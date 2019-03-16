Yalan söylemeyelim, namaz kılarken öldürmediler!

Yeni Zelanda’da bir katliam yaşandı.

Afganistan’da yıllardır yaşanılan..

Irak’ta tekrarlanan.

Suriye’de halen devam ettirilen katliamların bir benzeri de..

Filistin’de onlarca yıldır devam eden katliamların bir benzeri de.

Yeni Zelanda’da yaşandı.

Afganistan’daki, Irak’taki, Suriye’deki, Filistin’deki katliamların failleri devletler..

ABD’si.. İsrail’i.. Almanya’sı, Fransa’sı.. Hatta Rusya’sı..

Yeni Zelanda’daki ise, şimdilik açıklandığı kadarı ile, dört Hıristiyan terörist..

Var mı bu katliamların birbirinden bir farkı?

Yok..

Devletlerin yaptığı katliamlar da Müslümanları hedef alıyor.

Hıristiyan teröristlerin katliamları da Müslümanları hedef alıyor..

Ölenler Müslüman..

Ama suçlananlar..

Yine Müslüman..

Terörist kabul edilenler Müslümanlar..

Nefret dili ile suçlananlar Müslümanlar..

Nasıl oluyor bu?

Nasıl oluyor da, hem öldürüyorlar, hem de Müslümanları terörist ilan ediyorlar?

Çünkü birlik içinde değiliz..

Çünkü, içimize hainleri karıştırmışlar..

Çünkü, kimisini para karşılığı, kimisini başka menfaatler karşılığı satın almışlar..

Türkiye olarak da birlik içinde değiliz. Müslümanlar olarak da birlik içinde değiliz..

Yeni Zelanda’daki olayı, Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye ile ilgili alınan karardan bağımsız mı sanıyorsunuz?

Avrupa Parlamentosu daha iki gün önce aldığı kararda ne diyordu?

Yok yok.. Katılım müzakerelerini askıya alınmasını kastetmiyorum..

Hiç umurumda değil..

Almasınlar, çok daha iyi olur..

Almazlarsa, Türkiye’nin geleceğinden yine de bir ümidim olur..

Türkiye’yi AB’a aldıkları an, o ümidim de kaybolur..

Benim kastettiğim, Ayasofya ile ilgili kararları..

Katılım müzakerelerini askıya alırken..

Bizdeki solcuların Avrupa Birliği’ndeki uzantılarının önergesi ile..

Karara bir ekleme daha yaptırıyorlar..

Bizim CHP’nin sıkıfıkı olduğu Birleşik Sol Grup önerge veriyor..

“Tarihi ve dini yapıt” diye tanımladıkları Ayasofya’nın “camiye dönüştürülmesi” hakkında, egemenlik haklarımızı da çiğneyecek şekilde, küstahça “Olmamalı” kararı alıyorlar..

Türkiye Cumhuriyeti içindeki bir yapının, ne şekilde kullanılacağına, Türkiye Cumhuriyeti değil, Avrupa Birliği yetkili imiş..

Biz bu alçaklara, “Hadi ordan” diyelim ama..

Bu alçakların eli silahlı uzantıları..

Yeni Zelanda’dan kafayı çıkarıyorlar..

Aynı minvalde paylaşımları olan Hıristiyan teröristler, Ayasofya’nın minarelerinin yıkılmasını isteyen caniler, iki ayrı camide, Cuma namazı kılan sivil insanlara kurşun yağdırıyorlar..

49 Müslümanı şehit ediyorlar..

Avrupa’da bir caminin kiliseye çevrilmemesi yönünde devlet yöneticilerimiz bir açıklama yapsa..

Ardından da, Müslüman görünümlü bir kişi, kiliseleri basıp, 49 Hıristiyanı öldürse..

En başta bizim mahalledekiler saydırmaya başlarlar, “Canım böyle de açıklama yapılır mı? Bakın neler oldu. Haydi çıkın bakalım işin içinden. Çıkabilirseniz” derler..

Ama bakın, Yeni Zelanda’daki katliam sonrasında, Avrupa Birliği’ne..

Bir tanesi dahi, “Biz ne halt ettik. Bize ne, Türkiye’nin sınırları içindeki bir caminin açılıp açılmamasından..” diyor mu?

Demiyorlar..

Gayet rahat, şu açıklamalar da gelecektir..

“Avrupa Parlamentosu’nun Ayasofya hakkındaki açıklaması ile, Yeni Zelanda’daki katliamın direkt bir ilgisi yoktur!”

He he..

Biz de inandık..

•

İşin daha acıklısı..

Yeni Zelanda’da yaşanılan o katliamın hemen ardından, Ekşi Sözlük isimli, dindar insanlara sürekli hakaret yağdıran sitedeki bir mesaj.

Ekşi Sözlük’ün editörlerinden birisi, Yeni Zelanda’daki katliamların, Türkiye’de tekrarlanmasını arzulayarak alçakca ifadeler kullanıp, Cuma namazına gidenlere, kinini kusmuş..

Tahriklere tabii ki gelmeyelim..

Müslüman, “Elinden ve dilinden, diğer insanların emin olduğu insandır” hadisi şerifine layık Müslümanlar olalım..

Eyvallah..

Ama..

Bize kuyu kazanları da tanıyalım.

Bilelim..

En azından, hukuki mücadelemizi yapalım..

Ki..

Meydanı boş bulmasınlar..

Yeni Zelanda’yı, Türkiye’ye taşımasınlar..

•

Bizim mahalledekilere bir hatırlatmam daha olsun..

8 Mart Kadınlar Günü’nü bahane ederek, sokaklara dökülen bir grup arsız, ellerindeki afişlerle, İslam dininin ne kadar kutsalı var ise, hepsini değersizleştirmeye çalışmıştı..

En nihayetinde de..

Ezan okunması sırasındaki düdük öttürme ve ıslıklama rezaleti ile, “Namus mu? Kirletmeden duramam” afişlerine yakışır şekilde..

Namuslarını kirletmişlerdi..

Böylesi vahim bir tablo karşısında..

Solcusu, sağcısı, dindarı, dinsizi..

Tüm Türkiye birlik olup..

“Ne yapıyorsunuz arkadaşlar.. Kendinize gelin. İnanırsınız, inanmazsınız. Namaza gidersiniz, gitmezsiniz. Ama ezan okunurken, düdük öttürmek de ne? Islık çalmak da ne?” diyeceklerine..

“Yok canım.. Ezanı protesto etmediler ki. Ezanı duymadılar bile..” ile başladılar..

“Dürüst olmalıyız. Doğruyu söylemeliyiz. Ezanı protesto yok. Polisi protesto var.. Polis protesto edilirken, birden ezan okundu” ile devam ettiler..

Ezan sırasında asgari saygıyı göstermeyenlere güzellemeler yaptılar..

“Ezanı ıslıklamak başka, ezan okunurken düdük öttürmeye devam etmek başka” deyip, yapılanları nerede ise savunmaya kalktılar..

Aynı kafadakilerden şimdi ben bekliyorum..

Yeni Zelanda’daki katliam için de..

Piyasaya çıkıp, “Doğruyu söyleyelim. Dürüst olalım.. Cuma namazı sırasında katliam yapılmadı.. Henüz daha namaza başlanmamıştı. Namazdan önce silahı ateşlediler” demelerini..

Öyle ya.. Görüntülerde de kısmen..

Cuma namazı için camiye gelen insanların görüntüleri var..

Henüz namaz kılınmaya başlanmamış!

Ne farkedecek ise..

49 insanın şehadeti sonucu sanki değişecekmiş gibi..

Tıpkı, “Ezan okunurken ıslıkların çalındığı, halayların çekildiği, düdüklerin öttürüldüğü” gerçeği, sanki kamufle edilebilinirmiş gibi..

“Ezanı protesto etmediler” dediklerindeki gibi..

“Yalan söylemeyelim, namaz kılınırken öldürülmediler” derlerse de.. Hiç şaşırmam!