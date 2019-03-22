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Mansur’u kazandırmak için matematiği iflas ettirdiler!

22 Mart 2019 Cuma

Soner’i yine kızdırdılar..

Hani imkanımız olsa..

Attığı mailleri görebiliyor olsak..

Yine eski yıllarda attığı şu mailin benzerini bugün de attığından eminim..

“Arkadaşlar” diye başlayıp..

“Olmuyor.. Olmuyor” diye devam edip..

“Benim kızdığım, kızgınlığım; zekamızın durup, bir iki aptal sitenin bizi mahçup etmesidir. Ben bunu kabul edemiyorum” diye yazdığından eminim..

Tabii ki, Soner’in kendinden başka her siteyi aptal bulduğu varsayımını kendisine iade ediyorum..

Soner’den birebir alıntıya devam ediyorum:

“Hayatım boyunca da bu böyle oldu; zeka meselesi benim kusurumdur.

Ötesinin bize yakışmadığını düşünüyorum. Sonuçta, bu iş hiç iyi olmadı, inanın bana.

Strateji olarak tam çuvalladık.”

Soner Yalçın’ın bu tespitleri başka bir konu ile ilgili..

Ama aynı yaklaşımı..

“Zekamız durmuş” tespiti ile..

“Mahçup olma” tespiti ile..

“Çuvallama” tespiti ile..

Bire bir aynı, başka bir örneği bugünden vereyim..

Karanlık oda olarak.. Ankara’da Mansur Yavaş’a seçim kazandırmak için..

“Biz ne yapabiliriz” diye yola düşmüşler.

Bir röportaj yayınlamışlar..

“Puan farkını açıkladı” ara başlığıyla, Mansur Yavaş ile yapılan röportajı şöyle bitirmişler..

Soru: “Önceki açıklamalarınızda ‘Tarihi bir fark yiyecekler’ dediniz. Rakam verebilir misiniz?”

Mansur Yavaş’ın cevabı:

“Yüzde 56’nın üzerinde oy alacağımı düşünüyorum.”

Soru: “Aradaki fark ne kadar olur sizce?”

Mansur Yavaş’ın cevabı şöyle:

“10 puandan aşağıya hiçbir zaman düşmeyecek.”

Son soru:

“AKP’den yüzde kaç oy alacağınızı düşünüyorsunuz?”

35 yıllık hukukçunun, bir düzenbaz karşısında bir dava dosyasında 30 tane suç işleyerek, kendisini rezil etmesini günlerdir takip ediyoruz..

Şimdi o rezaletin bir başka örneğini de, seçim sonuçları ve oy dağılımındaki tahminlerinde görüyoruz..

Matematikte sıfır aldığını..

Muhakemede sıfır noktasında olduğunu..

Siyasette sıfır noktasında olduğunu..

Buyrun, Mansur Yavaş’ın ağzından birlikte okuyup, görelim:

“Yüzde 13 civarında oy alacağımı düşünüyorum.”

Be mübarek..

Sen değil misin.. 2014 mahalli seçimlerinde, AK Parti adayı Melih Gökçek ile başa baş oy alan..

Küsuratta kaybeden.

% 44 ile başa baş seçimi bitiren.

O seçimi baz alarak diyorsan, “AK Parti’den % 13 oy bana kayacak” diye..

Ne olur sonuç?

AK Parti’nin % 44 olan oy oranı, iner % 31’e..

Sen de çıkarsın, % 57’ye..

Aradaki fark ne olur?

% 26..

Peki biraz önce, sen ne demiştin?

“Aradaki fark, % 10 olur” dememiş miydin?

Haydi buyur, hesabı yap..

Alttan gir, üstten çık..

Olmadı, üstten gir, alttan çık..

Doldur, boşat.. Boşalt, tekrar doldur..

Çıkamazsın bu işin içinden.

Aynen, 600 bin dolarlık senedi, ne için aldığını izah edemediğin gibi..

Üç cirantalı senedi iade edip, üç borçludan sadece bir tanesinin imzasını taşıyan senedi, hangi hukuk mantığı ile aldığını anlatamadığın gibi..

Yanında imzalanmayan senet yüzünden, durduk yerde.. Karşındaki adamdan 600 bin dolar alacağın var iken.. O adama, bir de fazladan 500 bin lira tazminat ödemeye nasıl mahkum olduğunu anlatamadığın gibi..

Alacaklı iken, borçlu çıkmanın nasıl bir beceriksizlik olduğunu anlatamadığın gibi..

Bunu da anlatamazsın..

Diyebilir ki..

“Ben 24 Haziran seçimlerini baz aldım..

Ona da bir bakalım..

AK Parti % 40 oy almış.

CHP ise % 26.

MHP’nin oy oranı %13.

İP’in oyu %12.

HDP’ninki de %6.

AK Parti’den % 13 çıkartalım..

% 27 kalır..

Bununla MHP’yi toplayalım: % 40 eder..

CHP+İP+HDP+ AK Parti’den gelecek % 13’ü bulalım: % 57.

Hani kendisinin alacağı oy oranını doğru tahmin etmiş gibi görünüyor ama..

AK Parti’ye verdiği oy oranı, % 27..

Aradaki fark da, bu sefer % 30 ediyor..

Hani Nasreddin Hoca’nın kedi ciğer fıkrasındaki gibi..

Hoca ciğeri getirip, hanımına emanet etmiş. Akşam geldiğinde, sofrada ciğeri göremeyince, sormuş hanımına..

“Ne oldu ciğer?”

Cevap hazır.. 

“Kedi yedi..”

Hoca bakmış kediye..

Kedi dünkü kedi.. Kilosunda değişiklik yok..

Mecbur kalmış sormuş: 

“Bu gördüğümüz kedi ise, ciğer nerede. Bu ciğer ise, kedi nerede?”

Değinmeden geçemeyeceğim..

Aynı matematik iflasını, kendisini teknik adam olarak gösteren, Sanayi Bakanlığı yapmış Temel Karamollaoğlu da yapıyor..

Anlatıyor, Temel Abi:

“Geçen seçimlere giderken bazı anketlerde AK Parti’nin kemikleşmiş oyu başlangıçta yüzde 24 görünüyordu, yüzde 8 oy daha elde ederek yüzde 32’ye ulaştı.”

Bakıyoruz seçim sonuçlarına..

AK Parti % 32 değil, % 42 almış..

Daha onu bilmiyor, temel abi..

Sonra da bu seçimlerde, AK Parti’nin oyunu tahmin ediyor:

“O zamanlar seçime doğru bu rakam ‘Yüzde 24’ten yüzde 22,5’e buçuğa düştü’ demişlerdi. Benim öyle bir kanaatim var ki bu şimdi yüzde 20’nin altına indi. Bu seçimlerde AK Parti bir şokla karşılaşacağı endişesini taşıyor.”

Önceki seçimde AK Parti’nin kemik oyu % 24 imiş. % 8 de ilaveten oy almış.. % 32 oy alabildiğini sanıyor.

Ona kıyasla da..

10 gün sonraki seçimde, % 22,5+%8 ile, % 30 oy alacağını idida ediyor..

Yani?

Yanisi var mı? Temel Abi’nin, % 32 dediğinde, % 42 oy çıktığına göre..

Temel abi % 30 dediğinde de, AK parti % 40 oy alacak demektir..

Asgarisinden, % 10 da, MHP’ye verirseniz..

Yine etti mi, Cumhur ittifakı % 50..

Eeee?

Nerde AK Parti’nin yaşayacağı şok?

Söyle de bilelim, Temel Abi..

 

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YORUM YAZ

  • İsmailİsmail11 dk önce
    Ali bey sizi severek okuyorum ama bu yazınız pek olmadı neden? Mansur Yavaş %13 derken 44-13=31 olmuyor işte. 44-(44*13/100) =38, kendi de 44+(44*13/100)=50 oluyor. Yani fark 13 ediyor. Yüzde hesaplarında direkt sayı çıkarılmaz Ali Bey. Yazılarınızı sakin kafayla yazınca tadından yenmiyor; öfkeyle yazınca maalesef olmuyor. Hayırlı Cumalar, selam ve dua ile.
  • hülyahülya15 dk önce
    Eminim Mansur Yavaş rüyalarınıza da giriyordur.Sabah Mansur Yavaş akşam Mansur Yavaş.
  • YusufYusuf16 dk önce
    yahu koskoca izmirde bı tane Atatürkçü kalmamış , hepsi hdp chp de toplandı .
  • ORHAN İNANORHAN İNAN19 dk önce
    ALLAH(CC) O TEMEL ABİYİ BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN.ŞU AHİR VAKTİNDE NE KADAR ZALİM VE DİN DÜŞMANI VARSA ONLARIN PEŞİNE TAKILDI YA ,O NA MİLYON KERE YAZIKLAR OLSUN..AHİRETTE BUNUN HESABINI NASIL VERECEK? İYİCE BİR DÜŞÜNSE ÇOK İYİ OLACAK.ÇÜNKÜ,ECEL HEPİMİZE ÇOK YAKIN..HER ŞEYİN BİR KABUL ŞEKLİ VE ŞARTLARI VAR..NAMAZI MEYHANEDE YA DA BAŞKA BİR KİRLİ MEKANDA KILAMAZSIN..GÜNAH HER YERDE GÜNAH,SEVAP HER YERDE SEVAP DİYEMEZSİN..ELİN SARHOŞU BİLE BUNU AYIRT EDEBİLİR İKEN SEN NASIL OLUYOR DA ,HAYATINDA BELKİ KELİME İ ŞEHADET GETİRMEMİŞ VE HATTA İNKARINI AÇIKÇA TOPLUMA DEKLARE ETMİŞ İNSANLAR İLEBİRLİKTE OLABİLİYORSUN.HER KES BİRLİKTE OLDUKLARI İLE ,DESTEKLEDİKLERİ İLE DOST KABUL EDİP BİRLİKTE YOLA ÇIKTIKLARI İLE BİR ANILIRLAR.YA AHİRETTE NE OLACAK? KİM KİMLERLE NİÇİN BİRLİKTE HAŞR OLACAKLAR? MÜSLÜMANLAR ÖFKELERİ İLE KİNLERİ İLE HAREKET ETMEZLER..HER ŞEYİN ÜSTÜNDE ALLAH(CC) IN HÜKÜMLERİNİ GÖZETİRLER VE ONA GÖRE DAVRANIRLAR VE YAŞARLAR..MÜSLÜMANLARIN BUĞZ ETTİĞİ VE ALLAH(CC)'IN SEVMEDİĞİ KULLARI İLE SENİN NE İŞİN OLABİLİR? DİĞERLERİNİN HALİ MALUM..YAZ YAZ BİTMEZ BUNLARIN SAKARLIKLARI.YANLIŞ YOLDA YÜRÜYENİN NERESİNDE DOĞRUYU BULACAĞIZ.?YAZMAYA DEVAM.BUNLARDA MALZEME BİTMEZ...
  • Yunus 16 Yunus 16 20 dk önce
    Ali bey ŞU TEMAL I KAALE ALIP KENDİNİZİ YORMAYIN. 79 YAŞ BİR AYAĞI ÇUKURDA! ONUN SAKALINI İSLAM SANIP OY VERENLERİ UYARIN. TEMEL CHP DEN ÇOK DAHA TEHLİKELİ! NE OLDUĞU BELLİ DEĞİL DİNDAR MUHAFAZAKAR OYLARI BÖLMEK İÇİN PROJE.! CHP NİN HİÇ DEĞİLSE NE OLDUĞU BELLİ. TEMEL GERÇEKTEN İNANÇLI BİRİSİ İSE BU YAŞTA EVDEN CAMİİ YE CAMİİ DEN EVE YAŞAR! SORUN BAKALIM HİÇ DEĞİLSE SABAH VE YATSI NAMAZLARINDA CAMİİ YE GİDİYOR MU? SAKIN FGÜLEN GİBİ OLMASIN KUR'AN-I KERİM OKUDUĞUNU GÖREN YOKTU!!!
  • 1453osmanlı1453osmanlı20 dk önce
    Muhalefet bu seçim belediye seçimi hükümet seçimi değil diyor öyleyse niye ekonomi ön planda olsunki neyi değiştireceksiniz. Tarım ve hayvancılık bitti diyorlar herşeyi ithal ediyormuşuz Kemalin oğlu kerem denen asalak bir elinde gitarı bir elinde birası ağustos böceği gibi yaşayacak millet çiftcilik ve hayvancılıkla uğraşacak öylemi 31martta oy kullanırken aklınıza mısırda mursiye venezulleda maduraya yapılanları getirin.
  • İsmail İsmail 23 dk önce
    Seçim zamanı arkasında yürüyen AGD.üyelriniheyecanlandıran geçmişin özlemiyle yarı fetöcü gruh lar kendinize gelin artık bu dömbül sakallı fitne ciyle neyi arıyorsunuz Abiymiş dağdakilerin yeni abisi alibey lütfen.saygıyi başkalarına gösterin.tşk.
  • Zafer61Zafer6128 dk önce
    AK PARTİ , RECEP TAYYİP ERDOĞAN ve MÜSLÜMAN LAR ,şoku Saadet partisi zillet ittifakıyla VE DAHA ÖNCESİNDE çatı adaylarında, vede Saadet partisi Erbakan hocanın düşmanlarına ödül verirken yaşadı şimdi artık ihanete alıştık.. ama onlar şok oldular her seçimde.SAADET tekrardan MİLLİ GÖRÜŞü benimsemeli....sadece haftalık sohbetlerde dinden davadan dem vurmayıp bunu icraatlarına dökmeli. Batılın değil HAKKIN yanında olmalılar
  • İsa KESKİNİsa KESKİN39 dk önce
    Temel'i Temel de hala abisikaldı mı? Ali Bey.
  • SelimSelim42 dk önce
    Ayrıca bu CHP adayının PKK alyhine tek bir laf etmediğini de unutmuşsunuz. Ankaralaı bu düzenbazı kendine başkan yaptırmaz göreceksiniz.
  • Yaziyorum Yaziyorum 45 dk önce
    İnsanoglu ne kadar nankor ve unutkan kasa firlatdigimiz dinemi hastanede rehin kalani enkaz devraldik diyeni alis veris kuyrugu Avrupanin buyrugu her secilenin dort yil uyudugunubir hatirlarsanin kendinize iyilik etmis olursunuz.
  • adiladil1 sa önce
    mansur'un rakibinin beyan ettiği mal varlığındaki gayrı menkullerin düşük değerden gösterilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz. bu konuda yazı yazabilir misiniz yoksa müslüman müslümanın ayıbını örter şiarıyla mı hareket edeceksiniz.
  • Kemal Kemal 1 sa önce
    Yine Uzuuuuuun Bir Mansur Yavaş yazısı.Yanlız kafama takılan bir soru var madem bu kadar eminsiniz Mansur Yavaş'ın kaybedeceğine,neden o zaman seçimler yaklaştıkça Yavaş hakkında bu kadar UZUUUUUN UZUUUUUNyazılar yazıyorsunuz.Ama yinede sağ olun Ali Bey gazeteniz ve sayenizde Mansur Yavaş Kazansa da kaybetse de ismini epey anmış oldunuz.Bakalım seçimden sonra bu konulara ne kadar değineceksiniz ve Sayın Yavaş'ı bir daha yazacak mısınız.Başka dikkatimi çeken bir konuda Neden Yavaş bu kadar çok yazıp Sayın İmamoğlu hakkında bir şeyler yazmamanız.İstanbul da seçimi zaten kazanırız da Ankara sıkıntılı mı diye düşünüyorsunuz?Ama yine de sağ olun Ali Bey sayenizde Sayın Yavaş'ın ismini gazetenizde ve köşenizde baya yazıldı.Bu sayede de Yavaş'ı hiç tanımayan insanlarda ismini duymuş oldu.Bunlar içerisinde az bir kesim de olsa ya kim bu Yavaş diye merak edip kısa bir araştırma yapsa veya başka gazetelere bi göz atsa belki onlarda kimin doğru kimin yanlış olduğunu görebilirler.Ve Çok Bilinen Bir Söz Vardır ''REKLAMIN İYİSİ KÖTÜSÜ OLMAZ''derler
  • Mehmet AliMehmet Ali1 sa önce
    Muhalefet adaylarını idam etmekle, içeri attırmakla, görevden almakla, iftiralarla tehdit etmenize rağmen, başarılı olamayacaksınız sanki. Paniklediğiniz, başörtüsü-ezan sömürüsü ve iftira yazılarınızdan anlaşılıyor. Bu seçimdeEKONOMİ ön planda olacak ve Millet gereken cevabı özellikle Büyük Şehirlerde 31 Mart'ta verecek gibi. Belki o tarihten sonra aklınız başınıza gelir, Partizanlığı bırakır vebiraz gerçekleri konuşmaya, insanların sıkıntılarını yazmaya başlarsınız. Tank-Palet fabrikasını yazarsınız belki, Telekom Kazığını yazarsınız, Şeker fabrikalarını, Tarımı, Sanayiyi yada önümüzdeki dönem daha hangi kamu mallarının satılacağını yazarsınız. Dış borçların nasıl altından kalkacağımızı, 6-7 milyona ulaşan Mültecileri yazarsınız, dış politikamızı, eğitimimizi, genç işsizliğini yazarsınız.
  • EmekliEmekli2 sa önce
    Futbol takımı gibi parti tutmak birinin çıkarı olursa ölesiye çıkarlarını kaybetmemek için taraf tutar yada beyni aynı şarkıyı dinlemekten başka güzel şarkıyı duyamaz şahsım adına bugüne kadar hdp hariç bütün partilere oy verdim nedeni her düşünceyi dinledim her gazeteyi okudum her köşe yazılarını okuyup muhakeme yaptım ve oyumu öyle kullandım çünkü başka türlü olabilmesi mümkün değil beynimin yıkanmasına müsaade edemem sadece bir tarafı dinler onları okursam muhakeme yeteneğimi kaybeder köle beyinli olurum ALLAH ın beni aklımlada sorgulayacağını bilirim
  • Yaziyorum Yaziyorum 2 sa önce
    Yorumcu,ayse gul ,sanki gulen gul ayni bahcede yetisen gule gulene ,sanki kendini uzman sanip uc bes kisiye sormus cene yormus, hani unlu olmak icin,eglenme proramina katilan daha soz hakki verilmeden uc bes kisiden ovgu aldigini kendini mutlu hisseden sanki analiz bende halk otobusunde ,konusuyok en cokda soforleayni fikirde bulusuyok ,kader deyip,iyileri unutduk kotukerle yasiyok kotude olsa,yine barisiyok aradabir bagrisiyok, bizler hep iyi ile ugrasiyok.
  • ERDALERDAL2 sa önce
    Ali Bey sende Devlet Bahçeli gibi rakamlarla uğraşmaya başladın, bırak rakamları önemli olan gönüller kazanmak.
  • YaziyorumYaziyorum2 sa önce
    Adamin biri elektrik isleriyle,ugrasiyor meslegi icabi birde tanidigi,elektirik kablosu satan ,dukkani ve sahibini surekli alis veris yaptigi icin,de kazandiriyor .fakat aklina soyle bir fikir geliyor baska yerde ,daha ucuzu uygun fiyat olabilir diye dusunuyor dusundugu gibi de,oluyor.aldigi kablo yu metreye vurdugunda,baska bir dukkanda tanidik olmasada aradaki farki goruyor ve dostunu ve dukkani degistiriyor .adi saibeli artik oydan cok cebime koy diyor yedikce yiyor bir mali defolu hatali satana kizarsin,bildigin halde ,ne kazanirsin,belki karsi tarafa zarar verirsin yine kaybeden olursun.ulkede iyimiyiz yoksa kotulermi cogunlukda,olcu,31 mart karnemizdeki notumuz belli olacak.biz kiminleyiz,terore karsiyiz,Akp oy vermeyiz diyen iste milletin hakkini yiyen baska ne,diyem
  • ENDERUNENDERUN2 sa önce
    Ayşegül Hanim desenize geçen seçimde AK Partiye oy verip de bu seçimde sırtını donen o 7-8 kisi "ilahi bir cezayla karsilasacaklar". Yazık oldu.
  • Mustafa Mustafa 3 sa önce
    Ne zaman vaz gececeğiz Miras yedi gibi davranmaktan yurt dışından faizli borc alıp park ve bahce yapmaktan vaz gececeğiz . Parklar aşşalık pazarlıkların yasak olmayan fuhuş hane ler oldu.
  • ayşegül ayşegül 3 sa önce
    haci ömer bey ne yazıkki haklı gibi....Ak partikeşke sayın ıçişleri bakanımız Süleyman Soyluyu ankaraya belediye başkanı adayıolarak gösterseydi...Sayın Özhaseki mülayim,kibar, tecrübeli bir kişi lakin beklenen rüzgarı yakalayamadı Akpartiye katma değer katamadı alacağı oy ise şahsına değil sayın Cumhurbaşkanımızın hatırına verilen oylar olacaktır ..2014 belediye seçimlerinde Melih gökçek e oy vermeyi düşünmeyen 10-12 kişiyi yalvar yakar Melih gökçek eoy vermeye ikna etmiştim...ama inanın bu seçimde aynı insanların 7-8 kişiyle yine görüştüm sonuç maalesef olumsuz ısrarla Mansura vereceğiz diyorlar..Gönlümdengeçen Özhaseki ama...realite ankarayı kaybettik gibi..umarım yanılıyorumdur..
  • AliAli4 sa önce
    Ankara gider gibi hesaba gerek yokHatta İstanbul’a Binali bey olmasa orası da giderdi.Şimdi emanet liyakat es geçilecek sonra da rakibe atılacak.
  • İbrahim akİbrahim ak4 sa önce
    Bunlar saçma sapan anketler yapıp birbirlerini kandırıyorlar bu zamanında en kolay iş anket şirketi açmak zaten kimsenin hesap sorduğu da yok kopeksiz köyde degneksiz geziyorlar
  • YaziyorumYaziyorum4 sa önce
    Mansur yavasi kazandirmak icin,turkiyeyi,iflaz ettirirler.haci omeri okuyunca ,ankara belediyesine kim gelirse yakinlarini kazandiriyor diyor ondunda yasadiklari var chp,calis,sada calismasada, ayni kafa.hani diyorlarya ,hacca giderken yurtdisina,cikarken maliye borcunuzu odeyin biri hayir yapiyormus borcu olan kisiye once su borcunu ode yapacagin cometlik durustluk olsun.mehmet ozhaseki ,nin Ankarada pek cevresi yok calisirsa halk,icin calisir.25 senelik deneyimi var bizde ,akil iflas etmis,sematamatigi kim dusunur gercekleri goren feraset basiret sahibi ,Ankarayi ,ve calisani dusunur yavasmi,ancak hep cebini dusunur.
  • Hacı Ömer. Hacı Ömer. 8 sa önce
    Ali Bey, şu bir gerçekki Ankara için Ak Parti yanlış insanı aday yaptı. Daha etkili birini bulabilirdi. Vatandaşı kim aday fazla ilgilendirmiyor. Ekonomik kriz, hayat bahali. Herkes gecim derdinde. Akparti seçmeni küstürdü. Bence Akparti düşüşe geçti. Artık vatandaşı parti, marti ilgilendirmiyor. Çünkü kim seçilirse secilsin her gelen, kendisini ve yakın çevresini zengin ediyor..

Ali Karahasanoğlu

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