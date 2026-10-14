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Dünya Riyad’da imha edilen füzelerin parçaları evlere düştü: 4 yaralı
Dünya

Riyad’da imha edilen füzelerin parçaları evlere düştü: 4 yaralı

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Riyad’da imha edilen füzelerin parçaları evlere düştü: 4 yaralı

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, hava savunma sistemlerinin engellediği iki seyir füzesinden düşen parçaların Riyad’da biri çocuk 4 kişiyi yaraladığını açıkladı. Olayda 15 konutta sınırlı maddi hasar oluştuğu bildirildi.

Başkent Riyad’da iki seyir füzesinin havada imha edilmesinin ardından yere düşen şarapnel parçaları, yerleşim alanlarında yaralanmalara ve hasara neden oldu. Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün açıklamasına göre yaralananlar arasında 2 kadın, 1 erkek ve 1 çocuk bulunuyor.

Müdürlüğün X hesabından yayımlanan ve Sivil Savunma Sözcüsü’nün ifadelerine yer verilen açıklamada, füzelerin Husiler tarafından fırlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Husiler tarafından fırlatılan ve hava savunma sistemlerince engellenerek imha edilen iki seyir füzesine ait şarapnel parçalarının başkent Riyad’a düştüğü belirtildi.

Olayda 2 kadın, 1 erkek ve 1 çocuk olmak üzere toplam 4 kişinin yaralandığı, 15 konutta ise sınırlı çapta maddi hasar oluştuğu kaydedilen açıklamada, bu tür durumlar için onaylanmış standart prosedürlerin ve gerekli tedbirlerin derhal uygulamaya konulduğu ifade edildi.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, dün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Riyad bölgesinde 1 insansız hava aracının (İHA) havada engellenerek imha edildiğini belirtmişti.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun Husilere yönelik askeri operasyonlarına misilleme olarak, Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini hedef alıyor.

Bölgedeki askeri alanlar ve kritik altyapı tesisleri, zaman zaman Yemen sınırından fırlatılan insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle saldırılara maruz kalıyor.

İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana dahil Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde tutuyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

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