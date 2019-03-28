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Hangi seçmen, “Oyum hırsıza, çünkü mağdur edildi” diyebilir?

28 Mart 2019 Perşembe

Bir propagandadır gidiyor..

“Cumhur ittifakı fazla bastırdığı için, halkta tepki var” diyorlar..

Yetinmiyorlar..

“Millet İttifakı adayı için çok suçlama yapıldı.. Bu ters teper..” diyorlar..

Bununla da yetinmiyorlar..

“Yok yok Millet İttifakı adayının aslında kazanacağı yoktu ama, seçime kısa süre kala bu kadar üzerlerine gelindiği için, halkta mağdur edildiği kanaati oluştu. Halkımız mağdurlara sahip çıkar.. Dolayısı ile, mağdur edilen adaya oy yağar” diyorlar..

Hani benim kanaatim..

“Biz ölümüne millet ittifakı adaylarını destekliyoruz..  Ama karşımızda bizi ikiye, üçe katlayan dev gibi bir rakibimiz var.. Onunla mücadele etmemiz mümkün değil.. Bir de fazladan, şimdi açığımızı yakaladılar.. Yarıştan nakavt ile çekileceğimiz kesin. Maçı bari nakavtsız, süresinde bitirelim de.. ‘Trafolara kedi girdi’ senaryoları ile ayak oyunlarımızı devreye sokar, seçimi hile ile kazanmanın yolunu ararız” diye düşünüyor olmalılar ki..

“Adayımız hakketmiyor ama.. Mağdur olduğu için kazanacak” edebiyatı ile, doğruların söylenmesini engellemeye çalışıyorlar..

Bu mantık, yanlış mantık..

Kişilere iftira edilmedikçe.. 

Doğru söylendiği müddetçe..

Yapılan eleştiriler, kimseyi mağdur etmez.. Kimseye mağduriyet üzerinden kazanç getirmez..

Belki biraz uç örnek olacak ama..

“Doğruları da söyleseniz, mağduriyet olur. Mağduriyet de, eleştirilen kişiye yarar” söylemini geliştirenlerin nasıl bir yanlışta olduğunu göstermek için, bir senaryo yazalım..

Seçimde aday olmayan isimler üzerinden örnekleme yapalım..

Sokakta dolaşırken..

Bar-pavyonların bol olduğu bir semte doğru yaklaşıp.

Karşılaştığım kişiye sorsam..

“Oyunuz kime, beyefendi?” diye.

O da cevap verse..

“Oyum, adı homoseksüele çıkartılan Barbaros Şansal’a” dese..

“Niye” diye sorsam..

“Çünkü seçim tarihi yaklaştıkça, adamın adını i.. diye çıkardılar.. Oysa adam yıllardır öyle idi.. Mağdur ediyorlar adamı.. Ben de mağdura oyumu vereceğim” cevabını alsam..

Bu cevabı kaçımız haklı bulur?

Mantıklı bulur?

Bar-pavyon semtinden uzaklaşalım..

Hap vesair satışı olan bir mahalle girişinde karşılaştığımız kişiye sorsak..

“Seçimde oyun kime?” desek.

Cevap verilse: 

“Oyum 30 bin kişinin katili olmakla suçlanan teröristbaşı Apo’ya!” 

Niye diye sorsak..

“Adam 20 yıldır İmralı’da dört duvar arasında yaşıyor.. Hâlâ adamın aleyhine laflar ediliyor. Adam mağdur. Ben mağdurdan yanayım” cevabı verilse..

Hangimiz bu cevaba hak veririz?

Veya..

Suç ortalamasının yüksek olduğu bir mahalleye doğru yönelip, yoldan geçeni çevirip sorsak: 

“Oyun kime?”

Cevap şu olsa: “Benim oyum Necmettin Altındöken’e!”

“O da kim” diye sorsak..

O da anlatsa:

“Abi bunun oğlu, Tarsus’ta Özgecan isimli masum bir kıza silah zoru ile tecavüz edip, öldürmüştü.. Ama bu ırz düşmanını cezaevinde öldürdüler.. Babası da, suçun delillerini gizlemekle suçlanıyordu.. O da cezaevinde idi. Yaralı kurtuldu. Adam zaten cezaevinde.. Adam cezasını zaten çekiyor.. Bir de oğlunu öldürünce, adam mağdur oldu.. Biz mağdurları severiz. Oyum onun için, tecavüz ve cinayetten mahkum olan adamın babasına..”

Bu izahata hangi akıl sahibi destek verebilir? Hangi vicdanlı insan, böyle bir olayın, mağduriyet olduğunu düşünebilir?

Veya..

Entel dantel tiplerin bol olduğu bir semte yaklaşıp, birisine yönelip; sorsak..

“Seçimde kime oy vereceksiniz?”

Cevap, “Engin Civan’a” olsa..

“Niçin Engin Civan’a oy vereceksiniz ki? O kişi değil mi, Emlakbank’ı soyan, bunun için rüşvet alan bir bürokrat” diye sorsam..

Cevap şu olsa..

“Emlakbank’ın başında iken, rüşvet almıştı. Ama hangimiz hatasızız ki abi.. Adamı çok mağdur ettiler. Adamcağız yıllardır ABD’de yaşamaya mahkum edildi..  Mağdur oldu.. Mağdur olduğu için de, benim oyum yolsuzluk yapan Engin’e.”

Hangi dürüst insan, yolsuzluk karşıtı hangi seçmen, böyle bir cevaba haklılık payı verebilir ki?

Engin Civan’a, kim mağdur diyebilir ki?

Örnekleri çoğaltmak mümkün..

Maalesef..

Bugün bazı başkan adayları için yapılan eleştirilere cevap verilemeyince.. 

Suçlar ayan beyan ortaya dökülünce..

Cevap veremeyenlerin..

Yaptıkları da işte yukarıdaki cevaplara benziyor..

Şunu kabul ediyorum.

Toplumumuzun haksız yere suçlamalara muhatap olanlara sahip çıktığı doğrudur..

İftiraya uğrayanların, toplumun desteği ile ayakta kaldıklarının birçok örneğini verebiliriz..

Ama..

Zaten suç işlemiş olanların..

Zaten yolsuzluk yapanların..

Haksız kazanç sağlayanların..

Yargılandıkları için..

Veya soruşturuldukları için..

Velev ki, zamanlamasında küçük küçük sorunlar da olsa..

Halk tarafından sahip çıkıldığının bir tek örneği yoktur..

Bunun en güzel örneği..

Cem Uzan’dır..

İmar Bankası’nda çifte hesap kaydı sahtekârlığından tutun..

Cep telefonu kartlarındaki yolsuzluklara kadar.

Bürokratlara şantaj kayıtlarına kadar..

Onlarca suçlamaya muhatap oldular..

Hepsi, doğru suçlamalardı..

Sıfırdan kurduğu siyasi parti ile..

Hiçbir siyasi tecrübesi olmadığı halde..

2002 seçimlerinde % 7 oy aldığı halde..

Uzan grubu hakkında yapılan soruşturmalar sonucunda..

Şirketlerine el konulduktan sonra..

Girdiği 2007 seçimlerinde, Cem Uzan ne oy aldı?

% 3..

Oyları yarı yarıya azaldı..

Demek ki ne imiş.

Halk, yolsuzluk yapana, suç işleyene, haksızlık yapanlara sahip çıkmazmış.

Onları mağdur muamelesine tabi tutmazmış..

Yeter ki..

İftira edilmemiş olsun..

Haksız suçlamalarla, yalan isnatlarla hakkı elinden alınmak istenmesin..

Bu milletin içinde..

“Benim oyum yolsuzluk yapana.. Çünkü yolsuzluk da yapmış olsa.. Bu yolsuzluk yapan kişi mağdur edildi” diyecek kimse çıkmaz..

Nokta..

 

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YORUM YAZ

  • TurgayTurgay1 sa önce
    Bir avukat olarak hükmü kesinleşmemiş birine hırsız demenizi kaybedileceği şimdiden belli olan bir seçimin travması olarak görüyorum. Hırsızlıktan şikayet edecek en son kişi siz olmalısınızdır sanırım. Bu millet Zarrab'ın önüne yatan bakanları, ayakkabı kutularından taşan dolarları, 2 günde sıfırlanamayan euroları unuttu mu sanıyorsunuz.Bir yazarın bidon kafalılar sözünü yıllarca dilinize pelesenk ettiniz ama bir siyasetçinin insanları öküz yerine koyması üzerine bir yazınız olmadı nedense. Kısacası ne yaparsanız yapın kaybediyorsunuz.
  • Erdoğanoğlu/BATMANErdoğanoğlu/BATMAN1 sa önce
    "Bir de zalimlere (sevgi beslemek, yağcılık yapmak veya yaptıkları işlere rıza göstermeksuretiyle) meyletmeyin, sonra size ateş dokunur (Cehennemlik olursunuz)Allahtan başka yardımcılarınızda yoktur.Sonra azabından kurtulamazsınız" (Hucurat Suresi 113. Ayet Meali)Tefsir Kitaplarında "Meyletmek" kelimesi; Rıza Göstermek, Fiilen veya sözlü veya ima ile Desteklemek Rey yani Oy vermek anlamlarına gelir. Bu Yüzden özellikle Mü'min/Müslümalar kardeşlerime sesleniyorum Oy vermeye Giderken Bu Ayeti Unutmayalım... Selam ve Sevgi le...
  • OrcunOrcun1 sa önce
    Sn yazar bizim halkımızda olmaz ince düşünmek herkes kendi ayıbını örtme vardır örnek bizim burada CHP belediyesini biri eleştirdi dediki garip guruba işten çıkardı edebiyatı yaptı sonra iş sebze fiyatlarından açılınca ya olsun 20 liradan patlıcan daha tatlı gelir halka deyiver Di yani kendi cenaha gelince iş değişti ben hep merak ederim tuna başkan ağzından kaçırmıştı Ankara'hafriyat falan çok fark var diye kaynadı gitti
  • YaziyorumYaziyorum1 sa önce
    Sayin ,ali beyden sonra hos gorulu muntaz, yorumlarini okudugum halde tesekuru borc biluyom Sayin orhan inan bey,Allah razi olsun ilkelerini sapmadan hep ulke yararina yazmistir sukranlarimi sunuyom yorumlariyin devamini diliyom.
  • AliAli1 sa önce
    Hayat çok pahalı, evde işsiz var, saray sosyetelerinin halktan yaşamdan haberleri yok, yandaş yalaka ateşe odun taşıyan gözü dönmüş partili amir memur bürokratlar, fakir ağzı üstübaşı kokan müslümanlardan haz etmiyor bırak dert dinlemeyi, insanları tersliyor, çoktan mahalle muhit değiştirdiler. Müslümanlar iktidarın kulağını çekecek, kadarı yok.
  • KustahKustah1 sa önce
    Delil karartma hırsızlık deyince sesli güldüm
  • Mustafa Mustafa 1 sa önce
    Hic kimse Allah subhanehu ve teâlâ dan daha adil olduğunu iddia etmesin . Calanın kolunu dolandırıcı nın kolunu kesin. Kim Allah subhanehu ve teâlâ dan adil olduğunu söylüyorsa kafir dir.
  • DIRSEKDIRSEK1 sa önce
    Size bir sorum var çocuklar. Haydi! sor,sor.Hırsızlık denince akla,Kimin adı gelir?Tamam şimdi buldum...KP. .KP..KP.
  • HarunHarun1 sa önce
    Eee biz ne yapalım on senedir Bursa Osmangazi de başkanlık yapan kibir abidesi bir adama Reis seçti diye oy mu verelim.Adam tek başına cadde de çarşı’da yürüse bir Allah’ın kulu tanımaz biz buna oy verelim öylemi.
  • Ali Ali 1 sa önce
    Kim imzalar bu kadar büyük meblalı senedi . Kacyüz işci calıştıran şirket .ben şunu anladım belediyelerde dönen meblalarıkim kontrol ediyor. Daha fazlasına gelmek için kuduruyorlar
  • vatandas sabrivatandas sabri2 sa önce
    ALİ . ALPER .SEMAVİ beylerim.Demokratik laik hukuk yönetimlerde halklar istediği adaya oy verebilir. Bende genligimde o düşüncelerle Ecevite Baykal. Türkeşe. Özala. Oy verdim. 17 senedir de ak partiyi destekliyorum. Öyle yolsuzluk .hırsızlık. man adası .ayakkabı kutusu.sarayın altın kapıları. Cekcekcekyemezler .sayın cumhurbaşkanı emekli olunca SARAYIRİZEYEGOTURECEKMİS. o zamankuserim. Kemal kılicoğlu öyle söylüyor. Hemde gemilerle taşıyacakmis.işteozaman kuserim.
  • Mehmet AliMehmet Ali2 sa önce
    Önemli olan Milletin bu gidişata ne diyeceğidir. Memnunsa gitsin oyunu iktidara versin. Memnun değilse, sıkıntısı varsa muhalefete versin. 1 oyu var vatandaşın, manipüle etmeyin, gitsin kullansın gönlünden nasıl geçiyorsa.
  • NihatNihat2 sa önce
    Kalpazanlıktan fezlekeleri mecliste bekleyenlere bu halk sahip çıkmadı mı? Hala da çıkmıyor mu?Ya da yolsuzluk yaptığı için Başkanı tarafından görevine son verilenlerebu halk sahip çıkmadı mı sayın Yazar ? Hangi halk derkensanırım" bilinçli seçmen kitlesinden " bahsediyorsunuz ! Koyun sürüsünden değil.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN2 sa önce
    YAZDIKLARINIZIN HEPSİ (BU GÜNE KADAR) TARAFSIZ VE ADİL OLMUŞTUR..ASLINDA OKUYANA ÇIPLAK DOĞRULARIN ANLAŞILIR BİR DİLLE ,TARAFSIZ BİR BAKIŞ İLE ANLATILMASINDAN İBARET OLAN YAZILARINIZDAN OKUYAN İNSANLARIN TAMAMI ETKİLENMEKTEDİR. YAZILARINIZA BAZILARI SEVİNÇLE BAZILARI DA ÖFKE İLE KARŞILIK VERSE DE ,NETİCEDE KIYMET VERMEKTEDİRLER..HOŞ VE GÜZEL BİR YAZI OLMUŞ.ELİNİZE SAĞLIK,MALZEME ÇOK, YAZMAYA DEVAM.
  • sukrusukru2 sa önce
    Zillet ittifakı bu seçimde esaslı bir halk tokadı yiyecektir.Ne kadar hırsız,uğursuz,terörist ve ırkçı varsa zillet ittifakında birleşmişler.Arkalarında,da haçlı ve siyonist desteği olduğu halde tüm güçleriyle saldırmaktadırlar.ALLAH yardımcımız olsun.
  • AliAli2 sa önce
    Oyum ırkçı ittifaka gitmeyecek! Madem akp mhp türkçülük üzerinde birleşti. Ben de kürtçü partiye oy vereceğim
  • AlperAlper2 sa önce
    Yeşil holdinglere de para yatirmistik ama Gitti paralar,hem de Milli görüşün camilerinde toplanmıştır. Erbakan ve arkadaşlarının kaç kuruşu battı burlada. Haramzadeleri Müslümanlar iyi bilir,münafiklar zaten cıkarçı, gerisi cahil.
  • SemavîSemavî3 sa önce
    Sayın yazar.. hepimiz biliyoruz ki hirsizlikta kimse mevcut iktidarın eline su dökemez. Bu bizim hirsizimiz deyip yıllarca destek olduk. Sonra trene bakıp el sallarken afedersiniz öküz olduk. Sayın Bilal Erdoğan'ın açık unutulan mikrofon da neler söylediğini duydu kulaklarimiz. Yani sözüm şu ki bu seçimde galiba diğer hırsızlar kazanacak.. selamlar
  • Mesut Kantacı Mesut Kantacı 3 sa önce
    Güzel benzetmeler olmuş. Yüreğinize sağlık
  • YaziyorumYaziyorum5 sa önce
    Bir dostum bana ,video gondermis ,paylasmak istedim.erbakan ,erdogan,ve nihathatipiglunun,babasi haydar hoca,1990 da hac,ca giderler haydar hoca bir cadirda yasli pirifani Allah dostunun yanina varirlar,bunca devlet adami ve kirallara ayaga kalkmayan yasli saskinlik icinde,erbakana dogru varirken ,arkada bekleyen erdoganinin,ellerini ellerini hurmetle ellerine alarak arapca konusurken haydar hoca tercume etmis. Hos geldin genc mucahit Rabbime sukurler olsun seni olmedengormeyi nasip etti hamd olsun sen beklenen komutansin devletiyin basina gecip kuffara savasacaksin dunya ummetini uyandiracaksin yukun agir dusmanin cok olacak ulkene ve sana akla gelmedik saldirilar olacak Allahin inayetiyle betiraf edeceksin ve 20 sene bir zorluk cekeceksin deyip video devam ediyor, kimler okuyup kismet olursa oyunu arsiza hirsiza vatan hainine vermesin tunele girmeden son cikishayatina kumar oynamasin vatanina bir oy ile sahip ciksin.
  • ahmetahmet7 sa önce
    cem uzan deyince akla onun gazetesindeki kalemsor fedaileri gelir...hani bugun 2500 tl ya ataturk kitapvolisini vuran Yozdil gibi!

Ali Karahasanoğlu

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