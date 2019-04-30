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İşkencecinin oğluna oy verenler, işkenceci cenazesinde şov yaptı!

30 Nisan 2019 Salı

Ay yesinler sizin kibarlığınızı..

Ne imiş?

“Raci Tetik’in cenazesinde protesto” imiş..

Nasıl bir protesto?

Cenazenin başına geçip, cenaze namazı bile daha kılınmadan, yakınlarının yanında, ölmüş adama “İşkenceci” demişler..

Yetinmemişler..

“Cehennemde ateşi bol olsun” demişler..

Daha ne hakaret sözcükleri..

Daha bir hafta bile olmadı..

Bir şehit cenazesinde, CHP Genel Başkanı’nın yaşadığı protesto üzerine..

Bize din dersi vermeye kalkanlar. Bize adap, erkan öğretmeye kalkanlar..

Şimdi cenaze falan demeden..

“Burası cami avlusu.. Burada böyle şeyler olmaz” demeden..

Geçmişler tabutun başına.. 

Hem şov yapıyorlar.. Hem de yakın tarihte sergiledikleri samimiyetsizlikleri örtmek için, farklı bir kimlikle görüntü vermeye kalkışıyorlar..

Olay ne?

Olay, 1980 darbesinden hemen sonra..

Sıkıyönetim Askeri Savcılığı koltuğunda Nurettin Soyer’in oturduğu tarihte..

Nurettin Soyer’in sorumlu olduğu Mamak Askeri Cezaevi’nde..

Bir de işkenceci albay varmış.

Raci Tetik adında..

İki gün önce öldü..

Dün de cenazesi kaldırılacaktı..

Mamak Askeri Cezaevi’nde görevli iken, hem solculara hem de ülkücülere yapılan işkencelerden sorumlu tutuluyor.

Solcular, “2010 anayasa değişikliği ile işkenceciler yargılanamaz” diye önce referanduma karşı çıktılar..

Sonra da..

Raci Tetik sanık sandalyesine oturtulacağı sırada, onların referandum öncesindeki savunmaları esas alınıp, “Zamanaşımı vardır. Davanın düşürülmesine” kararının verilmesine sebep oldular..

Yani kendi işkencecilerini, kendileri kurtardılar..

Oysa AK Parti ile el ele verip.. Anayasa değişikliğine destek verip, “İşkenceciler değişiklik olsa bile yargılanamaz” söylemini dillendirmeseydiler..

Raci Tetik şimdi belki de..

İşlediği suçlardan dolayı mahkumiyet almış bir kişi olarak toprağa verilecekti..

Ama bu solcular böyledir..

Ağlarlar..

Ağlaşırlar..

İşkenceden şikayet ederler.. 

İşkencecileri yargılanmaktan, yine onlar kurtarırlar..

Bu bir yana..

Dünkü cenaze namazı öncesinde de..

İyi Parti Milletvekili Ahmet Çelik ve grubu çıktı sahneye..

Raci Tetik’in işkenceci olduğunu haykırarak, haklarını helal etmediklerini söylediler..

Solcuların, cenaze namazları ile pek işleri olmadığı içindir ki..

Solaklardan protestocu kimse yoktu..

Kendilerini ülkücü olarak tanıtan, İyi Partililer gelmişler, cenaze namazında işkenceciyi protesto etmeye..

Oysa biz bu arkadaşlara, 31 Mart seçimleri öncesinde, nerede ise yalvarıyorduk.

“Etmeyin, eylemeyin.. Dindar insanlar da 12 Eylül darbesinde zarar gördüler ama.. Mamak’ta işkenceye yatırılanlar en başta ülkücülerdi.. Ülkücüleri işkenceye yatıran Nurettin Soyer’in oğlu Tunç Soyer’e, siz İzmir’de nasıl oy vereceksiniz? Eliniz, kendi işkencecinizin oğluna oy vermeye nasıl gidecek” diye sorduk..

Tınlamadılar bile..

Emir büyük yerden gelmiş olmalı ki..

İşkencecinin oğlu, “Babamın yaptıklarını kabul edemiyorum” bile demeden..

İşkenceye yatırılan ülkücülerin de oyunu alarak..

İzmir’de Büyükşehir Belediye Başkanı oldu..

İşkencecinin oğluna çıt çıkartamayan Ahmet Çelik’ler..

Şimdi gelmişler, başka bir işkenceci Raci Tetik’in cenazesinde, şov yapıyorlar..

“Bu adam bize işkence yapmıştı” diyorlar..

Nurettin Soyer ne yapmıştı?

Cezaevinde size gül mü dağıtmıştı?

Hatta ben daha ağırını söylerim..

Raci Tetik işkence yapmıştı..

Raci Tetik’in yargılanması için, Nurettin Soyer’in harekete geçmesi gerekiyordu.

Çünkü savcı o idi..

Ama o, işkencenin üstünü örtmüştü.

Yıllar sonra kendisine sorulduğunda, “Haydi sen bizzat kendin işkence yapmadın diyelim.. İyi de, işkence yapan Raci Tetik’e niye dava açmadın” diye sorulduğunda..

“Raci Tetik gururlu adamdı. İstifa ederdi” diye cevaplamış...

Dam üstünde saksağan.. Vur beline kazmayı..

Soyer’ler için.. Tetik’ler için..

İşkence bu kadar sıradan.. Bu kadar önemsiz şeylerdi..

Ama İyi Partili ülkücüler..

Cenaze namazına gelip, protesto edecek kadar nefret ettikleri bir işkencecinin suçlarını örtbas eden bir başka işkencecinin..

Oğlunu belediye başkanlığı ile ödüllendirmekten geri durmamışlardı.

Şimdi sormak hakkımız değil mi?

Siz işkenceye gerçekten karşı mısınız?

Yoksa..

CHP’nin ve partinizin, HDP ile işbirliğini örtbas etmek için mi, Raci Tetik’in cenazesinde olay çıkarttınız?

Öyle ya..

Daha bir hafta olmayan Kemal Kılıçdaroğlu’nun şehit cenazesinde aldığı protestolar hafızamızda dururken..

“Nefret dilini bırakalım” söylemleri ile..

“Kutuplaştırmayalım” söylemleri ile, 2 gün önce askerlerimize sıkılan kurşunları bile unutturmaya çalışırken..

4 askerimizin şehadetini hafızalardan silmeye çalışırken..

Şimdi, 39 yıl önceki bir işkenceciyi hatırlamaya, onun üzerinden nefret dili ile, kutuplaştırıcı söyleme ne gerek vardı?

Tabii ki işkenceci Raci Tetik’i savunmuyorum..

Raci Tetik’in avukatı, hiç değilim.. 

Kendisini tanımazdım..

Dünya görüşlerimizin de hiçbir şekilde örtüşeceğini sanmıyorum..

Devamında..

“Benim için Nurettin Soyer ne ise.. Raci Tetik de o” diyorum..

Ama..

Nurettin Soyer’i işkenceci olarak görmeyenleri.. 

Oğlu da olsa.. 

“Babam bir işkenceci idi. Allah günahlarını affetsin.. İşkenceye uğrayanlardan babam adına helallik isterim” diyemeyenlerle kol kola girenlerin.. Hatta kol kola girmeyi bile boşverin..

Onlara oy vererek koltuklara oturtanların..

Raci Tetik’in cenazesinde, “Bu işkencecidir. Cehennem ateşi bol olsun” demeleri karşısında..

“Riyakarlık yapmayın” diyorum..

“Halkı kandıramazsınız” diyorum..

“HDP ile yaptığınız işbirliğinin üstünü örtemezsiniz” diyorum..

Bir çift söz de, Cumhuriyet’e..

Bize akıl veriyordunuz..

“Ölülerin ardından konuşmayınız” diye..

Hadisi şerifi de, sanki ayetlerle amel ediyormuşsunuz gibi, önümüze koyuyordunuz..

Raci Tetik’i, niye “İlhan Erdost’un katili” olarak tanıtıyorsunuz?

Ölülerin ardından, niye konuşuyorsunuz?

 

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YORUM YAZ

  • hüseyinhüseyin1 sa önce
    "Niye İstanbul'dan vazgeçemiyorlar? Aslında şehre âşık falan değiller. İBB'nin devasa bütçesine âşıklar, yandaşlara dağıttıkları ihalelere âşıklar, katalog yandaş dernek ve vakıflara yapılan yardımlara âşıklar. Neden korkuyorlar? Çünkü zarar eden şirketlerin hangi yandaş şirketlere 'ihale' vermek yöntemi ile para aktardıkları, zengin ettikleri ortaya çıkacak. Şirketlerden hangi vakıf yöneticilerine maaş ödedikleri ortaya çıkacak. İstanbul'da beton rantından hangi şirketler, holdingler faydalanmış, hangi iş insanı kimleri devreye sokmuş..."YSK bir an önce kararını vermeli, taşlar yerine oturmalı.
  • HakseverHaksever1 sa önce
    Allah tüm işkenceci ve zalimlereden mazlumların masumlarin hesabını sorar inşallah. Babanın suçundan dolayı evlat potansiyel suçlu olmamalıdır. Ailesiyle zıt dünya görüşüne sahip olanlarda var. Insanların hepsi aynı düşüncede olacak diye bir kural yok. Ben oy vermem protestoda ederdim. Başkaları farklı düşünebilir. Saygılıyız.
  • HarunHarun1 sa önce
    Asil sorun chp zihniyeti degil asil sorun iki kilo patatese sogana zihniyet degistiren ulkenin gelecegini mahveden cahil halkimizda bu kadar cahilin yasadigi ulkeyi yoneten yoneticilerimize Allah sabir ve guc versin isleri cok zor
  • sema emine aydınellisema emine aydınelli1 sa önce
    Sayın yazar, hukukçusunuz, çok iyi bilirsiniz ki suç kişi,seldir. Babasından ötürü Tunç Soyer i ve ona oy verenleri dahi suçlamakne derece adil.. Dün dünde kaldı. Ne demişti Mevlana, "Dünle beraber gitti düne ait ne varsa cancağazım, şimdi yeni şeyler söylemek lazım"..
  • MehmetMehmet1 sa önce
    Remzi Çayır'ın "Geceleri Uyandırın" kitabında Raci Tetik'ten bahsediliyor.Yazarda işkence görmüş. Acımasız , zalim ve katıksız bir işkenceci imiş. Böyle bir adamın adaletin elinden kurtulması çok üzücü
  • Mehmet AliMehmet Ali1 sa önce
    Başkalarının çektiği acılar üzerinden prim yapmaya çalışmayın artık. O dönem işkenceden geçen SOL kesimdi. Bir miktar ülkücü de nasibini aldı, hakkını verelim. Peki o dönem dinciler ABD ile el ele kol kola değil miydi? Kıblenizi bile değiştirip ABD 6. Filosuna karşı namaza durmadınız mı? Şimdi hangi hakla işkence görenlerin adına ahkam kesiyorsunuz! İnsanda biraz utanma olur, arlanma olur.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN1 sa önce
    İNSANLARIN DÜNYA GÖRÜŞLERİNDE ZAMAN İÇERİSİNDE DEĞİŞİKLİKLER OLABİLİR.HER HANGİ BİR KONUDA OLAN EVVELKİ DÜŞÜNCESİ FARKLILAŞABİLİR.TABİİ BU DEĞİŞİM DE KENDİ KENDİNE OLMAZ.YENİ BİLGİLERE ULAŞIR,KABUL EDEMEYECEĞİ YA DA EDECEĞİ DEĞİŞİMLER OLUR VE SONUÇTA İNSAN MEVCUT KABULLERİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDEBİLİR.ANCAK,BU DEĞİŞİM HİÇ BİR ZAMAN TEMEL KONULARDA OLMAZ.DÜRÜST İNSAN SAHTEKAR OLAMAZ.ÇALIŞKAN TEMBEL OLAMAZ.DİNDAR DİNSİZ OLAMAZ.VATANPERVER VATAN HAİNİ OLAMAZ,GİBİ.BUNU UZATMAK MÜMKÜN.KESİN OLAMAZ MI?TABİİ OLUR.OLUR AMA O NUN ADI DA DİNSİZE,HAİNE,YALANCIYA TEMBELE DÖNER.TOPLUM O NUN BU HALİNİ MAKUL KARŞILAMAZ.O ARTIK GÜVENİLMEZ BİRİ OLUR.BİZDE DE BÖYLE TABİİ.AMA ÜLKEMİZDEKİ BİR KESİM BUNLARDAN HİÇ TINMIYOR BİLE.HEDEFTE SADECE AJİTASYON YAPMAK ,TOPLUMU YÖNLENDİRMEK,OLAYLARDAN VE KİŞİLERDEN OLABİLDİĞİNCE NEMALANMAK ARZUSU OLUNCA ,BÜTÜN BUNLARI NORMAL KABUL EDİYORLAR.YANİ BUNLAR YALANCI,DÖNEK VE RİYAKARLAR.BUNLARIN HİÇBİR KUTSALI YOK.TEK AMAÇLARI İNANÇ YAPISI DÜZGÜN VE VATANPERVER İNSANLARA ZARAR VEREBİLMEK.BUNU YAPARKEN DE HER YOLU MEŞRU GÖRMEK.BU DENGESİZ DAVRANIŞIN DA SEBEBİ BELLİ.KENDİ İRADELERİ OLMADIĞINDAN ,BİRİLERİNİN DEDİĞİNİ YERİNE GETİRİYORLAR.HÜR DÜŞÜNCE SAHİBİ DEĞİLLER.ROBOTLAŞMIŞ,AZAD KABUL ETMEZ KÖLE BUNLAR.BİZLERDE O ÖLEN İŞKENCECİDEN ÇOKCA NASİBİMİZİ ALDIK.O NUNLA İLGİLİ BOLCA HATIRALARIMIZ VAR.ANCAK,CENAZE BAŞINDA EDEBİ AŞACAK KADAR DA ALÇALMAYIZ.RACİ TETİK O ZAMANLAR ÖLÜMÜ HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİR AMA İLAHİ TAKDİR NİCE ZALİMLERİ DE YAKALADIVE HESABA ÇEKTİ.KEŞKE GÜÇLÜ OLDUĞUNDA UNUTULMASI MÜMKÜN OLMAYAN ZALİMLİKLERİ YAPAMASA İDİ..YÜCE ALLAH(CC) 'IN RAHMETİ DE GAZABI DA KUŞATICIDIR.KİMSE ONDAN KURTULAMAZ.HAMD OLSUN O YÜCE YARADAN'A. ELLERİNİZE SAĞLIK.RİYAKARLARI TEŞHİRE DEVAM.
  • TeomanTeoman1 sa önce
    80 darbesiyle Tunç Soyer'in babasını tartışacaksak, Menemen olayında Bülent Arınç'ın eli testereli dedesinden başlayalım mı?
  • Şöyle DüşününŞöyle Düşünün2 sa önce
    Ülke kimler tarafından nasıl yönetiliyor ki, ülkücüler Soyer'e oy vermek zorunda kalıyor. Oy vermenin temel sebebi "bir an önce kurtulmak" olmakla beraber, CHP'liler bu milletin evladı değil mi?
  • ülkücüülkücü2 sa önce
    bu raci işgenceciydi. bunu bilmeyen yok. bu dünyada hesap vermedi. bütün hesabı mahşere kaldı. gönül isterdi ki bu dünyada da hesap versin. ama olmadı. hoca cenaze namazında sorar: hakkınızı helal ediyor musunuz diye. etmiyoruz. bu kadar basit. cezaevinde hayatını kaybeden sakat kalan ciğerini bırakan gençliğini tüketen bütün ülküdaşlarım adına 'gözümüz aydın ' diyorum. mutlak galip ancak ve ancak Allah tır. Allah o zalime merhametiyle değil adaletiyle muamele etsin. kendisinde merhametin zerresi bulunmayan zalimler ötede keşke toprak olsaydık desin dursunlar.
  • BatılgericiBatılgerici2 sa önce
    Selamın aleyküm Ali Usta. Biri bana açıklasın dünyada herhangi bir ekonomik kriz yok işler iyi gidiyor. Niye bizim ekonomimiz böyle? Akp 15 sene içinde herşeyi sattı parayı yedik ya da inşaata yatırdık diyorlar. Bu doğru mu? Ekonomiyi çok güzel yönetiyor diye akpye oy vermiştik, zenginleştik gibi gelmişti. Şimdi işleri kim düzeltecek? Damat bey sürekli yeni birşeyler açıklıyor, herşey çok güzel olacak, en kötüsü bitti diyor ama 1 senedir değişen hiçbir şey yok. Enflasyon yüksek, faiz yüksek, dolar yüksek, işsizlik yüksek.
  • Mustafa Mustafa 2 sa önce
    Chp başkanı bir yumrukla kaltuk nasıl sağlamlaştılır mükemmel bir politika . İmamoğlu kartal Maltepe'de miting te koltuk hesapları yaparken bir yumruk bütün hesapları alt üst etti.
  • gerceklergercekler3 sa önce
    gunaydın herkese sabah ezanının o guzel şükrüne ılık havanın huzuruna gunaydın kuşların cıvıltılarına gunaydın suya havaya gunaydın sağlığa gunaydın anaların guzel kokusuna gunaydın babaların golgesıne.....ve gunaydın ahmakça kornalara gunaydın saygısızlıga gunaydın hayatı işkence yapan trafıge...gunaydın kaprıse kıbıre gunaydın
  • vatandasvatandas4 sa önce
    anlayana sivrisinevk anlamayana ne sayarsan sayeeee beeeeeee ceeeeeistesizde ne istedikte verdikte cek cek cak cak cakbiz adam olmayiz ....celladimizaasikta oluruz masukta oluruz .....hatta bir daha darbe plsa sevinecekmilyoninsanimizmevcut ...

Ali Karahasanoğlu

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