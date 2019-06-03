‘Gidiyorlar’ diyorsun da; gelecek kim, Necdet abi?

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar abimiz açıklamış:

“Ben size haber vereyim: gidiyorlar” demiş..

“Gidiyorlar”ın muhatabının kim olduğu açık. İktidarda olan kim ise o..

AK Parti gidiyor diyor..

Ama benim esas merak ettiğim şu:

“Gelen kim?”

Kendisi de büyükşehire aday olduğu için, Necdet abimiz dese ki, “Ben geliyorum”.

Canım kurban..

“Gel Necdet abi.. bir oy da benden..” diyeyim..

Ama Necdet abimizin kendisi bile, “Gidiyorlar”ı çok rahat söylüyor ama..

Kendisinin kazanacağını, Saadet Partisi’nin İstanbul’da kazanacağını o rahatlıkla söylemiyor..

O zaman sorum şu:

“Necdet abi, AK Parti’nin kazanamayıp, CHP’nin kazanmasından sevinebilir mi?”

Normal mantıkla düşündüğümüzde.

Saadet Partisi’nin ilkeleri çerçevesinde düşündüğümüzde, Necdet abinin CHP tarafından kazanılan bir seçimden sevinmesini tahayyül bile edemem..

Niye.

Çünkü Necdet abinin, AK Parti’yi eleştirdiği hangi noktalar varsa..

Mesela “Zina yasasında yanlış yaptı, yeni ceza kanununa zina fiili, hem erkek ve hem de kadın için suç olmalı idi” noktasında..

Mesela “Ahlaki yozlaşmanın önlenmesi için gerekli tedbirler alınmadı” noktasında..

Mesela “Aile hukukunda işleri çıkmaza götüren, feministlerin istediği düzenlemelerin yapılması” noktasında..

Mesela “faiz müesseselerinin, vatandaşı boğmasını engelleyememe” noktasında..

Daha devam edebiliriz..

Bunların hepsinde, gelecek olan, gidecek olanı teleskopla aratacak kadar Saadet Partisi’ne ters çizgide politikaların sahibi..

Binali beyin kazanamayacağı, Ekrem beyin kazanacağı bir sonuçta..

Neler yaşacağımızı öğrenmek için..

Şimdiden sorsak Ekrem beye..

“Zina yasası belediyenin işi değil ama.. Bir siyasetçi olarak ne düşünürsünüz?” desek..

SP’nin yanına bile yaklaşır mı?

Evet, Ak Parti yanlış yaptı.. Zina yasasını tekrar kanuna alması gerekirken, AK Parti çizgisinde gibi görüntü veren ama şimdilerde muhalefete şirinlik yapan bazı ceza hukukçularının oyununa gelip, CHP’nin istediğini yaptı.. Zinayı yeni ceza kanuna suç olarak almadı..

Burda AK Parti’nin suçu 1 ise..

CHP’nin suçu 10..

“Bu madde olursa, Ceza kanununun tümünün kanunlaşmasını önleriz” diyenler CHP’liler..

AK Partili gibi gözüküp, şimdilerde muhalefete oynayan hukukçuların suçu 20..

“CHP’nin dediğini dinleyelim, yoksa ceza kanununu tümünü engellerler.. Şimdilik onların dediğini yapalım. Daha sonra zina ile ilgili ek bir düzenleme yapılabilinir” diyerek, AK Parti yöneticilerini aldatanlar onlar..

“Ahlaki yozlaşma”yı Ekrem beye sorsak..

“Gayler-Lezbiyenler”i sorsak..

Belki seçim öncesinde sükut ile geçiştirir ama..

Belediyede onlara imkanlar tanıyacağı, diğer CHP’li belediyelerin faaliyetlerine bakarak anlamak mümkün..

Aile hukukundaki yanlışlar da, CHP’lilerin baskısı ile gerçekleştirilmedi mi?

“AK Parti masum, hep kötü olan CHP mi?” diye soracaklar..

O zaman buyrun sorun Ekrem beye..

Zina yasasında ne düşünüyor?

Ahlaki yozlaşmada, gayler hakkında, homoseksüeller konusunda ne düşünüyor?

Lut kavminin fiilini, TV5’de övmeye kalkmadı mı, CHP’nin Beyoğlu Belediye başkan adayı?

O adayı destekleyerek, benzer laflar etmedi mi, TV5’teki moderatör..

Ardından o moderatörü, “bu kadarını kaldıramıyoruz” diyerek, işten atmadı mı TV5 yönetimi..

Şimdi Necdet abi, “Ben size haber vereyim: gidiyorlar” açıklamasını, Lut kavminin filini normal gören o moderatörün karşısında yapıyor..

Gelecek olan ise..

Homoseksüelliği normal bir cinsel tercih olarak görenlerin partisinin adayı Ekrem bey..

“Kimse demagoji yapıyorsun” demesin..

Net söylüyorum..

Necdet abi, İstanbul ilçelerinde SP’ye verilen 200 bin oyun, Büyükşehir’de 100 bine nasıl düştüğü”nü açıklasın..

23 Haziran’da, başka bir adaya oy vermeyeceğini, kendisine oy vereceğini, toplam oy olarak da 31 Mart’taki 100 binin altına inmeyeceğini garanti etsin..

Benim oyum kendisine..

Ben SP’yi, muhafazakarlıkta, AK Parti’den daha ileride görürüm..

Ama..

Ben SP’ye oy verirken, daha muhafazakar bir partiyi seçmek isterken..

AK Parti’den de kötüsü işbaşına gelecek ise..

Bunun vebalini de üstlenemem..

Hele hele..

Necdet abi, “Ben size haber vereyim, gidiyorlar” dedikten sonra.. “Belediyeden gidiyorlar birinci adım. Fakat belediyeden gittiğiniz zaman domino taşı gibi... AKP hükümetinin sonu geldi” diyorsa..

AK Parti hükümeti yerine de, SP’nin geleceği noktasında küçücük bir iddiası bile yoksa..

AK Parti’nin gitmesini, “müjde” olarak bize göstermeye çalışıyorsa..

Milli Görüş tarihine bir baksın.. Nerede “yıkmak” üzerine bir politika üretmiş.. Nerede “devirmek” üzerine bir söylem geliştirilmiş?

Bir tanecik örnek verebilir mi?

Kendin gelecek isen, “gidiyorlar” de..

Kendin gelmeyecek isen..

TV5’den kovduğun, homoseksüellere güzellemeler yapanlar gelecek ise..

Vebalini üstleniyorum de..

Sonra başkasından da oy iste..