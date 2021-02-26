Formül Basit: İsmi değiştir, sorun çözülsün

Amerika’da Biden yönetimi Türkiye ile uzlaşmaya hazır oldukları mesajı veriyor.

Hangi konuda ve nasıl olacakmış o uzlaşı?

Türkiye S-400’leri kurmaz, hangara kaldırır, bir başka alıcıya satar ya da iade ederse sorunlar çözülürmüş..

ABD buna okey çekermiş..

Peki, bu iade, satış, çöpe atıştan bizim çıkarımız ne olacak?

Teröre verdikleri desteği mi kesecekler?

PKK-YPG ya da SDG veya ABCDEFG her neyse işte..

Alfabeden türetilen sayısız harf kombinasyonu var ne de olsa..

S-400 füzelerinin Tük Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesine engel olunursa, F-35 savaş uçaklarını teslim edebileceklerinden bahsediyorlar.

Yani proje ortağı olmamıza rağmen, parası ödenmiş, ülkemize ait olan bir ürünü, şartlı teslim etme lütfünde bulunacaklarını söylüyorlar.

El koydukları rehin tuttukları uçakları vereceklerini belirtiyorlar.

Peki, PKK/YPG ne olacak?

O ayrı bir konu canım..

“ABD, PKK’ya destek vermiyor ki!”

ABD, YPG/PKK’ya askeri ve siyasi desteğini izah ederken, “YPG demek PKK demek değildir, çünkü birinin ismi PKK, diğerininki ise flamalarında da görüldüğü üzere YPG. Bakın isimleri farklı. Biz PKK’yı terör örgütü olarak görüyoruz ama YPG’yi görmüyoruz” kıvamında bir açıklama yapıyorlar.

Harfler değişince örgüt de değişiyor öyle mi?

“Öyle tabi canım”

İyi o zaman..

Benim de bir teklifim var..

Biz de benzeri bir strateji izleyelim..

ABD, iki ülke arasındaki en büyük sorununun PKK’ya verilen destek olmadığını, Rus yapımı S-400 füze sisteminin alınması olduğunu iddia ediyor ya..

Biz de benzeri bir tavır takınalım.

Teslim aldığımız ve testleri devam eden S-400 füzelerinin ismini bu gece değiştirelim.

Sistemin adı S-400 değil de, İt Kovan olsun..

Ya da yok yok vazgeçtim..

CONİSAVAR diyelim..

Veya en kötü Ekrem İmamoğlu, İBB’nin internet sitesinde bir anket açsın..

İstanbul halkına sorsun..

Ama ben CONİSAVAR’da ısrarcıyım..

Şöyle yüksek sesle tekrar edince kulağa çok hoş geliyor.

ABD’nin Yunanistan’a yaptığı yığınağa bakınca, CONİSAVAR’ın kime karşı kullanılabileceği de az biraz anlaşılıyor.

Ve isim daha bir anlamlı oluyor.

Bitmedi!..

ABD yönetiminin YPG açıklamaları çok ilham verici olduğu için, CONİSAVAR’la ilgili teklifimi geliştirerek devam ettirmek istiyorum.

Yanlış hatırlamıyorsam S-400’lerin (CONİSAVAR) üzerinde haki yeşili bir boya var.

TUSAŞ ya da TAİ veya ROKETSAN’ın renk paletinde şahane seçenekler var.

Mesela eski boyayı kazıyıp gök mavisine boyayalım.. Turkuaz da olabilir..

Ya da uzay grisi nasıl?

“Yok daha havalı bir şeyler olsun” derseniz, balköpüğü çok tutuyor şu sıra..

Adını CONİSAVAR koyar, rengini de haki yeşilinden balköpüğüne dönüştürürsek olur bu iş.

NATO’ya ya da üyesi olduğumuz diğer karın ağrısı uluslararası örgütlere de resmi bildirimde bulunursak sorun çözülür..

Yuppi..

Artık ABD ile kardeşliğimize(!) halel getiren, bizi küçük Amerika yapmaktan alıkoyan muazzam bir sorunu çözmüş olduk..

S-400’lerden kurtulduk.

“Ha kel Hasan, ha Hasan kel” demeyin sakın.. Pentagon alfabeyi kullanıp PKK’yı legalleştirebilir de, biz alfabeyi kullanıp S-400’leri kabul ettiremez miyiz?

ABD’nin PKK/YPG’ye ilişkin savunmasına bakınca bence gayet makul..

İsim değişince menşei de değişiyor.

Onlar nasıl ki gözlerimizin içine baka baka “YPG, PKK değil, farklı bir örgüt” diyorsa, Dış İşleri Bakanlığımız da “Bizim sistemimiz S-400 değil, bakın isimleri bile farklı” diyebilir..

O yalana inanacağımızı sanan enayilerin, bu yalana inanması hayatın olağan akışı ile çok uyumlu.. Tabi Amerika’dan çok Amerikancılarımız çıkıp, ağızlarını yaya yaya “yalan yavvv dün gece hangara gidip S-400’leri boyadılar” şeklinde bir jurnalde bulunmaz ise bence tutar bu iş.

CONİSAVAR’ımız vatana millete hayırlı olsun, hem rengi de farklı, balköpüğü işte..

Selametle..