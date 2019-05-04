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O hakimler sürgün değil, direkt emekli edilecekler!

04 Mayıs 2019 Cumartesi

Deniz Zeyrek demiş ki..

“İlçe seçim kurulu başkanları ayvayı yedi!”

İfade birebir kendisinin değil..

Bunu ima ediyor..

Hakimlerde bir kaygı olduğunu, bunun da Haziran ayında gündeme gelecek yaz kararnamesi ile ilgili olduğunu söylüyor..

Ve hedefi 12’den vurmak üzere, intihar saldırısını yapıyor:

“Bu soruya yanıt ararken, bir yargı mensubu ilginç bir detay paylaştı.

Seçim kurullarında hakimlerin bulunduğuna, başkanlığı da en kıdemli olanın yaptığına dikkat çeken kaynağım, İstanbul’da seçim kurullarında görev yapan hakimlerin tayin edilme endişesi yaşamaya başladığını söyledi.

Yargı camiasındaki atamaları takip eden bir Ankara gazetecisi olarak onlara özel bir kararname çıkmayacağını düşünüyorum.

Ancak, biraz soruşturunca, kaygının Haziran ayında gündeme gelecek yaz kararnamesi ile ilgili olduğunu öğrendim.

YSK İstanbul seçimini iptal etse de etmese de Hakimler Savcılar Kurulu’nun açıklayacağı yaz kararnamesinde İstanbul’daki seçim kurulu üyesi hakimlerin durumuna detaylıca bakmakta yarar olacak.”

Demek ki ne imiş?

Ben diyeyim AK Parti’ye kazık atan hakimler..

Siz deyin, “AK Parti’ye maraza çıkartan hakimler.. İki ay sonra.. Kendilerine doğudaki mahrumiyet bölgelerinde yeni görev yerleri beğenecekler.. Artık bir köy mü olur, bir mezra mı? Şanslarına..”

Söylemi biraz abartılı mı buldunuz?

 “Hakimin köyde ne işi var. Mezrada ne işi var.. En uç noktadaki sürgün yeri bile, yine bir ilçe merkezidir” mi diyeceksiniz?

Olsun canım, o kadarcık da işkembeden sallasınlar.. 

Sonuç?

YSK kararı öncesinde, CHP ve şürekasının oluşturmak istediği algıya göre..

AK parti, seçim kaybettiği İstanbul’da, faturayı hakimlere çıkartacak..

Tam bu noktada..

Deniz’e ve ona dünkü yazısını yazdıran hakimlere, CHP’lilere hatırlatayım..

İstanbul’daki ilçe seçim kurulu başkanları..

Yaz kararnamesini falan merakla beklemelerine gerek yok..

“Yaz kararnamesi en erken Haziran ayında belli olur, Temmuz’dan sonra yeni sürgün yerlerimizde işe başlarız” ümidine(!) kapılmasınlar..

Yaz kararnamesine de gerek yok..

Yaz kararnamesinden önce, onlar sürgüne bile gerek kalmadan, emekliye ayrılacaklar..

Deniz bey heyecanlanacak..

CHP’liler atarlanacaklar..

“Aaa..

Adama bak..

Bir de kendi itiraf ediyor..

İki ay bile bekleyemeyeceklerini itiraf ediyor.. Üstelik, sürgün bile etmeyeceklermiş.. Direkt emekli edeceklermiş!” diyecekler..

Evet itiraf ediyorum..

“İlçe seçim kurulu başkanlarının büyük çoğunluğu sürgün bile edilmeyecekler.. Küçük küçük ilçelere yollanarak, orada görev yapmalarına bile gerek kalmayacak. Direkt emekli edilecekler..”

Yazın bir kenara..

Hatta bir kaç kenara birden yazın..

Hatta, her şeyi Tayyip Erdoğan’ın yapmasını bekleyen, AK Parti’nin suskun sözcüleri de yazsınlar bir kenara..

“Bu Akit de çok oluyor ama.. Onlar yüzünden bize de zarar geliyor” diyenler de yazsınlar bir kenara..

O hakimler sürgüne bile gerek kalmaksızın, emekli edilecekler!..

Diyeceksiniz ki..

“Sen de çok iddialısın ama.. Bilgi kaynağın ne?”

Bilgi kaynağım, Deniz Zeyrek’in, yargıda olduğunu söylediği ama yargıdan habersiz isimler değil..

Benim kaynağım, direkt kanun..

298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkındaki Kanun..

Biraz dolambaçlı yazılmış ama..

Olsun..

Maddeyi aktarayım..

Hem Deniz Zeyrek’in yargıdaki kaynağının, kanunun yarısını okuyup ahkam çıkarttığını.. 

Hem de..

Benim ısrarlı iddiamın ne kadar haklı olduğunu görün..

“İlçe seçim kurulu” başlıklı 18. maddeyi aktarıyorum: “İlçe seçim kurulu, iki yılda bir ocak ayının son haftasında, bir başkan ile altı asıl ve altı yedek üyeden kurulur ve iki yıl süre ile görev yapar. İlçedeki en kıdemli hâkim kurulun başkanıdır.”

Ne imiş?

İlçedeki en kıdemli hakim, kurulun başkanı imiş.

Kurulun içindeki en kıdemli üye başkan değilmiş.

Aradaki farkı da anlatmaya gerek yok, sanırım!

Kıdemli ne demek?

Anlayın işte..

Emekliliğine, ya üç ay, ya beş ay kalmış hakim demek..

Hani Anadolu’nun ücra köşelerinde böyle değildir ama..

Hem mesleğinin son yıllarına gelenlerin büyük illerde görev yapması sebebi ile.

Hem de..

Her ilçe bazında yüzden fazla hakim olması sebebi ile..

Bu hakimlerin yaşları da, ister istemez kemale gelmiş demektir..

O zaman bu ne anlama geliyor?

31 Mart’ta İlçe Seçim kurulu başkanlığı yapan hakimler, 65 yaşı doldurmalarına, birkaç ay ya kalmış, ya kalmamış demektir..

Böylece neyi de öğrenmiş olduk?

“AK Parti 17 yıldır iktidarda. Kaymakamı da atayan onlar.. Seçim Kurulu başkanlarını da atayan onlar” iddialarının doğru olmadığını da öğrenmiş olduk.

14 bin civarındaki yargı camiasının içinden, ilçedeki en yaşlı hakim kim ise.. O hakim, ilçe seçim kurulu başkanı oluyormuş..

O başkanın da.. Bir suç işledi ise, belki hakkında dava açılması, emekli olduktan sonra da sözkonusu olabilir ama..

Öyle doğuya atanması, yıllarca sürgünde hakimlik yapması falan pek muhtemel değilmiş..

Tamam mı, Deniz bey kardeşim..

Tamam mı, Deniz beyi aldatan yargıdaki kaynağı..

**

Bu vesile ile..

En çok tartışmanın olduğu Maltepe 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Abdüllatif Tüzün için, bir avukat okurum..

Hukukrehberi sitesindeki bilgisinden hareketle.. “Bu hakim zaten emekli olması lazım.. Nasıl görev yapıyor” diye sordu..

Gerçekten yolladığı kamuya açık kaynakta, hakimin 1953 doğumlu olduğu yazılı.. 

Ayrıntısını bilmiyorum ama..

Acaba yaş küçültme davası açmış olabilir mi, hakim bey?!

 

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YORUM YAZ

  • dayı oğluda muhtar olacakmıdayı oğluda muhtar olacakmı52 dk önce
    bizim köydeki muhtarlık seçiminde bizim köylü olmayan bizim köyde oturmayanbizim köyde çalışmayann başka bir şehirde de çalışan ve bizim köyde doğmayan 5 tane damat seçmeni mevcut muhtar usülsüz şekilde oturulamayacak şekildeki boş evlerebizim köye seçmen olarak kayıt ettirmesi sonucu benim dayı oğlun4 oy ile muhtarlık kaybetti geçici seçmen listesine itiraz etmemize rağmen kaale alınmdadı, o hakimlerde sürgün edilecek mi ? bizim dayı oğlu muhtar olacakmı ?
  • EmeklEmekl52 dk önce
    Seçimler yenilenirse eğer millet ittifakı boykot etmezse 1aylık sıkıntı daha Yaşar bumillet ancak cumhur ittifakınında bu seçimleri kazanabilmesi mümkün değil artık sadece bu seçim değil başkanlıkta elden gitmiş durumda bunu göremeyen gözler kördür
  • asil duruşasil duruş1 sa önce
    ali bey istanbul kaybedildiği günden beri etekleriniz bi hayli tutuşmuş. demek ki istanbulun kaymağını yiyenlerden bir taifede sizin akitçiler gurubu..siz var ya siz yahudilere ve hırıstiyanlara rahmet okutursunuz..
  • Yaşlı DoçentYaşlı Doçent1 sa önce
    Sayın Cumhurbaşkanımız; malumunuz, Profesör olmak için Doçent olarak 5 yıl beklemek gerekmektedir. 25-30 yıl boyunca Üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışmış; 10 binlerce öğrenci mezun edip deneyim kazanarak EMEKLİLİK HAKKINI ELDE ETMİŞ Yaşlı Doçentleri, yaşlılıkta beklenmesi bir ömür kadar uzun olan söz konusu bu 5 yıllık bekleme süresi belasından (profesörlük kadrosuna başvurmak için hazırlanması gereken yayınlar dosyasını hazırlayıp sunmak önkoşuluyla) kurtarmanızı saygılarımızla istirham ediyoruz.
  • KahyaKahya1 sa önce
    Günaydın hayırlı sabahlar sn yazar gerçekten yanlış buldum bugünün yazısını eski doğru yol partisi ve ANAP söylemleriydi bunlar sürgün doğuya sürmek haritaya bak falan demekki İslamcı da kuyruğuna basılınca böyle yapıyormuş ama lakin TV çıktılar mı eski Türkiye falan filan ümmet cihan demogaji
  • MisafiirMisafiir1 sa önce
    Belediye başkanlarını reis seçsin.belediye harcamaları ifşa edilmesin.cemaatlere ve neidüğü belirsiz derneklere ödenen para haberlerine erişim yasağı gelsin.karahasan beyaz hasan olsun.
  • Mustafa Mustafa 1 sa önce
    Çok güzel yazmışsınız peki sapıkları ,katiller ,dolandırıcıları hırsızları serbest bırakan hakimler savcılar da emekli edilecek mi????
  • Fesihi KesirFesihi Kesir1 sa önce
    Şu seçimler tekrarlansa da siz de bir rahatlasanız normal yaşamınıza dönseniz, sizin için çok endişeliyim hele ikinci kez daha da çok farkla yenilirseniz modern tıbbın sizin için yapacağı bir şey de kalmaz.
  • ŞaşkınŞaşkın2 sa önce
    Yine toplumsal bir konuyu, sokaktaki vatandaşı yakından ilgilendiren bir konuyu gündeme getirdiğiniz için teşekkür ederiz. Deniz Zeyrek te çıkmış adam kandırma peşinde. Bizim sokağın köşesinde bir seyyar köfteci var, adam nerede ise Zeyreğ'in rüzgarına kapılmak üzereydi, sizin bu yazınızı gösterdim de adam rahat bir nefes aldı.
  • ÖZGÜR BEYİN VE PRANGASIZIM ÖNERİRİMÖZGÜR BEYİN VE PRANGASIZIM ÖNERİRİM2 sa önce
    Bak Bugün güzel dokundurmuşsun,Adelet Bakanı ndan ümidim yok ama Cumhurbaşkanımız gereğini yapabilir.Bu arada Adelet Bakanı nıda acilen değiştirmesinde damadını danışmanlığa çekmesinde bakanlıktan almasında fayda var değil mi.Liyalakatsizi Liyakat örneğinin en çok belirgin olanlarındanlar,neticeler de ortada.Ayrıca Dilipak ı da dinlemeli Cumhurbaşkanımız adaylar tam bir rezaletti şidide ilatamalarında aynı şeyler devam ediyor,Gölgesinden bile korkan kendi ilçe teşkilatını gezi olaylarında yaktıran hiçbir başarısı olamyıp sokaklarda bile dolaşma cesareti olmayan sadece baş sağlayan ları İl başkanlığına yeni getiren de Cumhurbaikanımız.Ne metal yorgunluğu nede beka varsa yoksa baş sağlama biatı, yanlış en başarısızlara hala mevkiiler sunarsan oralarda hiçbir başarı elde edemezsin.Yvuz denen Başkan yardımcısı Baransu gibi Valizle Fetö operasyonu gibi seçimlere iti,raz a gitti fetö cü mesajı algısı başlıyor yeni dönemde kıvır kıvı oynatacağız ifadesimiydi,Bunu anlayacak jalkdrolarımız var mı yoksa fetö cüleri Siyasette israrla görmek istemeyen birilerim mi var...Bu arada Fahrettin Altun a çifte jkavrulmuş görevler Mütevelli heyet üyeliğiyle ikinci paye akrabaları televizyon program sunuculukları neler neler,Rütükde Kurul üyeliği sabahda köşe yazarlığı çifte kavrulmuş mevk-iiler hey yavrum hey,iki kelime yi biraraya getiemeyecek boyuttakilere neler veriliyor neler,böylemi kalkınacak bu ülke.Bu arada gazetelerin okunmayan tirajlarının belediye tarafından satın alınma rantını da biliyoruz. değilmi.Basın aın enbüyük finans çısı belediyeler değil mi Feyz alınma dönemi,İslah olmalı olunmalı.Size de asgari ücretle tüm personelinizi Ramazanı geçirrmenizii öneririm,Cumhurbaşkanımıza ve kadrolarına da önerdim,çok ihtiyacımız var.Umre yerine asgari ücretle oruç tutmak ta bir erdemlilik tir değil mi.Maşalalh takım elbielseleriniz çok fiyakalı ön sol cepe de yakışıklı mendiller konuyor artık.Yeşil kapitalistlik Dilipak ın dediği gibi böyle olunuyor.Amerika ya karşıyım diyerek ondan dah fazla amerrikancı yaşam tarzcılık .Arada sizi okuyorum ama Dilipak ı devamlı okur ve fikir kazanırım.Siz tek taraflı gazeteniz de tarikatların yanlışlıklarına gözü kapalı açmalı.Ha fetö ha yarın menzil yada başkası bunla rtarikat ve vakıflar tam razeleti yaşatyorlar vede kirlettiler yüzlerce yıllık değerleri,Din ticari bir rant alanı oldu,Camiilere gidin etrafında dönenleri inceleyin.geçen gün üsküdar müftüsü ne dedi Fetö yü yaratn Diyanet dedi,Demek ki en hainler diyanetten besleniyor bu gerçekleri görün ve haykırın sessiz kalmayın,din çeteleri oluştu adınada tarikat vakıf hemseri yada stk dediniz rezalet rezalet. görün bunları rezalet rezalet. Saygılarımla.
  • Erden canErden can3 sa önce
    Selamunaleykum ali bey tutanaklarda bilgisayarlarda ak partinin sayin binali yildirimin oylarni o yazanlar rakiplerine yazanlar ak parti oylarini gecersiz sayanlarbunu gormezden gelen ilce secim kurulu baskanlari uyeleri bunun hesabini vermeyeceklermi israrla bunu gundeme getiren sizden akit gazetemizden emegi gecen herkesten allah razi olsun allah razi olsun allah razi olsun dunyada ahirette af ve afiyet versin amin amin amin

Ali Karahasanoğlu

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