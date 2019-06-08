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“Özel uçak”, “Çok önemli kişi” ayrıcalığı ve musakka edebiyatı!

08 Haziran 2019 Cumartesi

Ekrem İmamoğlu mazbatasını almış, onlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın mutfağını, bize göre başkana özel çay ocağını ziyaret ediyor.

Daha göreve geleli bir gün olmuş ama.

Kadro hemen oracıkta bitivermiş..

Beylikdüzü’ndeki garson, büyükşehire anında uçuvermiş..

Soruyor “Very Important Person” olma sevdalısı Ekrem: 

“Bugün yemekte ne var?”

Cevap önceden hazırlanmış.

Çünkü başkanın sorusundan ne “Personele ne yemek var” sorusu çıkar..

Ne de, “Bana ne yemek var” sorusu çıkar..

Bu durumda, sorulan kişi, kendi anlayışına göre..

Soruyu ya “Personele ne yemek var” diye anlar.. “Musakka var” der bitirirdi..

Ya da, Başkan’ın kendisine ne yemek olduğu şeklinde anlar.. “Antrikot var efendim” der, bitirirdi..

Ama..

Beylikdüzü’nden özel getirilen garson..

Soruyu alternatifli olarak alır ve hem personele hazırlanan yemeği, hem de Başkan’a (Ki o yemeği de hazırlayan, zaten Beylikdüzü’nden getirilen kendi adamları.. Beylizdüzü’nden öğrenememişler mi, Başkan’ın(!) personelden farklı olarak, antrikot yemeyeceğini!) hazırlanan yemeği söylerse..

Bize de, “Beylikdüzü’nden transfer garson, topu alıp, rövaşata pozisyonunda VIP Ekrem’e teslim etmiş” demek düşer..

Eee?. Garson önceden kurgulandığı üzere, o pası verince.. “Çalışana musakka, size de antrikot” deyince..

VIP Ekrem de aklınca golü doksana taktı: “Olmaaaz! Birine musakka, birine antrikot olmaaz! Yanlış.. Aynı olacak!”

Eyvalah VIP Ekrem..

Aynı olsun..

Aynı olmaktan gocunanlar, hele hele işlerin hızlı yürümesi için bazı görevdekilere tanınan ayrıcalıkları, daha o görevlere gelmeden sahiplenmek isteyenler, bugünkü halinden beter olsun.

Olsun mu?

Bence olsun..

Burdan havalimanındaki VIP uygulaması tartışmasına geleceğim ama..

Riyakarlığı net olarak ortaya koymak için..

Antrikot muhabbeti yapılan o günkü samimiyetsizliği hatırlatalım..

VIP Ekrem, antrikot muhabbetini nerde yapmıştı?

Başkanlığın özel çay ocağında..

Peki..

Başkan, niye personelin çay ocağını kullanmıyor da, kendisine özel dizayn edilmiş çay ocağını gördüğü halde, “Olmaaaz! Personele ayrı çay ocağı, başkana özel çay ocağı olmaz! Yanlış. Hepsi aynı olacak” dememişti?

Çünkü şov yapıyordu..

Çünkü sözlerinde samimi değildi..

Çünkü, personele musakka, başkana antrikot çıktığı yoktu..

Bunu söyleyen kendi garsonu idi..

Yapılmak istenilen, AK Partili başkanın, kendisine özel farklı yemek yaptırdığı palavrasını zihinlere yerleştirmekti..

Neyse ki..

“Başkan’a özel çay ocağı”na itiraz edilmemesinden Ekrem’in derdinin ne olduğu anlaşıldı.

Şimdi de maskeyi tümü ile indiren, Ordu Havalimanı’nda yaşanan olay gerçekleri gün yüzüne çıkardı..

Haydi buyrun..

Başkan’ın misafiri olduğunda, ona özel yemek çıkarılmasını reddeden Ekrem’in, VIP takıntısına bakalım..

VIP takıntısından önce, “özel uçak”ı hatırlatmamız lazım..

Hani diyordu ya..

“Birine musakka, birine antrikot olmaz. Yanlış. Hepsi aynı olacak” diyordu ya..

Affedersiniz..

İstanbul’dan Trabzon’a THY’nin seferleri yok mu?

Hem de günde asgarisinden 10 defa..

O zaman siz, personelle birlikte musakka yemeye razı olan bir başkan kimliğinizle, niye özel uçak tutuyorsunuz?

İddiaya göre, 400 bin TL maliyeti olan bir ayrıcalığı niye talep ediyorsunuz?

Kimin parası ile özel uçak tutuyorsunuz?

Kolunuzdaki 250 bin liralık saatin bedelini kendiniz ödemiş olabilirsiniz..

Peki, Koç’un uçağının bedelini, nereden ödediniz?

Kafakola aldığın Saadet Partili kardeşlerimizin 20’şer TL’lerini biriktirerek mi?

Özel uçak bir yana..

“Kendi parasını.. Veya CHP’nin parasını bastırır, özel uçak tutar” diyelim..

Peki VIP olayı nedir?

Ordu Havalimanı’nda, “Very Important Person” yani “çok önemli kişi”lerin beklemeden geçiş yaptıkları alanı kullanmak istemiş, musakkacı Ekrem..

Görevliler, kendisinin şu an bir sıfatı olmadığını, “çok önemli kişi” (VIP) statüsü olmadığını hatırlatınca da..

Sinir zıplaması yaşamış..

Ordu Valisi’ne “İt” diye hakaret etmiş..

İyi de.. 

Devlette görev yapan bir çok önemli kişinin, vazifelerini daha hızlı yerine getirebilmeleri için kendilerine tanınan “VIP”  özelliğini, daha herhangi bir göreve gelmeden talep eden kişinin, “Herkes ne yiyorsa, başkan da onu yiyecek” demesinde bir samimiyet olabilir mi?

Bence olmaz..

Bırakın mevzuatın kendisine tanıdığı bir ayrıcalığı reddetmek, daha o ayrıcalığın şartlarını bile yerine getirmeden kullanmak isteyen VIP Ekrem’in “musakka edebiyatı”nın, kocaman bir balon olduğunu, şimdi anladınız mı?

Anladınız..

Hani, “birine musakka, birine antrikot olmaz”dı..

Birine normal geçiş, birine VIP geçiş niye oluyor?

Var mı buna, VIP Ekrem’in bir cevabı?

Tabii ki yok..

Olamaz ki..

“Personele musakka, Başkan’a antrikot olmaz. Yanlış” demek kolay..

Önemli olan, çalışanın yediği musakka geldiğinde, onu yiyebilmek..

Personelin yanında, onların yediği ile karnını doyurabilmek..

Kamera karşısında, “Yanlış; birine başka, birine başka yemek olmaz” dersiniz..

Ardından kameralardan kaçıp, balıkçıya gidip, karın doyurursanız..

Seçmene güven vermezsiniz..

Halkın gönlünde yer bulamazsınız..

Yalancılığınızı tescillemiş olursunuz..

Sahtekarlık yapmış olursunuz..

Kimse kusura bakmasın..

VIP Ekrem, daha koltuğa oturmadan, gerçek yüzünü göstermiştir..

Kafasındaki “gizli plan”ı deşifre etmiştir..

Dilindeki ile, kafasındakinin aynı olmadığını göstermiştir..

Bundan sonrası, seçmenin bu sahtekarlıklara onay verip vermemesidir..

 

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YORUM YAZ

  • Yusuf Yusuf 1 sa önce
    Ali bey İmamoğlu belediye başkanlığı yapmış gazeteden araştırmacı bir muhabir yollarsın orada ne yiyip ne tipini nasıldavrandığını öğrenirsin veköşendeyazarsın bizde öğreniriz
  • İBBB’yi Pontus’lu (Bu söz Etnos gazetesine aittir)kazanırsaİBBB’yi Pontus’lu (Bu söz Etnos gazetesine aittir)kazanırsa1 sa önce
    Belediye kadrolarında FETÖ ve HDP elemanlarını yoğun olarak görmemiz mukadder.
  • kibarcikkibarcik1 sa önce
    erhan eremıyeceksın VİPekrem elındızde patlayacak besmlesız bır zıhnıyetın tezahurunden akıllı bır iş sadır olmaz veselam
  • ilhan celikilhan celik1 sa önce
    Bu musakka olayı tam bir pr çalışması tam bir fetö taktigi. Bu şerefsizlerin yaptıgı çakallıklara şeytan bile şapka çıkarır. Murat Alan fetöcü köpeklere saf tutacaklar dedi onu bile kendilerine çevirdiler işin garip tarafı akp bile kınadı akit tv'yi. Dedim ya şeytan bile şapka çıkarırken bunlara akpnin kınamasına şaşırmamak lazım onlar bile fetönün istedigi gibi davrandı. Kim ne derse desin bu imamoglu denilen zatta tam bir fetöcü tipi var. Allahım sen gençlerimizi çocuklarımızı bu amerikan köpeklerinden koru tayyip erdogan'ada akıl fikir ver yanındaki sırtlanlara gözünü açma hissi ver. Bi kaç gündür akpnin içinden pontus muhabbeti dönüyor bunu yapanlar içerdeki hainlerdir çünkü pontus muhabbeti imamoglunun oylarını arttırıyor. Söyleyecek çok şey var ama elden bir şey gelmiyor..
  • OsmanlıOsmanlı1 sa önce
    Bu proje Ekremden bı cacık olmaz
  • erhanerhan2 sa önce
    sen ne yazarsan yaz. neyi kanıtlamaya çalışırsan çalış . Öyle bir kesim ve kitlelerivar ki, partilerindetek bir kişi bile vazgeçmez.Buna karşın tüm sapmalar ,güya muhafazakar kesimde olursa,olur.İşte bunun içinde, hep bu kesim üzerine oynuyorlar ve kısmen de başarılı oldular
  • AhmetAhmet2 sa önce
    beylikdüzündeki garson ilk gün nasıl İBB geçmiş onu bir açıkla da inanalım.? AKLIMIZLA DALGA GEÇME
  • Deli İboDeli İbo3 sa önce
    Atatürk ne demiş, "Köylü Millet'in efendisidir", ama CHP zihniyet olarak hep efendi kendisini görmüştür.Genetik böyle olunca, ne kadar gizlenirse gizlensin, ne kadar tiyatro yapılırsa yapılsın, genetik ve bilinçaltı açığa çıkıyor.
  • İbrahim akİbrahim ak3 sa önce
    Mazbata Ekrem isterse dünyanın en kötü adamı olsun yine de İstanbul'da oyların yarısını alır çünkü ona oy verenlerin kafası Tayyip düşmanlığından malûl hale gelmiş
  • Ömer KalenderÖmer Kalender4 sa önce
    Ali Bey , bu adam dürüst , inançlı ve iyi bir insan . İstisnasız. milletin gönlünde taht kurdu .
  • MehmedimMehmedim6 sa önce
    Ali Bey, bu CHP adayı Ekrem beye Mr.Koch'un özel uçağı ücretsiz ve gönüllü tahsis edilmiştir.Malum Koch ailesi bu memleketin evlatlarının varlıklarını sömürüp semirir,ama gezi isyanı kalkışmasına da lojistik destek verir.CHP adayına özel uçağını severek vermiştir...
  • Tebrikler Tebrikler 8 sa önce
    Allah milletimin basiretini açık etsin ki, oyunları görsün. Sizi tebrik ediyorum. Selam ve dua ile.
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer9 sa önce
    Maalesef..Riyakar..Ekrem..yemek..muhabbeti..ile..milyonlarca..ahmak..seçmeni..kafaladı..çünkü..vatandaş..ne..olup..bittiğine..kafa..yormuyor..YÜZEYSEL..DÜŞÜNÜYOR..Bu..rezil..mahluka..oy..verenler..vebal..altında..
  • AtçekenAtçeken9 sa önce
    Demek ki Ak parti 17 yıldır değiştirmesi gereken şeyleri değiştirmemiş. Personele musakka , başkana antrikot muhabbetine kimse, olmaz diyememiş. Ak parti yapmaz diyememiş. Erbakan Hocamın Refah belediyeleri olsaydı , kimse Ekremi bu konuda ciddiye almazdı.
  • GeceGece10 sa önce
    Sn yazar muhalefet etmeye gerek yok birazda onlar yesin Ankara Antalya falan ben inanın hem ak parti hem CHP belediyelerinde bulundum iki tarafta acayip götürüyor malı inanın samimiyetimle ve ne beklenebilir ki bir seçim safsatası var kendi elimizle seçip ye diyoruz iki tarafta inanmayın biri Atatürk deyip yiyor diğeri cihan ümmet deyip yiyor bu gerçekten çok gördüm acayip iş bitiriyorlar o yüzden iki tarafında tutmayın vebal almayın
  • KustahKustah10 sa önce
    Antrikot musakka antrikot musakka beyaz çay ejder meyvesi yokmu aynı şeyi yazmışsın geleceğin başkanı tabiki vip kullanacak caliyo olabilir calisiyo .
  • CHP ADAYI SAHTE İT.OĞLUCHP ADAYI SAHTE İT.OĞLU10 sa önce
    TC Devleti Valisine İT diyen,Ahlaksız, Sahtekara " İT.OĞLU " Ekrem denir.Hani herkese anladığı dilden, hitap etmek gerekirse.Yoldaşları S.sakıkta "İT SÜRÜSÜ" diyordu bunlara, tepki vermemişlerdi.Mortakal sende itlik yapma ver şu İT.OĞLU nun sesini.  Benide bozdunuz pisler.

Ali Karahasanoğlu

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