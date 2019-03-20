Teröristi kahraman gösterenlerin oyları ile kazanılacaksa, batsın o seçim!

Adı Zülküf Gezen..

Tekirdağ Cezaevi’nde kendisini asmış..

PKK yanlısı sosyal medya hesaplarını hiç dikkate almayalım..

Solak siteleri de dikkate almayalım..

Devlete yakın gibi gösterilen..

CHP ile örtüşen yayın politikası ile bilinen Cumhuriyet gazetesinden okuyalım haberi:

“Tekirdağ’da hükümlü olarak bulunduğu cezaevinde intihar eden Zülküf Gezen, önceki gece apar topar Diyarbakır’daki Yeniköy Mezarlığı’nda defnedildi. Ailesi ve HDP, cenazenin kaçırılarak gömüldüğünü öne sürdü.”

Haberin devamını okuyorum..

Cumhuriyet gazetesinin, “Apar topar” ifadesinden rahatsız oluyorum ama..

Cenaze sahibi aileye ve HDP’lilere atfen yazılmış olsa da, “cenazenin kaçırılarak gömüldüğü” şeklinde ifadeler dikkatimi çekiyor.

Haberin tüm ayrıntılarını okuyorum..

İçimde bir kuşku..

“Acaba” diyorum..

“Acaba, eline silah almaksızın, taşkınlık yapılmış bir gösteriye katılma, teröristlere destek çıkan bir konuşma yapmaktan mahkum bir kişi, cezaevinde intihar etmiş de.. Bunun cenazesi, gereksiz yere ‘apar topar’ nitelemesi yapılacak şekilde gömülmüş de, bunun haberini mi okuyoruz?”

Öyle ya..

CHP ve İyi Parti ile kol kola seçimlere giren HDP’liler..

Seçime şunun şurasında 12 gün kalmış iken..

Eline silah almış bir teröristin cenazesine göstere göstere katılmak istemezler..

Ben öyle düşünüyorum..

“Bu kadar pervasız olamazlar” diyorum..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğl

u’nu düşünürler, diye tahmin ediyorum..

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i zor duruma düşürmek istemezler diye zanda bulunuyorum..

CHP’nin uzantısı Cumhuriyet gazetesinin, olayı HDP’lilerin anlatımını önceleyerek vermesinden de yola çıkarak..

Cenazenin, silahlı eylemlere karışmamış bir PKK’lıya ait olduğunu zannediyorum..

Ama yine de emin olmak için, bir küçük araştırma yapıyorum..

Cumhuriyet gazetesi yazmamış ama..

Gizlemiş ama..

“PKK’lı mahkum” diyerek geçiştirmek istemiş ama..

Okuyucusundan kaçırmış ama..

Açık kaynaklarda, işin gerçeğini okuyorum..

HDP’lilerin, adeta bir kahraman gibi cenaze töreni düzenlemek istedikleri, Cumhuriyet gazetesinin de onlara bu noktada destek verdikleri Zülküf Gezen isimli terörist, aslında bir polisin katili..

Öyle sıradan bir olay ile değil..

Planlı, tasarlanmış..

Bombalı bir saldırı ile polisi şehit etmiş..

Bir polis şehit.. 2 polis ve 4 vatandaşımız yaralı..

Bu olaydan sorumlu bir katil..

Bir terörist..

Bu teröristin cenazesinin haberlerini okumak amacıyla, açın bakın internet sitelerine..

Sosyal medya hesaplarındaki anlatımları bakın...

Sanki bu mahkum, bir terörist değil..

Bir polisi şehit eden eli kanlı bir hain değil gibi anlatımlar..

Ben onları buraya alıntılayamam..

Sizlerin de sinirlerini, tavan yaptırmayayım..

Birkaç tane, çok uç olmayanları alayım..

“Zülküf Gezen onurumuzdur..” diye başlık açıp, paylaşımlar yapanlar mı dersiniz..

Yani, bir polisi bomba ile öldürecek kadar vahşi bir fiile imza atan adamı, “onurumuz” diye tanıtanlar mı dersiniz..

“Zülküf Gezen’in intikamını alarak, bayrağını Sur’da dalgalandıracağımızın sözünü veriyoruz” diyen alçaklar mı..

HDP’nin seçim bürosunda, bu teröristin fotoğraflarını asarak, terörist övücümlüğü yapanlar mı dersiniz..

HDP’nin genel merkezinin açıklamasını verip, özetlemiş olayım:

“Zülküf Gezen, Tekirdağ Cezaevi’nde tecridi protesto etmek amacıyla hayatına son verdi. Kritik evreye giren açlık grevi eylemlerinde yaşanacak olumsuzluklar yeni acıları beraberinde getirecektir.”

Bir polisi şehit ettiğini hatırlatmak yok.

Bir pişmanlık ifadesi yok..

“Geçilen süreçte, yaptığı bombalı saldırıdan nedamet duymuştu” açıklaması yok..

Bir de tehdit var..

“Yeni acıları beraberinde getirecek”miş..

Diyebilirsiniz ki, bildiğiniz HDP..

İyi de..

Bu HDP’nin, “Biz aday göstermiyoruz. AK Parti’yi kaybettirmek için, Millet İttifakı’nı destekleyeceğiz” açıklamalarına..

“Biz İstanbul Ve İzmir’de aday göstermiyoruz.. CHP adaylarını destekliyoruz” açıklamalarına..

“Ankara’da Mansur Yavaş kazanırsa, bunu HDP sayesinde kazanır” açıklaması yapanlara..

CHP’nin içinden iki tane yiğit çıkıp da..

“Seçiminiz de sizin olsun.. Belediye başkanlığınız da.. Polis katillerine güzellmemeler yapan bir partinin çağrısı ile bize gelecek oylar, yerin dibine batsın.. İstemiyoruz böyle bir kirli ilişki.. İstemiyoruz böyle bir başkanlık.. Polis katilini kahraman gibi göstermeye çalışan partinin desteği ile seçim kazanacak isek, bize de yazıklar olsun..” diyemiyor mu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp da, “Polis katillerinin el üstünde tutulduğu bir partinin, bizim adaylarımızı desteklediği açıklamaları, bizim için utançtır.. Bu söylem, bizi teröristlerle yan yana gibi gösterir.. Biz teröristlerle yan yana olursak, polisi şehit eden katillerle yan yana olursak.. Polisi katledenlerden farkımız kalmaz.. Bizim teröristlerle de, teröristlere destek verenlerle de hiçbir ilgimiz yoktur” niye demiyor?

Ha polisi katletmişsiniz..

Polise, bombalı saldırı düzenlemişsiniz..

Ha da..

O bombalı saldırıyı düzenleyen katili kahraman göstermişsiniz..

Ha polise bombalı saldırı düzenleyeni kahraman göstermişsiniz..

Ha da..

O teröristi kahraman gösterenlerle birlikte, gizli veya açık seçim ittifakı yapmışsınız..

24 Haziran’da, HDP’yi Meclis’e soktunuz..

CHP oyları ile Meclis’e girdiler..

Şimdi HDP’liler, o şımarıklık ile, bombalı saldırı düzenleyen teröristlerin cenazelerinde, şov yapmak istiyorlar..

CHP Genel Başkanı da, 24 Haziran’daki hatasından döneceğine..

Bir özeleştiri yapacağına..

HDP’nin terör seviciliğine tek kelime etmeden, “HDP yönetimi ile iyi geçinelim.. Gelsin oylar” diyor..

Yazıklar olsun, böyle politikaya..

Böyle kirli ilişkiye..