“İyi de siz çıkardınız bu kanunu” diyecekler!.. Ve biz susup kalacağız..

Bugün bayram..

Mübarek Kurban Bayramını yazmaya karar vermiştim ama vebal var kalemde..

Kalem yükümlülük demek deyip sildim..

Alt satırlardaki konuya odaklandım.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya’da hutbe okudu..

Sol eline İslam’ın keskin kılıcını alıp Ayasofya’yı anlattı. Fethin önemini vurguladı.

“Fatih Sultan Mehmet Han burayı kıyamete kadar cami olarak kalması için vakfetmiştir. Vakfedileni çiğneyen lanete uğrar” deyince azgın azınlık kudurdu.

“Erbaş Atatürk’e hakaret etti” yaygarasına başladılar..

Hoca hangi sözleriyle hakaret etmiş peki?

“Vakfedileni çiğneyen lanete uğrar” demiş ya onu kastediyor yamyamlar.

Yahu siz geri zekâlı mısınız?

Kafanızı rakı masasından kaldırın da iki satır okuyup aydınlanın.

Erbaş Hoca kimseye beddua etmemiş, bizzat Fatih Sultan Mehmet’in ettiği bedduayı hatırlatmış.

Üstelik tamamını da söylememiş..

Vakfiyedeki “Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların la’neti üzerlerine olsun” dememiş.. “Ebediyyen Cehennemde kalsınlar, onların azapları asla hafifletilmesin ve onlara ebediyyen merhamet olunmasın” dememiş..

“Kim bunları duyup gördükten sonra değiştirirse, vebali ve günahı bunu değiştirenlerin üzerine olsun. Hiç şüphe yok ki, Allah her şeyi işitir ve her şeyi bilir” ifadesini hatırlatmamış..

Sadece “Vakfedileni çiğneyen lanete uğrar” demiş.

Ama dururlar mı?

Karın ağrıları başka..

Dün Gezi vandallığı esnasında duvarlara “Zulüm 1453’te başladı” diyerek zaten dertlerini açıkça ifade etmişlerdi.

Bu kafa o kafa işte!..

Tabi hemen harekete geçti bir başka grup.

Son 23 yılda 4 bin 852 kişinin yargılanmasına neden olan, sadece geçtiğimiz yıl 112 çocuğa yargı zulmü yaşatan 5816 sayılı Atatürk’ü Koruma Kanununu yine terbiye aracı olarak kullanmak istediler.

Erbaş Hoca hakkında suç duyurusunda bulundular.

Yetmedi dilekçeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da ismini eklediler.

Küstahlara bakın, bu milletin yüz akı Reis-i Cumhurunun, Gazi’ye hakaret ettiğini iddia edecek kadar gözleri dönmüş.

Dilekçede yok yok, az daha zorlasalar Fatih Sultan Mehmet Han hakkında dahi suç duyurusunda bulunacaklar.

Dertleri başka çünkü.

Ayasofya’nın kubbesindeki hilali sindiremiyorlar, 5816’yı da silah olarak kullanıyorlar.

Şunun altını net bir şekilde çizelim, hiç kimsenin Mustafa Kemal’e hakaret etme hakkı ya da lüksü yok..

Yok ama..

Kimsenin bu kanunu sopa olarak kullanmaya da hakkı yok.

Geçen gün yayında benzeri şeyleri söyledim, CHP’li konuklardan biri, “İyi de siz çıkardınız bu kanunu, Adnan Menderes’in eseri. Menderes sizin adamınız değil mi?” diye sordu..

Anahtar kelime “siz çıkardınız bu kanunu”.

Ne diyeyim sustum kaldım.

Neyse gelelim son günlerin bir başka tartışmasına..

İstanbul Sözleşmesi tartışmaya açıldı..

Cin şişeden çıktı..

Ve bir fırtına koptu yine..

Üstü örtülü tehditler başladı AK Parti Hükümetine yönelik..

Kimler savunuyor bu sözleşmeyi?

Sözleşmenin aleyhine konuşulunca Mor Çatı deliriyor.

Ya da CHP’nin arka bahçesi Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu…

İsmail Küçükkaya eşini darp ettiğinde gıkını çıkarmayan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, İstanbul Sözleşmesi için açıklama üstüne açıklama yapıyor.

CHP de öyle..

Beşiktaş Belediyesi meydana kocaman bir afiş asmış, “İstanbul Sözleşmesini okudun mu?” yazıyor..

Koç Grubu bildiri yayınlıyor İstanbul Sözleşmesi lehine..

Polonya sözleşmeden çekileceğini açıklayınca, Fransa açıklama yapıyor, “Bunun Polonya aleyhine ekonomik sonuçları olur!”

İstanbul Sözleşmesinin ekonomiyle ilişkisini ben çözemedim, çözen varsa bizi bilgilendirsin.

İstanbul Sözleşmesine sahip çıkanlara bakınca, sözleşmenin aileye, kadına, toplumumuza ne kadar zarar vereceği daha net anlaşılıyor.

Yol yakınken bu yanlıştan dönelim.

Kadınlarımızı, çocuklarımızı, erkeklerimiz, yaşlılarımızı ya da gençlerimizi korumak için milli ve yerli bir formül bulalım.

Yarın bu yıkımdan bahsettiğimizde, o zihniyetin temsilcileri karşımıza geçip pişkin pişkin sırıtacak..

Ve yine o anahtar sözcükleri söyleyecekler..

Neydi hatırlayalım, “iyi de siz çıkardınız bu kanunu”.

Emin olun diyecekler!..

İşte kalemin vebali de bu!

Hayırlı bayramlarınız olsun..

Selametle.