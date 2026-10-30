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Spor Fenerbahçe-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor

Fenerbahçe-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Fenerbahçe-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa'da yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında İngiliz futbolunun köklü ekiplerinden Liverpool'u konuk etmeye hazırlanıyor. Kadıköy'de oynanacak kritik mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla beklenirken karşılaşmanın yayın detayları da merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Yeni formatıyla heyecan fırtınası estiren 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda lig aşaması maçları tüm hızıyla devam ederken, temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de tarihi bir sınava çıkıyor. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında boy gösteren sarı-lacivertliler, dördüncü hafta mücadelesinde İngiltere Premier Lig'in köklü ekiplerinden Liverpool'u İstanbul'da ağırlayacak. Her iki takımın da lig aşamasındaki puan tablosunda üst sıralara tırmanmak ve doğrudan son 16 turuna kalma avantajını elde etmek için mutlak galibiyet hedeflediği bu karşılaşma, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada da futbol otoritelerinin yakın takibinde. Peki, Fenerbahçe - Liverpool maçı ne zaman oynanacak, hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe - Liverpool maçı ne zaman oynanacak, hangi kanalda, saat kaçta Fenerbahçe - Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı tarihi 2026

 

FENERBAHÇE - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 4. hafta fikstüründe yer alan Fenerbahçe - Liverpool karşılaşması, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. Mücadele saat 20.45'te başlayacak. Fenerbahçe - Liverpool mücadelesi TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak veya TRT'nin dijital yayın platformu olan tabii üzerinden canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Fenerbahçe - Liverpool maçı ne zaman oynanacak, hangi kanalda, saat kaçta Fenerbahçe - Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı tarihi 2026

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