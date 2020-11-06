İlkesizler “ilkeli”, ilkeliler “ilkesiz” çıktı..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Karar’a konuşuyor..

CHP ve Millet İttifakının bölünmek istendiğini, parti içindeki bazı isimlerin AK Parti’den nemalandığını ima ediyor.

Hedefteki Muharrem İnce de sosyal medya hesabından “CHP’nin sade bir üyesi olarak CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu benim de ismimi ‘Sadece O değil’ diye zikrederek yaptığı açıklamaların kanıtlarını ortaya koymaya davet ediyorum. CHP’nin Genel Başkanının yalan söylemeyeceğine, elinde kanıt olmadan iftira atmayacağına inanıyorum, inanmak istiyorum” diyerek tepki gösteriyor.

Ama dikkat edin nasıl ölçülü, nasıl kontrollü..

CHP liderini eleştiriyor ama parti ve icatlarına yönelik bir eleştiri var mı?

Asla!..

Acar gazeteci Mehmet Özmen’in İnce ile bir telefon konuşmasına şahit olmuştum.

Özmen’in “Size yönelik parti içindeki adaletsizlikle ilgili ne diyeceksiniz” sorusuna, “İktidar medyasına konuşmuyorum CHP ile ilgili olumsuz bir şey asla söylemem ilkelerim var” demişti.

İlkesizlikle suçlanan adamlardaki ilkeliliğe bakın..

Bir tek eleştiri getirmiyor CHP ve icraatlarına..

Çünkü adamlar, bizim o gayrimeşru gördüğümüz davasına bağlı..

Ya da Mustafa Sarıgül’e bakın..

Koltuğa yapışan genel başkanın hışmına uğradı ve en verimli olduğu dönemde dışlandı partiden..

“Ey CHP sen bu kafayla, bu millet düşmanlığıyla değil Türkiye’yi yönetmek, 4 tavuklu kümesi bile yönetemezsin” demedi.

“Bu millete 28 Şubat’tan beterini yaşatırsınız” demedi.

Niye demedi?

Çünkü adamlar, bizim o gayrimeşru gördüğümüz davaları var ya, o davaya ölümüne bağlı..

Ölümüne sadık..

Bir anlamda, “ilkesizler” ilkesizlikle suçlandıkları meselelerde müthiş ilkeli davranıyorlar.

CHP’yi ve icraatlarını eleştirdiklerini varsayın bir an..

Biri çıkıp, “yahu siz de daha düne kadar bu millet düşmanı olduğunu iddia ettiğiniz partide görev almadınız mı?” deyiverir.

Bir başkası daha çıkıp, “Hadi oradan... koltuk altından çekilince mi fark ettin CHP’nin bu millet düşmanlığını” tepkisini gösterir..

Yüzüne yüzüne çarparlar adamın..

Bakmayın Kemal Beyin tepkisine..

Parti içindeki en koyu Kemal Bey taraftarları dahi onların bu tavrına, “namussuz namuslu çıktı” mantığıyla bakıyor..

Hakaret etmiyorum!

Hatırlarsınız “Namuslu” filmini. Usta oyuncu Şener Şen başroldeydi..

Defterdar Ali Rıza, kurumun parasını çaldırıyor ama kimse inanmıyordu.

“Ali Rıza soygun numarası ile paraları cebe indirdi” dediler.

Bir sabah gazetede gerçek hırsızların yakalandığı haberi çıkınca, açgözlü uyanıkların hepsinin dilinde aynı ifade, “namussuz namuslu çıktı”

Her şeyin özeti bu işte..

Peki, bizim tarafta durum ne?

Mesela Ali Babacan..

Babacan da koltuğunu kaybedenlerden..

Tabi onun durumu Muharrem İnce’ninkinden biraz daha farklı..

Bir defa, kaybeden bir AK Parti yok.

“Girmişsin yenmiş, yenmiş de yenmiş” bir AK Parti var..

Onun derdi bakan olabilmekti..

“Hazine’nin, Maliye’nin, Ekonomi’nin Bakanlığında olayım yeter” diyordu..

Olamayınca da gidip parti kuranlardan oldu.

Peki, şimdi ne diyor AK Parti Hükümetleri ile ilgili?

İnce gibi “Olumsuz bir şey söylemem ilkelerim var” mı diyor?

CHP medyasında soluğu alıyor..

Bir gün “hiç muhafazakar olmadım” deyip kimliğini sıfırlıyor..

Bir başka gün İzmir’deki depremde CHP faktörünü gizleyip, “Katil binayı yapan kadar, yapana göz yuman mekanizma da bu sonuçtan sorumludur” diyerek iktidara suç atıyor.

İyi de sormazlar mı adama..

“Sen o ‘sorumludur’ dediğin partinin hükümetlerinde defalarca bakanlık yapmadın mı? O koltuktayken gereğini neden yapmadın, koltuk gidince mi aklın başına geldi.”

İşte bir tarafta yıllarca “ilkeli” diye pazarlanıp, ilkesizliğin dibine vuranlar..

Öbür tarafta ilkesiz denilen davasına bağlı adamlar. Namuslu Ali Rıza Bey’le, namussuz Ali Rıza Bey arasındaki İNCE fark..

Selametle..