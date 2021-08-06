Alın uçakları, boyayın LGBT renklerine, kurtarın THK’yı

Ciğerlerimiz yanıyor. Peş peşe başlayan ve birçoğu terör örgütünün kundaklaması sonucu geliştiği düşünülen orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz.

Adli soruşturmalar sürüyor, Bursa ve Mersin’de tutuklamalar var..

PKK’nın Ateşin Çocukları adını verdiği bir terörist gruba odaklanılmış durumda.

Zillet de ayrı bir faaliyet içinde.

Devlet-millet yangınları söndürmeye odaklanmışken, onlar “uçak nerede”, “ne PKK’sı,”, “1 tane bile helikopter görmedim”, “TSK niye yangınlarda görev almıyor”, “TOMA’lar ne yapıyor” gibi saçma sapan ve tamamı yalan iddialarla dikkat dağıtıyor.

Özellikle THK’nın uçamayan uçaklarını dillerine dolamış durumdalar.

“Bu uçaklar kasıtlı şekilde uçurulmuyor” yalanıyla başladılar.

Uçakların bir kısmının çok eski, bir kısmının ise kötü yönetim ve ödeneksizlik yüzünden yıllar içerisinde yedek parça olarak kullanıldığı ortaya çıkınca ağız değiştirdiler.

Bu defa da, “O uçakların uçamaz duruma gelmesinin nedeni AKP, kurban derisi toplama yetkisi iptal edilince THK bu hale geldi” yalanını dillendirmeye başladılar.

Vay be, yangın söndürmek için devletten her yıl milyonlarca lira alan dernek, bir de benim kurban derime ihtiyaç duyuyor…

Yangın söndürme ihalelerine giren Rus, Kanada, Ukrayna ya da diğer ülkelerin firmaları neden kurban derilerine ihtiyaç duymuyor?

Kurban derimi almadan, sadece ihaleden elde ettikleri gelirle o uçakları nasıl modernize ediyorlar?

Sorgulamaktan uzak, ideolojik bağnazlık içindeki koro için 5 bilinmeyenli matematik sorusu gibi bir şey..

Maalesef yalanın alıcısı çok ve hakikat sahipsiz.

THK neydi, nasıl batırıldı, kim batırdı onu anlatan da yok.

Türk Hava Kurumu birçok kişinin inandığının aksine bir kamu kurumu değil..

Devlete bağlı bir işletme hiç değil..

Kamu yararı güden dernekler statüsünde faaliyet gösteriyor. İHH ne ise THK da o.

Deniz Feneri ne ise THK da o..

Devletin, borç batağına batan dernekleri kurtarma gibi bir görevi mi var?

Türk Hava Kurumu’nun yurt çapında 1.300 gayrimenkulü bulunuyor.

“Tayyare Apartmanları’’ olarak bilinen Laleli’deki otel..

Otelin bugünkü değeri, 500 milyon dolar olarak hesaplanıyor.

500 milyon dolarlık oteli bulunan bir dernek, nasıl olur da borç batağına düşer?

Hem de az buz değil, 1 milyar 850 milyon liralık bir borçtan bahsediyoruz.

Basit bir cevabı var, yolsuzluk!..

Yıl 2015..

Kurumun eski başkan Osman Yıldırım, rüşvet ve zimmetine mal geçirme davasından çocuklarıyla birlikte tutuklandı. Halen davaları devam ediyor.

1 milyar 850 milyonluk borcu sadece Osman Yıldırım’a yüklemek büyük bir haksızlık olur.

Bu CHP kafasının bayıldığı eski başkan Atilla Taçoy vardı, hatırlamaz kimse.

Hani şu “O beğenmediğiniz THK, zamanında uçak fabrikası açmıştı” dedikleri mevzunun kahramanı.

O da görevden alındı. 2 Mülkiye Başmüfettişinin hazırladığı üç sayfalık rapordan aynen aktaralım, “Ziraî ilaçlama ve orman yangılarıyla mücadele uçağı üretim projesinin, proje yeterliliği ve tecrübesi olmayan ve iflası uluslararası mali denetimlerle de belgelenen İngiliz EPA firmasına verildiği, bu firmanın dört adet personelinin bulunduğu, THK’yı gelinen noktada, 4 milyon 300 bin dolar ödemek zorunda bırakarak zarara uğrattıkları saptanmıştır. Anılan ihaledeki usulsüzlük nedeniyle sanıkların (17 kişi) TCK uyarınca yargılanmaları ve THK zararının kendilerinden tazmini için yargı yoluna gidilmesi değerlendirilmektedir.”

Ahmet’in, Mehmet’in derileri İngiliz’lerin batık şirketine verilmiş.

Uçaklar uçmuyor ama paralar uçuyor.

Aynı raporda bir başka bölüm daha var..

O da kurum yöneticilerinin uluslararası gezileriyle alakalı.

Atilla Taçoy ve yönetim kurulu üyeleri, eşleriyle birlikte Cannes Film Festivali’ne gitmişler.

Raporda kurban derilerinden elde edilen gelirle festivallere gittikleri yazıyor.

İşte kurumu batırmışlar. Ve faturayı da Başkan Erdoğan’a kesmek istiyorlar.

Neyse ki CHP var..

Önceki gün Ekrem İmamoğlu önderliğindeki 11 CHP’li belediye, THK uçaklarının bakım ve onarımını üstlenme kararı aldı.

Süper bir karar. İstanbul’a iki otobüs alamayan Ekrem İmamoğlu motor takar, depremde çökme tehlikesi geçiren belediye binasını onaramayıp direklerini LGBT renklerine boyatan Tunç Soyer kanatları boyar, Özlem Çerçioğlu pervaneleri halleder. Bedava uçuracak halleri de yok, Mansur Yavaş’ın adamları da yangın söndürme ihalelerine girip, “bize ne verecen abi” diyebilir. Hadi koşup alın o uçakları bakalım.

Selametle..