HDP’nin kapatılması ve idamın geri getirilmesi için harekete geçilmelidir

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Pençe-Kartal-2 operasyonu kapsamında PKK terör örgütünün kaçırdığı 13 vatandaşımızı kahpece kafalarına kurşun sıkarak infaz etmesiyle başlayan tartışmalar kapsamında terör örgütünün kanlı eylemlerini kınamayan HDP’nin kapatılması yeniden gündeme getirildi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin HDP’nin kapatılması çağrısına Vatan Partisi ve Büyük Birlik Partisi tam destek veriyor.

AK Parti’de iki farklı görüş var. Bir kesim, parti kapatılmasının çözüm olmadığı onun yerine hakkında “terör” suçlamasıyla fezleke hazırlanmış HDP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılarak yargı yolu açılması, diğer ve ağırlıklı kesim ise bilhassa son kanlı infaz olayı sonrasında terör örgütü ile arasına mesafe koymayan, terörü kınamayan HDP’nin kapatılması gerektiğigörüşü ağırlık kazanıyor.

Ben de kapatılması taraftarıyım.

Çünkü, demokratik hak ve özgürlükleri içine sindiremeyen, terörü kınayamayan bir parti TBMM’de dokunulmazlık zırhı içinde devlet otoritesine meydan okuyan pervasızca açıklamalarda bulunmaları asla kabul edilir değildir.

Dünyanın hiçbir ülkesinde ihanete taraf olanlar o ülkenin meclisinde yer alamaz.

HDP, PKK terör örgütünün vesayeti altında demokratik haklar çerçevesinde dokunulmazlık zırhına bürünerek, kanlı eylemlerinin sözcülüğünü yapmakta olduğu artık sır değildir.

Aslında HDP, bir parti görüntüsü altında bölücü terör örgütünün propaganda merkezidir.

Gara’dan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını herkes bilmeli ve anlaması için radikal yasal kararlar alınmasının zamanı gelmiştir.

Bu ihanet örgütünü finanse eden, silahlandırıp bize karşı kullanan dış güçler ve onların içimizdeki işbirlikçileri ile örgütün siyasetteki uzantılarını da kapsayan yeni bir mücadele başlatılmalıdır.

Bu gelişmeler yönünde ilk adım olarak, idamın geri getirilmesi ve HDP’nin kapatılması elzemdir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının gereğini yapacağı inancındayım.

Ayrıca sadece kapatma yetmez, Siyasi Partiler Yasası’nda değişiklikler yaparak terör örgütleriyle ilişkili hiçbir kişi demokratik haklardan yararlanamayacak şekilde yasal düzenlemeler getirilmelidir.

Bu ülkeye hizmet etmeyen, terör örgütlerinin emrinde hareket edecek hiçbir yeni siyasi yapıya müsaade edilmemeli ve o zihniyettekilerin seçilme hakkı olmamalıdır.

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CHP’nin başını çektiği ve İyi Parti’nin içinde olduğu İttifakın asıl mimarı PKK terör örgütünün başı Murat Karayılan’dır.

Terörist başı Karayılan, terör örgütünün yayın organlarına, “Millet İttifakını biz kurdurduk. Biz olmasaydık HDP içinde yer almazdı. İttifakın seçim başarısını Erdoğan’a karşı yapmak zorunda kaldık. Çünkü HDP olmadan CHP ve İYİ Parti kendi başına başarı elde edemezdi” diyerek CHP ve İYİ Parti’nin gizlediği gerçekleri ifşa etmişti.

Onun içindir ki, CHP ve İYİ Parti; HDP’ye “Ya terörü kınayın ya da bu meclisi terk edin” diyemediler, diyemiyorlar ve de diyemezler.

Çünkü onlar kendilerini HDP üzerinden oy uğruna PKK terör örgütüne bağımlı hale getirdiler.

Kısacası, ittifakın ipleri terörist başı Karayılan’ın elindedir.

Bunlar elbette çok acı ve utanç vericidir ancak maalesef ki birer gerçektir.