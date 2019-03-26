Sakın dindarlar, Ayşenur Arslan’dan cesaret almayın!

Her ne kadar siyasi iktidar düşmanları, sıklıkla dillendirseler de..

“Muhalif isimlerin her açıklamasına dava açılıyor. Hesap soruluyor, susturulmak isteniyorlar” denilse de..

Bir araştırma yapılsa, ortaya çıkacaktır: İktidar karşıtlarına açılan dava kadar, iktidara destek verenlere de dava açılıyor..

Kimi zaman dine, ezana saygısızlık edenler için cevap mahiyetinde..

Kimi zaman muhalefet sözcülerinin akla ziyan iftiralarına karşılık verilirken..

Kimi zaman Emin Çölaşan gibi tiplerin, köşelerinde yazdıkları yalanlara dayanamayıp kısacık bir yorum yapılırken..

Bir bakıyorsunuz..

Cevap hakkını kullanan dindar insanlar da..

Emniyette derdest ediliyorlar..

Savcı önüne çıkarılıyorlar..

Mahkemelerde hesap veriyorlar..

İktidar düşmanları, bu işlerde kaşarlanmışlar..

Bir dava açılsa, “bin dava açılmış” gibi görüntü veriyorlar..

“Bir ifade” verseler, onlarca dosyadan sigaya çekilmişler gibi rüzgar estiriyorlar..

Kendilerine emniyetten davetiye gidiyor, tınlamıyorlar..

İddianame düzenleniyor, tebliğ ediliyor..

“Vız gelir tırıs gider” diyorlar..

Yakalama kararı çıkartılıyor..

En yakın mahkemeye götürülüp, yarım saatliğine bir ifadeleri alınacak..

Milletvekilleri ayaklanıyor.. Adalet Bakanı’nı devreye sokuyorlar.. Belediye başkanları, polislerin önüne geçiyor, “Biz öyle kolay adam vermeyiz haaa” diye, polisi tehdit ediyorlar..

Sonrasında..

Yakalama kararı uygulanmıyor..

Kanun çiğneniyor.

Yargı ve polis suç işliyor..

Ama, kendi lehlerine iş çevrilenler yine terbiyesizliğe devam ediyorlar: “Yakalama kararı var diye geldiler, işi tebligata çevirdiler!”

Olayı daha da somutlaştırmamız gerekirse..

“Mahallenin tek orospusu ben miyim?” sözü ile tanınan..

Mahallelerindeki ahlaksızlıkları, hep beraber nöbetleşe yapmaları gerektiğini itiraf eden kadın..

CNN’de her sabah yalanları ile milleti zehirleyen.

Kerameti kendinden menkul anlatımları ile, “Biz şöyle program yapıyoruz, böyle izleniyoruz” derken..

Aydın Doğan tarafından kapının önüne konulduktan sonra..

Hiçbir ekranda dikiş tutturamayan, Ayşenur Arslan..

Yaptığı bir konuşmada, halkı birbirine karşı kin ve nefret duymaya tahrik etmiş..

İddianame hazırlanmış, kendisine yollanmış..

Bir gün o televizyon, ertesi günü ordan yollanıp başka bir televizyon.. Diğer gün ordan da ayrılıp, bir başka televizyon derken..

Belki de iddianame eline geçmemiş olabilir..

Veya geçmiştir de..

“Şöyle bir gözaltı olayı yaşansın da.. Üzerinden reyting toplayalım” diye düşündükleri için..

Mahkemeye gidip ifade vermemiş..

Sanık, mahkemeye gidip savunmasını yapmazsa, ne olur?

İki kere iki nasıl dört ederse..

İfade vermeyen sanığın başına gelecek olan da, hakkında yakalama kararı verilmesidir..

Adı Ayşenur Arslan da olsa böyledir..

Adı Ali İhsan da olsa böyledir..

Nitekim bizim için de..

Büyük çoğunluğu ifade vermeye zaman bulamadığımız için..

Kimisinde de, hakimlerin Akit gazetesine düşmanlıkları sebebi ile..

Hemen bir duruşmada verdikleri yakalama kararı sebebi ile..

Yakalama kararlarına muhatap olmuşuzdur..

Ben de olmuşumdur.

Gazetemizin diğer idarecileri de.. Yazarları da. Muhabirleri de..

Ama ilginçtir..

Bu karar verildikten sonrası, Ayşenur Arslan için farklı gelişiyor.

Bizim için farklı gelişiyor..

Nasıl mı?

Anlatayım..

Onlarca defa, gazetemiz mensupları, yolda çevrildiklerinde.. Yurtdışı seyahate çıkacaklarında.. Bir otele kalmak için gittiklerinde..

“Hakkınızda ifade vermediğiniz için bir yakalama kararı var. Buyrun emniyete” denilmiştir..

Gece yarısı emniyete götürülmüşler..

Sabaha kadar orda, birçoğunda da hırsızın, katilin yanında sabahlamışlar..

Sabahleyin de, yine o hırsızlarla, katillerle, adliyeye sevkedilmişlerdir..

Adliyede ifade verdikten sonra, salıverilmişlerdir..

Peki, geçtiğimiz gün, aynı gerekçe ile hakkında yakalama kararı verilmiş olan Ayşenur Arslan’ın şahsında neler oldu?

“Mahallenin tek orospusu ben miyim” diye soran Arslan hakkındaki yakalama kararı sebebi ile, kendisi Eskişehir’de bir otele giriş yapar yapmaz, kayıt emniyete otomatikman düştüğü için..

İki polis otele gelip, Ayşenur Arslan’ın önce emniyete, sonra adliyeye götürmek ister..

Ayşenur Arslan’ın anlatımına göre, orda bulunan belediye başkanı, belediye çalışanları vesair, polise direnirler..

Emniyete götürülmesini engellerler.

O arada.

CHP Milletvekili Levent Gök, Adalet Bakanı’na ulaşır..

Ve bir çözüm bulunur..

Ayrıntısı açıklanmıyor ama..

Yakalama kararının, polis tarafından yapılacak bir tebligata dönüştüğü söylenerek, emniyete gitmesinden vazgeçiliyor..

Yapılanı ben tahminen söyleyeyim..

Yakalama kararı veren hakime ulaşılıp. Hiçbir haklı gerekçe olmadığı halde, yakalama kararı geri aldırılmış, “sanığa duruşma günü tebliğ edilsin” kararı verilerek, iktidar karşıtı, Tayyip Erdoğan düşmanı Ayşenur Arslan rahatlatılmıştır..

Bari bir teşekkür etse..

“Yakalama kararı birden tebligata döndü.. Tebligat yapacaklarına, beni emniyete götürmeye kalktılar” diye, bir daha iktidara vurdu..

Tüm bu yaşanılanlardan sonra..

Sakın bizim dindar gazeteciler de. Sosyal medyada onu buna cevap verdikleri için haklarında iddianame düzenlenen dindarlar da..

Ayşenur Arslan’ın yaptığını yapmaya kalkmasınlar..

Polis haklarında yakalama kararı olduğunu söylediğinde..

Direnmeye falan kalkmasınlar..

Bir ceza da, direndikleri için yerler..

Ayşenur Arslan mı?

O ayrıcalıklı sınıftan..

Hakkındaki yakalama kararını, her gün küfrettiği iktidarın bakanları sayesinde, yarım saatte kaldırtan burjuva sınıfından..

Benzer bir örnek..

Dindar bir gazeteciye yapılsın..

Bakanından başlayın.. Hakimine.. Savcısına.. Kararı yazan katibinden, o ilin emniyet müdürüne.. Karakolun komiserine.. Yakalama kararı elinde iken ilgili kişiyi emniyete götürmeyen polisine kadar hepsini sol medyanın manşetlerinden linç ederlerdi..

Aman dindarlar..

Haddinizi bilin! Hem iktidar düşmanlığı yapıp, hem de iktidara hukuku çiğneterek kendisine menfaat sağlayanların durumuna meyletmeyin..

Gidin, paşa paşa ifadenizi verin..

Aksi halde, bu solcular, dünyayı size dar ederler!