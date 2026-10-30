2027 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam beklentisi, brüt ve net maaş hesaplama

2027 asgari ücret ne kadar olacak sorusu, yeni yıl öncesinde çalışanların en çok takip ettiği ekonomi başlıkları arasında bulunuyor. 2026 yılında net 28 bin 75 TL 50 kuruş olarak uygulanan asgari ücret üzerinden farklı artış oranlarına göre hesaplamalar yapılıyor. 2027 asgari ücret için henüz kesinleşmiş bir karar bulunmazken Orta Vadeli Program'daki enflasyon tahmini ve yeni yıl bütçesinde yer alan vergi istisnası verileri zam beklentilerini gündeme taşıyor. Peki, 2027 yılında asgari ücret kaç TL olacak?

2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin aralık ayında yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinin ardından açıklanması bekleniyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek toplantılarda yeni dönem ücretine ilişkin değerlendirmeler yapılacak.

Komisyonun kararının ardından 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren uygulanacak brüt ve net asgari ücret tutarı belli olacak. Henüz yeni ücret için resmî bir zam oranı açıklanmadı.

2027 ASGARİ ÜCRET ZAM BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?

2027 asgari ücret zammına ilişkin farklı ekonomik göstergeler üzerinden hesaplamalar yapılıyor. Orta Vadeli Program'da yer alan yüzde 28,4'lük 2026 yıl sonu enflasyon tahmini, yeni ücret için değerlendirilen senaryolardan biri olarak öne çıkıyor.

Bunun yanında 2027 yılı bütçesinde asgari ücret vergi istisnası için ayrılması öngörülen kaynaktaki yüzde 33,7'lik artış da gündeme geldi. Yüzde 30 zam ihtimali de alternatif hesaplamalar arasında bulunuyor.

Ancak bütçedeki vergi istisnası artışı doğrudan asgari ücret zammı anlamına gelmiyor. Söz konusu oranlar kesinleşmiş karar değil, farklı veriler üzerinden oluşturulan hesaplama senaryoları olarak değerlendiriliyor.

2027 ASGARİ ÜCRET YÜZDE 20 ZAMLANIRSA KAÇ TL OLUR?

2026 yılında net 28 bin 75 TL 50 kuruş olarak uygulanan asgari ücrete yüzde 20 zam yapılması halinde net maaş 33 bin 690 TL 60 kuruşa yükseliyor.

Bu senaryoda brüt asgari ücret 39 bin 636 TL seviyesine çıkıyor.

2027 ASGARİ ÜCRET YÜZDE 25 ZAMLANIRSA KAÇ TL OLUR?

Asgari ücrete yüzde 25 artış yapılması halinde net ücret 35 bin 94 TL 38 kuruşa yükseliyor. Brüt maaş ise 41 bin 287 TL 50 kuruş olarak hesaplanıyor.

2027 ASGARİ ÜCRET YÜZDE 28,4 ZAMLANIRSA KAÇ TL OLUR?

Orta Vadeli Program'da yer alan yüzde 28,4'lük enflasyon tahmininin asgari ücret artışına yansıtılması halinde net maaş 36 bin 48 TL 94 kuruşa ulaşıyor.

Bu hesaplamada brüt asgari ücret 42 bin 410 TL 52 kuruş seviyesine yükseliyor. Söz konusu oran, OVP'deki enflasyon tahminine dayalı bir senaryoyu ifade ediyor.

2027 ASGARİ ÜCRET YÜZDE 30 ZAMLANIRSA KAÇ TL OLUR?

Yüzde 30 zam yapılması halinde net asgari ücret 36 bin 498 TL 15 kuruşa çıkıyor. Brüt ücret ise 42 bin 939 TL seviyesine yükseliyor.

Bu senaryo, yeni ücret için gündeme gelen alternatif hesaplamalar arasında yer alıyor.

2027 ASGARİ ÜCRET YÜZDE 33,7 ZAMLANIRSA KAÇ TL OLUR?

2027 yılı bütçesinde asgari ücret vergi istisnası için ayrılması öngörülen kaynaktaki yüzde 33,7'lik artış üzerinden yapılan hesaplamada net maaş 37 bin 536 TL 94 kuruşa yükseliyor.

Aynı artış oranının brüt ücrete uygulanması halinde yeni tutar 44 bin 161 TL 11 kuruş oluyor.

Ancak bütçede ayrılan kaynağın artış oranının asgari ücrete doğrudan uygulanacağına ilişkin resmî bir karar bulunmuyor.

2027 ASGARİ ÜCRET YÜZDE 35 ZAMLANIRSA KAÇ TL OLUR?

Asgari ücrete yüzde 35 artış yapılması halinde net ücret 37 bin 901 TL 93 kuruşa yükseliyor. Brüt asgari ücret ise 44 bin 590 TL 50 kuruş seviyesine ulaşıyor.

Bu hesaplama, mevcut ücret üzerinden hazırlanan alternatif zam senaryolarından biri olarak öne çıkıyor.

2027 ASGARİ ÜCRET BRÜT VE NET HESAPLAMA TABLOSU

2026 yılında uygulanan brüt 33 bin 30 TL ve net 28 bin 75 TL 50 kuruşluk asgari ücret baz alınarak hazırlanan olası zam tablosu şöyle:

Tablodaki rakamlar 2026 yılındaki mevcut kesinti yapısının değişmediği varsayımıyla hesaplanmıştır. 2027 yılında uygulanacak kesinti ve vergi düzenlemelerinde değişiklik olması halinde net ücret tutarları farklılaşabilir.

2026 ASGARİ ÜCRET BRÜT VE NET NE KADAR?

2026 yılında brüt asgari ücret 33 bin 30 TL, net asgari ücret ise 28 bin 75 TL 50 kuruş olarak uygulanıyor.

Brüt ücret üzerinden yüzde 14 SGK işçi primi ve yüzde 1 işsizlik sigortası primi kesintisi yapılıyor. Böylece toplam kesinti 4 bin 954 TL 50 kuruşa ulaşıyor.

2026 yılı asgari ücret hesaplaması şu şekilde:

Brüt asgari ücret: 33.030 TL

SGK işçi primi: 4.624,20 TL

İşsizlik sigortası primi: 330,30 TL

Toplam kesinti: 4.954,50 TL

Net asgari ücret: 28.075,50 TLX

2027 ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2027 yılı asgari ücretini belirleyecek komisyonun aralık ayında toplanması bekleniyor. Görüşmelerde enflasyon verileri, çalışanların alım gücü, ekonomik gelişmeler ve işveren maliyetleri değerlendirilecek.

Komisyonun gerçekleştireceği toplantıların ardından yeni ücretin aralık ayının son bölümünde açıklanması ve 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Kesin zam oranı ve yeni maaş tutarları, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun kararının ardından belli olacak.