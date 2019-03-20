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Teröristi kahraman gösterenlerin oyları ile kazanılacaksa, batsın o seçim!

20 Mart 2019 Çarşamba

Adı Zülküf Gezen..

Tekirdağ Cezaevi’nde kendisini asmış.. 

PKK yanlısı sosyal medya hesaplarını hiç dikkate almayalım..

Solak siteleri de dikkate almayalım..

Devlete yakın gibi gösterilen..

CHP ile örtüşen yayın politikası ile bilinen Cumhuriyet gazetesinden okuyalım haberi:

“Tekirdağ’da hükümlü olarak bulunduğu cezaevinde intihar eden Zülküf Gezen, önceki gece apar topar Diyarbakır’daki Yeniköy Mezarlığı’nda defnedildi. Ailesi ve HDP, cenazenin kaçırılarak gömüldüğünü öne sürdü.”

Haberin devamını okuyorum..

Cumhuriyet gazetesinin, “Apar topar” ifadesinden rahatsız oluyorum ama..

Cenaze sahibi aileye ve HDP’lilere atfen yazılmış olsa da, “cenazenin kaçırılarak gömüldüğü” şeklinde ifadeler dikkatimi çekiyor. 

Haberin tüm ayrıntılarını okuyorum..

İçimde bir kuşku..

“Acaba” diyorum..

“Acaba, eline silah almaksızın, taşkınlık yapılmış bir gösteriye katılma, teröristlere destek çıkan bir konuşma yapmaktan mahkum bir kişi, cezaevinde intihar etmiş de.. Bunun cenazesi, gereksiz yere ‘apar topar’ nitelemesi yapılacak şekilde gömülmüş de, bunun haberini mi okuyoruz?”

Öyle ya..

CHP ve İyi Parti ile kol kola seçimlere giren HDP’liler.. 

Seçime şunun şurasında 12 gün kalmış iken..

Eline silah almış bir teröristin cenazesine göstere göstere katılmak istemezler..

Ben öyle düşünüyorum..

“Bu kadar pervasız olamazlar” diyorum..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğl

 

u’nu düşünürler, diye tahmin ediyorum..

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i zor duruma düşürmek istemezler diye zanda bulunuyorum..

CHP’nin uzantısı Cumhuriyet gazetesinin, olayı HDP’lilerin anlatımını önceleyerek vermesinden de yola çıkarak..

Cenazenin, silahlı eylemlere karışmamış bir PKK’lıya ait olduğunu zannediyorum..

Ama yine de emin olmak için, bir küçük araştırma yapıyorum..

Cumhuriyet gazetesi yazmamış ama..

Gizlemiş ama..

“PKK’lı mahkum” diyerek geçiştirmek istemiş ama..

Okuyucusundan kaçırmış ama..

Açık kaynaklarda, işin gerçeğini okuyorum..

HDP’lilerin, adeta bir kahraman gibi cenaze töreni düzenlemek istedikleri, Cumhuriyet gazetesinin de onlara bu noktada destek verdikleri Zülküf Gezen isimli terörist, aslında bir polisin katili..

Öyle sıradan bir olay ile değil..

Planlı, tasarlanmış..

Bombalı bir saldırı ile polisi şehit etmiş..

Bir polis şehit.. 2 polis ve 4 vatandaşımız yaralı..

Bu olaydan sorumlu bir katil..

Bir terörist..

Bu teröristin cenazesinin haberlerini okumak amacıyla, açın bakın internet sitelerine..

Sosyal medya hesaplarındaki anlatımları bakın...

Sanki bu mahkum, bir terörist değil.. 

Bir polisi şehit eden eli kanlı bir hain değil gibi anlatımlar..

Ben onları buraya alıntılayamam..

Sizlerin de sinirlerini, tavan yaptırmayayım..

Birkaç tane, çok uç olmayanları alayım..

“Zülküf Gezen onurumuzdur..” diye başlık açıp, paylaşımlar yapanlar mı dersiniz..

Yani, bir polisi bomba ile öldürecek kadar vahşi bir fiile imza atan adamı, “onurumuz” diye tanıtanlar mı dersiniz..

“Zülküf Gezen’in intikamını alarak, bayrağını Sur’da dalgalandıracağımızın sözünü veriyoruz” diyen alçaklar mı..

HDP’nin seçim bürosunda, bu teröristin fotoğraflarını asarak, terörist övücümlüğü yapanlar mı dersiniz.. 

HDP’nin genel merkezinin açıklamasını verip, özetlemiş olayım:

Zülküf Gezen, Tekirdağ Cezaevi’nde tecridi protesto etmek amacıyla hayatına son verdi. Kritik evreye giren açlık grevi eylemlerinde yaşanacak olumsuzluklar yeni acıları beraberinde getirecektir.”

Bir polisi şehit ettiğini hatırlatmak yok.

Bir pişmanlık ifadesi yok..

“Geçilen süreçte, yaptığı bombalı saldırıdan nedamet duymuştu” açıklaması yok..

Bir de tehdit var..

“Yeni acıları beraberinde getirecek”miş..

Diyebilirsiniz ki, bildiğiniz HDP..

İyi de..

Bu HDP’nin, “Biz aday göstermiyoruz. AK Parti’yi kaybettirmek için, Millet İttifakı’nı destekleyeceğiz” açıklamalarına..

“Biz İstanbul Ve İzmir’de aday göstermiyoruz.. CHP adaylarını destekliyoruz” açıklamalarına..

“Ankara’da Mansur Yavaş kazanırsa, bunu HDP sayesinde kazanır” açıklaması yapanlara..

CHP’nin içinden iki tane yiğit çıkıp da..

“Seçiminiz de sizin olsun.. Belediye başkanlığınız da.. Polis katillerine güzellmemeler yapan bir partinin çağrısı ile bize gelecek oylar, yerin dibine batsın.. İstemiyoruz böyle bir kirli ilişki.. İstemiyoruz böyle bir başkanlık.. Polis katilini kahraman gibi göstermeye çalışan partinin desteği ile seçim kazanacak isek, bize de yazıklar olsun..” diyemiyor mu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp da, “Polis katillerinin el üstünde tutulduğu bir partinin, bizim adaylarımızı desteklediği açıklamaları, bizim için utançtır.. Bu söylem, bizi teröristlerle yan yana gibi gösterir.. Biz teröristlerle yan yana olursak, polisi şehit eden katillerle yan yana olursak.. Polisi katledenlerden farkımız kalmaz.. Bizim teröristlerle de, teröristlere destek verenlerle de hiçbir ilgimiz yoktur” niye demiyor?

Ha polisi katletmişsiniz..

Polise, bombalı saldırı düzenlemişsiniz..

Ha da..

O bombalı saldırıyı düzenleyen katili kahraman göstermişsiniz..

Ha polise bombalı saldırı düzenleyeni kahraman göstermişsiniz..

Ha da..

O teröristi kahraman gösterenlerle birlikte, gizli veya açık seçim ittifakı yapmışsınız..

24 Haziran’da, HDP’yi Meclis’e soktunuz..

CHP oyları ile Meclis’e girdiler..

Şimdi HDP’liler, o şımarıklık ile, bombalı saldırı düzenleyen teröristlerin cenazelerinde, şov yapmak istiyorlar..

CHP Genel Başkanı da, 24 Haziran’daki hatasından döneceğine..

Bir özeleştiri yapacağına..

HDP’nin terör seviciliğine tek kelime etmeden, “HDP yönetimi ile iyi geçinelim.. Gelsin oylar” diyor..

Yazıklar olsun, böyle politikaya..

Böyle kirli ilişkiye..

 

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YORUM YAZ

  • AlperenAlperen6 dk önce
    bu CHP vatan haini dır, barış sureci diye valiliklerin okulların resmi kurumların tabelalarındaki TC ibarelerini söktüler battı götlerine, HDP yi ÖCALAN a elçi gönderdiler, idam geri gelsin!
  • asdasdasdasd6 dk önce
    O zaman hdpliler oyunu akpye versin. Doğru olan budur.
  • samsunlusamsunlu12 dk önce
    ibrahim ak çok doğru yazmışsın adamlar nöbette bekliyo hakikaten iyi çalışıyolar ama başarılı olamayacaklar millet her şeyi görüyo
  • Ali koyuncuAli koyuncu13 dk önce
    Burayı fetöcüler basmış ismini bile yazmamışlar korrkaklar
  • HakanHakan51 dk önce
    Yav hehe soktı artık bitsin artık şu seçim iğrenç olmaya başladınız görende ülke bitti sanacak yöneten AKP zaten bu ne ya vallahi yeter
  • YaziyorumYaziyorum1 sa önce
    Andimiz,da Akp destek veren hdp onunda isine geldigi icin .simdi kiminle dirsek temasinda sehirde yasasada,aklili,dag havasinda Akp millet devlet davasinda hdp ,toriristin yasinda.
  • hakanhakan1 sa önce
    Mansur korkutuyo demi seni
  • Abi takma kafanaAbi takma kafana1 sa önce
    Baskanlik sistemi gelsin turkiye ucacak bu hdp yi de kapatacagiz ekonomide on numara olacak
  • TurgutTurgut1 sa önce
    Tamam CHP'nin yönetimi açıklama yapsın biz istemiyoruz HDP oy verenlerin oyunu desin peki bu oylar AKP gidince AKP'li diyecek mı ben HDP oy verenlerin oyunu ile seçildim bu terör örgütüne sahip çıkanlar oyu istemem bu başkanlığı !!
  • VatanYahutSilistreVatanYahutSilistre1 sa önce
    Sn.Yazar günlerdir subliminal içerikli yazılarla boğdun bizi.Mesaj açık ce-ha-pe , iyi parti , saadet,hdp ittifak içinde diye diye bıktık artık...Biz de burdan Oslo yu , Dolmabahçe yi , açılımı ,çadır mahkemelerini , Barzani karşılamasını , Şivan Perver konserlerini ve adamın kafasından atılan konfetileri hatırlatmaya çalıştık lakin nafile...Görmüyorsunuz -duymuyorsunuz(!) Yukarıda saydığım tarihi olaylar olurken asker-polis katilleri şerefisz PKK hakkında eleştirel bir yazı yazdınız mı?Hükümet yetkililerine "El insaf" "Vicdan" diye seslendiniz mi? O günlerde susup yazmayıp bugün yazınca sizce bir anlam ifade eder mi?(!)
  • TalhaTalha1 sa önce
    Cehennemin dibinin ashabı olan münafıkların, neden en mel'un, en azılı, kafirliğin nihai noktası olduklarını; yaptıklarıyla, eylemleriyle bir yere kadar anlarsın, lakin söylemleriyle (yorumları okuyunca olduğu gibi) çok daha iyi görür ve anlarsın (eğer münafık değilsen!)
  • Mehmet AliMehmet Ali1 sa önce
    Aynen, yazıklar olsun böyle politikaya! Güney Doğu'da CHP'ye yüzde 1 bile oy çıkmıyor? Kürt seçmen MHP ve CHP'ye oy vermedi bugüne kadar. Kürtler ya HDP'ye yada AKP'ye oy veriyor. Başkanlık referandumu bile Kürt oyları ile geçti. En son Andımız AKP ve HDP oyları ile reddedildi. Kime ne anlatıyorsun hocam, bırakın bu CHP'ye çamur at, izi kalsın politikalarını. Çözüm sürecinin hesabını vermediniz 1000'den fazla şehit verildi, Fetö'nün hesabını vermediniz Memleket elden gidiyordu, Ekonomi, Eğitim, Dış Politika, Mülteci, Tarım, Hayvancılık, Sanayi politikalarınız ortada, Satılmadık Liman, Banka, Fabrika bırakmadınız ama utanmadan ona buna bok atıyorsunuz. 17 yıldır, AKP'de hiç sorumluluk yok arkadaş varsa yoksa CHP 80 sene önce bilmem ne yaptı. Allah ıslah etsin.
  • Ali KOÇAli KOÇ1 sa önce
    yaw he he ali gurban.... heeeeee
  • YaziyorumYaziyorum2 sa önce
    Dun bir haberde Akit tv kilicdaroglu icin idam edilmeli,diye chp dava acacakmis, yillardir,doguda turk askerini polisini sehit edenler, hdpve chp demokrasi deyip icerdede hakaret ve olduruyor bu imkanlari hukumet veriyor.herkim devlete millete zarar veriyorsa,Adanada bir vatandas buste saldirdi diye 18 yil ceza uyguluyorsa neden polis katilleri asker katilleri nasil itibar goruyor bu sahislarin yeri kandil daga gitsin yada,insan gibi diger vatandasa,saygili olsun hani halk tv,de mujdat gezen metin akpinar tiyatro girgir komiklik yapiyorlardi, darbeden idamdan ,bilmem sira kime gelir diyorlardi,sorunca,iki soytariyi devlet yonetimiyle alay ediyordu bizlerde o soytarilar yok,oyle idamlik cok Akit tv kilicdarogluna nezaman demis duymadim ,kendiletine soylenince is ciddi ,cumhurbaskanina soyleyenler girgir saka oluyor bunlarin haddini bilmeli boyle soytari politikaci olmaz katiller hirsizlar arsizlar politikadan,uzak kalsinlar cunku bunlar ulkenin onunde tuzak hemde cok yakin sanma uzak.
  • İbrahim akİbrahim ak2 sa önce
    Nedense ilk yorumları fetocu troller yapıyor resmen nöbette bekliyorlar su fetoculerin 10 da 1 kadar çalışsak ülke abad olurdu
  • VecihiyeVecihiye2 sa önce
    Ama Kılıçdaroğlu da ölene kadar CHP'nin başında kalsın
  • VecihiVecihi2 sa önce
    Şuna ne dersiniz size uyar mı artık seçim filan olmasın başkan ölene kadar kalsın nasılsa beka sorunu da var seçimle de uğraşmayız öyle ya yerseniz!
  • DayıDayı3 sa önce
    Sayın yazar böyle gıdgidak yumurtam sıcak yazılarını bırakın bunlar zaten kanka açık açık desene CHP de artık PKK'nın safında onlar gibi biz müslümanların düşmanı gören görür gormeyende Allah layigini verir.
  • Hacı Ömer Hacı Ömer 6 sa önce
    Ali Bey benim anlamadığım nokta şu hdpyi, başkanımız bir khk çıkarsın yasaklasin. Madem bu parti terörist niye 95 milyon kadar seçim yardımı alıyor. Yöneten chp değil. ERDOĞAN artik bu konu kabak tadı verdi. Veya şöyle bir önerim var. Bu parti 5milyonun üzerinde oy potansiyeli var. Hepsini ceza evine atalım!!

Ali Karahasanoğlu

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