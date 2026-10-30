Rusya’dan ezber bozan Türkiye çıkışı: Kopuş bu yüzden yaşanmıyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Moskova’da düzenlenen ve Anadolu Ateşi dans topluluğunun da sahne aldığı kutlama programında konuştu.

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç’in konuşmasının ardından kürsüye çıkan Gruşko, Türkiye-Rusya ilişkilerinin tarihî geçmişine, iki ülke arasındaki siyasi diyaloğa, ticaret, enerji ve turizm alanlarındaki iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına Büyükelçi Bilgiç’e hitap ederek başlayan Gruşko, Türkiye-Rusya ilişkilerini kapsamlı ve etkileyici biçimde anlattığı için kendisine teşekkür etti. Bilgiç’in Rusçaya hâkimiyetinden duyduğu hayranlığı da dile getiren Gruşko, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Büyükelçi Tanju Bilgiç, değerli meslektaşlarım, hanımefendiler ve beyefendiler. Öncelikle, Rusya-Türkiye ilişkilerine ilişkin son derece etkileyici bir tablo ortaya koyduğu için Sayın Büyükelçi’ye teşekkür etmek ve Rusçaya olan hâkimiyetinden duyduğum hayranlığı ifade etmek istiyorum.”

Rusya Dışişleri Bakanlığı adına Türk dostlarını Cumhuriyet’in 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla içtenlikle kutladığını belirten Gruşko, iki ülke arasındaki tarihî ilişkilere değindi.

Gruşko, “Bu yıl aynı zamanda Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti arasında Dostl

uk ve Kardeşlik Antlaşması’nın imzalanmasının 105. yıl dönümünü de kutladık.” dedi.

İki ülke arasındaki köklü ilişkilerin önemli bir sorumluluk yüklediğini vurgulayan Gruşko, şöyle devam etti:

“Devletlerimiz arasındaki yüzyıllara dayanan ilişkilerin tarihi, bugüne kadar birlikte oluşturduğumuz birikimi koruma ve daha da geliştirme konusunda bize onurlu, ancak aynı zamanda son derece büyük sorumluluk gerektiren bir görev yüklüyor.”

Gruşko, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin niteliğine ilişkin değerlendirmesinde, “Rusya ile Türkiye’yi iyi komşuluğun, karşılıklı saygının ve karşılıklı yararın doğal bağlarıyla şekillenen özel ilişkiler birbirine bağlıyor.” ifadelerini kullandı.

Gruşko: Yaptırımlara rağmen ticari ilişkilerimiz istikrarını koruyor

Türkiye’nin Rusya’nın başlıca ticaret ortaklarından biri olduğunu belirten Gruşko, Büyükelçi Bilgiç’in de konuşmasında değindiği gibi iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttığını söyledi.

Rusya’nın Türkiye açısından güvenilirliğini zaman içinde kanıtlamış bir doğal gaz ve diğer enerji kaynakları tedarikçisi olmaya devam ettiğini kaydeden Gruşko, enerji alanındaki ortak projelere dikkat çekti.

Gruşko, “TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatları gibi büyük enerji projeleri hayata geçirildi ve etkin biçimde faaliyet göstermeye devam ediyor.” dedi.

Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşasına da değinen Gruşko, Rus uzmanların yürüttüğü çalışmaların Türkiye’de yeni bir sektörün gelişmesine katkı sağladığını belirtti.

Gruşko, “Rus uzmanlar, Türkiye topraklarındaki ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu’yu inşa ederek ülkenizde bilgi ve teknoloji yoğun, çevre odaklı yeni bir sektörün, nükleer enerji sektörünün oluşturulmasına katkıda bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası ilişkilerde yaşanan zorluklara ve Rusya’ya yönelik yaptırımlara rağmen Türkiye ile ekonomik ilişkilerin istikrarını koruduğunu savunan Gruşko, şunları söyledi:

“Uluslararası ortamın mevcut çalkantılı koşullarında, yasa dışı yaptırımların yarattığı bütün bu karmaşaya rağmen ticari ve ekonomik ilişkilerimiz istikrarını koruyor ve daha fazla büyüme eğilimi gösteriyor.”

Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkilerde turizmin özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Gruşko, Büyükelçi Bilgiç’in de bu konuya değindiğini hatırlattı.

Her yıl milyonlarca Rus vatandaşının Türkiye’deki turizm merkezlerini ziyaret ettiğini belirten Gruşko, bu yıl ulaşılan turist sayısına ilişkin bilgi verdi.

Gruşko, “Her yıl milyonlarca Rus vatandaşı Türkiye’nin misafirperver tatil merkezlerini ziyaret ediyor. Bu yıl 7 milyon rakamına ulaşıldı. Yakın zamanda Türk vatandaşlarının da benzer sayılarda Rusya Federasyonu’nu ziyaret edeceğini umuyoruz.” dedi.

Gruşko: En zor konuları bile açıkça görüşebiliyoruz

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin tarihî temellerine de değinen Gruşko, Sovyet Rusya’nın Türk Kurtuluş Savaşı döneminde verdiği desteğin iki ülke arasındaki dostluğun önemli bir sembolü olduğunu ifade etti.

Gruşko, “Tarihte Rusya-Türkiye dostluğunun gerçek sembolü, Sovyet Rusya’nın Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk halkının ulusal kurtuluş hareketine sağladığı yardım olmuşsa, günümüzde iş birliğimizin sembolü de iki ülkenin liderleri arasında kurulan güvene dayalı diyalogdur.” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki diyaloğun önemine dikkat çeken Gruşko, iki liderin Bişkek’teki görüşmesine değindi.

Gruşko, 1 Eylül’de Bişkek’te Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen görüşmede Putin’in iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdiğini belirterek, şunları söyledi:

“Rusya Devlet Başkanı, ülkelerimiz arasındaki ilişkileri hem dış politika alanında hem de ekonomi alanında ayrıcalıklı olarak nitelendirdi.”

Türkiye ile Rusya’nın bütün uluslararası meselelerde aynı görüşleri paylaşmasının mümkün olmadığını belirten Gruşko, buna rağmen iki ülke arasında ulaşılan diyalog düzeyinin zor konuların açık biçimde ele alınmasına olanak sağladığını vurguladı.

Gruşko, bu konudaki değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Elbette ülkelerimizin bir dizi sorun konusundaki tutumları tamamen örtüşmeyebilir. Ancak ulaştığımız diyalog düzeyi, birbirimizin çıkarlarını dikkate alan en uygun çözümleri geliştirme isteğiyle hareket ederek en zorlu dosyaları bile açık yüreklilikle görüşmemize imkân tanıyor.”

İki ülke arasındaki ilişkilerin tarih boyunca çeşitli sınamalardan geçtiğini belirten Gruşko, Türkiye ve Rusya halklarının yaşama karşı bilgece yaklaşımları sayesinde devletler arası ilişkilerin gelişmeye devam ettiğini söyledi.

Gruşko, “Halklarımız tarih boyunca hangi sınamalardan geçmiş olursa olsun, hayata karşı bilgece yaklaşımları sayesinde devletler arası ilişkiler aktif biçimde gelişti ve gelişmeye devam ediyor.” dedi.

İkili ilişkilerin önemini vatandaşların refahı ve bölgesel istikrar açısından da değerlendiren Gruşko, şöyle konuştu:

“Çünkü bu ilişkilerin durumu, vatandaşlarımızın refahına ve gelişmesine, iki ülkenin ulusal çıkarlarının korunmasına, çevremizdeki bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına doğrudan etki ediyor. Bunun gelecekte de böyle olacağına inanıyoruz.”

Konuşmasının sonunda Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutlayan Gruşko, Büyükelçi Tanju Bilgiç’e ve Türk meslektaşlarına tebriklerini iletti.

Türkiye-Rusya ilişkilerinin bugüne kadar olduğu gibi doğru yönde gelişmeye devam etmesini umduğunu belirten Gruşko, uluslararası alanda zaman zaman ortaya çıkan zorlukların ortak hedeflerden vazgeçilmesine neden olmayacağını ifade etti.

Gruşko, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Değerli dostlar, bayramınızı bir kez daha kutluyorum. Sayın Büyükelçi’yi ve bütün meslektaşlarımızı bu anlamlı gün dolayısıyla tebrik etmek istiyorum. İlişkilerimizin bugüne kadar olduğu gibi gelişmeye ve doğru yönde ilerlemeye devam edeceğini umuyorum. Uluslararası ufukta zaman zaman kara bulutlar belirse de biz hedeflerimizi görüyoruz ve bunları birlikte gerçekleştirmeye hazırız. Teşekkür ederim.”