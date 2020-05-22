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Ezandan kim rahatsız olur?

Hadi Z raporuyla başlayalım..

Van’ın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik saldırı gerçekleşti.

HDP Özalp İlçe Başkanı dâhil 38 kişi gözaltına alındı. 

Bir kısmı tutuklandı, bir kısmı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

Hemen peşinden Adana Yüreğir’de Vefa Sosyal Destek ekibine saldırı oldu. 

Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl’ün koruması ve yardım kolilerini dağıtan personel darp edildi.

Bingöl, “Organize şekilde dağıtım alanımıza kalabalık bir grup tarafından yapılan fiziki ve sözlü saldırıya, bunun devamında ise daha büyük bir provokasyona bizzat engel olmaya çalıştık. Fiziki saldırı olmaya başladığı andan itibaren koruma polisi arkadaşımız şahsımı ve Vefa Sosyal Destek Grubu” üyelerini korumak için araya girmiş ve darp edilmiştir. Darp raporları mevcuttur” dedi. 

Saldırıyı gerçekleştiren şahsılardan birinin CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım olduğu belirlendi. 

Ve tutuklandı.  

Hemen ardından “İsimsizler Hareketi” adıyla sosyal medyada provokasyon yapan soytarılar belirdi. 

Sevda Noyan’ın yeniden darbe yapmaya kalkışacak olan FETÖ’cülere yönelik sözlerini fırsat bilip provokasyona başladılar.

Taylan Kulaçoğlu isimli provokatörün Noyan’ın ev adresinin peşine düştüğü ortaya çıktı.

Yine aynı ekibin arasında şahsımın da bulunduğu gazeteci, yazar, düşünür kim varsa fişlediği tespit edildi. 

Taylan Kulaçoğlu isimli şahıs tutuklandı.

Bitti mi?

Biter mi hiç..

Hemen peşinden İzmir merkezi ezan sistemine sızılıp, şu yukarıda ismini sıraladığım zırtapozların kendileriyle özdeşleştirdiği Bella Ciao şarkısı çalındı.

Kızıl yıldızlı bere, yeşil parka, pos bıyık dışında komünist ideoloji ve yediği herzeler hakkında pek bir şey bilmeyen bizim cahil solcular orijinal adını bilmez..

Çav Bella diyelim de anlasınlar..

CHP’nin sosyal medyadaki ne versen yiyen kitlesi bu ahlaksızlığı sevinçle karşıladı..

Zaten bu işi organize eden aklın istediği de tam olarak buydu. 

Oklar CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e çevrildi. 

Çünkü Soyer, her fırsatta Afrika yerlilerinin ruh çağırma seansına benzer bir gösteriyle bu şarkıyı söylüyordu.

CHP İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir’in aksine Tunç bey bu tuzağa düşmedi..

“En fazla birlik, beraberlik içinde olmamız gereken günlerde halkımızı birbirine düşürmeye, kutuplaştırmaya çalışanların bu kadar alçakça provokasyona tevessül etmeleri, niyetlerini açıkça ortaya koyuyor. Bu oyuna gelmeyelim. Bu eylemi gerçekleştirenleri devletin yetkilileri ve emniyet güçlerinin en kısa sürede yakalayarak yüce Türk adaleti önüne çıkaracağına inanıyor, İzmirliler adına bekliyoruz” diyerek provokasyonu lanetledi. 

Partililerinin aksine akıllıca bir tavır takındı.  

Son 10 gün içinde yaşanan, toplumun sinir uçlarını hedef alan olayların özeti bu..

Peki, bu ülkede merkezi ezan sistemine kim sızabilir?

Daha önce UYAP sistemine kim sızmıştı?

Emniyet veri tabanına kim sızmıştı?

İBB veri tabanını kim kopyalatmak istemişti?

Çözüm sürecinde Oslo görüşmelerini kim kaydetmişti?

O görüşmelerin yer aldığı kayıtları, haber formatına çevirip DİHA’nın veri tabına sızarak kim yayınlamıştı?

Vefa destek gruplarının listesini, hangi mahalleye, hangi gün gidileceğini, hangi saatte nereden geçileceğini kim bilebilir?

Bunun gibi yüzlerce dijital namussuzluğu daha önce kim yaptı?

Bizim yerli hainlerin hepsi bu namussuzları yapmak ister..

Ama yapabilecek kapasitedeki tek ve en büyük namussuz FETÖ’dür.. 

Şunu bilin ki, ezanımızı hedef alanlar, 15 Temmuz gecesi imamlarımızı darp edenlerdir.

Çünkü Türkiye’ye diz çöktürmek için girişilen kahpe darbeyi durduran, önceki gün minarelerimizden çalınan Çav Bella değildi. 

O gece bizlere cesaret ve moral aşılayan yegâne şey, Arş-ı Ala’yı inleten Ezan-ı Muhammedî ve selalarımızdı.

Bu kahpeliği yapmak isteyen bir sürü hain olsa da, yapabilecek cesarette ve kabiliyetteki tek güç FETÖ’dür..

PKK, DHKP-C, HDPKK ve diğerleri ise ancak FETÖ’nün çizdiği bu istikamette maşalık yapabilirler..

Ve bunu layıkıyla da yapıyorlar.

Bize düşen ise bu oyuna gelmemek, Sivas, Çorum, Maraş, Gazi olaylarını hafızadan çıkartmamaktır. 

Devletimize düşen görev ise ezanımıza el uzatanı bulup gereken cezaya çarptırmaktır.  

Selametle..

 

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Yorumlar

feraset

Yazınız çok isabetli
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Kürşat

cibilliyetsiz chp zihniyyeti. Bu ülkede 18 yıl 1932-1950 yılları arasında ezan-ı MUHAMMED-İ yi susturan silik zihniyet bu mel'un lar değilmiydi.
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