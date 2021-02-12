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Akademisyenin “hendekçi” olanı makbul

Ergenekon soruşturmaları döneminde bir şey gördük..

Mahkeme kararıyla yapılan ve iddianame eklerine konulan dinleme kayıtları, iğrenç bir çeteyi gözler önüne serdi.

Karanlık yüzlü ve karanlık zihniyetli odacıların, kendi aralarında bir “linç havuzu” kurduğunu ortaya koydu.

Tabi o dönem gazetelerin de önemli bölümü ellerinde..

Hoş şimdi de ellerinde ya, neyse o ayrı bir tartışmanın konusu..

Akşam’ı, Hürriyet’i, Milliyet’i, Vatan’ı, Gözcü mü Sözcü mü her ne karın ağrısıysa işte..

O dönem bu gazetelerde köşeleri tutmuşlar..

Kapsama alanlarına giren, hedef haline getirmek istedikleri isimlere operasyon üstüne operasyon çekiyorlar..

Soner, Oray’ı arıyor, “Bugün sen yaz, yarın da ben çakarım…”

Oray, diğerini arıyor, “Bugün ben yazıyorum, yarın ikiniz aynı anda yazın…”

Diğeri Soner’i arıyor, “Ayol bugün Oray yazıyor, yarın ikimiz yazalım…”

Sonra hepsi topluca yazıyor; falan filan..

Gazetelerinde de 3-5 haber yaptırdılarsa işlem tamam..

Bunların hepsi resmi dinleme kayıtlarına yansıdı..

2000’li yıllarda çokça başvurdukları bu yönteme, şimdi yeniden sarıldılar.

Neden?

Bitleri kanlandı yine..

“Bir umut BM yönetime el koyacak, Biden de geldi zaten, PKK da bizden yana, Saman lobisi zaten arkamızda” diyorlar..

Bu moralle yeni operasyonlar çekiyorlar.

Örneklendirelim..

Boğaziçi eylemlerine bakın mesela..

Bir emniyet müdürümüzün “aşağıdan yürü” sözünü, “Polis ‘Aşağıya bak’ dedi” şeklinde çarpıttılar.

Hoş aşağıya baksa ne, aşağıdan baksa ne..

Neyse..

6 gazete, irili ufaklı yüzlerce site, sayısız sosyal medya kölesiyle yalanı Kaf Dağı’na çıkarttılar.

Sonra ne oldu?

Emniyet gerçek kayıtları servis edince, o yalanın kaynağı olduğu belirlenen, sahipleri Almanya’da yaşayan Yol TV isimli mezhepçi ekip, “Pardon yaaa... Ama bizim kayıtlarda öyle anlaşılıyor” diye kıvırdı..

Ama saman lobisi yedi bir kere..

Hâlâ “Polis ‘Aşağı bak’ dedi” kafasındalar.  

Bu haftayı da es geçmediler..

Hedeflerinde Ayasofya-i Kebîr Cami-i imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın ile Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç var.

Yine kendi aralarında linç iletişimi devam ediyor..

 “Karanlık odanın sıskası işaret fişeğini ateşlesin...”

“Bugün sen yaz, yarın ben yazarım. Bir sonraki gün bizim sarhoş yazar, daha sonra Cumhuriyet’teki noktayla virgül girer topa, DHKP-C medyasına söylemeye gerek yok, onlar zaten hemen atlar” tadında başladılar operasyona..

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın’a yükleniyorlar.

Ne demiş hoca?

Twitter üzerinden paylaşım yapmış ve “1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslam’dı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün” demiş.

Ne var bunda?

21 Anayasası’nın da, 24 Anayasası’nın da mimarı Mustafa Kemal ve silah arkadaşları değil mi?

Darbecinin getirdiği 82 Anayasası’na “Okey”, Mustafa Kemal’in 24 Anayasası’na “Hayır” mı?

Şahsi fikrim, devletin dini olmuş ya da olmamış ne fark eder.. 

Suudi Arabistan devletinin dini İslam da ne oluyor..

İsrail’le her gün “raks” ediyor..

Venezuela devleti dinsiz!..

Ama Siyonist İsrail’e ayar üstüne ayar veriyor.

Demek ki, devlete dini bir kimlik yüklemenin pek bir esprisi yok..

Mesele zihniyet meselesi..

Ama hoca fikrini beyan ediyor..

Boğaziçi’nde PKK’nın hendeklerine destek veren akademisyenlerin fikirleri var da, ilahiyat üzerine uzman bir akademisyenin dinle alakalı bir fikri olamaz mı?

“Türkiye Cumhuriyeti; vatandaşlarını Sur’da, Silvan’da, Nusaybin’de, Cizre’de, Silopi’de ve daha pek çok yerde haftalarca süren sokağa çıkma yasakları altında fiilen açlığa ve susuzluğa mahkûm etmekte” deyivermek yasal da, “24 Anayasası iyiydi” demek mi suç?

Benim vergimle maaşı ödenen bir akademisyenin, “Yerleşim yerlerine ancak bir savaşta kullanılacak ağır silahlarla saldırarak, yaşam hakkı, özgürlük ve güvenlik hakkını ihlal etti” şeklindeki zırvası normal de, “Devletin dini İslam olsun” denilmesi mi anormal?

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç’ın sözleri de aynı kapsamda değerlendirilebilir.  

Prof. Dr. Kılıç linç edildiği sözlerini “Darbe heveslileri varsa gecesi işi bitiririz” şeklinde açıklıyor..

“Tüm Türkiye’ye direniş yayılacak, 2. Gezi olacak” diyenler kimlerse, onları söylüyor..

Yahu siz, terörist ağızlı akademisyenleri bile hoş gören tiplersiniz..

 Azıcık tahammüllü olun ve çıkın şu LGBT’lilerin arkasından.. Selametle..

 

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Yorumlar

SERKAN

YALAN HABERE ÇOK AĞIR MÜEYYİDELER UYGULANMAZSA VE BUNUN İLGLİ YASALAR ÇIKARTILMAZSA HEP BÖYLE GİDER. HÜKÜMET NEDEN BÖYLE YASA ÇIKARMAZ ANLAYAMADIM.ADAM YALAN İFTİRA ATIYOR,ONURUNA LEKE SÜRÜYOR SENDE BUNU AKLLAMAYLA UĞRAŞ,AKLASAN NE OLUR Kİ,BİR KERE LEKELENDİNİZ!!
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Hikmet Yılmaz

Akit TV. YÖNETİCİSİ MURAT ALAN BEYE UYARIMDIR : Akit TV.'de bu akşam saat 22'de film yapımcısı Mehmet Tanrısever ve oğlunun kendi reklamlarını yaptıkları proğramı izlemenizi, şahsın egosu,hal ve hareketleri ile jan janlı kıyafetiyle hangi ülkeyi çağrıştırdığını aziz seyircilerin ( lütfen izleyin ) takdirine bırakıyorum. Ve Akit TV. yöneticilerini uyarmalarını istirham ediyorum. MÜSLÜMAN ALÇAK GÖNÜLLÜ OLMALI...
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