Katili tanımıyoruz ama istismarcıları çok iyi biliyoruz

Aylin öğretmen vahşice katledildi.

Haberlerde “Evli ve 3 çocuklu sevgilisi” tarafından katledildiği söylendi.

Niye öldürdü?

Aralarında ne geçti?

Nasıl bir ilişkileri vardı?

Bu ilişkinin ahlaki boyutu gibi sebep sonuç mukayesesi umurumda dahi değil..

Hiçbir ahlaki varsayım, bir insanın boğazının kesilmesini, ateşe verilmesini izah da edemez zaten.

Bunu savunan kafa hastalıklı kafadır..

Katillin fikri suç ortağıdır.

Ama bu korkunç hadiseyi “erkek terörü” diyerek kategorize etmeye çalışmak da hastalıklı zihinlerin dayatmasıdır.

Katil üzerinden beslenmenin, cinayeti fırsata dönüştürmenin neticesidir.

Sosyal hayatta, her türlü platformda “toplumsal cinsiyet eşitliği” vurgusu yapan, söz konusu eşcinsellik olunca cinsiyet kavramının sıfırlanması gerektiğini öne süren kesimler, böylesine korkunç bir hadise vuku bulduğunda hemen ağız değiştiriyorlar..

Şiddeti gerçekleştirenin birey olduğu gerçeğini gizleyip, “erkek terörü” yaftasıyla cinsiyetçilik yapıyorlar.

Milyarlarca erkeğin kadınlara tecavüz edip, boğazını kesip, yakmaya çalışmak gibi düşüncesi mi var?

O halde hangi mantıkla, bir cinsiyetin tamamını aynı potada eritmeye kalkarsınız?

CHP’de bir düzine tecavüz, şiddet vakası ortaya çıkınca, “CHP tecavüzcülerin partisidir”, “CHP terörü” şeklinde saçma bir genelleme yapmak mümkün değil ise..

Şiddeti ya da cinayeti hangi mantıkla bir cinsiyete toptan mâl ediyorsunuz?

Siz kimsiniz ki toplumu terörize etmeye çalışıyorsunuz?

7 milyar 500 milyonluk dünya nüfusunun, teorik olarak 3 milyar 750 milyonu erkeklerden oluşuyor, erkek cinsiyetini “katil”, “erkek terörü” ifadeleriyle zan altında bırakmak nasıl bir nefret söylemidir?

Dahası da var elbette..

“Bir cinayet işlense de saklandığımız delikten çıksak” diyen hastalıklı zihinler var bu ülkede..

Bir taraftan katilin cinsiyeti ön plana çıkartılırken, öbür taraftan da “Erkek terörünü AKP iktidarı körüklüyor”, “Katilin suç ortağı iktidar”, “Katili tanıyoruz suçluyu biliyoruz” başlıklarıyla, nefretin odak noktası da ustaca, acımasızca, ahlaksızca inşa ediliyor.

Katillerin AK Parti hükümetinden cesaret aldığı algısı oluşturuluyor.

Mesela CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka’ya ne demeli?

Haftalardır sesi çıkmıyordu, ağzını bıçak açmıyordu..

CHP’de patlayan taciz, tecavüz, darp vakalarına gıkı çıkmadı Aylin hanımın..

Ama önceki gün bir anda ortaya çıktı..

Konuşmaya başladı..

Daha olay yeri inceleme ekipleri, henüz delil toplamayı bitirmişken..

Savcı sebep-sonuç ilişkisini dahi çözememişken..

Aylin hanım pat diye teşhisi koydu..

“İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı yaşayacaklardı” dedi..

CHP, Ankara Haber Merkezimize akreditasyon zulmü uyguladığı için toplantılarına giremiyoruz.

“İstanbul Sözleşmesi uygulanmıyor mu? Hangi maddesi devre dışı? 6284’le ilgili, hükümetin ilgili kurumlara, “uygulamayın”, “görmezden gelin” gibi bir tavsiyesi mi var?” şeklindeki soruları soramıyoruz.

O soruları soracak yürekli bir gazeteciler davet edilmiyor.

Gerekçe belli..

FOX’un, Sözcü’nün yıkama-yağlama sorularına alışık oldukları için, böyle bir soru sorulunca kimyaları bozuluyor..

Koca virgülü görmeyip, “bana HAYVAN dediniz” diyen Ekrem İmamoğlu’na dönüşüyorlar..

Bu sebeple de akreditasyon rezaleti uyguluyorlar.

STK’ları da Aylin hanımdan farklı değil..

Onlar da bir anda ortaya çıkıverdi yine..

Aylin Öğretmen’in yasını tutmaya başladılar..

CHP’deki tecavüzlerle ilgili sesleri çıkmıyordu..

Katledilip üzerine beton dökülen Pınar Gültekin’in babasının ifşalarıyla ilgili gıkları çıkmıyor.

Çünkü katilin annesi CHP’li, acılı baba CHP’liler tarafından arandığını ve olayın üstünün örtülmek istendiğini söylüyor ya..

Susarsınız tabii.

İnlerinize çekilirsiniz tabi.

Emin olun Aylin öğretmenin katilinin de azıcık ideolojik bağlantısı çıksa, Pınar Gültekin cinayetindeki tavrı takınacaklar..

İşte maalesef kadının hakkı ve hukuku bu kafalar tarafından istismara uğruyor..

Selametle..