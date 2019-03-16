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Yalan söylemeyelim, namaz kılarken öldürmediler!

16 Mart 2019 Cumartesi

 

Yeni Zelanda’da bir katliam yaşandı.

Afganistan’da yıllardır yaşanılan..

Irak’ta tekrarlanan.

Suriye’de halen devam ettirilen katliamların bir benzeri de..

Filistin’de onlarca yıldır devam eden katliamların bir benzeri de.

Yeni Zelanda’da yaşandı.

Afganistan’daki, Irak’taki, Suriye’deki, Filistin’deki katliamların failleri devletler..

ABD’si.. İsrail’i.. Almanya’sı, Fransa’sı.. Hatta Rusya’sı..

Yeni Zelanda’daki ise, şimdilik açıklandığı kadarı ile, dört Hıristiyan terörist..

Var mı bu katliamların birbirinden bir farkı?

Yok..

Devletlerin yaptığı katliamlar da Müslümanları hedef alıyor.

Hıristiyan teröristlerin katliamları da Müslümanları hedef alıyor..

Ölenler Müslüman..

Ama suçlananlar..

Yine Müslüman..

Terörist kabul edilenler Müslümanlar..

Nefret dili ile suçlananlar Müslümanlar..

Nasıl oluyor bu?

Nasıl oluyor da, hem öldürüyorlar, hem de Müslümanları terörist ilan ediyorlar?

Çünkü birlik içinde değiliz..

Çünkü, içimize hainleri karıştırmışlar..

Çünkü, kimisini para karşılığı, kimisini başka menfaatler karşılığı satın almışlar..

Türkiye olarak da birlik içinde değiliz. Müslümanlar olarak da birlik içinde değiliz..

Yeni Zelanda’daki olayı, Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye ile ilgili alınan karardan bağımsız mı sanıyorsunuz?

Avrupa Parlamentosu daha iki gün önce aldığı kararda ne diyordu?

Yok yok.. Katılım müzakerelerini askıya alınmasını kastetmiyorum..

Hiç umurumda değil..

Almasınlar, çok daha iyi olur..

Almazlarsa, Türkiye’nin geleceğinden yine de bir ümidim olur..

Türkiye’yi AB’a aldıkları an, o ümidim de kaybolur..

Benim kastettiğim, Ayasofya ile ilgili kararları..

Katılım müzakerelerini askıya alırken..

Bizdeki solcuların Avrupa Birliği’ndeki uzantılarının önergesi ile..

Karara bir ekleme daha yaptırıyorlar..

Bizim CHP’nin sıkıfıkı olduğu Birleşik Sol Grup önerge veriyor..

“Tarihi ve dini yapıt” diye tanımladıkları Ayasofya’nın “camiye dönüştürülmesi” hakkında, egemenlik haklarımızı da çiğneyecek şekilde, küstahça “Olmamalı” kararı alıyorlar..

Türkiye Cumhuriyeti içindeki bir yapının, ne şekilde kullanılacağına, Türkiye Cumhuriyeti değil, Avrupa Birliği yetkili imiş..

Biz bu alçaklara, “Hadi ordan” diyelim ama..

Bu alçakların eli silahlı uzantıları..

Yeni Zelanda’dan kafayı çıkarıyorlar..

Aynı minvalde paylaşımları olan Hıristiyan teröristler, Ayasofya’nın minarelerinin yıkılmasını isteyen caniler, iki ayrı camide, Cuma namazı kılan sivil insanlara kurşun yağdırıyorlar..

49 Müslümanı şehit ediyorlar..

Avrupa’da bir caminin kiliseye çevrilmemesi yönünde devlet yöneticilerimiz bir açıklama yapsa.. 

Ardından da, Müslüman görünümlü bir kişi, kiliseleri basıp, 49 Hıristiyanı öldürse..

En başta bizim mahalledekiler saydırmaya başlarlar, “Canım böyle de açıklama yapılır mı? Bakın neler oldu. Haydi çıkın bakalım işin içinden. Çıkabilirseniz” derler..

Ama bakın, Yeni Zelanda’daki katliam sonrasında, Avrupa Birliği’ne..

Bir tanesi dahi, “Biz ne halt ettik. Bize ne, Türkiye’nin sınırları içindeki bir caminin açılıp açılmamasından..” diyor mu?

Demiyorlar..

Gayet rahat, şu açıklamalar da gelecektir..

“Avrupa Parlamentosu’nun Ayasofya hakkındaki açıklaması ile, Yeni Zelanda’daki katliamın direkt bir ilgisi yoktur!”

He he..

Biz de inandık..

İşin daha acıklısı..

Yeni Zelanda’da yaşanılan o katliamın hemen ardından, Ekşi Sözlük isimli, dindar insanlara sürekli hakaret yağdıran sitedeki bir mesaj.

Ekşi Sözlük’ün editörlerinden birisi, Yeni Zelanda’daki katliamların, Türkiye’de tekrarlanmasını arzulayarak alçakca ifadeler kullanıp, Cuma namazına gidenlere, kinini kusmuş..

Tahriklere tabii ki gelmeyelim..

Müslüman, “Elinden ve dilinden, diğer insanların emin olduğu insandır” hadisi şerifine layık Müslümanlar olalım..

Eyvallah..

Ama..

Bize kuyu kazanları da tanıyalım.

Bilelim..

En azından, hukuki mücadelemizi yapalım..

Ki..

Meydanı boş bulmasınlar..

Yeni Zelanda’yı, Türkiye’ye taşımasınlar..

Bizim mahalledekilere bir hatırlatmam daha olsun..

8 Mart Kadınlar Günü’nü bahane ederek, sokaklara dökülen bir grup arsız, ellerindeki afişlerle, İslam dininin ne kadar kutsalı var ise, hepsini değersizleştirmeye çalışmıştı..

En nihayetinde de..

Ezan okunması sırasındaki düdük öttürme ve ıslıklama rezaleti ile, “Namus mu? Kirletmeden duramam” afişlerine yakışır şekilde..

Namuslarını kirletmişlerdi..

Böylesi vahim bir tablo karşısında..

Solcusu, sağcısı, dindarı, dinsizi..

Tüm Türkiye birlik olup..

“Ne yapıyorsunuz arkadaşlar.. Kendinize gelin. İnanırsınız, inanmazsınız. Namaza gidersiniz, gitmezsiniz. Ama ezan okunurken, düdük öttürmek de ne? Islık çalmak da ne?” diyeceklerine..

“Yok canım.. Ezanı protesto etmediler ki. Ezanı duymadılar bile..” ile başladılar..

Dürüst olmalıyız. Doğruyu söylemeliyiz. Ezanı protesto yok. Polisi protesto var.. Polis protesto edilirken, birden ezan okundu” ile devam ettiler..

Ezan sırasında asgari saygıyı göstermeyenlere güzellemeler yaptılar..

“Ezanı ıslıklamak başka, ezan okunurken düdük öttürmeye devam etmek başka” deyip, yapılanları nerede ise savunmaya kalktılar..

Aynı kafadakilerden şimdi ben bekliyorum..

Yeni Zelanda’daki katliam için de..

Piyasaya çıkıp, “Doğruyu söyleyelim. Dürüst olalım.. Cuma namazı sırasında katliam yapılmadı.. Henüz daha namaza başlanmamıştı. Namazdan önce silahı ateşlediler” demelerini..

Öyle ya.. Görüntülerde de kısmen..

Cuma namazı için camiye gelen insanların görüntüleri var..

Henüz namaz kılınmaya başlanmamış!

Ne farkedecek ise..

49 insanın şehadeti sonucu sanki değişecekmiş gibi..

Tıpkı, “Ezan okunurken ıslıkların çalındığı, halayların çekildiği, düdüklerin öttürüldüğü” gerçeği, sanki kamufle edilebilinirmiş gibi..

“Ezanı protesto etmediler” dediklerindeki gibi..

“Yalan söylemeyelim, namaz kılınırken öldürülmediler” derlerse de.. Hiç şaşırmam!

 

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YORUM YAZ

  • Ahmet KoçakAhmet Koçak6 dk önce
    sıradan süleymen ,ekşi sözlük sadece islama ve müslümanlara küfretme sitesidir.nasıl oluyor bu aşağılık yarumu savunabiliyorsun?eğer bir gay öldürülseydi kıyameti koparırdınız.ne kadar adisiniz.
  • Sıradan SüleymanSıradan Süleyman14 dk önce
    Aile ve toplum tüm dünyada hele ki batıda erozyona uğramış evlilik aptalca bir akit olarak modada yerini almışken ve bu durum maalesef ülkemize de sıçramışken ,sperm bankasından petshop dan köpek alır gibi çocuk sahibi olmak isteyenler çoğalmışken bu tür insan görünümlü canavarlar giderek çoğalacak gibi..Aile ekonomiden üretimden önce gelmeli herşeye kamu spotu yaparken aile yeterince önemsenmiyor.
  • KaanKaan24 dk önce
    Eğer İslam dünyası başta Suud yönetiminden kurtulmadıkça, ne yazık ki bu denli zelil ve çaresiz görünmekten başka bir şey ellerinden gelmeyecektir. İslam dünyası birleşemiyor, birleşmiyor. Mezhepçilik temel akaidlerin önüne geçmiş durumda. Bir lider çıkmalı ve demeli ki ey islam coğrafyası sizin mezhebiniz size ama bizim temel inancımız olan şu üç değer üzerinden birleşmeliyiz. Allah, Kur'an ve Peygamberimiz s.a.v.. Eğer bu üç temel akaide sımsıkı birlikte sarılmazsak bu haçlılar, bu siyonistller bizi böyle parça parça yok edecekler... Mescid-i Aksa Yahudi postalı altındayken, müslümanlar kurşunlanırken, camiler mabedler yakılırken nered bizim müslümanlığımız?
  • Kocasolak Kocasolak 45 dk önce
    Allah razı olsun Ali bey kardeşim, ömrüne bereket, çocuklarının iyi gününü gör. Birli olmak için KANUN ve KURALLAR çizgi hizasını çıkanların CEZASI verilmediği sürece BİRLİK olunmaz. Batı birliğini böyle kurdu ve yürütüyor.
  • KezibaaanKezibaaan48 dk önce
    Hani bizim dinimiz de kısasa kısas vardıııııı?
  • Sıradan SüleymanSıradan Süleyman50 dk önce
    Ekşi sözlük bir tartışma görüş bildirme platformu ve doğal olarak her türden insan görüş bildiriyor her türlü yorum yapan var.Ah siz yok musunuz...
  • SedatSedat53 dk önce
    50 fen fazla ölen müslüman üstünden siyaset devşirmek nasıl bir ruh halidir, Allah hidayet izan ahlak versin, senin gibi lere hiç bir zaman itibar edilmemeli, edenlerde gözünü açıp uyanmalı
  • SofuoğluSofuoğlu1 sa önce
    "Hak ile batılın savaşı kıyamete kadar sürecektir"Bu bir ÇAĞDAŞ HAÇLI savaşıdır.Adamların kinine bakarmısınız?Her ne kadar içimizdeki batı(AB)putuna tapmış, onlar gibi Hristiyan'laşmış olanlar kabul etmeseler de Osmanlı Devletinin 2.Viyana seferine atıfta bulunması, Osmanlı Devletinin büyüklüğünü, ve bu saldırının arkasında da İslam düşmanlığının boyutunu gözler önüne sermektedir.Bu terörisler, arkalarında tüm Hristiyanların olduğunu görerek(çok azı saldırıyı benimsemeyebilirler)TÜRKİYE ve REİS'i tehdit etmişlerdir."İtlerin ürümesi kervanı yolundan alıkoymaz."ama,LGBTİ TOPLULUĞU olan (AB) kapılarında milletimizi beklettirmenin hiç bir yararı yoktur.AB'ye üye olmak için yapılan tüm antlaşmaların yırtıp bunların suratına fırlatmanın zamanı çoktan gelip geçmiştir.Kaşa kaş, göze göz.
  • DeriDeri1 sa önce
    Abdi, kimin ülkesinden kimi gönderiyorsun aymaz bu ülkede yaşadığına dua et ve huzur içinde birlikte yaşamayı öğren
  • GerçekGerçek1 sa önce
    Masumlar katledilmiş sen bundan bile iç siyaset yapıyorsun Allah seni affeder inşallah kardeşim.
  • UyarıcıUyarıcı1 sa önce
    Sayın Ali Karahasanoğlu kardeşim senin yazılarını uzun zamandan bu tarafa takip etmeye çalışıyorum. Fakat yazılarını Kur'an ayetlerini örnek alarak konulara yaklaşmadığını görüyorum. Yoksa alıyorsunda ben mi göremiyorum! Açıklama bekliyorum! Bu gerçekleşen olaylar müslüman olduğunu iddia edenlerin gerçekten tam olarak topluca Allahın ipine sarılmamalarından kaynaklanmasın! Allah inancıyla beraber başka inançlarada inanmış olmasınlar! Ölçün yazı yazarken ne acaba!?
  • erhanerhan2 sa önce
    "Bizim mahalledekiler" dediklerinin bazıları, belki sizin mahalle de oturuyor, içinizde yaşıyor olabilirler,ama kalpleri,gönülleri başka yerlerde ve onlar için çalışıyorlar .Böyleleri mahalle için çok daha zararlı
  • Mustafa Mustafa 2 sa önce
    Ölü sevinci bir millet olduk yüreğimiz kabirlere döndü sen ölmedin kalbimde yaşıyorsun . Vallahi yalan Kalbimiz dünya kadar boş şeylerle dolu
  • KamilKamil2 sa önce
    Bu olan her olay bir siyasete bağlanmaya çalışılır sa ben artık şüphe duyarım yani o haber ve görüntüler gelince üzülmek ve inşallah şehit sayısı artmaz denildiğini düşünmem artık hemen aklınıza vay be kaçmaz bir fırsat deyip bu yazıyı plana dökmek yani sn yazar da hiç şok falan üzüntü yokbence çünkü çok kötü bir olayda insanlar ilk günler aklı tutulur ama maşallah sn yazar çok metanet li
  • Mustafa Mustafa 2 sa önce
    Ramazan geliyor yaşayan görecek Müslüma ım diyen cahiller Türbelere koşacak . Türk Aydınlar anıt kabire .
  • Mustafa Mustafa 2 sa önce
    Islam corafyasinda, Cahili de aydını da havada su döver .
  • Mustafa Mustafa 2 sa önce
    Gün gelir Türkiye aya bile gider lakin , Ayasofya'nın adını değiştiremez
  • Mustafa Mustafa 2 sa önce
    İbadetibırakın hadi adını değiştirin Ayasofya'nın
  • Zekeriya gökçeZekeriya gökçe2 sa önce
    Biz bir şey yapamayız. Elimizden birşey gelmez. Demeden dilimizden duamızı kalbimizden buğzumuzu eksik etmeyelim. Elimiz devletimizde elbet devletimizde bu yapılana bir ceza vermek için yaptırım kararı alacaktır. Allahım sen kimsesizlerin kimsesisin. Acısı olanların acılarını hafiflet
  • Mustafa Mustafa 2 sa önce
    Yemez Türkiye bağımsız değil , ayasofya yı ibadete açmak bir yana adını değiştirecek kadar bağımsız değil.
  • avbavb2 sa önce
    uyaaaan! Müslüman dostunu düşmanını iyi tanıküfrün ırkı yokturküfür tek millettir içte olsun dışta olsun bu kafirler fırsatını buldumu sana bir dakika yaşama şansı yok onun için içerdeki yılanları iyi tanı.
  • avbavb2 sa önce
    uyaaaan! Müslüman dostunu düşmanını iyi tanıküfrün ırkı yokturküfür tek millettir içte olsun dışta olsun bu kafirler fırsatını buldumu sana bir dakika yaşama şansı yok onun için içerdeki yılanları iyi tanı.
  • AYVAZOVSKIAYVAZOVSKI6 sa önce
    New Zeland daki katliamı kiniyorum.Lakin bu menfur olayla Taksim deki Ezan protestosunu nasıl bagdastiriyorsunuz sasiyorum.Siyasetcisi somuruyor, yazari somuruyor artık yeter vallahi.Bir olay bukadar ajite edilmezki. Ne yapmaya çalışıyorsunuz nereye varmaya çalışıyorsunuz anlamak mümkün değil.Yapılan hataysa,hata ortulur benim bildiğim. Başta Siyasiler olmak üzere sizler tavuk misali habire eseleyip duruyorsunuz.Yahu mubarekler ya soyleminizi değiştirin ya yerinizi.Eseleye eseleye çukurda kalacaksiniz farkında değilsiniz.
  • DayıDayı6 sa önce
    Hak batıl mücadelesi.Hak her daim galip gelir.
  • ARTUK BEYARTUK BEY7 sa önce
    Bazı utanmazlar internette Türkiye'yi şöyle döverler böyle döverler deyip akıllarınca milleti korkutmaya çalışıyorlar.15 Temmuzdan 20 gün sonra Fırat Kalkanını, geçen senede Afrin harekatını yapmadık mı? Türkiye'nin en sıkıntılı anında bile verdiği refleks adamları şok etti. O işler öyle kolay değil. Karada bizimle baş edemeyeceklerini biliyorlar. Tek sıkıntımız hava savunma.İşte onun için S-400 leri almakta ısrar ediyoruz. Batıperestliği bırakın. Tek zaafımız içimizdeki batıperestler..Birlik olunursa korkacak hiçbirşey yok. Kur'an da ''sizin biriniz onların on tanesine, 10 tanenizde onların 100 tanesine yeter'' buyuruluyor. Korkmaya gerek yok Amma gaza da gelmemek suhuletle davranmak lazım. Örnek: Ayasofya açılmalı ama onun zamanlamasını Devlet tayin eder.İnternet kalemşörlerinin sallamasıyla olmaz. Devlet sıradan insanların bilmediği 100 lerce istihbarat bilgisine sahip o yüzden aceleyle olmaz. Kolay olsaydı geçmiş hükümetler yapabilirdi. İSPAT:Hz.Peygamber müminlerin sayısı 40 kişi olunca Kabe'ye açıktan tavafa gitti Mekke döneminde. Yani güç biriktirmeden olmaz.Erken davranmayı telkin edenler ya cahil yada erkenden daha güçlenmeden Türkiye'nin ezilmesini isteyen sinsiler. Burası Dünya, sebepler aleminde yaşıyoruz. Melekler alemindeki gibi saf ve nefs ile şeytanın tuzaklarından korunmuş alemde değiliz. o yüzden herşeyin zamanı var. Sabredemiyorum diyen olursa ona deriz ki onlarında istediği budur. Yani erken doğum yaptırmak. Agah ve basiretli olalım
  • NurullahNurullah8 sa önce
    Dikkat etmek gerekiyor; camilerde terör saldırılarına müdahale edebilecek silahlı sivil polislerin olması şart. Belki de sadece cami değil, Türkiye'yi zor durumda bırakmak için kiliselere bile saldırı olabilir. Bu siyonist yahudilerden her kötülük beklenir.
  • fetösavarfetösavar8 sa önce
    okyanusta su biter, gundide yalan bitmez....
  • AbdiAbdi8 sa önce
    Bu sorunlara bir çözüm var aslında,ezandan rahatsız olanlarla biz diaspora gurbetçiler yer değiştirse?herkes memnun.
  • NNVNNV9 sa önce
    avrupa da pkk derhal yok edilmelidir. pkk fetö koalisyonu, terör eğitim kampı gibi çalışıyor. ayrıca ibb içinde ki fetö mutlak temizlenmeli. ismek beltur iski iett istEnerji istLojistik ;bu kurumların Davranış modellerine bakıldığında, Fetö ye çalıştıkları aaaşikar. Davranış modeline nasıl bakılır ??? Şöyle;iett de %50 şoförler,klimaları gereksizce sonuna kadar açıyor, Günlük 100 tl ilave enerji harcıyor, ve Prim kazanıyor. Ne kadar yakıt harcarsan, o kadar pirim !!! ismek ;faaaciiiaaa. Geleneksel sanatlarımızı Bozan , Tahrif eden bir kurum.Saaakince:olayları takip edip yorum çıkarmak gerekir. Asla ezberlere itibar etmeyin. Tahrip edip, İhya ediyoruz diye reklam ediyorlar.

Ali Karahasanoğlu

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