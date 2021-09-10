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Bırakın U’lumayı M’elemeyi… Uçak nerede uçak..

10 Eylül 2021


Murat Alan İletişim: [email protected]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul’da yapılan metrolarda bundan sonra ‘U’ logosunun kullanılacağını açıkladı.

İBB yönetimi ve fonlu medya çıldırdı..

Hangi liyakatle atandığını bilmediğimiz Otobüs AŞ başkanlığı görevini ağzına yüzüne bulaştırınca, İBB sözcülüğü-medya başkanlığı makamıyla yetinmek zorunda kalan Murat Ongun fitili ateşledi.

“İstanbul’da en çok metro yapılan bu dönemde de M olarak kalacak. Hizmet İstanbul’a hizmettir, ayrıştırmak hiç hoş değil.”

Patronu firari (hakkındaki yakalama kaldırılmasına rağmen hâlâ Fransa’dan dönmeyen Burak Akbay) Sözcü devam ettirdi..

“Bırakın bu ayrımcılığı” 

Fox, “Bütün dünyada M, İstanbul’da U M olacak” haberini dolaşıma soktu.

O ana kadar, U olsa ne olur, M olsa ne diyordum..

Ama bunların panik içindeki halini görünce bakanlığın ne kadar doğru bir iş yaptığını anladım. 

Kim çalışıyor, kim çalışmıyor herkes görsün.  

Bakan Karaismailoğlu, “İstanbul’da çok büyük işlerimiz var. 7 tane büyük metro işi yapıyoruz. 103 kilometre metro yapıyoruz. Bunun Türk Lirası olarak karşılığı 60 milyar. Ama karşı tarafta hiçbir iş yapmadan, sırf algı operasyonları yapan bir yönetim var. O yüzden bundan rahatsız oldular zaten. Dünyanın aynı anda en çok metro yapılan şehri. Ama bunları da Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Bunu herkesin bilmesi lazım. Hiç kimsenin emek hırsızlığı yapmaması lazım” diyor.

Kimden bahsediyor?

Mesela İmamoğlu, “İstanbul dünyada aynı anda en çok metro yapan şehir..” 

Sözcüsü Ongun, “İstanbul dünyada aynı anda en çok metro yapan şehir oldu. Bunu nasıl başardık? Sadece 2 yılda metrolardaki kat edilen ilerlemeyi paylaşıyoruz” şeklinde basın açıklaması yapıyor. 

Sözcü okuyan masu (!), gariban, saf ve iyi niyetli kitlede (azımsanamayacak bir nüfus yoğunluğu) “İBB, dünyada en çok metro yapan belediye” algısı hakim.

Zavallılar, hizmetin kaynağının beş benzemez olduğunu sanıyor.

Bu masum insanların gerçeği öğrenmesinden neden rahatsız oluyorsunuz?

İBB 126 adet metro aracı alımı için 133 milyon Euro, 68 adet vagon alımı için 83 milyon Euro, 120 adet metro aracı alımı için 100 milyon Euro, 24 adet ilave vagon alımı için 22 milyon Euro kredi çekti. Yine İmamoğlu’nun onayıyla Ataköy-İkitelli Metro projesi için 338 milyon Euro, Ümraniye Göztepe Metro projesi için 175 milyon Euro, Kaynarca-Tuzla Metro projesi için ise 86 milyon Euro kredi çekilmesine rağmen tek bir hattı bile bitirilemedi.

Metro yapımı ve vagon alımı için yapılan borçlanma 987 milyon Euro..

TL karşılığıyla 9 milyar 870 milyon lira..

Bu paralar nereye gitti?

İşte fırsat, AK Parti döneminde başlanan ve yarısı da bitirilen metro projelerinin kalan yarısını siz tamamlayın..

Duraklara, vagonlara ve hatta raylara bile M harfi yapıştırın.

Ama yapmazlar, yapamazlar..

Biri çıkıp “Bırakın U’lumayı M’elemeyi şimdi, THK uçakları ne oldu anlatın hele” diye sorsa!..

Apışıp kalacaklar...

“Ne THK’sı, bize ne THK’dan” diyecekler..

Yahu siz değil miydiniz, ülkenin dört bir yanında bir anda başlayan orman yangınları esnasında, “uçak nerede uçak” deyip provokasyon yapan.

CHP’li eski yöneticilerin yolsuzlukları yüzünden hurdaya çıkan THK uçaklarını gösterip “CHP’li belediyelere devredin, biz onları uçururuz” diyen..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, engel olunmaz ise THK uçaklarını CHP’li belediyelerin devralacağını söylüyordu. 

Engel olmazlarsa değil 4 milyon dolar, 14 milyon dolar da toplarız” diyordu.  

İmamoğlu, “Resmi başvurumuzu bugün hazırlayıp sunuyoruz, 11 büyükşehir (CHP’li) belediyesinin imzasıyla, görüşmeleri başlatmak adına, bugün süreci başlatıyoruz” ifadelerini kullanıyordu.  

Eyvallah dedik..

THK kamu kurumu değil, dernek statüsünde, ticari faaliyetleri olan özel bir şirket. Buyurun devralın ve ihya edin..

Eeee?

Ne oldu o başlattığınız süreç?

Bir aydan fazla oldu..

Ne yaptınız o uçakları, topladınız mı parayı?

Alooo..

Kime diyorum!..

Uçak nerede uçakkkkkkk..

CHP budur  işte..

İş yapmaz, şov yapar..

Tezgâhlarını bozan biri de dikilirse karşılarına, U’luyup, M’eleyip engel olmak isterler. 

Selametle..  

 

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Yorumlar

Cemal şimşek

Halen bu CHPKK yı anlamayan kurtarıcı gözüyle Bakan öküzler var
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Mustafa

Bunlar köpekler gibi sadece havlarlar bırakalım onlar havlasin biz hietimize davam adelim bu algı yalan talan hırsızlıktan iflah olmadılar olmuyacaklar işçiler için namus sözü veren ioglu namus ortada kaldı gelen giden namussuna şey ediyor bunlarda adamız diyeortalikda dolaşıyor her şey güzel oluyor İstanbul lum oy verdiğiniz gibi hesabını vereceksin
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