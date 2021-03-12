Korkmayın CHP’ye İslam gelmez

Tarih 1 Kasım 2014..

Ankara Söğütözü’nde bulunan CHP Genel Merkez binasında mescit açıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu, mescide ilişkin sorulara “ihtiyaçtı açtık” cevabını verdi.

Parti içinde ciddi tepkiler, homurdanmalar başladı..

“Ne mescidi kardeşim” diyenler de çıktı, “laiklik elden gidiyor” yaygarası koparanlar da..

“CHP’ye İslam geldi” diyenler bile oldu.

Sosyal medyanın dilimize kazandırdığı veciz bir sözcük var ya, “Ben şok”

Aynen öyle, ben şok..

24 TV’de konuk olduğumuz bir programdaki CHP’li muhatabıma, yahu Mehmet Bekaroğlu’nun CHP’de Genel Başkan Yardımcısı olmasına tepki göstermiyorsunuz da, parti binasında mescit açılmasına neden tepkilisiniz dedim..

10 Aralık hareketine mensup o arkadaş yayında cevap veremedi ama reklam arasında konuştu..

“Bekaroğlu bir ihtiyaçtı, tek başına laikliğe zarar veremez” dedi.

4 seccade, 2 tespih tek başına zarar veriyor ama Bekaroğlu zarar veremiyor öyle mi?

Haklı çıktı CHP’liler, Bekaroğlu zarar vermedi, baya baya CHP’lileşti..

En kral CHP’liden daha CHP’li oldu.

Yıl oldu 2021..

Saadet Partisinden istifa eden ve bir süre bağımsız kalan Cihangir İslam’a önceki gün rozet taktılar..

Hem de CHP’de taktılar..

Hem de CHP Genel Başkanı taktı..

Rozeti takınca, Saadetli Cihangir İslam gitti, CHP’li Cihangir İslam geldi.

Sosyal medyada yine aynı muhabbet, “CHP’ye İslam geldi.”

Parti içinde de yine aynı kavga, “Laiklik elden gidiyor.”

Genel başkan yardımcısı düzeyinde bazı isimlerin rahatsız olduğu ifade edildi.

Kılıçdaroğlu ile görüşüldüğü, tabanda ciddi kaygılar olduğu, Atatürk ilke ve inkılaplarını eleştiren bir ismin CHP’de bulunmasının oy kaybına neden olacağı iletildi.

İstifa edenler bile oldu..

Ben yine şok..

Ne laikliği, ne elden gitmesi..

Korkmayın İslam’ın CHP’ye geldiği falan yok..

Hiçbir kuvvet CHP ile İslam’ı buluşturamaz..

Sakin olun..

Mayasında yok bu partinin İslam..

Bekaroğlu’na bakın, Konya Milletvekiliniz Abdüllatif Şener’e bakın..

Bu isimlere ne oldu ise Cihangir beye de o olacak..

Cihangir’i kalacak, İslam’ı gidecek..

Ya da stratejinizi belirleyen 10 Aralıkçı o arkadaşlara sorun..

“O bir ihtiyaç” diyecekler..

“Tek başına laikliğe zarar veremez” diyecekler..

Hatta belki, “müsterih olun, mahsusçuktan kabuk değiştiriyormuş gibi yapıyoruz, İslam’da bize malzeme” itirafında bulunacak.

Hoş böyle bir itirafta bulunmasına dahi lüzum yok aslında.

CHP değil miydi 2007’de Cumhurbaşkanı olmaması için kırk takla attıkları Abdullah Gül’ü, 2018’de cumhurbaşkanı adayı göstermek isteyen..

PKK’lı Murat Karayılan’ın HDP’ye yönelik “oylarınızı CHP’nin adayına verin” sözlerini kabul ediyorsunuz da, Cihangir İslam mı zorunuza gidiyor?

Murat Karayılan “Laik ve Kemalist Türkiye Cumhuriyetinin bir bölümünü koparma” fikrinden vazgeçti de biz mi işitmedik.

HDP ile ortak miting yapıp, Bakırköy Meydanı’nda Apo ile Atatürk posterlerinin bir araya getirilmesini sindirebiliyorsunuz da, Cihangir İslam’ı mı sindiremiyorsunuz?

CHP kadrolarında sindirim sorunu yok..

Bu bir operasyon..

Ve Cihangir İslam da amaca giden yolda kullanılmak istenen araçlardan biri..

Operasyon demişken devam edelim..

Ankara’da bir başka operasyon daha çekilmek isteniyor..

Hem de Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek üzerinden..

Hem de 17-25 Aralık tarzında bir operasyon..

Hem de Tuncay Özkan’ın eski yamağı üzerinden..

Bir kitap yazdırmışlar..

Eskiden de yazıp, operasyonda kullanılacak yamakların imzasını atıyorlardı.

Yine benzeri bir yöntem diyeceğim ama kitaba göz attım bomboş..

FETÖ’cülerin yaptığı gibi bir de sözde örgüt şeması çizip oklar çıkartmışlar.

Şimdi Ankara Adliyesi’nde uygun bir savcı arıyorlarmış.

Amaçları belli..

Melih Bey üzerinden yürüyüp Başkan Erdoğan’a uzanacak bir operasyonun temelini atmak istiyorlar.

Aklıma, CHP’li Dursun Çiçek’in, “ ‘AKP’yi iktidardan indirin, bakın onları nasıl yargılıyoruz göreceksiniz’ diyen başsavcılar var” şeklindeki çıkışı geldi.

Herhalde bir bildikleri var..

Cumhuriyet Mitinglerinde Tuncay Başbakan, kırtasiye malzemesi satan yamağı da yardımcısı olacaktı!

Sonuç?

Tuncay cezaevine girdi, kanalını da FETÖ’ye sattı..

Hayaller deri koltuklu Mercedes, gerçekler cezaevi ring aracı..

Selametle..