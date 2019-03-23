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Siz hesap sormazsanız, onlar size hesap sormaya kalkar!

23 Mart 2019 Cumartesi

Rahmetli Hasan Karakaya abi, “illegal basın konseyi” adını takmıştı bunlara..

Arada sorardı bana: “Bunların hukukta yeri var mı? Nereden alıyorlar böyle, şunu sorgulama, bundan cevap isteme hakkını?”

Cevaben, “Kerametleri kendilerinden menkul bir konsey. Kendi kendilerine gelin güvey olmuşlar. Hukukta bir yeri yok.. Cevap vermeye bile gerek yok” desem de..

Bu illegal yapının açıkladığı her karar sonrasında, “Dava açalım şunlara. Kimmişler ki, bize kınama yayınlıyorlar” derdi. 

“Zaten bir avukat ile işleri götürmeye çalışıyoruz, onlara kim dava açacak, kim takip edecek” deyince, yine iş Hasan Abi’ye düşer, köşesinde ağızlarının payını verirdi..

İllegal konseyden, bizim dava açarak hesap soramayışımızın sebebi imkansızlıklardı..

Peki..

Devletin bunlardan hesap sormayışının sebebi nedir?

Üç tane kafadar laikçi bir araya gelmiş.

Oturmuşlar; “Şu gazeteye kınama, bu gazeteye uyarı” diye açıklama yapıyorlar..

Bakıyorsunuz, o kararı verenlere..

Hepsi, 28 Şubat sürecinden sabıkalılar..

“Gerekirse silah kullanırız” manşetini atanlar onlar..

Yani, bu ülkede, meşru hükümetin devrilmesi için silah kullanılacağı tehdidini yapanlar onlar..

Tufan Türenç’i ile onlar.

Pınar Türenç’i ile onlar..

“Muhtıra gibi tavsiye” başlığı ile, başbakanı tehdit edenler bunlar..

“Sonun Adnan Menderes gibi olur” diye tehdit eden Oktay Ekşi’leri ile bunlar..

“Muhtar bile olamaz” diye ahkam kesenler, bunlar..

Başbakan’a küfür eden generalleri cesaretlendirmek için, “Daha ağırları da gelecek” diye manşet atan Doğan Satmış’ları ile bunlar.. 

“İrtica PKK’dan tehlikeli” manşetlerini atanlar bunlar..

“Genelkurmay’da düşman değişti” diyenler bunlar..

“Ordudan dört uyarı” tehdidini yapan Orhan Erinç’leri ile bunlar..

Soruldu mu bu tehditlerin, darbe tahriklerinin, halkı birbirine düşürecek kışkırtmaların hesabı?..

Çekildiler mi emniyete..

Çekildiler mi savcılığa..

Çıktılar mı hakimin karşısına..

“Ne demek, ‘Gerekirse silah kullanırız’ manşetini atmak.. Siz kime silah kullanılmasından bahsediyordunuz? Kimsiniz siz? Bu ülkede insanların birbirini öldürmesini, iç savaş çıkmasını mı istiyordunuz? Ordunun kendi halkına kurşun sıkmasını mı istiyordunuz?” diye soruldu mu?

Soruldu mu bu densizlere..

15 Temmuz’daki halkın üzerine bomba atılmasının bir örneğini mi, 28 Şubat’ta teklif ettiniz? ‘Gerekirse silah kullanırız’ manşetinin arkasında, bu gerçek mi yatıyordu? 

‘Ordudan dört uyarı’ derken.. O uyarılar reddedilirse, ne yapılacaktı? 

‘Daha ağır sözler gelecek’ denilirken, kastınız ne idi. Bir general, bu ülkenin başbakanına, daha başka ne küfürler edecekti?” diye soruldu mu, bu darbecilere?..

“Manşetinize ‘İrtica PKK’dan daha tehlikeli’ ifadelerini koyarken, bu ülkenin dindar insanlarını, eli kanlı teröristlerden daha tehlikeli gösterirken, hiç mi vicdanınız sızlamadı? Nasıl bir düşmanlık hissi ile bu başlıkları attınız” diye soruldu mu?

Sorulmadı..

Sorulmadığı için de..

Şimdi onlar bizden hesap soruyorlar..

Dün açıklama yapmışlar..

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilirken ülkeye daha fazla demokrasi ve daha fazla özgürlük vaatleri verildiği halde, 9 ay sonra yeni bir seçim atmosferinde maalesef geçmişi arar olduk” diyorlar..

28 Şubat’taki gibi, tehditvari manşetler de attıracaklar ama..

Ergenekon tasfiye edildi..

FETÖ tasfiye edildi..

Askeriye içinde destek alacak kimseleri kalmadı..

Onlar da..

İllegal konsey adına açıklama yapıyorlar.

Tehdit savuruyorlar.

RTÜK’e akıl vermeye kalkıyorlar..

“Türkiye’de siyasi iktidarın, basın özgürlüğü olduğundan söz etmesine rağmen;

- Cumhurbaşkanının mitinglerinde açık açık halka, ‘televizyonlara talimat verdiğini’ açıklamasını” diyerek, anamuhalefet partisinin yalanlarını, kimse tekzip etmesin istiyorlar..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Hatay’da baraj-maraj yapılmadı” diyor..

Cumhurbaşkanı da, “Televizyonlar, Hatay’da yapılan barajları göstersin” deyince..

Ciyaklama illegal konseyden geliyor:

“Televizyonlara talimat verilemez!”

Siz hiçbir ilke, hiçbir kural tanımadan, yalanları atın..

Utanmadan gerçekleri tersyüz edin..

Cumhurbaşkanı, gerçekleri halka aktarmak için talimat verince..

Muhatabı olan CHP değil, tarafsız olduğunu iddia eden konsey karşısına çıksın..

Vah haline, bu ülkenin!

Vah haline, gazeteciliğin..

Gazetecilerden oluştuğu iddia edilen illegal basın konseyinin şu açıklamasına bakın:

“Halk arasında ‘yandaş’ olarak nitelenen medyanın, az sayıda yayınına aldığı muhalefetin başkan adaylarına hoyratça sorular sormasını ve iktidar sözcüsü gibi yayın yapmasını..”

Utanmazlığa bakın..

Şirretliğe bakın..

Siyasetçiye soru sormak bile suç olmuş..

Gazeteci olduklarını iddia eden hokkabazlar, “hoyratça soru sorulduğu”nu iddia ediyorlar..

Sorunun, hoyratçası mı olurmuş.

Soru bu..

Gazetecinin işi, soru sormak..

Alışmış kendileri..

Tehditler savurmaya..

Şantaj yapmaya..

Onun için..

“Soru sorulması”nı istemiyorlar..

Daha üç ay önce..

Bir tiyatrocunun, “Ayağından sallandırırlar.. Mahzende zehirlerler” tehdidi yaptığında..

“Düşünce özgürlüğü” diye ter ter tepinen bu konseyin riyakarları..

Bakın dünkü açıklamalarına, neyi eklemişler: “Muhalefet liderinin darağacında asılmasını, idam edilmesini beklediğini canlı yayınlarda muhabirlerin söyleyebilmesini..”

Bre utanmazlar..

Ayağından sallandırmak ne oluyor peki?

Mahzende zehirleyerek öldürmek ne oluyor?

Söyleyin de bilelim, gazeteciliğin utanılacak yüzleri..

Tekrar sorayım..

“Kabahat kimde?”

Cevabı basit: “Bizde..”

Her gün darbe tehdidinde bulunanlardan hesabını sormazsanız..

Onlar, sizden böyle hesap sormaya kalkarlar..

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

  • Ziya Ziya 14 dk önce
    Ali bey dogrulari dile getirmissinizsimdi fetonun cil yavrulari sazan gibi sizi haksiz gostermeye carpitmaya yalanlara basliyacaklar zaten yorumlarindan taninir ve iyot gibi cikarlar fetocil yavrulari
  • kibarcikkibarcik15 dk önce
    bu besmelesız secdesız guruh oyle dını ıslama kışnlerı varkı mukadeslerımıze zamana zaman alenen daha zıyade degerlerımıze saldırmayı adeta şiar edınmışlerbunlara anladıkları dılden cevaop gerekır bunların leşlerini degıl camıye havraya kılıseye gondereksıznveselam
  • müslümmüslüm21 dk önce
    Koltuk sıcakgeldi. Hesap sormaya gerek yok. Varsa yoksa koltuk bekası . Koltuğu korumak adına hertürlü yalan iftira serbest. Eski dostlar hain, eski düşmanlar dost. Ne güzel değilmi...
  • Okur Yazar Okur Yazar 22 dk önce
    Ekonomiden bahset işsizlikden bahset açlıktan bahset açız açız.
  • Mesut SarpMesut Sarp26 dk önce
    Evet darbe tehdidinde bulunanlardan hesabını sormalıyız. Ama siyasilere komlo kuranlardanda hesap sormalıyız, eğer bu ülkede barış ve hortumsuzca bi yaşam istiyorsak. FETO evvelden her bi düzenbazlıkla istenmeyen şahıslara davalar açıp içeri attırıyordu. Şimdi FETO yok ama aynı benzer metodlarla muhaliflere düzmece suçlamalarla davalar açılıyo. Çok önceleri rahmetli Demirel'ede Başbakanlık yaptığı dönemde bir şizofren raporluya mecliste yumruk attırılmış ve ardından arkasında derin devlet söylentisi yayılmıştı. Şu anda gündemde Mansur'la çek konulu bir şizofren delisi gündemi meşgul ederken ki herifte tacizcik, dolandırıcılık, tehdit bilumum pislikler mevcutken bi ikinci saldirgan pislik daha peydahlandı. Bakın o da nasıl bi çukur : Millet İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’ın adaylığının ‘’Sahtecilik’’ iddiası nedeniyle düşürülmesi için YSK’ye başvuruyor, hemde hapishaneden! Başvuruyu yapan Rıfat Çiçek adlı pislik, ‘’Cinsel taciz, kredi kartı dolandırıcılığı, yol kesme, yağma, hırsızlık, tehdit, dolandırıcılık ve yaralama suçlarından 52 yıl hapse mahkum edilen, Tarsus Cezaevindeki bilumum cürumlari olan bir hükümlü. Sıyaset futbol takımı tutma gibi bi şeyş olmamalıç Hangi partiden olursa olsun, dürüstçe hizmet vermek isteyenlere sahip çıkma zorunluluğu ülkemiz vebekamız gereğidir.
  • ayşe gülayşe gül26 dk önce
    nuran devres hanım, bugünkü akit gazetesin de yayınlanan günün ayeti ve hadisini bir okuyun hattta herkes okusun.hadis zaten ilacımızı söylüyor. insanlarımız fazlaca maddiyat batağına saplanmış vaziyette. insanın sıkıntılı zamanları da illaki olur kimse aç değil şükür. bazen başımıza gelen kötü şeyler de yine bizlerin yüzünden. ayağımızı yorgana göre uzatmayışımız olabilir mi acaba? benim sülalem orta maddiyatta kimse aç açık değil, kendi yağlarıyla kavrulan insanlar. bu hükümet dönemin de ihtiyaç sahiplerineel uzatılıyor. ayrıca üniversite okumakher işi yapmaya engel değil. çalıp çırpmadık tan sonra her iş de çalışılır. seçim sonucu ne olursa olsunhayrımıza olur bilemeyiz.17 yıl da millet her şeyin en iyisini gördü iğnenin ucu azıcık batınca cıyaklamak nimete küfürdür. hatta ALLAHa isyandır. her şey imtihandır buna inanırız.tevekkül ve sabır ve de şüküre ihtiyacımız var tıpkı büyüklerimizin yaptığı gibi.
  • Dadaş 25Dadaş 2540 dk önce
    Yerinde bir tesbit. Ne yazıkki durumu çok açık şekilde tesbit etmişsiniz. Helal olsun.
  • engineerengineer42 dk önce
    yani diyorsunuz ki ; hastayı hasta yatağında öpeceksin yoksa iyileşip o seni öper.
  • doğrudoğru45 dk önce
    yazının başlığı o kadar çok dogruki son derece dogruzamanında atatürk ve 28 şubatta veya başkazamanlarda elinde yetki varken sen gerici şeriatcı yobazlardan hesap sormazsan hepsinin başını sonuna kadar ezmessen o yobazlarin eline fırsat gecince kilıçdaroglunu veya nerede atatürk cü cumhuriyetci varsa onları idam etmemeye calişır yobaz.......lar
  • 1453osmanlı1453osmanlı49 dk önce
    Yılmaz özdil isimli tosuncuğun 1881adet bastırdığı kitabı 2500 lira vererek 2saatte tüketenler ekonomi bozuk millet aç diye trip atıyorlar. Basın konseyindeki lavuklar okurları sağılacak inek yerine koyan tosuncuk yılmaz özdili kınayın.
  • YaziyorumYaziyorum1 sa önce
    Gidisat neden bozuldu.hic kimse mutlu deyil zengin fakir genc yasli isci isveren.inancsiz bulundugu ortama gore sekil alir munafik bunlarin mutsuzlugu normal cizgileri belli kufrun hali ahiri akibeti tabiyati mutsuzluk. Peki muslumanin mutsuzlugu izahi nasil olacak fotrafa dikkatli bakinca bunun izahi net sozde musluman Allaha teslimiyeti zayif.kufur mantigiyla bakiyor menfatleriimaninin onunde.kufurle sarnas dolas sohret sehvet hastaligina mupdela olmus kufurle diz dize gonul gonule sahte musluman mutsuz olandir ,muslumanlik bozulmaz bozulan gonlumuzdur.
  • MUZAFFER TANDOĞANMUZAFFER TANDOĞAN1 sa önce
    Mansur Yavaş haberi yapmamışsınız.Yokmu yeni bir gelişme.Sgk yı batırmış felan olmasın
  • Rıfat Rıfat 1 sa önce
    28 şubatın darbeci paşaları hala dışarda dolaşıyorlar, 28 şubattan bile hesap soramayan bir iktidar acaba kendisine bir daha yapılmasını mı bekliyor?
  • aliali1 sa önce
    verecek hesabı olan düşünsün.
  • YaziyorumYaziyorum1 sa önce
    Gucluler, mucadelenin herzaman galibidir.zayif olandan itaat,bekler zayif icin sukunetin bedeli, teslimiyetdir.
  • Kocasolak Kocasolak 1 sa önce
    Haksızdan korkan haksızlığın devamına katlanır. Hırsızdan korkan malını koruyamaz. Darbeciden korkan da darbeyi önleyemez.
  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 1 sa önce
    yahudilerin felsefesi karanlık odada ışıkı birden açmayacaksın insanlar uyanmasın masonların felsefesi senden daha dindar milliyetçi vatansever senden daha hain bölücü laik antilaik her kılığa giren her fikre giren birer bukelamun gibidirler bunlar şimdi yine BU GÜZELİM ÜLKEMİZDE DEĞİŞİK OYUNLAR PEŞİNDELER BU GEÇMİŞTEDE BÖYLEYDİ BUGÜNDE BÖYLE YARİNDE BÖYLE KAFİRLER HİÇ DURMAYACAK AS OLAN MÜSLÜMAN TÜRK NE YAPIYOR ÇIK ÇALIŞMALIYIZ HER TÜRLÜ HELAL VE MEŞRU İNSANLIK VE ÜMMET MÜSLÜMAN TÜRK ADINA ÇOK ÇALIŞIP HER ALANDA BU HAİNLERİ GEÇMEZSEK BİZE VE İNSANLIĞA HUZUR BIRAKMAZLAR UYANIK OLUP ÇOK ÇALIŞMALIYIZ ALLAHCC ÜLKEMİZE VE İNSANLIK ALEMİNE YARDIM ETSİN AMİN.
  • Temel çelikTemel çelik1 sa önce
    Türkiye bunlara hesap sormada geçikti bir diğeride idamı kaldırmakla hata etti.
  • AAAA1 sa önce
    BUNLARIN YAPTIKLARINI ELEŞTİREMİYORSUN BİLE LAİKSEN BU ÜLKEDE ÖLDÜRSENDE HAK YESENDE YASAKLAR KOYSANDA MİLLETİN İNANCINI YASAKLASANDA KURANI YASAKLASANDA EZANI YASAKLASANDA İNSANLARI ASSANDA KANUNLA KORUNUYORSUN VE ZULÜMEDİLSENDE ELEŞTİREMİYORSUN BİLE BUNLARIN AYMAZLIĞI BU KANUNLARIN MÜSLÜMANLARA VERDİĞİ KORKUDAN KONUŞAMAMA BU LAİKLEREDE VERDİĞİ GÜVEN BİZ NE YAPARSAK SİZ SESİNİZİ BİLE ÇIKARAMAZSINIZ HAVASI YÜZYILDIRONLARI BÖYLE ÖZGÜVENLİ HALE GETİRDİ. İNGİLİZİN TÜRK MİLLETİNE KURDUĞU KUMPASAMI YANARSIN YOKSA HALA KUMPASIN NASIL HALA DEVAM ETTİRDİKLERİNEMİ YANARSIN İNGİLİZLERDE BİZİM ACİZLİĞİMİZİ KENDİ ZEKALARINA YORARLAR ONAMI YANYARSIN HALA GERÇEKLERİN KONUŞULAMADIĞINAMI YANARSIN.
  • Ergin YaşarErgin Yaşar1 sa önce
    Azıtmış azınlık kendini ilah yerine koymuş!!!Her firavunluğu kendine hak görmüş.Herkesi hizaya getirme görevi üstlenmiş.Verilmeyen yetkileri kullanan mafya gibi bir konsey var ve Devlet seyrediyor.Reis'in müdahale etmediği hiç bir şeye hiçbir Bakan ve Bürokrat müdahale edemez.Reis her işe yetişebilir mi???Yetişse bile gündeminde bunlar var mı? Varsa bile önem sırası kaçtır.
  • Ahmet tunç Ahmet tunç 3 sa önce
    Bu şeref yoksunlarından sen hesap sormazsan, şımarır bunlar senden hesap sorar. Hükümetin, medya ayağından hâlâ hesap sormasını bekliyoruz.
  • NurullahNurullah3 sa önce
    Ergenekon tasviye edildi dedin ama bu verdiğin bilgi eksik. Ergenekon tekrar göreve geldi.Sayın CB Erdoğan, Ergenekon denilerek mağdur edilenlere haklarını ve mevkilerini geri verdi. Hatta Sözcü gazetesi, ilk safyada büyük puntolarla duyurmuştu. Sanırım siz sözcü okumuyorsunuz. Yoksa haberiniz olurdu.
  • Nuran DevresNuran Devres3 sa önce
    İnsaf! Tehdit, asıp kesme, hapse tıkma șantajları hangi cenahtan geliyor? Bunlar senin daha iyi günlerin söylemi hangi cenahtan? Senin yakanı bırakmam, talimat veriyorum (yargıya) hazırlatıyorum sözleri hangi cenahtan? Bu sözleri halk kendine söylenmiș olarak algılıyor. Milletin en az % 60 ı korku, endișe, ümitsizlik içinde kıyameti bekler gibi bekliyor. İș istiab haddini aștı. Her iki tarafın siyasileri durumun farkında değil. Milletle alay eder gibi bisiklet yolları, bahçeler, müzeler, sanat merkezleri falan vadediyorlar. Her șeyimiz tam da bir bu eksik! Millet iș istiyor. Aș istiyor. Geçinebilmek istiyor. Ne bisiklet yolu yahu! İnsanlar öyle bir durumdaki tek derdi evine ekmek götürmek! Sanki Kanada, Almanya, İsviçreyiz de müze, opera istiyoruz. Üniversite mezunlarımız temizlikçi olmak için geceden kuyruğa giriyor be. Karnımız doysun, bir rahat nefes alalım, yeter.
  • Mehmet AliMehmet Ali3 sa önce
    Yine mi mağdursunuz?
  • Vatandas sabriVatandas sabri3 sa önce
    HACI ÖMER ,ENDERUN. beyler sayın Erdoğan eski alıştığımız cumhurbaşkanı değil bu 1.2. Sı sistemimiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ,elbette yürütmenin başı sayın Erdoğan halka sorumlu ve görevi halkı bilgilendirmek. Siz istiyorsunuz etliye Sütlüyekarışmasın . Eskiden olduğu gibi SÜSBİBERİ GİBİÇANKAYA'DA OTURSUN.Cakallarülkede fingirdesin.oyun oynasinlar.sonra ŞEKIRLER KAYMAGİNİYESİN, BEKİR(HALK) CEREMESİNİ(bedelini zararını zorlugunu)ÖDESİN. yok öyle 3 kuruşa 5 köfte .SÜLEYMAN SIRRI DİNÇER bey kardeşim .gönülden tesekkurler .size katılıyorumbu CHP benim gençliğimde ki ,ve dünyadaki sosyal demokrat partilerle alakası kalmadı.Tamamen emperyalist,İttihatci, batının, feto denilen kahpe Hıristiyan Kardinal devşirme nin masası, kulları oldu.gizli abd nin Türkiye Partisi oldu .yazıklar olsun bunlara chp yi mezhep ve meşrep partisiyaptılar. Atatürk ve Ecevit'in kemikleri sizliyordur. Resmen Türkiyeyi parçalama ya çalışıyorlar. Chp = hdp= pkk =ABD,EMPERYALİZM.Fakatunutmasinlar.lar ben ve 4 evladım 15 temmuzda ki şehitler gibiBU VATANAFEDAYA HAZIRIZ..sayın Bahçeli oynanan oyunu gördü ve adı gibi devletine sahip çıktı, çıkıyor. Allah inananlar güç,kuvvet versin.kararsızlar.banane diyenler Suriye ırak Yemen gözönünealın. SAHİPSİZ BİR DEVLETTEN EN KÖTÜVAR OLANDEVLET İYİDİR. ...Dere gecilirkenat değiştirilmez.:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,,,,,
  • YaziyorumYaziyorum3 sa önce
    Yorumcu ayni zamanda muhasebeci,kendi reklamini yaptiginihaftanin uc gunu memurlarla goruyormus ve birtane akit okuyana raslamamis ayrica sozcu okuyan dunyaca memura raslamis tuna vergi dairesi sefiorta yerde bagira bagira elestirmis .senin gibilerkiminle calistigina kimlerin icinde olduguna o sefe karsi cikmadigina,afeinmi bekliyon bir tanidigim akpkarsi oldugu icin hep dogu oetincegin tv onun konusmalarini dinlerdi,niye kendini dejarz efiyordu boyle cirkefler cok gorup sayin erdoganin kotu veya sevilmedigini sananlar bir konutun icinde tuvalet var oturma odasi var siz tuvaleti tercih ederseniz ,heryerin kitu koktugunu saniyorsunuz sizinde temiz havaya ihtiyaciniz var.
  • YaziyorumYaziyorum4 sa önce
    Nasilki,Turkiye cumhuriyeti denince ,Turkiye biliniyirsa .Turkiye cumhurbaskani halkini her konuda ister secim ister baska bir konuda biliclendiriyorsa,hslkinin icinde oluyorsa ne mutlu,cankayanin sakini diye bilinse dahami iyi.bir zamanlar Avrupada Turkiyeye mektup yazardik ulke olarak Turkay yazilirdi,buisimi bile asagilayici bir kelime olarak ima ederlerdi,yani dusunen hindi tabi gercekler bilindi,biz gercek Turkiye yazarken onlar oldu hindi.
  • YaziyorumYaziyorum4 sa önce
    Bir hatiram olsun,dun cuma idi bir samsunlu ,tanidigimla,selamlastik hayirli cumalar,derken arkadasin aklina1990 yillardan bir anisini anlatdi.samsun da nufusda islem yaptirirken sira mohure geldi .selam aleykum dedim,fakat memur cik disari dedi, arkadas bir hata yapmadim sadece selam verdim,ve ordan birine sordum memur niye bana cik disari,dedi .sen selam verdinya iste onun icin ,demis bilmeyen varsa ogrensin.
  • Osman YıldızOsman Yıldız4 sa önce
    Yazıyı okuduktan sonra yapılmış yorumlara bir baktımk ki herzaman olduğu gibi herşeyi herkesten iyi bildiğini sananlar "Ben ne söylerim, tanburam ne çalar " sözüne uygun dörtnala gidiyorlar. Haydi hayırlısı....
  • EnderunaEnderuna4 sa önce
    Muhasebeciyim haftanın en az 3 günü memurlarla görüşmek zorundayım Bir tane akit okuyan görmedim ama sözcü gazetesi okuyan bir dünya memur gördüğüm gibi tuna vergi dairesindeki sicil şefinin orta yerde bağıra bağıra Erdoğan'ı eleştirdiğini gördüm
  • XyzXyz5 sa önce
    Hem akit hem Sözcü okuyan birisi olarak gördüğüm fark şu. Sözcü’de CHP ye, iyi partiye eleştiri yapabilen yazarlar var. Özdilin bir küfretmediği kaldı CHP’ye. Bu tarafta ise en küçük eleştiriye tahammül yok büyük bir korku hakim. Taşgetiren bir ara eleştirdi olanlar malum. 20 sene önce İslami kesimin yaşadığını bugün sol kesim yAşıyor. Onca kanalda gazete haberlerine bakıyoruz bir tane muhalif gazete yok. İster istemez vatandaş diyor ki karşı taraf ne diyor sonra fox vb. bakmak zorunda kalıyoruz. Tartışma programlarında dahi aynı görüşte insanlar tartışıyor karşı tarafı savunacak kimse çağrılmıyor. Engellemeler ister istemez, haklı haksız ötekine ilgiyi artırıyor. Dikkat ettiyseniz Binali Bey, Özhaseki Bey foxa çıkmaya başladı. Sizce neden .Tek bir pencereden dünyaya bakılamaz. Ha keza Halk tv vb kanalların müftelası olanlar da aynı hata içinde. Çevremde bu tip solcular var, hafifte entelektüel takılıyorlar. Onlara sadece gülüyorum. Milletimizin mağdura ilgisi ve desteği çoktur bu nedenle muhalefetin basında mağdur gözükmesi muhalefete fayda sağlar. Başarılar diliyorum Ali Bey.
  • ENDERUNENDERUN7 sa önce
    28 Şubat donemi hizipçiliğini sizlerde üzerinizden atamamışsiniz gibi görünüyor Ali Bey.O dönemlerde "Zinde Gucler" aynen sizin yaptığınızı yaparlardı.Önce bir guzel kalaylarlardı.Sonra Savcilara Polislere seslenerek kişileri, kurumları hedef gosterirlerdi.Güzelim Türküler çalan RADYO-7 nin Kurum calisanlarinca dinlenmesi bile sakıncalı bir durumdu ve soruşturma sebebiydi.O yuzden mumkun oldugunca sessiz ve gizli dinlenirdi Turkuler.AKIT Kurumlara giremezdi zaten.Şimdilerde SÖZCÜ veya CUMHURİYET Gazetesi okuyan Kamu çalışanlarının bunu gizleme ihtiyacı duymalari gibi hep bir korku durumu vardı.Oysa şimdi devran döndü .O dönemin Mağdurları şimdi pek bir Mağrur görünüyorlar.Uğradıkları haksızliğa misliyle karşılık veriyorlar.Kibirabidesi okuverdiler.Hukuk tanımaz halleri İçlerindeki öfkeyi,kini açığa vuruyor adeta.Ben şahsen kim olursa olsun haksızlıga ugrayan mağdurun yanında olmaya gayret ettim hep.28 Şubat doneminde bir AKİT okuru olarak,HÜRRİYET e ,AKŞAM a, SABAH a,BEST FM.e tepki yazıları yazarak İşyeriniden gizlice Fax çekerdim.Şimdilerde bu dönemin Mağdurları olarak gördüğümSÖZCÜ' yu okuyorum FOX' u izliyorum ve tepki olarak AKİT e,sizlere yazıyorum.Yazma ihtiyacı hissediyorum.Savundugunuz Siyasi Partinin bir güç sarhoslugu içinde olduğunu ve magdurlar yarattigini ifade etmeye çalışıyorum.Tabi doğruyu soylediginizdeya PKK li yada FETO cu oluveriyorsunuz hemen. 28 Şubat dönemindedeŞERiAT ci diye tukaka ediliyorduk.Cenahlar farklıda olsa Zalim heryerde zalimlikyapabiliyormuş bunu gorduk,bunu yaşadık.Olan malesef Türkiye'ye oluyor.Yazık oluyor Ali Bey.
  • Hacı Ömer. Hacı Ömer. 8 sa önce
    Ali Bey, bu secim sürecinde benim en çok dikkatimi çeken şey. Sayın Cumhurbaşkanının meydanlara çıkması. Bütün Türkiyeyi temsil eden biri olarak bunu yapması, milli birligimizi ciddi anlamda zedeledi. Belki bu yazımı yayınlamassiniz ama. Gördüğüm bir gerçeği söyleyeyim. Niçin D.Bahçeli Erdoğanla beraber oldu. Aniden 180. derece niye değişti? Cevabı Türkiyeyi derin devlet yönetiyor. Bahceliyle beraber. Reis bizim bildiğimiz reis değil artık..
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer9 sa önce
    Yüce..Allah(cc)..sonumuzu..hayretsin..iş..şirazesinden..çıkmak..üzere..hatta..bazı..konularda..çıktı..bile..Bunlar..kendilerini..bu..ülkenin..efendisi.."ötekileri"..köle..görüyorlar..hala..fazla..göz..yumuluyor..da..ondan..Aman..batı..ne..der..falan..mevzuları..kazandıkları..belediyelere..DHKP-C..militanlarını..dol-du-ra-cak-lar....Kazanırlarsa..Ankara'da.da..Allah..muhafaza..hendekler..kazılacak..mahalleler..sokaklar..kan..ve..barut..kokacak..MİTİNGLERDE..O..VERECEK..VATANDAŞA..BUNLAR..ANLATILMALI..İŞİN..şakası..yok..denilmeli..GEÇ..olmadan..bu..türde..açıklamalar.b.yapılmalı.."HİPNOZDAKİLERİN"..aklı..bir..karış..havada..başka..nasıl..açıklanır..ki..Kandidekiler..sigara..izmaritini..yerlere..atmıyor..muş..Liderleri..güzel..saz..çalıyor..diyerek..milyonlarca..oy..aldılar..bunların..çoğu..ideolojisi..falan..olmayan..aymaz..vatandaştı..bunlara..ANLAYACAKLARI..DİLDEN .."AÇIKLAMA"..yapılmalı..Tekrarediyorum..KARDEŞİM..BUNLAR..KATİL..SÜRÜSÜ..YAKINDA..EVLERİNİZİN..ÖNÜNDE..SİLAH..SESİ..DUYMAK..İSTİYOR..MUSUN..TATLI..TATLI..İÇKİNİ..BİLE..İÇEMEYECEKSİN..HUZURUN..KAÇACAK..AKLINI..BAŞINA..AL..OYUNU..ÖYLE..KULLAN..
  • Osman Osman 9 sa önce
    İç savaş niçin çıksın,1000 yıldır yaşar millet birlikte.başı sonu bir belediye seçimi.ülkede güç kimin elinde,neden telaş yapalım.hayali bile sıkıntı sayın yazar

Ali Karahasanoğlu

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