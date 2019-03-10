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Ya sayı saymasını bilmiyorlar, ya dayak yememişler!

10 Mart 2019 Pazar

 

Anketler tam evlere şenlik..

31 Mart’tan sonra, 4.5 yıl boyunca seçim falan olmayacak ya..

Ne cumhurbaşkanlığı-milletvekilliği seçimi.. 

Ne mahalli seçimler..

Çok olağanüstü bir gelişme yaşanmazsa, referandum niteliğinde halka müracaat da sözkonusu değil gibi..

O zaman..

Anket şirketleri de gaza gledi..

“At atabildiğin kadar” diyorlar..

“Ne atarsan, o kalır yanına kâr” diyorlar..

Küçücük bir hesap..
Küçücük bir mantık bile kurmuyorlar..

Mesela ne diyorlar?

“İstanbul’da AK Parti ile CHP başa baş” diyorlar..

“Yuh” diyorum..

Başka bir şey diyemiyorum..

Ne diyorlar?

“Türkiye genelinde Cumhur İttifakı % 40’larda” diyorlar..

“Bin kere yuh” diyorum..

“AK Parti’nin oyu % 35’lerde” diyorlar..

“Milyon defa yuh” diyorum..

“Bunlar ya sayı saymasını bilmiyorlar.. Ya da hayatlarında hiç dayak yememişler” diyorum..

Hani insan, masa başında yaptığı anketi, “Şu kadar denekle görüştüm” diye yutturmaya kalksa da..

Şöyle bir, geçmişte yapılan seçimlere bakar..

Seçimlerde oy dağılımı değişikliklerine bakar..

Nereden nereye, ne kadar oy kaydığına bakar..

Olabilecekleri ve olamayacakları gözetler..

Sonra, masabaşında yaptığı anketi pazarlamaya kalkar..

“Şöyle bir bakalım da.. Geçmiş seçimlerdeki partiler arasında oy kaymalarında gerçekleşen eğrinin çok çok üstünde bir seçim tahmini yapmayalım” diyeceklerine..

“Güvenilir, beklenen sonuçlar” diyerek, büyük patronlardan aldıkları para karşılığı, istenilen masabaşı tahminleri, anket sonucu diye yutturmaya çalışıyorlar..

300 kişi ile anket yapanlar da çok iddialı..

3 bin kişi ile anket yapıp, bambaşka sonuçlar çıkartanlar da çok çok iddialı..

“31 Mart’tan sonra, biz yokuz ki.. Kim yakamıza yapışacak ki.. 4.5 yıllık dinlenme süremiz var. Sonrasında bambaşka bir kimlik ile kamuoyunun önüne çıkarız. Bizi kim hatırlayacak ki?” diyorlar..

Bazı okuyucularımız diyecekler ki: “İyi de Ali Bey.. Anketlerin doğru olmadığını iddia ederken, senin somut bilgin ne? Veri kaynağın ne? Sen hangi anketi yaptın da, mevcut anketlerin palavra olduğunu söylüyorsun..?”

Açıkça söyleyeyim..

Ben anket yapmadım.. Yapmaya ihtiyaç da yok..

Benim mevcut anketleri kabul etmeme gerekçem, 1980’li yıllardan bu yana yapılmış seçimlerin sonuçları.. 

O seçimlerde seçmenin tercihleri..

Seçmenlerin neler yapabildikleri, neler yapmadıklarının belirlenmesi..

O zaman..

Buyrun somut verilere..

Önce 1984 mahalli seçimlerinin sonuçları:

ANAP: % 43.

SODEP: % 24,8. (Erdal İnönü’nün SHP’si diyelim.) 

DYP: % 11,8

HP: % 7,7 (Necdet Calp’in Halkçı Partisi.)

MDP: % 5,4. (Generallerin Turgut Sunalp’e kurdurduğu parti.)

RP: % 3,7.

Sağ oylar ile sol oyları şöyle kabaca toplayın..

“% 60 sağ, % 33 sol” tablosunu görürsünüz..

MDP’nin içinde yer alan askercilerin bir kısmını da sol partilere ait sayarsanız..

Gerisini de diğer partilere verilenler ve küsurat olarak kabul ederseniz..

Sıhhatli bir altyapı oluşmuş demektir..

Gelelim, ANAP’ın yıkıldığı 1989 seçimlerine..

31 Mart’ta, AK Parti’nin de, 1989’da ANAP’ın yaşadığını yaşayacağını söyleyenlerin, en somut gerekçesindeki seçim sonuçlarını veriyorum..

1989 mahalli seçimlerindeki tablo şöyle:

SHP: % 32,7 (SODEP yerine SHP.)

DYP: % 23,4.

ANAP: % 23,7.

RP: % 8,7.

DSP: % 6,4.

MÇP: % 3.

Kabaca hesaplayalım..

Sol % 38. 

Sağ % 60.

ANAP’ın kaybettikleri, DYP’ye gitmiş.. RP’ye gitmiş.. MÇP’ye gitmiş..

Ama..

Sağdan sola, soldan sağa gelen oy oranı % 1 veya % 2’yi mümkün değil geçmez..

Biraz atlayalım..

Gelelim 2014 mahalli seçimlerine..

AK Parti: % 43.3.

CHP: % 25,6.

MHP: % 17.6.

BDP: % 4,5. (Bugünkü HDP’nin o zamanki partisi.)

SP: % 2,7.

BBP: % 1,5.

Bu seçim sonuçlarında, BDP’nin oylarını büyük kısmının sola ait olduğunu kabul ederek kabaca toplayalım..

Sağ oylar % 64.. Sol oylar ise  %30.

Küsuratı yine görmezden gelelim..

Bunların hepsi mahalli seçimlerdi..

ANAP zirvede iken de.

ANAP büyük bir kayıp yaşayıp, hemen hemen tüm illeri SHP’ye verdiği seçimde de..

Aslında sonuçlar aynı.. Oranlar aynı..

Sadece, sağ oylar farklı partiler arasında bölüşüldüğünde, sol partiler aradan çıkıp, eskiden aldığı oy ile, seçim kazanmış..

Oyunu artırmamış..

Ama seçimi kazanmış..

Gelelim 24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerine..

Tablo şöyle:

AK Parti: % 42,5.

CHP: %22,6.

HDP: % 11,7.

MHP: % 11,1.

İYİ Parti: % 9,9.

SP: % 1,3.

Burda sağ ve sol oylar nasıl dağılmış?

Sağ oylar, İP’i de sağ kabul ederseniz, yine % 65..

Sol (HDP'yi sol sayıyoruz) ise, % 33..

Şimdi soru şu:

“Türkiye genelinde AK Parti % 35’lere kadar düştü” diyenler, açıkça söylesinler..

CHP, HDP ve DSP oylarını topladığınızda, % 50’lere çıktı mı?

Bırakın % 50’yi..

% 45’lere çıktı diyebilir misiniz?..

% 45’i de bırakın..

Onlarca yıldır hiçbir seçimde alamadıkları, daha 7 ay önce yeri göğü birbirine kattıkları cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bile alamadıkları şekilde..

Sol partilerin, % 40’ı alabileceklerini söyleyebilen var mı?

% 40 alacağına kimsenin hak vermediği sol partiler, neyin seçimini kazanıyorlar?

Diyeceksiniz ki.. “İYİ Parti, sağ seçmenden oy alıyor gibi görünüyor.. Ama oyları birçok yerde, sol partiye gidecek..”

İşte sorun da o ya..

Sağ seçmen, bu oyuna gelecek mi?

PKK’lılarla kol kola giren İP’lilere oy verecek mi?

Hatta bunun faturasını çıkartmak üzere, CHP’ye bile ağır bir tokat yapıştıracak mı?

Şunun şurasında ne kaldı ki..

Saçlarımız önümüze dökülecek, hepimiz göreceğiz..

 

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YORUM YAZ

  • SelimSelim1 sa önce
    Seçimden sonra bu saçma salak sonuç veren anket şirketlerine iyi bir operasyon yapılmalı. Halkı manipule etmeye çalışanlar kapatılmalı ve sahipleri de bu işi yapmaktan ölene kadar men edilmeli. Hatta okkalı bir ceza verilmeli.
  • SelimSelim1 sa önce
    Turgut isimli yorumcu daha 2 gün önceki Balıkesirdeki açık mikrofon olayını ne çabuk unuttun. Oylarımız kürdistana diyen şerefsizi ne çabuk unuttun.
  • ŞaşkınŞaşkın2 sa önce
    Haklısınız sayın yazar, 4.5 sene çok uzun bir süre, neler unutulmadıki anketler unutulmasın! Düşünsenize AK Partinin Davos'tan Habura, Diyarbakır'dan İmralı'ya, Kandl'den Dolmabahçe'ye PKK ile ilişkisinin üzerinden daha kaç yıl geçti ki herşey unutuldu. AK Parti seçmeni herşeyi unutmaya hazır gibi görünüyor, ya bir gün hatırlarlarsa? Eminim "ne istedilerse verilen" FETÖ'lü günleri de hatırlayanlar olacaktır. Herkesin vicdanının İktidar sahipleri ve beslemeleri kadar kararmış olduğunu sanmıyorum. AK Parti'yi sağ parti gibi göstermenizse bir hayli abes kaçmış, çıkarı için dini bile pazarlamaktan çekinmeyen partiye olsa olsa " çıkar partisi" denebilir.
  • BilalBilal2 sa önce
    Gaybi sadece Allah bilir bu anket işleri çok saçma, veya ben çok saf temizim anlam veremiyorum, yandaş anket şirketlerine milyonlarca dolar aktarmak icin her secim oncesi yetimin vergilerini carcur etmek icin kasitli yapiliyor.(tipki secim oncesi partilere yapilan hazine yardımı gib) Zaten anketciler kime soracaklar ki komsu komsuya kapiyi acmiyor artik, kim siyaset konuşsa tum mahallenin AGİR baskisina ugruyor. Yani haydi islam umurunda degil diyelim yinede saglikli bir seçim anket yapmak imkansiz Turkiyede. Şahsen ben yahu secim meydanin kur-an sallayan akp 17 yildir iktidardadie ama kerhanemeyhaneick, kumar, faiz, lux, israf en az 10 kat artti dedigim icin komsularin yarisi 7 yildir konusmuyorlar benlen. Bazilarida vatan haini, fetocu, pkkci, en masumuda daeşci ilan etmisler beni. İslerin geldigi noktaya bakiniz.
  • rensrens2 sa önce
    Anketçilerin anketleri hayrına yapmadıkları doğru. Lakin akp den zengin parti mi var?
  • Cüneyt beyaz Cüneyt beyaz 2 sa önce
    Bakış açısı doğru bir yazı. İyi parti ve saadet gerçekten ümit vaat eden partiler olabilseydi ,ak parti o zaman yüzde 35 lerin bile altını rahatça görürdü.
  • TurgutTurgut3 sa önce
    Çünkü Türkiye'nin ilk günden itibaren demografik yapısı sağ muhafazakar sol düşünce ne yaparsa yapsın kabul görmez.ayrica siz vicdaniniza sorun öyle yazın inaniyormusun iyi parti ve CHP'nin terör örgütünün temasına yazık
  • vatandas sabrivatandas sabri3 sa önce
    yenilen pehlivan oyuna doymaz.yinede aynı taş aynı hamam,aynı 60 sene önceki matravallar zihniyet +feto devşirme Tayfası devam yuh yuh soyanlara.yoksulluk,yokluk,yandık, bittik, mahvolduk.aynı 50 sene önceki plak çevir dinle çevir dinle. Altından köprü yapsan ,üstüne para versen geç gör diye yine BEGENMEZLER...İSTEMEZUK. KÖPRÜYE HAYIR,HAVAALANİNA HAYIR,METROYA HAYIR,HİZLİTREN HAYIR,MİLLİ TANK HAYIR,MİLLİ UÇAK HAYIR.MİLLİ İHA, SİHA HAYIR.YERLİ SİLAH HAYIR.NÜKLEER ENERJİ HAYIR**** öldürür ***!!!!!İZMİR BERGAMA ALTIN MADEN ÇIKARMAYA HAYIR*****zehirler***!!!!EEEEEEENASILKALKINCAK.BU ÜLKEKOÇUM? ? ARPA BUĞDAY MERCİMEKLEMİ???. A BENİM KOÇUMBUNLARI O BATI DENEN EMPERYALİZM DE SÖYLÜYOR. SEN KİMİN BORAZANLİGİNİYAPARSIN????"""İSTİKBAL GOKLERDEDİR """ kim söyledi?İHA SİHA ,ATAK HELİKOPTER, MİLLİ GEMİ, MİLLİ SAVAŞ UÇAĞI YAPIYOR TÜRKİYE HABERİN VARMI???SENMIATATÜRKÇÜSUNYOKSAHOKUMETMİ ATATÜRKÇÜ???Bu kafa ile daha çoöokteskere.beklersiniz..Şartlı siniz.doğuştan noter yeminli siniz. ...pkk,dhpk, devyol devyol, feto ceto cia mossad .pyd,ypg gizli gizli saklanbac oynayin.bakalım. .
  • Mehmet AliMehmet Ali4 sa önce
    AK Parti oyunu ve belediye sayısını her türlü artırır hocam. Kendisine terörist denen pazarcı da, kabzımal da 31 Martta her türlü ampüle basar mührü. Sıkıntı yok yani. Rahat ol. Yaptığın hesap da müthiş doğru, 65-35 gibi biter yine.
  • YaziyorumYaziyorum4 sa önce
    İyi parti gurubu il baskanlari hepimiz meral,iz demislerpartini iyi olusu burdan geliyorya,o bir kadin.demek kadina deger boyle variliyor erkege daril kadina saril gunlelir Akp yalvarin.
  • bilimsel etüdlerbilimsel etüdler4 sa önce
    O zaman zopa atak, zopa atarkana da egzersiz olsun diye kaç vurduğumuzu sayak; yanılırsak başa dönerik farketmez, maksat öğrensinler saymayı..
  • YusufYusuf5 sa önce
    İşiniz trafoya kaçan kedilere kaldı, demedi deme! Tanzim kuyruğuna giren poşet parası ödeyen mağdur edilen eyt li seçmenden oy bekleme ali, türk seçmenini hiç anlamamışsın
  • Yaziyorum Yaziyorum 6 sa önce
    Bir hatip soyle anlatiyor denize girmek istediginde eger su yosunlu kirli ise ayagimizi bile sokmazdik,ama disimiza gostetdigimiz hasasiyeti icimize gostermiyoruz .insanin yuze,70 su diyor icimizdeki nefret kibir giybet icimizdeki suyu kirletiyor ve ictigimiz temiz bir bardak su tipki idrar gibi icilmez oluyor temiz bir kabda temiz su icine ne biraksan gorursun,ister inci tanesi ister bir gul yapragi.eger o suya camur karismis,sa icine altun,da incide biraksan goremez,sin cunku su kirlenmistir.
  • Yaziyorium Yaziyorium 6 sa önce
    Sayin degerli Ali bey bosuna kendini uzuyon anket sadece,devlete hizmet yapan niye kaygilaniyor,hic hizmet istegi olmayan,onlar merak etsin,sen sahlan,Akp sana oy vermeyen utansin adam gizlide yapmiyor,siret insanlar tetorist diyor asketini polisini sehit eden ile ittifak ediyor birde hotri meydan diyor dun okudum fetoden,ve kandilden emir aliyorlar diyor haberler eger bunlar sana birsey ifade etmiyorsa gucune gitmiyorsa vatanina el korsa artik oyunada ihtiyacyok anketede.

Ali Karahasanoğlu

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