroğlu'ndan beyin yakan doğal gaz açıklaması
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan beyin yakan doğal gaz açıklaması

Doğu Akdeniz'deki doğal gaz yataklarıyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz'deki gazı Türkiye'y..
HGS VE OGS geçiş ihlalleri e-Devlet üzerinden görülebilecek
Ekonomi

HGS VE OGS geçiş ihlalleri e-Devlet üzerinden görülebilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sürücüler için farkındalık yaratan e-Devlet’te Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) Bor..
Oyun adı altında yeni bir teknik: Terörize uçurtmalar
Gündem

Oyun adı altında yeni bir teknik: Terörize uçurtmalar

Adana Valiliği tarafından yapılan açıklama ile il merkezinde uçurtma uçurulması bazı güvenlik riskleri sebebi ile yasaklandı.
12 Mart 2021

Korkmayın CHP’ye İslam gelmez

Tarih 1 Kasım 2014..

Ankara Söğütözü’nde bulunan CHP Genel Merkez binasında mescit açıldı. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu, mescide ilişkin sorulara “ihtiyaçtı açtık” cevabını verdi. 

Parti içinde ciddi tepkiler, homurdanmalar başladı..

“Ne mescidi kardeşim” diyenler de çıktı, “laiklik elden gidiyor” yaygarası koparanlar da..

“CHP’ye İslam geldi” diyenler bile oldu. 

Sosyal medyanın dilimize kazandırdığı veciz bir sözcük var ya, “Ben şok”

Aynen öyle, ben şok..

24 TV’de konuk olduğumuz bir programdaki CHP’li muhatabıma, yahu Mehmet Bekaroğlu’nun CHP’de Genel Başkan Yardımcısı olmasına tepki göstermiyorsunuz da, parti binasında mescit açılmasına neden tepkilisiniz dedim..

10 Aralık hareketine mensup o arkadaş yayında cevap veremedi ama reklam arasında konuştu..

“Bekaroğlu bir ihtiyaçtı, tek başına laikliğe zarar veremez” dedi.

4 seccade, 2 tespih tek başına zarar veriyor ama Bekaroğlu zarar veremiyor öyle mi?

Haklı çıktı CHP’liler, Bekaroğlu zarar vermedi, baya baya CHP’lileşti..

En kral CHP’liden daha CHP’li oldu.

Yıl oldu 2021..

Saadet Partisinden istifa eden ve bir süre bağımsız kalan Cihangir İslam’a önceki gün rozet taktılar..

Hem de CHP’de taktılar..

Hem de CHP Genel Başkanı taktı..

Rozeti takınca, Saadetli Cihangir İslam gitti, CHP’li Cihangir İslam geldi.

Sosyal medyada yine aynı muhabbet, “CHP’ye İslam geldi.”

Parti içinde de yine aynı kavga, “Laiklik elden gidiyor.”

Genel başkan yardımcısı düzeyinde bazı isimlerin rahatsız olduğu ifade edildi.

Kılıçdaroğlu ile görüşüldüğü, tabanda ciddi kaygılar olduğu, Atatürk ilke ve inkılaplarını eleştiren bir ismin CHP’de bulunmasının oy kaybına neden olacağı iletildi.

İstifa edenler bile oldu..

Ben yine şok..

Ne laikliği, ne elden gitmesi..

Korkmayın İslam’ın CHP’ye geldiği falan yok..

Hiçbir kuvvet CHP ile İslam’ı buluşturamaz..

Sakin olun..

Mayasında yok bu partinin İslam..

Bekaroğlu’na bakın, Konya Milletvekiliniz Abdüllatif Şener’e bakın..

Bu isimlere ne oldu ise Cihangir beye de o olacak..

Cihangir’i kalacak, İslam’ı gidecek..

Ya da stratejinizi belirleyen 10 Aralıkçı o arkadaşlara sorun..

“O bir ihtiyaç” diyecekler..

“Tek başına laikliğe zarar veremez” diyecekler..

Hatta belki, “müsterih olun, mahsusçuktan kabuk değiştiriyormuş gibi yapıyoruz, İslam’da bize malzeme” itirafında bulunacak.

Hoş böyle bir itirafta bulunmasına dahi lüzum yok aslında.

CHP değil miydi 2007’de Cumhurbaşkanı olmaması için kırk takla attıkları Abdullah Gül’ü, 2018’de cumhurbaşkanı adayı göstermek isteyen..

PKK’lı Murat Karayılan’ın HDP’ye yönelik “oylarınızı CHP’nin adayına verin” sözlerini kabul ediyorsunuz da, Cihangir İslam mı zorunuza gidiyor?

Murat Karayılan “Laik ve Kemalist Türkiye Cumhuriyetinin bir bölümünü koparma” fikrinden vazgeçti de biz mi işitmedik. 

HDP ile ortak miting yapıp, Bakırköy Meydanı’nda Apo ile Atatürk posterlerinin bir araya getirilmesini sindirebiliyorsunuz da, Cihangir İslam’ı mı sindiremiyorsunuz?

CHP kadrolarında sindirim sorunu yok..

Bu bir operasyon..

Ve Cihangir İslam da amaca giden yolda kullanılmak istenen araçlardan biri..

Operasyon demişken devam edelim..

Ankara’da bir başka operasyon daha çekilmek isteniyor..

Hem de Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek üzerinden..

Hem de 17-25 Aralık tarzında bir operasyon..

Hem de Tuncay Özkan’ın eski yamağı üzerinden..

Bir kitap yazdırmışlar..

Eskiden de yazıp, operasyonda kullanılacak yamakların imzasını atıyorlardı.

Yine benzeri bir yöntem diyeceğim ama kitaba göz attım bomboş..

FETÖ’cülerin yaptığı gibi bir de sözde örgüt şeması çizip oklar çıkartmışlar.

Şimdi Ankara Adliyesi’nde uygun bir savcı arıyorlarmış. 

Amaçları belli..

Melih Bey üzerinden yürüyüp Başkan Erdoğan’a uzanacak bir operasyonun temelini atmak istiyorlar.

Aklıma, CHP’li Dursun Çiçek’in, “ ‘AKP’yi iktidardan indirin, bakın onları nasıl yargılıyoruz göreceksiniz’ diyen başsavcılar var” şeklindeki çıkışı geldi.

Herhalde bir bildikleri var..

Cumhuriyet Mitinglerinde Tuncay Başbakan, kırtasiye malzemesi satan yamağı da yardımcısı olacaktı!

Sonuç?

Tuncay cezaevine girdi, kanalını da FETÖ’ye sattı..

Hayaller deri koltuklu Mercedes, gerçekler cezaevi ring aracı..

Selametle.. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

murat karaca

 meb.na kultur b.na kadın aile b.na niçin islamın giremediği sor.
  • Yanıtla

Deli İbo

Bu CHP var ya, bünyesine sadece kendine çevirebileceği meşrebi, meshebi, yönü karışık, birilerinin iti, namilliyetçi, sızma vefe süzme kişileri alır. Simdi Reis deseki ben CHP'ye girmek istiyorum? Kedinlikle yüzüne bile bakmaz. Neden? Cünkü Reis bu CHP'yi islama, inanca ve Allah'a yöneltir. Milli olmayı öğretir, Vatana hizmeti öğretir, Emir almamayı öğretir.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay