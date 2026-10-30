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Gündem Sarıgül soruşturmasında yeni gözaltılar! 1'i yurt dışında çıktı
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Sarıgül soruşturmasında yeni gözaltılar! 1'i yurt dışında çıktı

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Sarıgül soruşturmasında yeni gözaltılar! 1'i yurt dışında çıktı

Sarıgül ailesine yönelik soruşturmasında 11 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. 10'u gözaltında. 1'inin yurt dışında olduğu öğrenildi.

Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama iddialarının araştırıldığı soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında bu sabah 11 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında Metin Mevlüt Sarıgül, Ömer Yazıcı, Aynur Aydın, Gençağa Meriç, Ahmet Meriç, Berrak Çetinkaya, Davut Kaymak, Altuğ Altınbaş Sürer, Mehmet Meriç ve Süreyya Kurtulan yakalandı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan Orhan Yıldırım'ın ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Öte yandan soruşturmanın önceki aşamasında gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmesinin beklendiği öğrenildi.

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