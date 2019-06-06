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‘Karanlık oda’daki zeka sorunu!

06 Haziran 2019 Perşembe

OdaTV her zamanki görevini yerine getirdi..

FETÖ’den aldı, Akit’e saldırdı..

Gerçek oyunu görmeyen Milli Savunma Bakanlığı, OdaTV’ye itibar etti, çarpıtılmış sözleri kınadı..

Yetmedi..

Fahrettin Altun kınadı..

Yetmedi AK Parti adına Ömer Çelik kınadı..

Yetmedi, Hulusi Akar kınadı..

Yeter mi?

Yetmez..

OdaTV’yi memnun edemezsiniz..

Onlar, Cumhuriyet’te Bekir Coşkun;

“Merak etti:

‘Şu önündeki şey ne Paşa?..’

‘Yemek tabağım...’

‘İçinde ne var?..’

‘Kemiğim...’

‘Şu ne?..’

‘Su tasım...’

‘Ya şu yumuşak koltuk gibi olan?...’

‘Minderim... Üzerinde oturayım diye...’

‘Kim veriyor bunları?..’

‘Sahibim..’ (..)” diye yazdığında, yani generallerin tamamına..

Alenen hakaret ettiğinde.

Hiçbir generali o hakaretin dışına almaksızın küçük düşürmeye çalıştığında.

Alkış tutarlar..

Milli Savunma Bakanlığı da, bakanı da seyreder..

Ömer Çelik seyreder..

Fahrettin Altun seyreder..

Bekir Coşkun hakaretlerine şunları da ekler:

“Kulübenin köpeği Paşa akıl verdi:

‘Bir sahibin olsa, sana baksa ya... Karnını doyurur, suyunu verir... Hiç yorulmazsın adamım... Aç da kalmazsın, susuz da...’

‘Tasım da olur mu?..”’

‘Olur...’

‘Oturmak için minder de mi verirler?..’

‘Verirler tabii...’ (..)”

Darbeci generaller için söylenilen sözlere, bazı darbeci olmayan generaller de alınmış..

“Ama, omuzunda çatal bıçak”  söylemini gündeme getiriyorlar..

Omuzda ne olduğunu..

Omuzda olana Cumhuriyet yazarının ne yorum getirdiğini..

Ben katılmasam da, solakların olayı nasıl gördüğünü..

Bekir Coşkun’un yazısından aktarayım..

“Kurt sordu:

‘Peki şu omuzunda parlayan ne?..’ (..)”

Çok alçakça..

Haince.. Namussuzca bir cevabı, kendi kurguluyor, Bekir Coşkun..

Yazısından alıntılıyorum:

“Tasmam...”

Bilmiyorum, Milli Savunma Bakanı’mız Hulusi Akar, bu yazıyı okumuş mudur?

Fahrettin Altun, bu yazıdan haberdar mıdır?

Ömer Çelik, motorsiklet sevdasından vakit bulup, bu yazıyı okumuş mudur?

Biz Bekir Coşkun’a dönelim.

Devam ediyor yazı: 

“-Ne işe yarar?..

-Sahibim beni yönettiğine göre bu lazım... Nereye çekerse oraya...

-Ya onun istediğini yapmak istemezsem?..

-Karşılığında yapacaksın... Onca şey veriyor yani...”

Yazı tiksinti veriyor..

Burada noktalayalım..

Murat Alan’ın, FETÖ’cü generallerin Silivri ve Sincan Cezaevi’nde yattıklarını, onların burunlarından getirileceğini de belirterek yaptığı eleştirilere, Sözcü’sü, Cumhuriyet’i, OdaTV’sinin tam gaz saldırmasına, saldırılarına resmi makamlardan, AK Parti’den destek mesajları gelmesine rağmen..

Saldırılara devam etmelerinin arka planını yazmaya çalışalım..

Yok yok.. Sözcü’de, Cumhuriyet’te, OdaTV’de muhbirim yok..

Ama..

Geçmişi iyi okursak..

Bugünde olanları da, tahmin edebiliriz.

Hele hele.. Geçmişte olanlarla ilgili.

Kendilerinin de inkar edemedikleri gerçekler önümüzde ise..

Nedir o gerçekler?

Eski yıllarda yaptıkları benzer bir operasyonda, dava dosyalarına giren yazışmaları şöyle:

“Soner Yalçın (OdaTV’nin sahibi): ‘Şu haberden de böyle olmuştu’ yaklaşımı çocukçadır. Öyle olduysa, bu demektir ki yine zekice yazamadığımızı gösterir.”

Murat Alan için de, şimdi aynısını yapıyorlar.. Yıllar önceki haberlerden, bir çıkarımda bulunmaya çalışıyorlar.

Ama Soner Yalçın, bu taktiğin çocukça olduğunu, elemanlarına anlatmış.

Demek ki, öğretememiş..

Devam ediyor, Soner yalçın:

“Benim kızdığım, kızgınlığım; zekamızın durup, bir iki aptal sitenin bizi mahçup etmesidir. Ben bunu kabul edemiyorum

Hayatım boyunca da bu böyle oldu; zeka meselesi benim kusurumdur.”

Hah Soner, işte bunu bileydin..

Tabii yanındaki elemanların da bunu bilsinler..

Sorun, sizin zeka sorununuzdur..

Hedef aldığınız kişiyi suçlamak için, OdaTV’nin muhabirine yapılan cinsel tacizi bile normalleştirmeniz yakanıza yapışmış, fermanınız boynunuza asılmıştır.

Artık siz, muhabiriniz İklim Bayraktar’a, Deniz Baykal’ın tacizinin sadece seyircisi değil, ayrıca onay makamısınız..

“Murat Alan, o haberi de yapmıştı” dediğinize göre.

Sizin sahip çıkmadığınız muhabirinizin yaşadıklarını, Murat Alan’ın haber yaptığını hatırlatarak, Murat Alan’a eleştiri getiriyorsanız..

Muhabiriniz İklim Bayraktar’a yapılan tacize destek veriyorsunuz demektir..

Hele hele..

Ergenekon generallerinin sözcüsü konumundaki gazetede, Deniz Baykal’ın gayrı ahlaki ilişkileri ile ilgili haber üzerinden, muhatapların tamamının isimlerini kodlayıp, kendinize düşman bellediklerinizi bir de olmayan iftiralarla damgalamaya çalışmanız..

Tam bir riyakarlık örneği..

Sözcü, OdaTV’nin muhabiri İklim Bayraktar’ın ismini kodlamış..

Ama bizim şapşal OdaTV’cilerimiz de..

Tacize uğradığı belirtilen muhabirin kendi elemanları olduğunu bilecek hafızaları olmadığı içindir ki..

O haberi alıp, kullanmışlar..

Kıç üstü oturmuşlar..

Tam da Soner Yalçın’ın dediği gibi..

“Hayatı boyunca olan, bir daha olmuş. Zeka sorunu, kendi kusurundan kaynaklı olmuş!”

Yine Soner Yalçın’dan devam edelim..

Sözcü’deki Aydınlık’çının haberini alıp, kendilerini kıç üstü oturtacak bir işe imza attıklarına göre..

8 yıl önceki Soner Yalçın’ın OdaTV hakkındaki tespiti, bugün de geçerli:

“Yine uyarmak zorundayım. Çünkü ‘Aydınlık’laşma’ süreci devam ediyor. Bu şu demektir; bir tek ya da iki düşman vardır ve hep onunla ilgili haber yapılır. İşin garip yanı bu haberler de her geçen süreçte gerçekten uzaklaşır.”

Aynen öyle, Soner efendi..

Bu haberler, her geçen gün gerçekten uzaklaşıyor..

Düşman bildiğinize saldırıyorsunuz ha saldırıyorsunuz..

Yazık olan ise, resmi makamların size inanması..

 

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YORUM YAZ

  • sadık sadık 32 dk önce
    İSLAM DÜŞMANI ODA TV NİN,CUMHURIYETIN,SÖZCÜNÜN HEPSININ ALLAH-U TEALA BELAINI VERSIN.
  • Abdullah ozdemirAbdullah ozdemir48 dk önce
    Benim anlamadigim bizim adamlarimiz oda tv sozcu cumhuriyet gibivatan haini alcak yayin organlarinimi takip ediyor serefsiz alcaklar bir haber uyduruyor yada kes yapistir yapiyor omer celik basin toplantisinda canak soru ile cevap veriyor.Desene kardesim bunu kim yazmis ogren arastirmana gerek yok o yazmissa yalandir de.zaten yuzde 99 yalandir.Sen Ak partinin mi yoksa onlarin mi sozcususun Akit yaziyorsa star yaziyorsa sabah yaziyorsa takvim yaziyorsa yeni safak yaziyorsayani mili yerli yayin guruplari yaziyorsa dogru bu bukadar zor mu aynisini kemalin sehit cenazesini provekete etmek icin gittiginde daha olayi anlamadan yaptigin aciklamayla yaptin Allah tan Reis ve icisleri bakani yapilmak isteneni gordu sehit yakinlarina sahip cikti omer celik e kalsa Vallahi billahi ailecek 17 yillik Akparti uyeliginden istifa edecektim.Reis Allah rizasi icin su omer celigidegistir.Sayin Hulusi Akar da danismanlarini degistirsin 'bir adama bakin soyledigine degil bizde bu tipler icinite bak yattigi yere bak derler
  • Y bY b49 dk önce
    Korkaklar. Solcu geçinenler kendi eğrilerine asla laf etmezler. Bizim hükümet o kadar korkako kadar sindirilmiş ki, karşı tarafın kayığına hemen biner. Enine boyuna değerlendirmeden, yada adil davranıyorum demeden.
  • ilhan celikilhan celik59 dk önce
    Ali abi hayırlı bayramlar reis. Abi, bu kadar arkasında durdugun akp 2 dk da sattı sizi kınamalar, cartlar, curtlar. Abi inanıyorum ki sen canı gönülden Allah için bu akp'yi savunuyorsun zerre-i misgal menfeatin yok bu işlerden ama savundugun bu akp seninle ters düşüyor abi. Bunlarda adalet merhamet yok. Ben Hz. Ömer (r.a) efendimizin yolunu yol edinmiş yönetici olmalarını beklerdim akplilerin Allahımda şahittir o yüzden oy verdim ama hem bu dünyada hem ahirette hakkım onlara zehir zıkkım olsun. Seviyorum seni reis Adana'dan Selam ve Saygılar abi
  • Seyfi Seyfi 1 sa önce
    Sn yazar yazdıklarınız aslında doğru şeyler fakat anlaşılmayan bu doğruluğu tescil etmek ve karşı savunanı güçsüz kılmak için hemen toplumdan biraz uzak marjinal bir gazete yada kurum buluyorsunuz onun üzerinden yazıyorsunuz niçin oda TV lakin bir ülkücü gazete bu olayı yazsa bile siz oda TV üzerinden hep aynı taktik
  • ÖzkanÖzkan1 sa önce
    Aklıma Mhp'nin kaseti yayınlanan vekilleri geldi.
  • ErcanErcan1 sa önce
    Resmi makamlar size inanmalı değil mi, çünkü siz hiç yalan söylemez Diniz.
  • Mahmut OzMahmut Oz1 sa önce
    Murat Alan'nin hatasiFetö'nün fitne ateşi yakmakta ne kadar kaşar oldugunu bilmesi ve ona göre konuşup onlara malzeme vermemasi gerekirdi.
  • Ekrem KadirEkrem Kadir1 sa önce
    Çok güzel bir yazı olmuş Ali bey, Murat Alan’a sahip çıkmak aynı zaman da bu davaya sahip çıkmaktır. Murat’ın hangi cümlesi bunlara batmış, FETÖ’nün ağzıyla hareket etmek hangi ahlaka sığar. 
  • Nurettin KAYANurettin KAYA2 sa önce
    İktidar olmak başka muktedir olmak başka. 17 yıldır iktidarda olan Ak Parti hiç bir zaman muktedir olamamış ve olmak için de bir gayret sarf etmemiştir.Tam bir menfaatçi kişilerin toplandığı bir yer!!Bu gidişle çok rezil bir şekilde siyaset meydanından pılını pırtını toplayıp gitmeğe aday bir parti. Tabii ki bu duruma çook üzülüyoruz ama elimizden de bir şey gelmiyor. Utanmadan sıkılmadan hain ve kafirler topluluğunun korosuna takılıp bremen mızıkacılarını durumuna düşmek çok ayıp olmuştur..Adam olmayacak kişilere ne kadar anlatsan anlat faydası yok.Allah cc'tan akıl fikir ve hidayet vermesini diliyorum..
  • TAKİTAKİ2 sa önce
    ODA TV Yİ BİLEN VARMI İZLEYEN VARMI Kİ BELLİ ADAMLAR İZLİYOR HALK ODA TV Yİ BİLİYORMU Kİ
  • GelinceGelince2 sa önce
    Size gelince pek bir efeleniyorlar. Chpkkya suskunlar. Reisin hatırına ses çıkarmıyoruz lakin bunlar başka türlü tehlike... vatandaş çok kızgın çoookkkkk. öööööyle reisin yanında gözlüklü robotu oynamak kolay.
  • AhmetAhmet2 sa önce
    her kimki bu ülkenin askerine k..k veya e...k diyor ise diyen de bunu savunanda görüp görmemizlikten duyup duymamazlıktan geliyor ise ŞEREFSİZ ALÇAK NAMUSSUZ HAYSİYETSİZ ONURSUZDUR
  • Ramazan Ramazan 3 sa önce
    Biri .. öbürü .. demiş. Hangisi daha suçlu?
  • Hikmet YılmazHikmet Yılmaz3 sa önce
    Oda Tv, B.Coşkun,S. Yalçın ve diğerleri verilen görevlerini eksiksiz yerine getiyorlar. Taktir etmek lazım. Erdoğan yalnız başına mücadele ediyor. Danışmanlarına gelince: Bunlarınçoğu beceriksiz, bir kısmı ağzını açmaz,çünkü söyleyecek sözleri yoktur ve kendileri akıl danışmak durumundalar. Bir kısmınınsa akılları erer, kendi işlerine yarayacaklarıiletirler. Bütün bu asalaklardan ve dalkavuklardan Erdoğan hemen kurtulmalı. Ö.Çelik cumhur ittifakına sıcak bakmayanlardan. Örnek :( Belediyeseçimlerindeki ifadeleri)
  • şenay doğanşenay doğan3 sa önce
    habibullah bana türk askerini bana getir buyurdu bende ya habiballah onlar nato askeri kafirlerle içli dışlılar diye geçirdim içimden o zaman bana iran mı kazansın mealinde bir söz buyurdu ya rabbi dedim zafer allah ve rasulünün olsun peygamberlerden meleklerden sevilmişlerden kimse kalmasın allah ve rasulünün safında cihada katılsın türk askeri de onların arkasında yer alsın asrı saadetin ötesi bir asrı saadeti tasavvuruna bile yüce zatından gayrısının takat getiremeyeceği bir rahmet içinde yarat kıyamet sabahına kadar size en sevgili zamanda hatırlayın allah ve rasulü afrinde de türk askeri ile birlikteydi allaha emanet olun
  • GerceklerGercekler3 sa önce
    Hata hata hata yap...ben kusursuzum de...buyrun kahkaha serbest
  • Ey adalet!Ey adalet!5 sa önce
    Dünyada mevcutsan çık ortaya. Kendi askerine “k.” diyenin yakasına yapış. “k.” yazan o kalemi kır.
  • Davutoğlu ve Gül neden sustunuz? Davutoğlu ve Gül neden sustunuz? 5 sa önce
    Sessiz milyonların verdiği oylar neticesinde en yüksek makamlar size nasip oldu. İBBB seçimi iptal olduğunda çıkıp basına demeç veriyorsunuz. Bekir askerime “k.” dediğinde niye sustunuz?
  • Bakanlar ve sözcüler Eğer varsa bir işlem açıklayınBakanlar ve sözcüler Eğer varsa bir işlem açıklayın5 sa önce
    Bekir, Yılmaz ya da başkası yazmaya elim varmıyor Askerime “k.” dediğinde yargıya taşınmış ve “eleştiri” denilerek ceza verilmemişse o kararı verenleri HSK’ya bildireceğiz. Çünkü beni canı pahasına koruyan Askerimin hukuku ayni zamanda benim hukukumdur
  • şenay doğan şenay doğan 5 sa önce
    ali abi ergenekonu geç habibullahın diliyle yaratılmışların en şerlisi olan salih asın devesini şehit edenle hz ali şehit edenden tut da nemruta firavuna ebu cehil ebu lehebe varıncaya kadar veya sizin aklınıza gelen ne kadar şer varsa allah ve rasulunden başkasının arkasında saf tutacaklar demek doğru değil bu isyan değil kalkışma değil darbe değil herkesin allah ve rasulünün emri ve aşkı altında birleşmesi doğruda bir olması yanlışta ayrılması gerekir ikincisi kimse sütten çıkmış ak kaşık değil bütün dünya fitneye boğulmuş bu zamanda af ve sabır gerekir allahın kullarına nasıl muamele ederseniz öyle muamele görürsünüz allaha emaneet olun
  • Bekir’e soruyorum Bekir’e soruyorum5 sa önce
    PKK katillerine karşı cihad vazifesini yapan askerimin moralini bozan yazar neye benzer? Cevabını Vatan Şair’i Namık Kemal versin?Muini zâlimin dünyada erbâb-ı denaettirKöpektir zevk alan, sayyâd-ı bi-insâfa hizmetten.
  • Kulübenin köpeği diyen kimKulübenin köpeği diyen kim6 sa önce
    Bekir! Seninbenim paşama söylediğin sözleri aynen iade ediyorum. ABD, İsrail ve TC karşıtı zalim devletlerin senin gibi “yazar”ları baştacı yaptığını biliyoruz. Niçin? “Fikir hürriyeti” kisvesi altında kendi menfaatlerine hizmet edenlere sahip çıkarlar da ondan.
  • “Köpek” diyen eleştiri mi yapmış oluyor “Köpek” diyen eleştiri mi yapmış oluyor 6 sa önce
    Ey Yetkililer! Askerimize “köpek” diyene ne gibi işlem yaptınız? Açıklayınız.Hedef Akit TV olunca tahkik etmeden karanlık odanın kirli bilgisine itibar eden yetkili tüm makamlara soruyorum Askerimizin itibarı böyle mi korunur? Bekir ya da Yılmaz’ın küfürleri infiale sebep olması gerekirken Bakanlar, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü ve Ak Parti sözcüsüne soruyorum: Ne yapmıştınız?

Ali Karahasanoğlu

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