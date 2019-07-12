0553 313 94 23

İyi ki varsınız..

12 Temmuz 2019 Cuma

Olguların değil, algıların baskın geldiği bir dönemdeyiz. Toplumsal algı sosyal medya üzerinden öylesine yönlendiriliyor ki, yargı bile etki altında kalabiliyor..

 “Mesela” diyenlere bir örnek verelim.. 

28 gün önce 6 yaşındaki oğlumla, Cuma namazına giderken evimin önünde bıçaklı, beyzbol sopalı, muştalı 4 caninin saldırısına uğradım..

“Senin de siyasi iradenin de hakkından geleceğiz” diyerek vurmaya başladılar.. 

Çocuğumun çığlıkları halen kulaklarımda yankılanıyor..

Ferhat Özcan, Bayram Gecimli, Serdar Acar, Savaş Karaca isimli 4 çete mensubunun saldırısı sonrası kafamda biri 5 santim, 3 kesik oluştu..

Omzumda yırtık var, sanırım ameliyat gerekecek. Sırtımdaki morluklar ve ezikler yeni yeni iyileşiyor..

Öldürmek için gelmişlerdi ama başaramadılar..

Direnip bıçaklı canilerden birini yere sermeseydim, muhtemelen öldürülmüştüm..

Hem de minik yavrumun gözleri önünde..

Oğlum geçen hafta Cuma namazına gelmek istemedi..

“Baba sen de gitme bizi öldürürler” dedi.

Travmayı atlatması zaman alacak..

Peki ne oldu bunu yapan canilere?!

Tutuksuz yargılanmak üzere sokağa salındılar.

Aramızda geziyorlar..

Belki eksik bıraktıkları işi tamamlamak için plan yapıyorlar. Belki de yeni kurbanlar arıyorlar..

Allah büyük!

Biz sırtımızı Allah’a yasladık...

Neyse konuya dönelim yine..

Benim yaşadığım şeyin çok daha basit bir versiyonu geçen gün Kartal’da yaşandı..

Kendini bilmez iki baklavacı, içinde hamile bir hanım ve eşinin bulunduğu araca saldırdı..

Adeta şehir eşkıyalığına soyunan ikili, aracın aynasını, camları yumrukladı.

Sosyal medyada viral haline gelince baklavacılar gözaltına alındı. Elleri kelepçeli sevk edildiler ve tutuklandılar. Savcı da 20 yıl hapisle cezalandırılmalarını istiyor..

Bu durumu takdir ediyorum.. 

Helal olsun o hakime de, o savcıya da..

Ama yargıya olan güvenimi sarsan bazı sorular var aklımda..

Mesela ilk soru şu, gazeteci öldürmek isteyen caniler serbest ise araba aynası kıran baklavacılar neden tutuklu?

Ya da baklavacılar tutuklanıyor ise bu bıçaklı, sopalı 4 cani niye serbest?

Yargının daha iyi bir noktaya gelmesi için gecesini gündüzüne katan Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül ne der bu işe?

Baklavacılardan daha mı masum beni öldürmek isteyenler! Bekleyip göreceğiz..

Muştayla parçalanan elim kalem tutmaya başladı.. Vazifemizin başındayız..

Saldırı sonrası yurtdışından arayıp yetkili birimleri ikaz eden, Türkiye’ye dönünce de telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerini ileten ümmetin gözüpek kahramanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum.

Onun verdiği moral ağrılarımıza şifa oldu..

Saldırıdan hemen sonra arayan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan ağabey ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ağabeyi unutamam. 

Saldırı haberini alır almaz süratle kınayıp lanetleyen Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a şükran borçluyum.

Taburcu olduğumda arayıp saldırıyı lanetleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sağ olsun var olsun..

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Akit Tv Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, Sorumlu Yazıişleri Müdürümüz Ali İhsan Karahasanoğlu’na, Hukuk Danışmanımız Ali Paccı ve Genel Koordinatörümüz Serdar Uslu’ya ayrıca teşekkür ediyorum. 

Ankara Temsilcimiz Hacı Yakışıklı’nın çabalarını bir ömür unutamam..

Saldırı sonrası soluğu hastanede alan Yazıişleri müdürümüz Mehmet Duvarbaşı’ya teşekkürlerimi sunuyor, ziyaretime gelen yayın kurulu üyesi Hasan Maden ağabey ve Fatih Uğurlu ağabeyin de ellerinden öpüyorum.

Haber Koordinatörümüz Muharrem Coşkun’u da unutmamak lazım.. 

Gerek telefonla, gerek hastaneye gelerek destek veren tüm Akit Medya Grubu Ailesine ve haber merkezindeki kardeşlerime teşekkür ediyorum.

İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürümüz Mustafa Çalışkan, Kaymakamımız Numan Hatipoğlu, emniyetin en has yiğitlerinden GOP Emniyet Müdürü Kenan Süzgün iyi ki varsınız. 

Efsane Valimiz Hüseyin Avni Coş, Mehmet Memiş Hoca’ya da çok teşekkür ediyorum.

Saldırıdan kısa süre sonra, Türkiye’nin en çok izlenen haber kanalının yayın akışını bozdurup canlı yayına geçilmesini sağlayan A Haber Genel Müdürü Haluk Çimen ve tüm A Haber ailesine şükran borçluyum..

Daha henüz servise çıkmamışken soluğu hastanede alan meslektaşlarım Yakup Köse, Fatih Tezcan, Ersoy Dede, Mevlüt Yüksel, Cem Küçük, Mehmet Ali Öner, Serdar Arseven ve dava adamı Hasan Ölçer, Mehmet Fırat, Kenan Alpay namuslu adamlarsınız..

Defalarca arayıp hal hatır soran, “var mı yapabileceğimiz bir şey” diyen gazeteci Melih Altınok ağabey, Ankara Belediye Başkanım Melih Gökçek, saldırıyı lanetleyip yanımda olduğunu hissettiren Hilal Kaplan hanımefendi, Cemil Barlas, Erkan Tan, ekranlarda beni anlatan güzel insan Kenan Kıran, Nazif Karaman, Kemal Gümüş, Abdurrahman Şimşek, Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, adam gibi adam UMED Başkanı Aslan Değirmenci, hastaneye koşan TÜRKAD Başkan Yardımcısı Cem Kaya gibi güzel insanlar sayesinde toparlanıp ayağa kalktım. 

Telefon görüşmemizde, “sakın korkma, bu tür saldırılarla bizi sindirmek istiyorlar ama sinmeyeceğiz” diyen gazeteci yazar Ahmet Hakan’a da teşekkürü bir borç bilirim.

Memur-Sen Başkanımız Ali Yalçın, Hak İş Başkanı Mahmut Arslan, evime kadar gelip desteğini esirgemeyen güzel insan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımız Hasan Tahsin Usta’ya teşekkür ederim.. 

Saldırıyı duyar duymaz yardımıma koşan Sedat Peker ağabey, unutulmaz. 

Adını yazamadığım devlet erkanımıza, MİT mensuplarımıza ve emniyet müdürlerimize de şükranlarımı sunuyorum.             

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

  • MuradMurad1 sa önce
    Çook geçmiş olsun, Kısasta Hayat var.Beşerî kanunlar, kendi gibi eskimeye yüz tutmaktadır. Ve algı, olguyu malesef geçmiş. Bilgi sahibi olmadan kanaat sahibi oluyoruz.
  • ÖmerÖmer1 sa önce
    Çok geçmiş olsun.Allah yardımcımız olsun.
  • Hamza EfeHamza Efe1 sa önce
    Fikirlere tahammül edemeyen, herkesin tek tip düşünmesini isteyen eli silahlı faşizanlar ve tetikçileri cani saldırganları bir kez daha lanetliyorum. Geçmiş olsun Murat bey, yüce Mevladan acil şifalar diliyorum. Yargının, Saldırganlar ve azmettiricilerine bir an öncehak ettikleri cezayı vermesini bekliyoruz.
  • KamalKamal1 sa önce
    Demek ki adalet herkese lazımmış. Çocuğuyla cumaya gidenlerken (bunu yazıda belirtmeniz de çok garip. Dışardayken diyebilirdiniz)saldırıya uğrayanlarla, cenazeye giderken saldırıya uğrayanların arasında bir fark yokmuş. Gerçi bir örnekte failin eli öpülmüştü. Burada maşallah mağdur epey geçmiş olsun telefonu almış. Merak ettim ama açıp bakmadım Kemal Kılıçtaroğlu olayında neler kaleme almıştınız?
  • Erkan İlyas AyyıldızErkan İlyas Ayyıldız2 sa önce
    Murat bey saldırı sonrası sizi A Haberde öyle görünce yüreğimden birşeyler koptu. Allahım dert beladan uzak eylesin. Size saldıran köpekleri de tez zamanda kahrı perşina eylesin
  • ORHAN İNANORHAN İNAN2 sa önce
    GEÇMİŞ OLSUN..EŞKİYAYA BOYUN EĞMEK YOK..MUHAKKAK DOĞRU YOLDA KARARLI OLARAK DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ..BU MİLLET ZALİMLERE GÖNLÜNÜ KAPATTI..ONLAR NE YAPARLARSA YAPSINLAR HEP HOR GÖRÜLECEK VE İNŞALLAH YAPTIKLARI DA YANLARINA KAR KALMAYACAK..ÜZÜLDÜK VE DUA ETTİK..ANCAK YAPABİLECEĞİMİZ NE OLURSA OLSUN,YANINIZDA OLMAK İÇİN DE HAZIRIZ..ALLAH(CC) EMANET OLUN.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN2 sa önce
    GEÇMİŞ OLSUN..EŞKİYAYA BOYUN EĞMEK YOK..MUHAKKAK DOĞRU YOLDA KARARLI OLARAK DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ..BU MİLLET ZALİMLERE GÖNLÜNÜ KAPATTI..ONLAR NE YAPARLARSA YAPSINLAR HEP HOR GÖRÜLECEK VE İNŞALLAH YAPTIKLARI DA YANLARINA KAR KALMAYACAK..ÜZÜLDÜK VE DUA ETTİK..ANCAK YAPABİLECEĞİMİZ NE OLURSA OLSUN,YANINIZDA OLMAK İÇİN DE HAZIRIZ..ALLAH(CC) EMANET OLUN.
  • abdulmetinabdulmetin2 sa önce
    Tekrar geçmiş olsun Murat bey, maalesef ülkemizde hukuk aynı vakalar üzerinde aksi yönlerde kararlar verebiliyor.. kimine göre suç, kimine göre suç değil, olabiliyor.. bu durum başka adli ve hukuki olaylarda da devam etmektedir.. ne diyelim ALLAH size ve akit ailesine sağlık sıhhat ve mutluluklar versin...
  • AliAli3 sa önce
    Efsane vali!
  • iyildiziyildiz3 sa önce
    Kardeşim, geçmiş olsun da, arkanda bu kadar adam varken, sana bu saldırıyı yapmaya kimler cesaret edebildi ve nasıl dışarıda gezebiliyorlar...
  • ZeynepZeynep4 sa önce
    Çok geçmiş olsun Rabbim sizler gibi şuurlu gazeteci ve yazarlara emniyet ve afiyet nasip etsin.
  • TunaTuna4 sa önce
    Kardeşim geçmiş olsun. Sana kalkan eller kırılsın, kurusun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun.
  • Recep NamlıRecep Namlı4 sa önce
    Çok gecmiş olsun hocam Allah beterinden korusun.Allahım acil şifalar versin inşallah.Zalimler için yasasın cehennem.Mazlumlarin gür sesi olun Allah sizlrre ve sizin gibilere güç kuvvet versin insallah tekrae gecmiş olsun
  • klmklm4 sa önce
    Kardeşim gemiş olsun...
  • DermanDerman6 sa önce
    Sayin murat alan beyfendi bu kendini bilmez kustah magandalari ,dan dolayi kiniyoruz.sanayavruna gecmis olsun.bekli o kucuk cocugun hafizasinda hep kalacak onlara adalet gereken cezayi vermeli yoksa hep lanetli kalacak sizin degerli adini zikretdiginiz kisi ve makamlarabizlerde bir vatandas birer okuyucu olarak destek veriyoruz, bu magandalar yontma tas deri dinazorlarivatan dusmanlarinin borazanlari.
  • Ayşe Ayşe 6 sa önce
    Çok geçmiş olsun kardeşim ALLAH yapan ve yaptıran alcaklara lanet etsin duamiz sizinle
  • AlperenAlperen6 sa önce
    Geçmiş olsun, gazeteciler uygar toplum için önemlidir, suç ißlerlerse hesabını adalet önünde verirler, bahçeliden herhangi bir geçmiş olsun dileği yada kınama gelmedi, adalet mafya bozuntusu çapulculara bırakılmaz
  • AliAli7 sa önce
    Geçmiş olsun ama...
  • TaceddinTaceddin7 sa önce
    Abi biz okurlar da geçmiş olsun dileklerimizi iletip dualarımız da hususiyetle yer aldığını belirtiyoruz, failleri o failleri serbest bırakan yargı mensuplarını yetki ve alakası olmasına rağmen duyarsız kalan tüm koltuk sahiplerini şiddetle lanetliyoruz!
  • mahmut KARATAŞmahmut KARATAŞ8 sa önce
    Murat bey kalem tutan ellerin dert görmesin çok geçmiş olsun.
  • HaticeHatice9 sa önce
    Gecmis olsun murat alan yalniz o serbest birakilan canilerin kimler tarafindan tutulmus veya kimlerin adami oldugunu bilmek zorundayiz bunu eger biliyorsaniz aciklayin ben sizin o tartisma programinda kimleri isaret ettiginizi dinledim bence sizi darp etmek isteyenler o programdan daha oncesine a haberde secimle ilgili bilgiler veriyordunuz a haberdeki bilgiler akit tv de tartisma programini birlestirdiler ve size saldirma karari verdiler oda tv fitneyi verdi ve sizin zarar gormenizi istediler bu yuzden bunu kimin yaptirdigini kamu oyuna aciklayin bilelim bazan biz vatandaslar internet sitenizde yorum yaziyoruz bizimde basimiza musallat olabilirler lutfen kimin adami bunlar
  • ErolErol10 sa önce
    Geçmiş olsun Murat Hayırlı cumalar
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer12 sa önce
    Tekrar..Geçmiş..olsun..Murat..Kardeşim..haddim..olmayarak..dikkatli..olmanızı..tavsiye..edeceğim..İnşAllah..Koruma..verilmiştir..Oğlunuzun..da..travmayı..atlatması..dilek..ve..temennimizdir.Selamlar..sevgiler.
  • Osmnshn Osmnshn 12 sa önce
    Hepsinden Allah razı olsun abi Allahım sizler gibi hakkı savunan insanları korusun. Amin

Murat Alan

Son Yazılar

Günün Özeti

Bugünkü Yazılar

ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!