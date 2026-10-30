Peygamberlere hakaret eden LEMAN'ı protesto ettiği için hapis cezası alacak! Alper Kaan Aykut için kritik duruşma 6 Kasım’da

Leman Dergisi’nin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (SAV) ve Hz. Musa’ya (AS) hakaret içerdiği için büyük tepki çeken karikatürü, kamuoyunda günlerce tartışılmıştı. Müslümanların mukaddesatına yönelik bu yayın karşısında tepkisini ortaya koyanlar arasında bulunan Büyük Doğu Akıncıları İstanbul İl Başkanı Alper Kaan Aykut ise şimdi hapis istemiyle yargılanıyor!

İnanç değerlerine yönelik hakaret karşısında sesini yükselten Aykut hakkında yürütülen davada kritik aşamaya gelindi. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Aykut’un 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Şimdi gözler, 6 Kasım’da Çağlayan Adliyesi’nde görülecek duruşmaya çevrildi.

Peygamber sevgisiyle tepki gösterdi, hapis istemiyle karşılaştı!

Müslümanların en hassas olduğu konuların başında Peygamber Efendimiz’e (SAV) yönelik saygısızlıklar geliyor. Leman Dergisi’nin yayımladığı ve Hz. Muhammed’e (SAV) ve Hz. Musa’ya (AS) hakaret içerdiği gerekçesiyle tepki çeken karikatür de bu hassasiyetin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Söz konusu yayına tepki gösteren Alper Kaan Aykut’un protesto sırasında yaptığı konuşma nedeniyle yargılanması, ifade ve protesto özgürlüğü tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Aykut’un müdafii, müvekkilinin eyleminin anayasal güvence altındaki ifade ve protesto özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Savunmaya göre, TCK’nin 213/1. maddesinde düzenlenen suçun kanuni unsurları somut olayda oluşmadı; halk arasında korku, endişe ve panik yaratmaya yönelik özel kast ve kanunun aradığı nitelikte bir tehdit de bulunmuyor.

Dolayısıyla davanın merkezinde, Aykut’un protesto sırasında gerçekleştirdiği eylemin ilgili suçun unsurlarını taşıyıp taşımadığı sorusu bulunuyor. Mahkeme henüz nihai kararını vermedi.

Savcı 4 yıla kadar hapis istedi!

Davanın ikinci duruşmasında Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını sunarak Aykut’un TCK’nin 213/1. maddesi kapsamında cezalandırılmasını talep etti. Savcılığın talebi, Aykut’un 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalması anlamına geliyor.

Aykut’un müdafii ise müvekkilinin eyleminin suç oluşturmadığı görüşünü savunuyor. Savunmada, protestonun anayasal haklar kapsamında ele alınması ve suçun kanuni unsurlarının somut olay bakımından ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Peygamber Efendimiz’e (SAV) ve Hz. Musa’ya (AS) yönelik hakaret içerdiği gerekçesiyle tepki çeken bir yayını protesto eden kişinin yargılanması, Müslümanların adalet beklentisini de gündeme taşıyor. Kamuoyunda, kutsal değerlere yönelik hassasiyetlerin hukuk çerçevesinde gözetilmesi ve protesto hakkının sınırlarının titizlikle değerlendirilmesi gerektiği yönündeki beklenti öne çıkıyor.

“Şeref madalyası olarak taşıyacak”

Aykut’un müdafii tarafından yapılan basın açıklamasında, müvekkilinin mukaddesata yönelik hakarete karşı gösterdiği tepkiyi ve bu sebeple yargılanmasını, mahkemenin vereceği karardan bağımsız olarak ömrü boyunca bir şeref madalyası olarak taşıyacağı ifade edildi.

Açıklamada, ifade ve protesto özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği savunulan bir eylem nedeniyle mahkûmiyet kararı verilmesinin hukuk ve adalet duygusunu zedeleyeceği görüşüne de yer verildi.

Müslümanların mukaddesatına yönelik hakaret iddiaları karşısında gösterilen tepkinin hukuki değerlendirmesi yapılırken, olayın bütünü ve ilgili suçun kanuni unsurlarının dikkate alınması gerektiği vurgulanıyor.

Gözler Akın Gürlek ve Adalet Bakanlığı’nda

Alper Kaan Aykut hakkındaki yargılama, Müslümanların mukaddesat hassasiyeti ile adalet beklentisini bir kez daha gündeme taşıdı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Adalet Bakanlığı’nın, toplumun inanç değerlerine ilişkin hassasiyetleri ve hukuka duyulan güveni gözeten bir yaklaşım sergilemesi beklentisi de kamuoyundaki tartışmalar arasında yer alıyor.

Hukuk devletinde kararın bağımsız mahkeme tarafından, dosyadaki deliller ve ilgili mevzuat çerçevesinde verilmesi esas. Bununla birlikte Müslümanlar, Peygamber Efendimiz’e (SAV) ve diğer peygamberlere yönelik hakaret içerdiği değerlendirilen yayınlar karşısında tepkilerini dile getiren vatandaşların ifade ve protesto özgürlüğünün de hukuk çerçevesinde korunmasını bekliyor.

Duruşma 6 Kasım’da

Alper Kaan Aykut’un bir sonraki duruşması, 6 Kasım 2026 Cuma günü saat 10.30’da Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde görülecek.

Aykut’a destek vermek ve yargılama sürecini takip etmek isteyenler duruşmaya davet ediliyor. Dava, hem mukaddesata yönelik hakaret iddiaları karşısında gösterilen tepkinin hukuki sınırları hem de ifade ve protesto özgürlüğünün kapsamı bakımından yakından izleniyor.