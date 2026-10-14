ABD’den Nikaragua’ya diplomatik tepki: Maslahatgüzar Washington’a çağrıldı

ABD ile Nikaragua arasındaki büyükelçi anlaşmazlığı, Washington’un diplomatik temsilcisini geri çağırmasıyla yeni bir aşamaya taşındı. ABD Dışişleri Bakanlığı, kararın Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun talimatıyla alındığını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, Nikaragua Büyükelçisi olarak aday gösterilen Natasha Franceschi’nin Nikaragualı yetkililer tarafından reddedildiği belirtildi. Bunun üzerine maslahatgüzar Elias Baumann’ın “kritik istişareler” için Washington’a çağrıldığı kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin Nikaragua Büyükelçisi olması için aday gösterilen Natasha Franceschi'nin Nikaragualı yetkililerce reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, Nikaragualı yetkililerin "verimli diplomatik diyaloğa girmeye tamamen isteksiz olduklarını gösterdiği" ve "karşılıklı saygı söylemlerinin ikiyüzlü olduğu" savunuldu.

Nikaragua tarafının bu adımı üzerine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun talimat verdiği ifade edilen açıklamada, maslahatgüzar Baumann'ın "kritik istişareler" için başkent Washington'a geri çağrıldığı kaydedildi.