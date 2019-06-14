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Siz, hangi ülkenin emekli amiralisiniz?

14 Haziran 2019 Cuma

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, grup toplantısında konuşuyor..

Yine içten.. Yine dertli..

Yine içinden “Ah ah” çekerek, yaşanılanlara isyan ederek haykırıyor..

Muhataplarını yakından biliriz..

Meydanı boş buldular mı.. 

Asar keserler..

Haydi darbe dönemlerinde, oturdukları koltuklara güveniyorlar..

“Emekliliklerinde neye güveniyorlar ki, ‘cart-curt’ ediyorlar” deriz ama..

Hadleri bildirildiğinde, sesleri kısıldığı için, kendilerini dikkatlerden hemen kaçırırlar..

ABD’nin Patriot satmaması sonrasında, Rusya’dan S400 sisteminin alınması üzerine, utangaç tavırlarla “Ama.. Mama. Yama.. Nasıl olur bilmiyoruz ki” girişleri ile..

Adeta Amerikan sözcülüğüne soyunan bazı emekli generallere..

Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Rum Kesimi’nin doğalgaz aramasına eyvallah etmeyip, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de ordaki doğalgazda hakkı olduğunu hatırlatan.. Anlamayan kafaların içine bu gerçeği sokmak için, işi icraata döküp, Akdeniz’de doğalgaz aramasına başlayan Türkiye’nin tavrına, koşulsuz destek vermeleri gerekir iken..

Mırın kırın ederek, takoz olmak isteyen emekli oramirallere..

Dünyanın hiçbir yerinde artık sürdürülebilir görülmeyen, er statülü geniş sayılı ordu sistemini terkedip, profesyonel orduya geçişi anlayamayıp, “Olmaz.. Olamaz.. Ordu tasfiye ediliyor” gibi kılçıklarla, siyasi iktidara çelme takmaya kalkışan emekli subaylara..

Hepsine birden cevap verdi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan..

Hepsine hakettikleri cevabı verdi, Başkomutan:

“Biz terörle mücadeleyi verirken, daha önce yine silahlı kuvvetlerin içerisinden gelmiş olan birileri de, o sorumluluk mevkisinde olan birileri de; bakıyorsunuz bu ülkedeki o milli ve yerli olmaktan uzak yapılarla, oralara kendilerine göre sufle ediyorlar, bazı kendilerine göre bilgileri ve yapılan işlerin yanlış olduğuna varıncaya kadar.”

Muhatabı, Başkomutan’ın uyarısını almış mıdır?

Almış olmalı ki..

Konuşmanın üzerinden 24 saat geçmiş olmasına rağmen...

“Hayır başkomutanım.. Biz, TSK’nın üst düzey komutanlığına gelen ve şu an emekli olan subay sıfatımızla.. Hiçbir şekilde, yerli ve milli olmayan yapılarla kol kola girmedik.. Kimseye suflede bulunmadık” diyemiyorlar..

Onlar kendilerini çok iyi biliyorlar..

Amerika’nın sözcülüğünü yapan Cumhuriyet gazetesi köşesinden, meşru hükümete salvolar atmaya kalkışanlar, kendilerini çok iyi biliyor..

Cumhurbaşkanı’nın da, kimlere hatırlatmada bulunduğunu, çok iyi biliyorlar..

Devam ediyor, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan:

“Öbür tarafta bakıyorsunuz şu anda yeni askerlik yasasıyla ilgili kendilerine göre bazı şeyleri söyleyip duruyorlar, yazıyorlar, çiziyorlar vesaire.”

Bu noktada..

Cumhurbaşkanı’nın sözcüsü değilim..

Ne kendisi ile..

Ne de yakınındaki hiç kimse ile, onlarca yıldır görüşmedim..

Ama Cumhurbaşkanı’nın sözlerine muhatap olan kişinin, kim olduğunu ben tahmin edeyim:

Halen birçok yöneticisi FETÖ’ye yardımcı olma suçundan cezaevinde olan.. Bazı yöneticilerinin de yargılamaları devam eden Cumhuriyet gazetesinde bir makalesi yayınlanan emekli Orgeneral İlker Başbuğ kastediliyor olmalı..

Ergenekon davasında cezaevine gir..

Yıllarca orada yatacak iken..

Tayyip Erdoğan, cesur adımları ile, seni ve daha birçok benzer durumdaki subayı cezaevinden çıkartacak operasyonu yapsın..

Sonra sen gel..

Seni cezaevinden çıkaran Cumhurbaşkanı’na. Afra tafra yap..

Erdoğan’ın da ağrına gitmiş olmalı ki..

Belki Başbuğ’a..

Belki onun dışındaki bazı emekli generallere bakın nasıl sesleniyor:

“Siz korkaksınız, korkak. Hiçbir zaman siz bu milletin askerinin şanına yakışır komuta kademesi olmadınız, olamadınız. Onların da üzerine gitmediniz, gidemediniz. Biz onlarla da çalıştık. Neler yaptıklarını gayet iyi biliyoruz. Ve şimdi sivil hayata döndükten sonra sağda solda yazıyorlar, çiziyorlar, çeşitli yerlere de çeşitli bilgiler kendilerine göre sızdırıyorlar. Biz; abdestimiz var, onun için yaptığımıza da eminiz ve emin olarak da yolumuza devam ediyoruz.”

Aldınız mı cevabı?. En üst rütbeden, aldınız mı uyarınızı?.. Sadece uyarı değil..

Suçlama da var..

“Neler yaptıklarını iyi biliyoruz” hatırlatması eşliğinde..

“Bilgi sızdırdıkları” suçlaması var..

Gerçekten de..

FETÖ’nün operasyonlarına karşı, o tarihte dik durmayı beceremeyip..

Cezaevine girmekten, emeklilik dilekçesi vererek kendisini kurtaran bir oramiral emeklisi. Karanlık odalarda, bir hafta içinde, bakın neler yazmış:

“Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de kuşattıran kim?”

İnsanda birazcık utanma olur..

Ekmeğini yediği ülkesine.. 

Suyunu içtiği TSK’ya saygısı olur..

Ülkesini küçük düşürtecek bir nitelemeden kaçınır..

Ne demek, “Türkiye’yi kuşattırmak!”

Hadsizlik değil de, nedir bu?

Küstahlık değil de, Amerika’nın söylemini bilinçaltına empoze etmeye kalkışmak değil de, nedir bu?

Türkiye, Akdeniz’de restini çekmiş..

“Aradığınız doğalgazda, KKTC’nin de hakkı var” demiş..

Laga luga edenlere, “O zaman hodri meydan.. Biz de arama çalışmasına başlıyoruz” demiş..

Bu ülkenin ordusunda görev yapan, şimdi de emekli olarak maaş almaya devam eden birisinden ne beklersiniz?

“Devletimiz bize görev verirse, emekliliğimize bakmadan, silahımızı kuşanırız, Türkiye’ye had bildirmek isteyenlere hadlerini bildiririz. Türkiye’yi kuşatmak isteyenleri öyle bir kuşatırız ki.. 7 cedleri, onları kurtaramaz..”

Biz bu açıklamayı beklerken..

Erdoğan’ın “Korkaksınız” uyarısına muhatap olan emekli amiral yazıyor: 

“İktidar; görevi devraldığı 2002’den beri Doğu Akdeniz’de Türkiye aleyhine gelişen, çıkarlarımızı ve güvenliğimizi tehdit edeceği daha o günden belli olan gelişmelere duyarsız kalmış, uyarıları ciddiye almamış, parmağını kıpırdatmamış, enerjisini ve zamanını Cumhuriyetimizin kurucu ilke ve değerlerini yok etmek için harcamıştır.”

Erdoğan buna “Korkak” diyor ama..

Ben sıfatlama yapmadan sadece sorayım:

“Kışladaki askerin yemin törenine gelen annesini başörtüsü sebebi ile kapı dışarı eden siz değil miydiniz? Bu iktidarı, ‘Üniversitelerde başörtü serbestiyetini getiremezsin’ diye tehdit edenler siz değil miydiniz? Ben size söyleyeyim; askerin annesinin, subayın eşinin başındaki örtü ile uğraşacağınıza, siz Doğu Akdeniz’de sadece 2002’den değil, 1923’lerden bu yana ne yaptınız?”

Beğenmediğiniz, “Bir şey yapmadı” dediğiniz Erdoğan, “Ey Amerika!” dediğinde, korkan sizsiniz.. “Ey Avrupa!” dediğinde tir tir titreyen sizsiniz.. “Ey İsrail!” dediğinde kaçacak delik arayan sizsiniz.. “Ey Mısır!” dediğinde, ortalıktan toz olan sizsiniz..

Söyleyin; siz hangi ülkenin, emekli amiralisiniz?

 

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YORUM YAZ

  • DermanDerman4 dk önce
    Benim cevabim yorumcu,salih necmi gundem.yorumunda ey amerika ey avrupa diyoruz fakat ticareti ,ustleri kapatmiyok ayrica inanalar olarak birlik beraberlik neden saglanmiyor.ulkemize sozlu saldiri oluyorsa onun karsiligi ey amerika denir ortada savas durumu yok ticaret ihtiyactir.inananlar olarak birlik beraberlik neden olmuyok bunun cevabi acik bize yakin bildigimiz sp o bile bize dis gosteriyor chp pkk ip bunlar inansnlardan olmadi .akp den onceki ihtidarlar hep muslumanulkeleri komsu ulkeleri dusman tanitti kitalar otesi abd dost yapti bu elestiriyi her gun okuyok varsa bir secenek buyur soyle sayin erdogan hergun konusmalarinda birlik olalim demiyormu.
  • selmaselma10 dk önce
    Sayın yazar harika bir yazı eline, kalemine,bedenine sağlık Rabbim hayırlı uzun ömürler versin,razı olduğu kullarından eylesin. Âmiin.
  • KubilayKubilay22 dk önce
    Biz sade vatandaslar buyuk politikadan anlamayiz muhterem.. lutfen carsi-pazara, enflasyona, işsizlik oranlarina, fakir-fukaranin derdine gel, birgun olsun vatandasin bu dertlerini paylas seni alnindan opeyim..
  • DermanDerman25 dk önce
    Necati dogru baslik atmis ,ihtidarin usagi olamam demis.bizde sizi usakhizmetci olamiyacaginizi biliyok sizde bu vatan severlik yok.sizdrn de bir bektimiz yok.
  • ahmetahmet29 dk önce
    sizler şerefli TÜRK ASKERİNE HAKARET ETMEKLE SATIN ALINMIŞ KALEMLERSİNİZ VATAN HAİNİSİNİZ.yüreği yeten bunu yayınlar sözde erkekler.
  • Salih Necmi GündemSalih Necmi Gündem43 dk önce
    Lütfen , Ey Amerika ,Ey Avrupa , Ey İsrail diyoruz ama onlarla ticaretten vazgeçiyor muyuz , üslerini kapatabiliyor muyuz , ithalatı azaltıp ihracatı arttırabiliyor muyuz? Veya onlar yapacaklarından vazgeçiyorlar mı?Ülkemizde cami cemaati , inananlar olarak birlik ve dirlik içinde olabiliyor muyuz , birbirimize saygı ve sevgi gösterebiliyor muyuz?Tüm dünya Müslümanları bir araya gelebiliyor muyuz?Peygamberimiz'den sonra gelen 4 halifenin 3 ü şehit edilmedi mi?Hz.Ayşe , Hz.Muaviye savaşmadı mı?Hz.Hüseyin Kerbela'da şehit edilmedi mi?Niye biz Müslümanlar hep birbirimizle bir ve diri olamıyoruz?
  • DermanDerman44 dk önce
    Sayin Ali bey,e Tesekurler guzel bir hatirlatma olmus sorulan ,sorunun cevabi abd askeridir.ayrica yillardir pkk yi,da acimis korlamistir.ulkenin oz insanini horlamistir. Biz bunlarin niye agiz kokusunu istemeye dinliyoruz gonderin silivriye bunlara soz soylenmedikce emekli deyil kendilerini ,hala soz sahibi goruyor abd havla diyor uruyor.
  • Ziya Ziya 46 dk önce
    ilker başbuğ türkiye cumhuriyetimin genarali olamaz o ancak siyonis terör devletinde israilde ağlama duvarında ağlayan bir zattir
  • İsmet Irmakİsmet Irmak51 dk önce
    Selamun Aleyküm. Allah razı olsun. Bizim kalemimiz olduğunuz için teşekkürler...
  • hurşit GÜNDOĞANhurşit GÜNDOĞAN52 dk önce
    CIA, Bağdadi’nin peşinde! Bu ne anlama geliyor?DAEŞ, daha işin başında Afganistan’da örgütlenirken işin içinde NATO da vardı. Yani AB ülkeleri de bu plana destek veriyorlardı, hatta BOP da bu işin içindeydi. Yani İsrail, Vatikan, herkes vardı.Hatta Irak operasyonu sırasında da bu plan aynen geçerli idi. BOP sonrası, AB ile ABD arasındaki ayrışma, ABD ile İngiltere arasındaki çatışma, Arap NATO’su ve ABD’nin “Yüzyılın projesi” hayali DAEŞ’in patronajı ile ilgili olarak beraberinde bir ayrışmayı getirdi.Laden ne kadar ABD’ye yakın biri ise, işin Afganistan ayağında ABD ve CIA, Pentagon ne kadar belirleyici ise, Irak, DAEŞ ve Bağdadi konusunda İngiltere o kadar belirleyici.ABD İngilizlerin “Ortadoğu” dediği bir coğrafyada İngiltere ve Fransa’nın garantörlük imtiyazlarını hiçe sayarak elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Oysa BOP da ABD ile birlikte İngiltere de stratejik ortaktı.ABD DAEŞ’i bu hali ile kendi kontrolü altına almak yerine, İngiltere’nin kontrolündeki Bağdadi ekibini ve kontrol dışı unsurları tasfiye ederek bu yapıdan tamamen kendine bağlı yeni bir örgüt çıkarmak ve bunu da birkaç gruba ayırarak yeniden yapılandırmak istiyor. Şimdilik bir grup Irak ve Suriye’de kalacak. Bir kanat, Afganistan üzerinden Çin ve Hindistan’a, belki Pakistan’a karşı, İran’a karşı kullanılacak, diğer bir grup ise Sina üzerinden Mısır tariki ile Sudan ve Libya’ya doğru, yani Afrika’nın Kuzey ve doğu hattında istihdam edilecek. Tabi bu örgüt aynı zamanda Türkiye için de bir tehdit. Aslında PKK ile DAEŞ her ne kadar birbiri ile çatışsa da, temelde aynı kaynaktan besleniyor ve birbirine çok benziyor. İdeolojik kimlikleri çok farklı gibi gözükse de, biri dini, diğeri etnik bir hareket gibi gözükse de, beslendikleri kaynak ve hedefleri aynı.FETÖ de aslında aynı senaryonun bir parçası. Tezkere geçseydi, ABD’nin Türkiye için yazdığı senaryo da farklı değildi. Ama evdeki hesapları çarşıya uymadı.. Bugün PYD, Mısır, Suudi Arabistan’ın düştüğü duruma biz o gün düşmüş olacaktık o hesaba göre. Öte yandan, BOP da aynı senaryonun bir başka parçası idi.FETÖ ve 28 Şubatta BÇG’lilerin örgütledikleri “Kalkancı” olayından sonra Adnan Oktar’cılar da kısmen deşifre oldular. Bitti mi? Bitmedi, bitmeyecek de. Şimdi ciddi bir şekilde Mevlevilik üzerinden çalışıyorlar. Hemen ardından Nakşilik üzerinden çalışıyorlar ve 1990’nın başından beri ajandalarında bu iki hareket vardı zaten. Bu iş bunlardan ibaret, bunlarla sınırlı da değil.Hep diyorum ya, bunların kadrosunda, şeyh de var, fahişe de. Aman dikkat! Selam ve dua ile. A.Dilipak(alıntı)yazınızın üzerine bu yazınında okunması lazım.diye düşünüyorum
  • SofuoğluSofuoğlu1 sa önce
    Sayın KARAHASANOĞLU, kalemine kuvvet,cesaretinize bereket!2002 yılından önce yani, AKP iktidara gelmeden önce(KAFİR FETO'şun askeriyeye yerleştirdiği köpekleri hariç)Askeri okullara genelikle İslam,Allah, Kuran'a mesafeli olan ve kendilerini asıl TÜRKİYE'nin sahibi olarak gören Beyaz Türklerin çocukları genellikle Askeri okullara alınır ve yerleştirirlerdi.İstisnalar kaideyi bozmaz.Elbette bunların yanı sıra azda olsa, muhafazakar-milliyetçi kesimin çocukları da alınmıştırlar.Ancak, çoğunluk yukarıda belirttiğim gibi kendilerini TÜRKİYE'nin asıl sahibi olarak gören, MİLLETİMİZİN değerlerine düşman bu Beyaz Tüklerdir.Bu emekli generaller işte bu Beyaz Türklerin çocuklarıdır.Sayın ERDOĞAN, bunların dostları olan AB,ABD ve de İSRAEL'in yer küresinde mazlumlara yaptıkları zulümleri,sahiplerinin yüzüne haykırınca,sahiplerinden fazla bunların yüzü kızarıyor.Onun için bu generaller ERDOĞAN'ı en büyük düşman olarak görüyorlar."Geçti Bor'un pazarı, sür eşeğini Niğde'ye"Siz emekli generaller, sizin görevde olduğunuz yıllarda,PKK'nın korkusundan Elazığ ilinden öteye gitmeye kimsenin can güvenliği yoktu.Bu günlerde TUNCELİ ilinin munzur çayında uluslararası rafting yarışları yapılıyor.MEHMETLERİMİZ KANDİL SINIRINDA!Sayın ERDĞANA'a kin,ERDOĞAN nezdinde MİLLETİMİZİN VE DEĞERLERİNE DÜŞMANLIK BESLEYEN BU EMEKLİ GENERALLERE DUYURULUR!
  • Yunus 16 Yunus 16 1 sa önce
    AMERİKAN IN BEYAZ SARAY IN EKMEĞİNİ YEMEĞİNİ YEMİYEN KENDİ ÜLKESİNDE GENERAL OLAMAZ. BÜTÜN MÜSLÜMAN ÜLKELER AYNI DURUMDA.
  • temel çeküçtemel çeküç1 sa önce
    Kokmuşa tuz kötüye söz fayda vermez derlerdi büyüklerimizemekli generallerimizin en ünlüsü kenan evrendi yunanı natoya döndürmek için 12 eylül darbesini düzenlemiştimecburi askerlik devam etsin diyenler kendilerine kapıkulları arayan bahtsızlardır adam elli yıl devlete hizmet eder emekli olunca köşesine çekilir sesi solugu çıkmaz bizim paşalar ise milletin yakasından düşmez gitti dersin senin ödedigin vergilerle saltanat hayatı yaşar en dogrusu çıkar yasayı ordu evlerini kaldır isteyen vatanseverler ülkesine hizmete devam eder istemeyenlerde istifasını verirdiledigi yere gider
  • MEMLEKETİMMEMLEKETİM1 sa önce
    ÇOK GÜZEL BİR YAZI OLMUŞ.CUMHUR İTTİFAKINI DESTEKLİYOR GÜVENİYORUZ
  • Kemal KelleKemal Kelle1 sa önce
    Onları kimin yetiştirdiğine,ağlama duvarında kippalı resimlerine,soy ağaçlarındaki dedelerinin kimler olduğuna ve bir zamanlar karavananın en iyi yerinden semirttiği halde Haşa sümme haşa peygamber ocağındaki vatan evlatlarına Allah yok,peygamber izne çıktı diyen kriptolara kadar deşifre edilip temizlenmeliler.
  • Zaza ismailZaza ismail1 sa önce
    O başbuğ değilmi idi suleyman mabedinde ağlama duvarında yahudi kippasını takıp ağlaşan aynı adam kendi miletinin bir dini motifini takarmı bunlar zaten amerikancıdır başka bir şey olamazlar.
  • FeridunFeridun1 sa önce
    Her gün bir elit bir kişi yada emekli bir paşa buluyor adam ya sırf tribünlerden alkış için tamam anladık halk biraz üst tabaka sevmiyor bunu kullanmayın artık siz ecevit ANAP döneminde yapılanları beğeniyormuydunuz hükümet o zaman dış güçler dese hep aynı terane diyordunuz ve muhalif olanlar çoğu şeyi eleştirir sizde bir yazar olarak eleştirmeyin lakin bazen bir uyarılarda bulunun cumhur başkanı evet hataydı o yasa geri çektik diyor ama çoktan yasayı geri çekmeden siz borazan gibi on kere savunmuş oluyorsunuz artık umurda değil yazar için bir kesim mağdur olması yeterki iktidar elinde olsun kalan dünya boş
  • sukrusukru1 sa önce
    Bir savaş durumunda 50,60 yaşındaki rütbesiz olarak askerlik yapan vatandaşlarımız askerlik şubelerinin önünü doldurur ama milletin kuş sütüyle beslediği bazı kanı bozuklar vatana ihanette sınır tanımaz.Elhamdülillah bunların çok büyük kısmı ordudan temizlendi.Aralarında birkaç kripto şerefsiz olabilir ama artık hainlerin borusu ötmüyor orada.
  • ottootto1 sa önce
    Bu saçmalığı yazaneski usa generali Ahmet Ertürk tür. Utanmadan ve yüzü kızarmadan halen abd ve israilin borazanlığına devam ediyor.
  • KutluKutlu1 sa önce
    “Cahilde eksik olan akıl değildir ( o kurnazdır ), eksik olan ahlaktır.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN1 sa önce
    BU ÜLKENİN OLMADIKLARI KESİN AMA BESLENMELERİ VE SEMİRMELERİ BİZİM BÜTÇEDEN,BU KESİN. YAZIKLAR OLSUN BU MİLLETİN EKMEĞİNİ YEYİP MAKAMINI KULLANIP O NA SAHİP ÇIKMAYANLARA VE İHANET İÇERİSİNDE OLANLARA..ELLERİNİZE SAĞLIK.ALLAH(CC) CUMHURBAŞKANIMIZA SAĞLIKLI VE UZUN ÖMÜRLER VERSİN DE SON HESAPLAŞMAYI O'NUN LİDERLİĞİNDE YAPABİLELİM.YOKSA BU ÜLKENİN MAZLUM EVLATLARINI ZOR GÜNLER BEKLİYOR.YAZMAYA DEVAM,YÜCE HALIK ,KALEMİNİZE GÜÇ SIHHATİNİZE DEVAMLILIK VERSİN İNŞALLAH..
  • 1 sa önce
  • AHMET AHMET 1 sa önce
    helalll helallllll helallllllllllllll Allah cc seni imanlı vefat ettirsin cennetin en iyi yerine koysun peygambere komşu eylesin.amin amin amin.
  • ayşe gülayşe gül2 sa önce
    süper güzel bir yazı. özellikle son satırlar muhteşem.
  • halil gümüşhalil gümüş2 sa önce
    bunlar yavşak basitlik yapıyorlar ve onlara oynarlar. Amerika onlar için kimi zaman sığınak kimi zaman emir bekleyen '' bizim çocuklar başardı'' yaltaklanan coni hayranı kimsecikler biz bunları şimdi S400 konusunda daha iyi görüyoruz F35 konusunda daha iyi anlıyoruz. çok şükür ülke bunlardan kurtuldu.
  • 2 sa önce
  • Recep NamliRecep Namli2 sa önce
    Hayirlı sabahlar abi eline sağlik ne guzel dile getirmişsin
  • 2 sa önce
  • DüşünceliDüşünceli3 sa önce
    Tek tarafı yontan keserinizle birde 18 Türk adası'ndan bahsetseniz...
  • MehmetMehmet3 sa önce
    O pasaları karanlık ODA larda bulursunuz.
  • Ali CırakcıAli Cırakcı3 sa önce
    Çok çok güzel bir yazı olmuş ama boşuna korkakların bilinç altına yerleşmiş
  • Ayşe Ayşe 3 sa önce
    Hay ağzına sağlık kardeşim sabah senin bu güzel yazinla bu cesur yazinla uyanmak ne güzel içimizi soğuttu atana rahmetha sordun ya kimin general i diye tabiki ağlama duvarindaku yahudi nin
  • Çukurova fatih'i Çukurova fatih'i 5 sa önce
    Ya bu kanı bozukların korumalarınıve aldıkları emekli maaşlarını kes gitsin ve bunlar beraber hdp de Bu kanı bozuk zavallılar paralarını aylıklarını israil ve abdden alsın bu gününe kadar aldık parada haram zıkkım olsun inşallah
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer5 sa önce
    Rezil.."Emekli..bilmemneler"..İnsanda..utanma..olur..emrindeki..hatta..terfilerinde..imzan..olan..generallerin..biri..ikisi..değil..yarıya..yakını..HAİN..çıkıp..milletimizi..bombaladı..yıllarca..PKK..ile..mücade..yapıyorMUŞ..gibi..davrandınız..(Bak..şimdi..nasıl..yapılır..öğren)..KENDİ..VATANDAŞINA..ZALİM..ABD-İTrail'e..dost..ve.müttefik!!..yuh..size..halen..milletin..malı..lojmanlarda..ölene..kadar..oturma..hakkınız..haram..zıkkım..olsun..SAYIN..KARAHASANOĞLU..YÜREĞİNİZE..BİNLERCE..SAĞLIK..
  • SofuoğluSofuoğlu6 sa önce
    Bugüne kadar TBMM'sindeki oturumları hiç izlememiştim.Gündemdeki ASKERLİK YASASYLA İLGİLİ KANUN teklifinin yasallaşmas için yapılan oturumları MECLİS TV'den baştan sona kadar izledim ve sonuna kadar da izleyeceğim.Yahu adamlar(CHP+DESTEKÇİLERİ) MİLLETİMİZİN ve ÜLKEMİZİN(TÜRKİYE) yararına olan bir teklifin, bir görüşün yasallaşması için; bu güne kadar hiç destek oldular mı?Kİ,siz"Millet vekili maaş artırımı dışında"(AKP+MHP+BBP)HÜKÜMET olarak bunların sizi destekleyeceklerini bekliyorsanız, yanılıyorsunuz.CHP ve yandaşları teklifin bu şekilde yasallaşmasını engellemek için çalışıyorlar.HÜKÜMET, TBMM'İNDEKİ TÜM PARTİLERİN MUTABAKATIYLA teklifin yasallaşmasını istiyor ama,onlarda(CHP+DESTEKÇİLERİ)"Bizim dediğimiz olsun yoksa aylarca bu şekilde oyalayıp dururum"diyorlar.Oturumlara bakılınca bu manzara görüküyor.Peki nasıl teklif yasallaşacak?Tam mutabakat olacağını zannetmiyorum,HÜKÜMETİN çoğunluğu var.TÜRKİYE VE MİLLTİMİZİN YARARINA OLAN VE MİLYONLARIN DÖRT GÖZLE BEKLEDİĞİ BİR TEKLİFİN yasallaşması için başının çaresine bakması gerekir.VE GETİRDİĞİ TEKLİFİ GECİKMEYE MAHAL VERMEDEN MUTLAKA YASALLATIRMALIDIR.
  • Yunus 16 Yunus 16 6 sa önce
    AMERİKAN IN GENERALLERİ. DARBECİLER. 15 TEMMUZ DA % 50 DEN FAZLASI DA TUTUKLANDI. KURMAYLARIN % 99 U AMERİKA GÖRÜRDÜ. YANİ AMERİKA GÖRMEYEN GENERAL OLAMAZDI.
  • fetösavarfetösavar7 sa önce
    bunlar olsa olsa bir yahudi devletinin askerleri olurlardı...

Ali Karahasanoğlu

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