T.C. MİLAS SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
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T.C. MİLAS SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
2025/84 SATIŞ
TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilen taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/84 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri : Muğla İl, Milas İlçe Dibekdere Mahalle 123 ada 361 Parsel Taşınmaz tarla niteliğinde.
Yüzölçümü : 2.083,68 m2 İmar Durumu :Satış ilanında mevcuttur.
Kıymeti : 1.562.760,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2026 - 13:56
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2026 - 13:56
Taşınmazın Özellikleri : Muğla İl, Milas İlçe Dibekdere Mahalle 123 ada 227 Parsel Taşınmaz zeytinlik niteliğinde.
Yüzölçümü :8.437,60 m2 İmar Durumu :Satış ilanında mevcuttur.
Kıymeti : 8.437.600,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 10:24
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 10:24
Taşınmazın Özellikleri : Muğla İl, Milas İlçe Dibekdere Mahalle 123 ada 218 Parsel Taşınmaz zeytinlik niteliğinde.
Yüzölçümü : 5.731,86 m2 İmar Durumu :Satış ilanında mevcuttur.
Kıymeti : 5.731.860,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 12:24
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 12:24
#ilangovtr
Basın No: ILN02569462