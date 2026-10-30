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Spor Galatasaray-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor

Galatasaray-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Galatasaray-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde Lille karşısında elde ettiği zaferle moral depolayan Galatasaray, şimdi de Stuttgart engelini aşmak için sahaya çıkıyor. Alman ekibini RAMS Park'ta konuk edecek sarı-kırmızılıların kritik mücadelesi öncesinde futbolseverler maçın yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray-Stuttgart karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Galatasaray, Stuttgart karşısında puan hanesine yeni bir galibiyet eklemek istiyor. İstanbul'da oynanacak mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların sahaya çıkacağı ilk 11 ve karşılaşmanın canlı yayın bilgileri, maçı izlemeye hazırlanan futbolseverler tarafından takip ediliyor.

GALATASARAY-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanırken Galatasaray, Almanya ekiplerinden Stuttgart'ı İstanbul'da konuk edecek. Galatasaray-Stuttgart maçı, 3 Kasım Salı günü saat 20.45'te başlayacak.

Mücadele, Galatasaray'ın iç saha karşılaşmalarına ev sahipliği yapan RAMS Park'ta oynanacak.

 

GALATASARAY-STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray'ın Stuttgart ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, 3 Kasım Salı günü saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı televizyonlarından takip edebilecek.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

Şampiyonlar Ligi'nde ilk üç haftanın ardından Galatasaray, topladığı 3 puanla 23. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Sporting Lizbon ve Barcelona karşılaşmalarından mağlubiyetle ayrılırken, Lille deplasmanında elde ettiği 4-2'lik galibiyetle turnuvadaki ilk üç puanını hanesine yazdırdı.

Galatasaray, Stuttgart karşısında kazanması durumunda puanını 6'ya çıkaracak.

 

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ KALAN MAÇLARI

Galatasaray, Stuttgart karşılaşmasının ardından Şampiyonlar Ligi lig aşamasında dört mücadeleye daha çıkacak.

Galatasaray'ın kalan Şampiyonlar Ligi fikstürü şöyle:

3 Kasım 2026: Galatasaray - Stuttgart | 20.45

24 Kasım 2026: Galatasaray - Aston Villa | 20.45

8 Aralık 2026: AEK - Galatasaray | 23.00

19 Ocak 2027: Galatasaray - Feyenoord | 20.45

27 Ocak 2027: PSG - Galatasaray | 23.00

 

GALATASARAY-STUTTGART MAÇI İLK 11'LERİ AÇIKLANDI MI?

Galatasaray ile Stuttgart arasındaki mücadele öncesinde iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler henüz resmi olarak duyurulmadı. Teknik ekiplerin son hazırlıkların ardından belirleyeceği kadrolar, maç saatine yakın açıklanması bekleniyor.

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