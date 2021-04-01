Sözen 1994’te batırdı, Ekrem de 2023’te CHP’yi batıracak!

Fatih’in portresi alındığında da dedikodusu yapılmıştı..

“Fatih’in portresi adı altında, yurtdışındaki FETÖ’cülere para aktarılmış olmasın” denildi..

Herkes kulağının üzerine yattı..

AK Partili belediye başkanları için, “İsraf içinde yüzüyorlar” diyenler..

Hem de bizim mahalledekiler..

Yarım metrakerelik boyaya 935 bin 250 sterlin (10.6 milyon TL) bayıldılar..

Daha doğrusu..

Yarım metrakerelik boyayı görüntüde gösterip, İngiltere’deki karanlık mahfillere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 10,6 milyon lirasını transfer ettiler..

Her geçen gün, dünü aratır hale düşürecek şekilde, Ekrem İmamoğlu İstanbul’u satmaya devam ediyor..

8 ay önce, “Fatih’in portresi”ni satın alırken, fiyatı açıklamıştı..

Şimdi öyle pervasız ki..

Karar gazetesinde hafta başında yayınlanan ilk haberi gördüğümüzde, “Kanuni’nin portresi müzayedede” haberini okuduğumuzda, ilk yorumumuz, “Ekrem salgın malgın dinlemez, yine gider parayı dışarıya transfer eder” dedik..

Kanuni’de yanılmışız..

Bu sefer de, aynı müzayedede, el yazması Kur’an-ı Kerim’ler de açık artırmaya çıkarılmış..

Onlardan satın almış, Ekrem Bey..

Fatih’in portresini alırken sergilediği tavırdan bir farkla..

Bu sefer fiyatı açıklama tenezzülünde de bulunmamış.

Açıklaması şöyle:

“Bugünkü müzayedede, paha biçilmez 9 Kur’an-ı Kerim ve elyazmaları satın aldık.

Zuhruf Suresi’nin yeraldığı 1200 yıllık

Maide Suresi’nin yeraldığı 1100 yıllık

5 surenin yeraldığı 700 yıllık Kur’an-ı Kerim sayfaları

Mesnevi ve Bahaeddin Veled’in İbtidâ-Nâme’si artık İstanbul’un.”

Kaça aldınız?

Yok..

Öncesinde hangi hazırlığı yaptınız?

Yok..

Alınması için halka sordunuz mu?

Yok.

Mecliste bir karar aldınız mı?

Yok..

Portreyi satanın kimliği belli mi?

Yok..

İBB bütçesinden çıkan paranın, kimin cebine girdiği belli mi?

Yok..

Alınan eserin değerini belirleyecek bir işlem yapıldı mı?

Yok..

Hani ihaleler şeffaf olacaktı? Neyi nereden alacağınızı, açıkça önceden ilan edecektiniz?

Kamu bütçesinden, tek kuruş bile, önceden açıkça ilan edilmeden harcanmayacaktı?

Ne oldu o sözlere?

Buhar oldu uçtu mu?

Diyecekler ki..

“Ne yani, müzayedeye katılmak için, ihale mi açacaktık!”

Bre akılsızlar..

“İhaleye girip, el yazması Kur’an-ı Kerim almak” diye belediye’in bir görevi mi var ki..

O baktığınız mevzuatta da, “Müzayedeye ihale ile mi girilir, ihalesiz mi” yazılı olsun..

Bu ikinci vaka ile birlikte, ilk vukuattaki “Müzayede görüntüsü altında, aslında FETÖ’ye para aktarılıyor” iddiası, artık daha da ciddi hale geldi..

Afedersiniz beyler..

İstanbullular, İngiltere’deki müzayedeleri takip edip, oraya milyon dolarları aktarması için mi CHP’li adayı seçti?

Hani adamın Kur’an-ı Kerim’e çok büyük saygısı olsa..

İBB bütçesinden paranın aktarılmasına yine onay vermem ama..

Belki bir nebze, kendisine çıkış yolu aramasında haklılık payı alacağını kerhen söyleyebilirdik.

Ama yakın tarihte, “Toplumu eşcinsel evliliklere hazırlamalıyız” diyen bir adam..

Kur’an-ı Kerim’in yasakladığı eşcinsel ilişkilere destek veren bir adam..

Kur’an-ı Kerim’in el yazmasını alarak acaba ne yapmak istiyor?

Kur’an-ı Kerim’in insanların hayatlarında uygulanmak üzere indirilmiş Allah kelamı olmadığını, tarihi eser statüsünde olduğunu mu ima etmek istiyor?

Kur’an’a değer verirsin..Ayetlerine değer verirsin..

Mümkün olabildiğince hayatında uygulamaya çalışırsın..

Sonrasında da..

El yazmasına da ilgi gösterirsin..

Belki anlarım..

Bir kavmin toptan helakına sebep olan eşcinsellik gibi bir ahlaksızlığın peşinden gidip..

“Öğreteceğiz” diyerek, ahlaksızlığı meşrulaştırmaya çalıştıktan sonra..

El yazması Kur’an-ı Kerim adı altında, İngiltere’ye 8 ayda bir para transferi yapılmasına..

“Bu işin arkasında, başka numaralar var” yorumu yapmak, haksızlık mı acaba?..

Bu son vukuat vesilesi ile..

Sosyal demokratlara da seslenelim..

1989’da büyükşehirlerin hemen hepsini, Anavatan’lı başkanlardan alan SHP (Bugünkü CHP)..

1994 seçimlerinde, hemen hemen Türkiye’nin tamamında seçimleri kaybetmişti..

Bu kaybın en baş aktörlerinden birisi de..

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki Nurettin Sözen’in beceriksiz idaresi idi..

İSKİ Genel Müdürü Ergün Göknel’in, ihalelerden haksızca elde ettiği milyonları, metresine aktarmasıydı..

Şimdi de..

Ekrem İmamoğlu yüzünden..

CHP, 2023 seçimlerini yerlerde sürünerek kaybedecek..

Bir İstanbullunun..

Şu salgın döneminde..

Gerek İstanbul’da olsun, diğer illerimizde olsun..

İnsanlarımız can verirken..

İstanbul’daki toplu ulaşımda, iki tane ek sefer koyamayan belediyenin beceriksizliği yüzenden, virüs her gün onlarca kişiye bulaşırken..

Büyükşehir Belediye Başkanı’nın, değil yurtdışındaki bir müzayedeyi takip edip, ordan bir şeyler almasını..

Bir dakikasını bile, böyle şeylere ayırmasına onay verebilir mi?

Hangi akıl sahibi sosyal demokrat, böyle bir izansızlığa destek verebilir?

Halep orda ise, arşın burda..

İstedikleri numaraları çevirsinler..

İstedikleri algıyı oluştursunlar..

Hatta önümüzdeki seçimde..

AK Parti’nin artıklarını da açık açık yanlarına çeksinler..

Ahmet Davutoğlu’lar, Ali Babacan’lar..

Açık açık Ekrem İmamoğlu’nu desteklesinler..

Seçmenin tokadını, hep birlikte yesinler..