Wall Street’te çip ve banka hisselerine satış baskısı

New York borsasında yatırımcıların odağındaki banka bilançoları, beklentileri aşan sonuçların da hisse fiyatlarını desteklemeye yetmediği bir tablo ortaya koydu. Çip şirketlerinde Çinli rakiplere ilişkin endişelerle süren satışlar ve jeopolitik belirsizlikler de piyasaların yönünde etkili oldu.

Dow Jones endeksi yüzde 0,35 düşüşle 51.670,10 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,15 kayıpla 27.204,38 puana indi. S&P 500 endeksi ise günü yatay seyirle 7.805,45 puandan tamamladı.

BANKA BİLANÇOLARI HİSSELERE DESTEK OLAMADI

Yatırımcılar ABD bankalarının finansal sonuçlarını değerlendirirken, jeopolitik belirsizliklerin sürmesi ve çip hisselerindeki zayıflık pay piyasalarına baskı yaptı.

Çinli şirketlerle rekabete ilişkin endişeler, bazı çip hisselerini aşağı çekmeye devam etti. Micron Technology'nin hisseleri yüzde 3,6, SK Hynix'in hisseleri yüzde 3,2, AMD'nin hisseleri yüzde 1,9 ve Western Digital'in hisseleri yüzde 1,6 ​değer kaybetti.

Bugün bilançolarını yayımlayan ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup ve Wells Fargo, karışık finansal sonuçlar bildirdi.

JPMorgan Chase'in karı ve geliri beklentilerin altında kalırken, bankanın hisseleri yüzde 1'e yakın azalış kaydetti.

Karı ve geliri tahminleri aşmasına rağmen, Citigroup'un hisseleri yüzde 5,6 düştü, Goldman Sachs'ın hisseleri de hafif geriledi.

Wells Fargo'nun karı beklentilerin üzerinde gelirken, geliri tahminlerin altında kaldı. Bankanın hisseleri yüzde 3'ten fazla değer kaybetti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ikinci el konut satışları, eylülde yüzde 1,5 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, New York Fed Başkanı John Williams, Fed'in bu yıl bir kez daha faiz artışına gitmesi gerekebileceğine dair görüşünü değiştirmediğini ancak sonrasında daha fazlasının yapılması gerektiğine inanmadığını söyledi.

Gelecek yıl neler olacağının görülmesi gerektiğini belirten Williams, ekonomiyi pek çok farklı unsurun etkilediğini, dolayısıyla verileri izlemeye devam edeceklerini anlattı.

Williams, "Hala dezenflasyonist güçlerin devrede olduğuna inanıyorum. Gelecek yıla dair enflasyon öngörüm, enflasyonun önemli ölçüde gerilemesi yönünde." dedi.