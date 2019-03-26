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Sakın dindarlar, Ayşenur Arslan’dan cesaret almayın!

26 Mart 2019 Salı

Her ne kadar siyasi iktidar düşmanları, sıklıkla dillendirseler de..

“Muhalif isimlerin her açıklamasına dava açılıyor. Hesap soruluyor, susturulmak isteniyorlar” denilse de..

Bir araştırma yapılsa, ortaya çıkacaktır: İktidar karşıtlarına açılan dava kadar, iktidara destek verenlere de dava açılıyor..

Kimi zaman dine, ezana saygısızlık edenler için cevap mahiyetinde..

Kimi zaman muhalefet sözcülerinin akla ziyan iftiralarına karşılık verilirken..

Kimi zaman Emin Çölaşan gibi tiplerin, köşelerinde yazdıkları yalanlara dayanamayıp kısacık bir yorum yapılırken..

Bir bakıyorsunuz..

Cevap hakkını kullanan dindar insanlar da..

Emniyette derdest ediliyorlar..

Savcı önüne çıkarılıyorlar.. 

Mahkemelerde hesap veriyorlar..

İktidar düşmanları, bu işlerde kaşarlanmışlar..

Bir dava açılsa, “bin dava açılmış” gibi görüntü veriyorlar..

“Bir ifade” verseler, onlarca dosyadan sigaya çekilmişler gibi rüzgar estiriyorlar..

Kendilerine emniyetten davetiye gidiyor, tınlamıyorlar..

İddianame düzenleniyor, tebliğ ediliyor..

“Vız gelir tırıs gider” diyorlar..

Yakalama kararı çıkartılıyor..

En yakın mahkemeye götürülüp, yarım saatliğine bir ifadeleri alınacak..

Milletvekilleri ayaklanıyor.. Adalet Bakanı’nı devreye sokuyorlar.. Belediye başkanları, polislerin önüne geçiyor, “Biz öyle kolay adam vermeyiz haaa” diye, polisi tehdit ediyorlar..

Sonrasında..

Yakalama kararı uygulanmıyor..

Kanun çiğneniyor.

Yargı ve polis suç işliyor..

Ama, kendi lehlerine iş çevrilenler yine terbiyesizliğe devam ediyorlar: “Yakalama kararı var diye geldiler, işi tebligata çevirdiler!”

Olayı daha da somutlaştırmamız gerekirse..

“Mahallenin tek orospusu ben miyim?” sözü ile tanınan..

Mahallelerindeki ahlaksızlıkları, hep beraber nöbetleşe yapmaları gerektiğini itiraf eden kadın..

CNN’de her sabah yalanları ile milleti zehirleyen.

Kerameti kendinden menkul anlatımları ile, “Biz şöyle program yapıyoruz, böyle izleniyoruz” derken..

Aydın Doğan tarafından kapının önüne konulduktan sonra..

Hiçbir ekranda dikiş tutturamayan, Ayşenur Arslan..

Yaptığı bir konuşmada, halkı birbirine karşı kin ve nefret duymaya tahrik etmiş..

İddianame hazırlanmış, kendisine yollanmış..

Bir gün o televizyon, ertesi günü ordan yollanıp başka bir televizyon.. Diğer gün ordan da ayrılıp, bir başka televizyon derken..

Belki de iddianame eline geçmemiş olabilir..

Veya geçmiştir de..

“Şöyle bir gözaltı olayı yaşansın da.. Üzerinden reyting toplayalım” diye düşündükleri için..

Mahkemeye gidip ifade vermemiş..

Sanık, mahkemeye gidip savunmasını yapmazsa, ne olur?

İki kere iki nasıl dört ederse..

İfade vermeyen sanığın başına gelecek olan da, hakkında yakalama kararı verilmesidir..

Adı Ayşenur Arslan da olsa böyledir..

Adı Ali İhsan da olsa böyledir..

Nitekim bizim için de..

Büyük çoğunluğu ifade vermeye zaman bulamadığımız için..

Kimisinde de, hakimlerin Akit gazetesine düşmanlıkları sebebi ile..

Hemen bir duruşmada verdikleri yakalama kararı sebebi ile..

Yakalama kararlarına muhatap olmuşuzdur..

Ben de olmuşumdur.

Gazetemizin diğer idarecileri de.. Yazarları da. Muhabirleri de..

Ama ilginçtir..

Bu karar verildikten sonrası, Ayşenur Arslan için farklı gelişiyor.

Bizim için farklı gelişiyor..

Nasıl mı?

Anlatayım..

Onlarca defa, gazetemiz mensupları, yolda çevrildiklerinde.. Yurtdışı seyahate çıkacaklarında.. Bir otele kalmak için gittiklerinde..

“Hakkınızda ifade vermediğiniz için bir yakalama kararı var. Buyrun emniyete” denilmiştir..

Gece yarısı emniyete götürülmüşler..

Sabaha kadar orda, birçoğunda da hırsızın, katilin yanında sabahlamışlar..

Sabahleyin de, yine o hırsızlarla, katillerle, adliyeye sevkedilmişlerdir..

Adliyede ifade verdikten sonra, salıverilmişlerdir..

Peki, geçtiğimiz gün, aynı gerekçe ile hakkında yakalama kararı verilmiş olan Ayşenur Arslan’ın şahsında neler oldu?

“Mahallenin tek orospusu ben miyim” diye soran Arslan hakkındaki yakalama kararı sebebi ile, kendisi Eskişehir’de bir otele giriş yapar yapmaz, kayıt emniyete otomatikman düştüğü için.. 

İki polis otele gelip, Ayşenur Arslan’ın önce emniyete, sonra adliyeye götürmek ister..

Ayşenur Arslan’ın anlatımına göre, orda bulunan belediye başkanı, belediye çalışanları vesair, polise direnirler..

Emniyete götürülmesini engellerler.

O arada.

CHP Milletvekili Levent Gök, Adalet Bakanı’na ulaşır..

Ve bir çözüm bulunur..

Ayrıntısı açıklanmıyor ama..

Yakalama kararının, polis tarafından yapılacak bir tebligata dönüştüğü söylenerek, emniyete gitmesinden vazgeçiliyor..

Yapılanı ben tahminen söyleyeyim..

Yakalama kararı veren hakime ulaşılıp. Hiçbir haklı gerekçe olmadığı halde, yakalama kararı geri aldırılmış, “sanığa duruşma günü tebliğ edilsin” kararı verilerek, iktidar karşıtı, Tayyip Erdoğan düşmanı Ayşenur Arslan rahatlatılmıştır..

Bari bir teşekkür etse..

“Yakalama kararı birden tebligata döndü.. Tebligat yapacaklarına, beni emniyete götürmeye kalktılar” diye, bir daha iktidara vurdu..

Tüm bu yaşanılanlardan sonra..

Sakın bizim dindar gazeteciler de. Sosyal medyada onu buna cevap verdikleri için haklarında iddianame düzenlenen dindarlar da..

Ayşenur Arslan’ın yaptığını yapmaya kalkmasınlar..

Polis haklarında yakalama kararı olduğunu söylediğinde..

Direnmeye falan kalkmasınlar..

Bir ceza da, direndikleri için yerler..

Ayşenur Arslan mı?

O ayrıcalıklı sınıftan..

Hakkındaki yakalama kararını, her gün küfrettiği iktidarın bakanları sayesinde, yarım saatte kaldırtan burjuva sınıfından..

Benzer bir örnek..

Dindar bir gazeteciye yapılsın..

Bakanından başlayın.. Hakimine.. Savcısına.. Kararı yazan katibinden, o ilin emniyet müdürüne.. Karakolun komiserine.. Yakalama kararı elinde iken ilgili kişiyi emniyete götürmeyen polisine kadar hepsini sol medyanın manşetlerinden linç ederlerdi..

Aman dindarlar..

Haddinizi bilin! Hem iktidar düşmanlığı yapıp, hem de iktidara hukuku çiğneterek kendisine menfaat sağlayanların durumuna meyletmeyin..

Gidin, paşa paşa ifadenizi verin.. 

Aksi halde, bu solcular, dünyayı size dar ederler!

 

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YORUM YAZ

  • Mehmet Ay Mehmet Ay 31 dk önce
    Sayin yazar, Türkiye de adalet mi kaldi? Adaletin olmadigi yerde de devlet yok olur.Demedi demeyin...
  • ismime luzum yokismime luzum yok44 dk önce
    yaziyorum emmi senin tuzun kuru millet domates biber patlican diyor hemen atliyorsun pahalilik var demesinlermi?sizin almanyada fiyatlar arttimi 49 senedir almanyadayim diyorsunsenede 10 gungeliyorum turkiyeye diyorsun o kadar begeniyorsan gel sende ucuz tanzim kuyruklarinda 3 kilo ucuz patates icin bekle yagmur yagsa yas degmez dögus olsa tas degmez almanyadan salla babam salla sizin orda enflasyon kac
  • NihalNihal46 dk önce
    Ayşenur Arslan kim tanımıyorum yazının ortasına kadar okudum ancak ne olduğunu anlamadım çok kafa yoramam zamanıma yazık tanımakta istemiyorum her önümüze gelenide örnek almıyoruz.Kimileri dindarlıkla geçinir yalan dolanlarla biz kimseyi örnek almıyoruz.Kitabımızda ne yazıyorsa ona göre yaşamaya çalışıyoruz.Bizim mürşidimiz Allah(cc).
  • ali usta ali usta 47 dk önce
    valla her şey biribirine karıştımilletin orasına koyan müteahhitten sonra birde öküz diyen vekil çıktı bu millet buna nasıl alıştırıldı şerbetlendikmi acaba
  • zülfikar Hayberzülfikar Hayber58 dk önce
    Diyorsunuz ki: "Bir araştırma yapılsa, ortaya çıkacaktır: İktidar karşıtlarına açılan dava kadar, iktidara destek verenlere de dava açılıyor.." Ne dersiniz bir sağdan bir soldan mı? Kenan evren öyle demişti ya. Olağanüstü bir durum mu var yoksa teker mi patladı? Yani sağduyunun adımı kaldı ve kalan o adı Devlet ile Erdoğanın yanyana resminin altına mı yazdılar? Ağaçlara asılan var ya? Cevap için zorlanmayın. Çok basit çünkü" Yönetim zafiyeti ve beceriksizlik" cevabı bu. Vatan millet Sakarya diyerek yürüyen kalabalıklar bir gün nereye kadar yürüdüklerine bakacaklar. Tanımadıkları muhitler görüp kaybolmanın verdiği telaşa kapılacaklar gibi.... TAMAMDA KİME OY VERECEĞİZ? Bu soru aklı selimlerin sorusu. Evet HİÇ KİMSE YOK sanki... EHVENİ ŞER KAVRAM BİLE ARTIK salın beni diye ağlıyor... FETÖCÜLER Mİ? ONLAR ZATEN PİRAMİTTİ YANİ KASTTI. ALTTAKİ VE ORTADAKİ KASTLAR GEBERİP GİTTİ Mİ ONLARA GÖRE CENNETE GİDİYORLAR... Ne yani? Ellerini ovuşturuyorlar. Babaları cia ile birlikte...
  • Recep erRecep er1 sa önce
    Bir kere de işçi hakları için yazı yazın, sürekli yandaşlık. O kalemi muhalefet için kullanmak erdemli olmaktır, halkın yanında olmak doğruluktur. Siz herşeye alkış tuttukça ülke de iktidar kim olursa olsun hiç birşey değişmez. Gazetecilik muhalif olmaktır, eleştirmektir toplumun çıkarlarını savunmaktır. Sizin yaptığınız yandaşlıktır. Bunu her haberiniz de görüyorum bu yüzden hiçbir zaman gazete olamıyorsunuz.
  • HakyolcusuHakyolcusu1 sa önce
    İşte Reisim bu olay ve benzerlerini halletmen gerek,Rabbim Muvaffak kılsın seni ve ekbini, yoksa Adaletina sı bile yerine getirilmemiş olur. Bu arada Ali Hocam Allah Razı olsun, bizlerin derdine tercüman olmuşsunuz.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN1 sa önce
    SOLUN GÜCÜ BU..BU GÜÇLERİNİ HEP KULLANDILAR.AMA BİZLER ÖNCE KENDİMİZE YAKIŞTIRAMADIĞIMIZ İÇİN BU YOLA TEVESSÜL ETMEYİZ..HER MESELEMİZİ USÜL DAİRESİNDE ,TOPLUMUN VE YASALARIN KABULLERİNE UYGUN OLARAK YAPARIZ.BU BİR TERBİYE MESELESİ..AİLEMİZDEN VE İRTİBATLI OLDUĞUMUZ ÇEVREMİZDEN VE EN ÖNEMLİSİ DE DİNİMİZDEN ALDIĞIMIZAHLAKİ BİR DEĞER..TERSİNİ YAPAR İSEK İÇİMİZDEN BİR ŞEYLER KOPAR,KENDİMİZE OLAN SAYGIMIZI KAYBEDECEĞİMİZ ENDİŞESİNE KAPILIRIZ..RUHUMUZ VE BEDENİMİZ AYNI GÖRÜŞTE VE DAVRANIŞ BİRLİKTELİĞİ HALİNDE BU HAYATI, ÇİLELERİ VE NEŞELERİ İLE BİRLİKTE,YAŞAMAYA GAYRET EDERİZ.ÇİLESİ BİRAZ ÇOK DA OLSA TAVİZ VERMEYİZ.HATTA BUNU HİÇ AKLIMIZA BİLE GETİRMEYİZ..BİZİ BÖYLE YAŞATAN ALLAH(CC)'A HAMD OLSUN..YAZMAYA DEVAM,ELLERİNE SAĞLIK.
  • NurullahNurullah1 sa önce
    Aynen yazarın dediği gibi. Azınlıklar birbirini ölümüne savunuyor. Kalabalık dindar insanlar ise; kendisine benzeyen diğer insanlar cezaevine girdiğinde elleri çatlarcasına alkış ile tempo tutuyorlar.
  • erhanerhan2 sa önce
    onlar dayanışıyorlar, partilerininarkasında eksiksiz duruyorlar. Göreceksiniz onca şeylererağmen CHP oy kaybetmeyecek,hatta artırabilir de. Tüm vazgeçmeler,geçmişte güya AKP ye oy verenler de. Bunların bir kısmı ,"efendim benim oğlumu işe almadılar,müdüretmediler.aday göstermediler.... ...." benzeri kişisel beklentiler ve bahaneler. Veya "efendim patlıcan şu fiyattaymış....." Tamam da bu pkk ile işbirliğinde daha mı vahim
  • YaziyorumYaziyorum2 sa önce
    Dogruya dogru guzel bir soru ,akp deyilde ak parti lazimis gel size ip chp sp hdp ptt, isteim dersenizbuyurun bunu yandaslariniza duyurun siz uyursaniz bende uyurum bu fikrimi saskina sormam cunku saskinligi ustunde hele misafir domates biber patlican derken senin misafirlik cokdan bitti,akp liler hep yigitti..
  • Köroğlum Köroğlum 2 sa önce
    Bu mesajı yayınlamazsınız ama ben yinede yazayım. Siz hiç ezilenin yanında yer alan, onun haklarını sokaklarda savunanimam gördünüz, ben görmedim onlar hep sermayenin yanında yer alırlar genelde birde Yaradanı yaratılandanötürü severmişler, hani haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyorsunuz, ne iş hacı
  • abdulmetinabdulmetin2 sa önce
    ya şu kendilerine beyaz türkler denilen zerzevatların hükümranlığı ne zaman bitecek? bu milletin sırtında daha ne kadar boza pişirecekler?hem edepsizlik ederler, hemde daima üste çıkarlar, bu nasıl bir kaşarlanmadır böyle? hak hukuk gibi kavramlar sadece müslümanlara dayatma aracı olarak mı? kullanılıyor?
  • GulbahceGulbahce2 sa önce
    Ilk satirda biraktim!!!!Siyasi iktidar DUSMANI veya DUSMANLARI....Bu kelime bile sizi acikliyo.butun siyasi partiler rakiptir.yani ne yaparlar (rekabet) dusmanlik ne alaka.
  • karamanlıkaramanlı2 sa önce
    Ali bey; bir bugünlerde gündeme gelen karşı medyanın dillendirdiği, bugünde yılmaz özdilin yazdığı, giresunlu 11 yaşındaki rabia vatan ın olayını yazsanız da gerçekleri birde sizden dinlesek.
  • BilalBilal2 sa önce
    Demek ki neymiş? Hangi parti başa gelirse gelsin chpnin ilke ve inklaplari ile ulkeyi yonetiyormuş.......ve bu yonetim şeklini koruyup kollayacaklarina namuslari ve şerefleri uzerine and iciyorlar..... Haa birde papa heykeli altinda edilen yeminler var atilan imzalar var...... Kaç aşamali yemin ettiriliyorlar işte goruyorsunuz, siz hala dindar iktidar falan diyorsunuz. 17 yildir daha bir dindarliklarini gormedim lutfen halki kandirmayiniz. Bilakis kerhane, meyhane, içki, kumar, faiz onlarca kat artmiş ve çeşitlenmiştir. 17 yil evvel kumarin kac çeşidi vardi? Şimdi sayisal loto toto iddaa bilmem ne bela çeşitlendi. ...... İslam bir hayat biçimidir hayatin her aninda vardir bir yonetim şeklidir LUTFEN ihale kadro makam mevki peşinde koşan ve ABDye TAM BAGLİ olan partilerle kariştirmayiniz. Zira siz bunlara dindar dedikçe sureti haktan gozukuyorlar. AKPnin CHPden ne farki var?(İslami açidan)
  • Kaan CihanbilirKaan Cihanbilir2 sa önce
    Olayın gidişatına bakılırsa eğer durum bu şekilde çözümlenmeseydi çok daha büyük olaylar olabilir ve ülke içinde huzursuzluk tırmandırılabilirdi. Evet Adalet Bakanı adil olmalı herkese uygulanan karar aynı olmalı fakat maslahat gereği bu tür toleranslar verilmesi bence çok sıkıntı değil. Şöyle düşünüyorum; Rasulullah (s.a.s.) in halkın içinde olan münafıkları biliyor olması ve onları ifşa edip Müslümanları galeyana getirmeyişi, Rasulullah sahabesini öldürtüyor dedirtmekten kaçınması da maslahat gereği yapılan bir uygulama bence, Bu olayı da buna benzetmek gerekli diye düşünüyorum.
  • Erdal DamcıErdal Damcı2 sa önce
    Sayın yazarın ellerine sağlık.Hukukun gidişatını güzel özetlemiş.40 sene öncede böyleydi, şimdide devam ediyor. Demek ki silik karakterli adaleti bile uygulamaya çekinen köşebaşlarını tutmuş müslümanlardan çekiyorsak ne çekiyoruz. Alt kademedeki militanlar ise at koşturuyor.Misafir adlı yorumcuya da bol bol rahmetli Barış Manço'nun şarkısını tavsiye ediyorum. Kendini misafir yerine koyup karnını doyurmayı düşünüyor. Yorumu bile yerinde yapmasını beceremiyorsun.
  • ZaferZafer3 sa önce
    Her zaman söylüyorum bizi bizim seçtiklerimiz yönetmiyor
  • AhmetAhmet3 sa önce
    Demek ki neymiş? Hz.Peygamber(sav) in dediği gibi kişi kınadığını yaşamadan ölmezmiş. Önümüze bakacağımıza hep öncekileri kınaya kınaya, şimdi onlardan bir farkımız kalmamış...
  • İRFAN AKINİRFAN AKIN3 sa önce
    DOĞRU SÖZE NE DENİR ???
  • kenan kenan 3 sa önce
    Kimine gòre ayşenur ismail küçükkaya fatih pirtakal merdan yanardağ ihsan eliaçık can ataklı ali nesin yavuz selim demirağ gibileri hiç kutuplaşma yapmıyor ama varsa yoksa erkan tan fatin dagıstanlı latif şimşek ahmet keser gibi bu cenahta yer alan insanlar hep milleti kutuplaştırıyor diyorlar bunca çarşı pazar ve terör olaylarına rağmen tayyipten kopmuyor diye veryansın ediyor tüm mandacılar ve sömürge valisi namzetliler
  • misafirmisafir4 sa önce
    sevgili muhterem Ali Bey efendi.. Sizin pahalilikla falan hicbir derdiniz yok galiba.. domates, biber, patlican, sogan fiyatlarindan heberinizvar mi?.. Lütfen biraz da onlardan bahsedin.. Selamlar..
  • ademadem4 sa önce
    Anketleri farklı göstersem beni çarmıga gererlerdi diyen anketçinin sözleri nedense bir kaç istisna dışında çogu medyada yer bulmadı. Çünkü bu parti tesev tüsiad ab abd büyükelçilikleri vakıfları enstitüleri düşünce kuruluşları nezninde imtiyazlı bir parti. Bu imtiyazlı partinin yerini şimdi imtiyazlı m illet ittifakı aldı.
  • ayşe gülayşe gül4 sa önce
    bravo müthiş yazmışınız.bize akp li değil ak partili lazım.
  • vahapvahap4 sa önce
    Sabah ismail küçükkaya ekrem imamoğluna soruyor size seçim gezilerinde her halinden belli oldugu belli olan provakotörlere rağmen nasıl hep sogukkanlılıgınızı korudunuz koruyorsunuz diye. Neyseki yağcılıgın dalkavuklugun abartıldıgını gören imamoğlu hepsi degil ama bir kîsmı provakotördü diye durumu kurtarmaya çalışıyor. Yani chp nin günahlarını çarşı pazarda hatırlatan 70'lik 80 lik teyzelerin amcaların hepsinin provakotòr olmadıgını söylüyor imamoğlu ismail küçükkayaya
  • umutumut4 sa önce
    Peki bu ayrıcalık ayşenur konusu sözcü cumhuriyet hürriyet foxtv halktv krttv tele1tv artıtv medyahabertv gibi gazete ve tvlerde yerbuldumu?.
  • ŞaşkınŞaşkın4 sa önce
    Bu gün Mansursuz bir yazmışsınız ya ona da şükür. Konuyla ilgili yazmıyorum nasıl olsa yayınlanmayacak. Hakkımı "Yazıyorum" adlı yorumcuya bırakıyorum.
  • AlperAlper4 sa önce
    Kuranın yasaklarını zirve yaptıranların,emirlerini göz ardı edenlerin ,destekcisi basının kim olduğunu şuurlu müslümanlar bilir.Belki de birileri,Kuran adı ,altında ne tür kitaplar okuyordur.Allahın yasaklarını çiğneyenler,islamı çıkarlarına alet etmesinler,kendilerine başka din bulsunlar.
  • KamilKamil4 sa önce
    Bu yazıyı yazmak mangal gibi yürek ister diyen arkadaş ne içiyorsunuz siz yazıda cesaret olan ne var ara sıra dilipak hoca hafiften birşeyler dillendiriyor
  • ahmetahmet5 sa önce
    şu, Türk polisine ana avrat küfreden levent gök 'mü çözmüş meseleyi...demek ki gelen polisler, adalet bakanı, ve kararı değiştiren hakim bu, levent gök bizede ana avrat küfreder diye çekinmişler zaar..
  • OkurOkur5 sa önce
    Bu yazıyı yazmak mangal gibi yürek ister. İşte Akit farkı. Ama bu yazıyı okuduktan sonra oy kullanmaya giderken ne düşünmeliyim? Bu yazıda anlatılanlar doğru ise nasıl bir tercihte bulunmalıyım?
  • avbavb5 sa önce
    adamlar boşunamı demişler iktidar olursunuz ama muktedir olamazsınız diye.bu pisliklerin tez zamanda ayıklanması lazım
  • ŞenerŞener5 sa önce
    Özetle, 'biz asılız' diyen ve 'benim oyum ile çobanın oyu bir mi?' diye soran zümreler haklı demekki!! Bizimkisi bir peri hikayesi...
  • YaziyorumYaziyorum5 sa önce
    Sevgi der,sevgi bilmez secime gider ihtidara,gelmez dost ,dusman bilmez islam ulkesinde imana gelmez ismimi,yazmaya degmez Turk milleti her haiyine,boyun egmez .
  • YaziyorumYaziyorum5 sa önce
    Ayse nur mujdat gezen ,metin akpinar birde mine kirik kanat.mujdat gezen ifadeye cagrilmak gucume gidiyor akpinar diyor ruyalarima giriyortamamda sayenizde ya hapse yada sigir guduyor,hani padiyahin aleyhide,de konusurlarken kilcdaroglu icinidam diyenler ,nasil unuttunuz basbakani idam edenler chp ihtidar digerleri itaat ederlerhem hasim hem kin guderler, ellerine firsat gecerse dogduguna pisman ederler gecmisi bir hatirla dagdaki katirla bizimde katkimiz olsun iki satirla cumhuriyetin bekcileri emekcileri ,bir sagdan bir soldan idam etti gencleri hatirla.
  • XyzXyz6 sa önce
    Bay Kemal’e İdam kararı veren arkadaşınıza ne oldu mesela. Nasıl bir muamele gördü. 28 Şubat dönemi müslümana yapılan zulmün rövanşını aynı şekilde almaya çalışmak ne kadar doğru.
  • AHMEDAHMED7 sa önce
    Kaleminize sağlık Ali Bey. buCHP zihniyetli şirret azgın azınlık, 90 yıldır şımartılmış.Memleketin sahibi kendileri zannediyorlar. Okullarımızda yetişen her genç , sonunda burjuva sınıfına dahil oluyor. Bunların hükümranlığının bitmesi için bir 90 yıla ihtiyac var.
  • BaşeğmezBaşeğmez7 sa önce
    Kanun herkes için işlemeli. İlgili bakan olaya ya Fransız kalmış yada bukelemun gibi saf değiştirmiştir.Madem elinde yakalama kararı var gereğini yapacaksın. Buna karşı gelenlere de Kanun un öngördüğü cezayı vereceksin ki hadlerini bilsinler. Reis reis işte bu yüzden yanındayız işte bu yüzden senden vazgeçilmiyor.Anlayan anladı. Ölümüne RTE.
  • Ali abi Ali abi 7 sa önce
    Abim On numara tespitler tebrik ederim,senden böyle yazılar bekliyorum,adalet bakanı da istifa etmeli,o hakimde,polis de, görevi kullanmamak da nedir? Bu hain neden? Korundu ? Siyaset böyle b.ktan bişey, ahhhh!! Adalet nerdesin?düşmana dalkavukluk edilmeZ.
  • Solcular hâlâ iktidardalar;Solcular hâlâ iktidardalar;8 sa önce
    Fetö de bu müslümanlardan bir hayır çıkmayacağını(!) anladığı an, müslümanı yakasından silkip mâbâdini solcu müsveddelerine çevirdi! Ağırlığı 1 gram iken birden 1 ton oldu!
  • Ayhan77Ayhan7710 sa önce
    Bu kadar karşı yorumu okuyorum ya bu bana doğru yolda demokrasi nin babası olduğuna yeter artar bile? Sözcü de bittik yorumum bile yayınlanmıyor ? Hakaretin h sı bile yok? Sabır sabır adalet ne güzel bişey.demokrasiyi bu gazetede görüp halen demokrasi yok diyen fetöcüler,evet fetocu CHP den kimse gelip yazmaz buraya

Ali Karahasanoğlu

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