Biden’in ifşa ettiği “dostlar” harekete geçti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 24 Haziran 2019’daki İstanbul seçimlerinden 2 gün sonra, 26 Haziran’da basın toplantısı düzenliyor..

“Seçim öncesi “erken seçim yok” demiştiniz. Bu görüşünüzde değişiklik var mı?” şeklindeki soruya “Bu görüşümüz değişmedi, bir seçim isteğimiz, talebimiz yok” cevabını veriyor.

1 yıl sonra birileri yeniden düğmeye basıyor..

Aynı mevzu gündeme getiriliyor..

Kılıçdaroğlu da yine aynı cevabı veriyor..

Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, 8 Temmuz 2020’de CHP Genel Başkanı ile meclisteki makamında bir araya geldiğini, Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve seçime yönelik önemli mesajlar verdiğini belirtiyor.

Muharrem beyin köşesinden devam edelim, “TBMM Başkanlık seçimi öncesi Meclis’teki makamında sohbet etme olanağı bulduk; Kılıçdaroğlu erken seçim istiyor şeklinde yorumlar yapılıyor; siz ne dersiniz? İstiyor musunuz? Türkiye’de bir erken seçim ihtimali var mı? (Kılıçdaroğlu) Kimsenin erken seçim istediği yok. Kaldı ki, benim veya bir başkasının erken seçim istemesinin bir anlamı da yok…”

Noktasına virgülüne dokunmadan, tırnak içinde aktardım..

Dün de Karar’ın 1. sayfasında tam aksi bir açıklaması yayınlandı.

Haber şu: “Kılıçdaroğlu ilk kez erken seçimi dillendirdi. Hükümete çağrıda bulundu, yönetemiyorlar erken seçime gitmeleri gerekir.”

Hayda..

İyi de daha 2 ay 24 gün önce, “Kimsenin erken seçim istediği yok” demedi mi?

Durup dururken erken seçim bahsi de nereden çıktı?

Aklıma bir anda ABD’deki Demokrat Partinin Başkan adayı Joe Biden geldi..

Pentagon’da kurulan Ting-Teng masasında hazırlanan operasyonu, Türkiye karşıtı Siyonist lobiden ve diasporalardan oy alabilmek adına açık eden Joe Biden değil miydi?

Ne dedi boşboğaz Biden, “Bence ona (Erdoğan’a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım”

Türkiye’yi erken seçime götürmek için bir zemin mi hazırlanıyor?

“Erken seçime gidilse ne olur ki, AK Parti yine kazanır değil mi?”

Bu soruyu aklınızda tutun.

Sayın Kılıçdaroğlu, Pentagon’la birlikte bir plan yaptı da, buna uygun adımlar atıyor demiyorum..

Birileri Biden’in açık ettiği plana uygun şartları oluşturmak için çabalıyor diyorum.

Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye’nin kovid salgınıyla mücadelesinin gayet şeffaf ve denetlenebilir olduğunu söyleyip övgüler yağdırırken, içerideki saman medyasının “aslında binlerce kişi ölüyor ama rakamlar gizleniyor”, “inşallah herkes korona olur” tadındaki haberlerine dikkat edin..

ABD’nin Türkiye Büyükelçisinin ilaç satışı ile ilgili tehditlerine, saman medyasının adeta elçinin borazanlığına soyunmasına bir bakın..

Ya da döviz kuru üzerinden yapılan manipülasyona göz atın..

Sözcü, Cumhuriyet, Yeni Asya, Karar ve maalesef ki maalesef Milli Gazete’nin her gün peş peşe yayınlanan, sistematik bir şekilde aynı konunun işlendiği manşetlerine dikkat edin.

Birinin pazartesi günü attığı manşeti, diğeri salı atıyor..

Çarşamba sabahı X gazetede çıkan haber, “bu haber de artık bayatladı”, “aynı haberi verip tekrara düşüyoruz” dahi denilmeden bir sonraki gün Y gazetesinin manşetine taşınıyor.

X gazetesi daha düne kadar, Y gazetesine “irticacı”, “yobaz”, “gerici” diyordu..

Y gazetesi ise X gazetesine “faşist”, “Kemalist”, “azgın azınlık” diyordu..

Bir dönüp bakın şimdi..

Sanki hepsi aynı yayın kurulu, aynı yazı işleri, aynı haber merkezi tarafından hazırlanıyor.

Milli Gazete’nin “Dün yine paramız eridi” manşetiyle çıktığı gün, Cumhuriyet “Döviz çıldırdı” manşetini atıyor.

Dolar artsın, millet salgından kırılsın, ülke büyük bir çıkmaz içindeymiş gibi görünsün diye sağlam bir algı çalışması yapılıyor.

Bakın 25 Eylül tarihli Yeniçağ Gazetesine..

Nasıl da açık ediyor sinsi planı..

“İktidarın övündüğü sağlık sistemi alarm veriyor. Yerli yabancı isyanda ilaç krizi kapıda”

Anahtar kelime ne?

“İktidarın övündüğü sağlık sistemi!!!”

Pentagon’daki Ting-Tengciler de aynını düşünüyor..

“AK Parti iktidarı 3 sac ayağına oturtuyor. Sağlık, ekonomi ve adalet. Bu üçünü sakatlar, kamuoyu gözünde sıfırlarsak dostlarımız seçimlerde Erdoğan’ı devirir” diyorlar.

Bizim saman medyası da, muhalefette bu plana bilerek ya da bilmeyerek alet oluyor..

“Erken seçime gidilse ne olur ki, AK Parti yine kazanır değil mi?” sorusuna dönelim..

Patates, soğan fiyatları üzerinden hizmeti şiar edinmiş AK Parti İstanbul’u kaybetti.

Uyanık olup, gözümüzü açalım yine aynı şeyi yapmak istiyorlar..

Şimdilik selametle..