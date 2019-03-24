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Mansur Yavaş’ı, Tayyip Erdoğan’a benzeten hokkabazlar!

24 Mart 2019 Pazar

Tayyip Erdoğan sayesinde, getirildikleri konumları istismar edenler..

Arayışa girenler..

Ceplerine birazcık fazla para girince..

Hemen eşlerini boşayıp, başka eşlere yelken açanlar..

Nerede akşam, orada sabahlayanlar..

Karşı mahalleye kendilerini bir türlü kabul ettiremedikleri için..

Dönüp dolaşıp, bizim mahallede hayatlarını sürdürüp, kendi mahallesinde yangın çıkartmaya çalışanlar..

Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığına adaylığında  yaşadıkları ile, Mansur Yavaş’ın yaşadıklarını karşılaştırmaya kalkışıyorlar..

Karşılaştırsalar..

Yine gam yemeyeceğim..

Gerçekleri gizleyip, karşılaştırıyormuş gibi yapıyorlar..

Gerçek ne?

Mansur Yavaş ile ilgili vergi levhasını sürmanşetten yayınladık..

Bir hafta oldu..

Muhatabımız, “O vergi levhası montajdır” diyebildi mi?

Tek kelime ile bir açıklama yapabildi mi?

“Şu şu sebeple, beyanda düşüklük var” diyebildi mi?

Biz de onların seviyesine düşmeyelim..

Gerçeği gizlemeyelim..

Avukatı bir açıklama yapmış.

“Gelirleri eksiksiz beyan edilmiş ve vergileri günü geldiğinde ödenmiştir” diyor..

Yani?

Yani, 2016 yılında, sadece 3,600 TL kazanç mı elde etti, Mansur Bey?

Bunu mu söylüyorsunuz?

Bir yılda 3.600 TL gelir sağlayan Mansur Bey, sadece Kayseri Şeker Fabrikası’nın dosyasında.. Hem de vekalet bile koymadan 3,2 milyon TL’yi nasıl kazandı?

Bunları soruyoruz..

Mansur Bey cevap vermiyor.

Noterden tasdikli vekaletname ile avukatlığını yapanlar cevap veremiyor..

İş, vekaletsiz avukatlara kalıyor..

O gazete köşesinde, bu internet sitesinde, Mansur Yavaş’a avukatlık yapıyorlar:

“Tayyip Erdoğan’a da benzer şekilde saldırılmıştı”

Bre köftehorlar..

Tayyip Erdoğan’a, tüm medya organları, toptan saldırıyordu..

Bir tanesi bile, ekrana çıkartmadan, savunma hakkı vermeden, hiçbir doğruluğu olmayan yalanlarla saldırıyorlardı.

Şimdilerde illegal basın konseyinin başkanlığını yapan Pınar Türenç, Cem Uzan’ın televizyonunda, “İşte Tayyip Erdoğan’ın Sultanbeyli’deki  villası” diye, 1 kilometre uzaktan gösterdiği iki katlı evlere işaret ederek uydurma yayın yapıyordu..

Tayyip Erdoğan’ın villası olmadığını, zaten Sultanbeyli’de villa olmadığını, üzerinden 35 sene geçtikten sonra, bugün de öğrenemediniz mi hâlâ?

Erdoğan için söylenilenlerin hepsi yalandı, iftira idi..

Onun için de, Erdoğan kazandı..

Evet, halk mağdur olanlara sahip çıkar..

Ama, mağdur olmak için, haksız yere suçlanmak gerekir..

Patronların, işadamlarının hedefinde olmak gerekir..

Patronların, “Bu kişi seçilirse, biz buna iş yaptıramayız. Rakibi kazansın ki, kıyak işlerimizi yaptırmaya devam edelim” diyerek, gazetecileri satın alıp, iftira attırdıkları siyasetçilerden olmak gerekir..

Yoksa..

Zaten haltı yemiş adam..

Tek ayak üstünde, on tane fırıldak çeviren adamlar için, kim mağdur diyebilir ki?

Mağdur insan..

Kendisini ifade etmek ister.

Konuşmak ister..

Doğruluğunu ispat etmek ister..

“Hodri meydan” der..

Erdoğan’ın 1994’te dediği gibi..

Meydan okuya okuya gelmişti Erdoğan..

Ya Mansur Yavaş?

Kime meydan okuyor?

Okuyabiliyor mu?

“Bu kadar iddia var, tek tek soralım, sen de cevapla, aynen yayınlayalım” diyoruz..

Yanaşıyor mu?

“Akit TV’ye çık, izah et şu iddiaları” diyoruz..

Karşılık verebiliyor mu?

Hayır..

İddialar hakkında kendisinde tık yok..

Sonra da..

Mağdur olduğunu iddia edip, Mansur Yavaş’ı Erdoğan’a benzetiyorlar..

Söyler misiniz, 1994 Türkiye’sinde, Milli Gazete, Akit ve Yeni Şafak dışında bir tane gazete, Erdoğan’ı destekliyor muydu?

Bir tane gazetede, Erdoğan lehine küçücük bir haber çıkıyor muydu?

Mansur Yavaş’ı, Tayyip Erdoğan’a benzeterek, şişirmeye çalışan utanmazlar, şimdi bana diyecekler ki..

“İyi ya. Şimdi de sadece iki-üç gazete Mansur Yavaş’ı destekliyor! Diğer gazetelerin hepsi, Mansur’a karşı!..”

Gerçek mi acaba, bu söyledikleri?

Anket çalışmalarının tamamına bakın..

Hemen hemen hepsinde, tek hedef var..

Ankara’da CHP’yi kazandırmak..

Kimileri bunun için..

İzmir gibi imkansıza yakın yerlerde bile.. AK Parti’ye şans tanıyorlar..

“Önyargılı değiliz” görüntüsü vermek için.. 

Bırakın o anket şirketlerini..

Bizim mahallenin gazeteleri, televizyonları bile..

Çaktırmadan çaktırmadan “Başa baş yarışıyorlar” haberleri yapıyorlar..

Yorumunu yayınlıyorlar..

Onunla yetinmeyip..

İktidara en yakın gazetelerde bile, “Başa baş mücadele sürüyor” diyenleri es geçelim..

Haydi bir adım daha atalım..

“Mansur Yavaş kazanabilir” palavrasını sıkanları da bir kenara koyalım..

İktidarın destekçisi olduğu ileri sürülen Yeni Şafak’ta, “Mansur Yavaş 10 fark ile seçimi kazanır” diye işkembeden sallayanlar bile çıkıyor..

At yalanı, varsa inananı..

Nasıl olsa, utanma kalmadı..

1 Nisan’da bir bakarsınız..

Bu rezil yalanı uyduran kişi, uzun bir tatile çıkar..

Şimdi attığı yalanlarla kazandıklarını yer..

Sonra..

Dönüp, “Nerede kalmıştık” diye..

Bizim mahalleden, bizim mahalleye saldırmaya devam eder..

Bugün yazdıklarını birisi hatırlatırsa da..

“Ha, o mu? AK Parti seçmeninde biraz rehavet görmüştüm. Seçime asılsınlar diye, uyarıda bulundum. Mansur Yavaş kim, Mehmet Özhaseki’ye 10 fark atmak kim.. Yediği 5 farkı, öpsün başına koysun. Zaten Özhaseki, benim uyarımdan sonra çıkışa geçti.. Benim sayemde kazandı” derse, hiç şaşırmayın..

 

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YORUM YAZ

  • milletmillet1 sa önce
    ekonomi düzelecekse işsiz sayısı azalacaksa emeklinin aldığı zam erimicekse dışa bağımlılık olmıcaksa esnaf,çiftci rahat bir nefes alacaksa mansur kazanmasın ama ekonomiyi konuşmamak için topu hep taca atıyorlar
  • SelimSelim1 sa önce
    Çok doğru yazmışsınız kaleminize sağlık.
  • Şuayıb SELAMLARŞuayıb SELAMLAR1 sa önce
    Allah razı olsun hep doğruları söyleyip yazıyorsunuz selamlar
  • erhanerhan1 sa önce
    siz bakmayın adayın şu veya bu olmasına. Bunabakılacak olsa ,CHP nin de birçok yerlerde kaybetmesi gerek. Artık insanların kişiyigözetmesinin payı çok düşük. Herkes, kişi kim ve nasıl olursa olsun tarafına göre davranıyor, bu duruma getirtildiler,geldiler.
  • hamidohamido1 sa önce
    M. yvş. ın ardında elini ovuşturan on binler var. Başkan a benzetilmesi az olmuş. Seyyit soyuna veya Peygamber torununada benzetebilirler.
  • OZKAN.MOZKAN.M1 sa önce
    Sayın yazar ve yazar gibi düşünenler bir gerçeği bir türlü kabul edemiyor. Her hangi bir avukatlık ofisine girdiğinizde; "Danışmanlık Ücrete tabidir"diye bir uyarı ile karşılaşıyorsunuz. Yani, bir cümlelik sorunuza....şu kadar ücret ödersiniz. Sözleşmeye ihtiyaç yok. Son derece de yasal bir durum. Avukatlık ücreti; dava konusu meblağın yaklaşık %10-15 ise. 10 milyon dolarlık bir davadadanışmanlık 600 bin dolar ise neresine aklınız ermiyor... Kaldı ki alınmış bir para da ortada yok. Aldığında vergisini ödemez ise o zaman ne deseniz haklısınız.Hani şu 4 bakan vardı paralar, kasalar ayakkabı kutularında havada uçuşmuştu.Biraz da onlara kafa yorsanız iyi olma mı?
  • eyupeyup1 sa önce
    baya baya mnsur yavas kazanir diye korkuyorsunuz gibi geluyor bana.
  • Kul HakkıKul Hakkı1 sa önce
    Mansur yavas i suçlayan iki kişinin sabıka kaydını yayınlanmaniz durumunda inandırıcı olursunuz .aksi durumda güneşin balçıkla sivanmayacagini ikimizde biliyoruz
  • YaziyorumYaziyorum1 sa önce
    Ben oyle inaniyorum halkin tezaguru meydanlari doldurmasini gorunce cumhur ittifaki Allahin iznilie kazanacak.bazilarinin yorumu kasitli bir terazi var cumhur ittifakini guclu gordugu halde agir basiyor fakat hileye basvurarak terazinin hafif kefesine eliyle bastiriyor,biraz gercekci olun,dusunurseniz millet ittifakinin gayesi hizmet deyil jaybettirmek iyi bakarsaniz selattin demirtas kimi desdekliyor diyorki biraz hatirim varsa millet ittifakina verin diyor.
  • KefensizKefensiz1 sa önce
    Kefen den başka bir şeye ihtiyacim yok diyenlerin para babası olduğu günleri yaşıyor bu ülke sayın yazar senin yazmaya korktuğun seyler her evde konuşulan şeyler sayın yazar bakınız Numan kurtulmuş un sözlerine
  • YaziyorumYaziyorum1 sa önce
    Her yorumundegerlendirnesi duncesine gore,hele sonucu Allah bilir burda nuran derves hanimmeslegi icabi cercubelerini yaszada, dusuncesini isabetli bulmadim,mehmet ozhaseki nin pisirik sinsi diyor bunca calismalarini gozardi ediyor buyuk haksizlik calip cirpmadigi icinmi pisirik ,aslinda efendi tam halkina hizmet asigi Akp,ankara gibi onemli yere ozhaseki deyilde gokcegi getirse dusuncenizde hakliydiniz yavas icinde pek sans gormuyorsunuz, rakibinide ,kazansin istemiyorsunuz.
  • hasanhasan2 sa önce
    Bakalim Mansur Yavas kazandiginda siz ne diyeceksiniz?
  • BilalBilal2 sa önce
    Yahu niye bu kadar abartıyorsunuz? sonuçta kim seçilirse seçilsin cehapenin 6 oku ile ülkeyi yönetmeyecek mi? ezanı kur_an'ı yasaklayan m.kemal'in ilke ve inklapları ile hem belediyeleri hem de Türkiyeyi yönetmeyecekler mi? Koltuğa oturmadan önce ettikleri yemin de Allah'ın A sı bile var mı? SADECE VE SADECE belediyenin yağlı ihaleleri konusu esnek bırakılmış ve bütün yarış bunun için işte. Seçim sandık referandum yarı başkanlık bilmem ne kıyamet kadar hiç bitmeyen 3-5 senede bir halkı sandığa koşturuyorlar. Gerçek bir Müslüman için hiç bir anlamı yok bunların. Ben bir vatandaş olarak bu partiler arasında GERÇEK İslami bir parti istiyorum, oy verecek parti yok hepsi aynı natoya bağlı kuklalar. Sadece ihale ve kadro peşinde koşan adı siyasetçi ama kendi yönetici vasıfları olmayan paraya tapan tipler.
  • Nuran DevresNuran Devres2 sa önce
    Herkes seçime sayılı günler kala Mansur Yavaș'ın üstüne gidiyorsa bunun nedeni bellidir. Siz de eminim biliyorsunuz ya da tahmin ediyorsunuz Mansur' un önde olduğunu. Ancak bu Mansur Yavaș'ın çok iyi bir aday olmasından dolayı değil, Özhaseki'nin çok yanlıș bir aday olmasındandır. Özhaseki silik, pırıltısız bir adam. Çok iyi olabilir, orasını bilemem. Ama AKP daha akıllıca bir seçim yapıp güçlü bir aday çıkarsaydı kesin alırdı Ankara' yı. Mansur da sempati kralı değil ama Özhasekinin pısırık, biraz da sinsi bir hali var. Yani Ankaralı kötünün iyisini seçiyor gibi. Kesinlikle Özhaseki yanlıș seçim ve kaybedecek.
  • MetinMetin3 sa önce
    Sayın yazar, maalesef siz de durumun vahametini kavrama noktasında gülünç bir konumda kalanlardansınız. Ankara zaten gitti. İstanbul'da da bir sürpriz yaşanırsa, işte o zaman hangi yazarların uzun bir tatile çıkacağı belli olur.
  • ayşe gülayşe gül3 sa önce
    hani kılıçdaroğluufak bir olayda ak partilileri medeni batıyı örnek gösteripistifaya çağırır ya üzerin de tonlarca şaibe olan hatta bazı deliller de olmasına rağmen hala istifa çağrısına kendileri başta uymuyor. bunlar ancak ALLAH 1 derse inanırım. ayrıca bazı akp liler vazgeçsin artık bu çok yüzlülükten. mert olun ya ,çok mu zor?
  • CengizCengiz4 sa önce
    Sayın yazar günlerdir türkiyede başka birşey kalmamış gibi mansur yavasla ilgili yazılar yazıyorsun. Neden acaba....
  • Mehmet demirMehmet demir4 sa önce
    Çok çok doğru söylüyorsun ...
  • avbavb4 sa önce
    aklına ,kalemine, diline kuvvet doğruları söylemeye yazmaya devamet.
  • Ali Ali 5 sa önce
    Dunyevi olmak ne guzel.bu donemde her yerde itibar var.hasbi olunca isin zor.herhalde anlasildi.
  • NurullahNurullah10 sa önce
    "Ceplerine birazcık fazla para girince..Hemen eşlerini boşayıp, başka eşlere yelken açanlar..Nerede akşam, orada sabahlayanlar.." Ali abi giriş cümlene bayıldım, tam hayalim bu işte. Tek eksiğim; param yok.

Ali Karahasanoğlu

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