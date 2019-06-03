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‘Gidiyorlar’ diyorsun da; gelecek kim, Necdet abi?

03 Haziran 2019 Pazartesi

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar abimiz açıklamış:

“Ben size haber vereyim: gidiyorlar” demiş..

“Gidiyorlar”ın muhatabının kim olduğu  açık. İktidarda olan kim ise o..

AK Parti gidiyor diyor..

Ama benim esas merak ettiğim şu:

“Gelen kim?”

Kendisi de büyükşehire aday olduğu için, Necdet abimiz dese ki, “Ben geliyorum”.

Canım kurban..

“Gel Necdet abi.. bir oy da benden..” diyeyim..

Ama Necdet abimizin kendisi bile, “Gidiyorlar”ı çok rahat söylüyor ama..

Kendisinin kazanacağını, Saadet Partisi’nin İstanbul’da kazanacağını o rahatlıkla söylemiyor..

O zaman sorum şu:

“Necdet abi, AK Parti’nin kazanamayıp, CHP’nin kazanmasından sevinebilir mi?”

Normal mantıkla düşündüğümüzde.

Saadet Partisi’nin ilkeleri çerçevesinde düşündüğümüzde, Necdet abinin CHP tarafından kazanılan bir seçimden sevinmesini tahayyül bile edemem..

Niye.

Çünkü Necdet abinin, AK Parti’yi eleştirdiği hangi noktalar varsa..

Mesela “Zina yasasında yanlış yaptı, yeni ceza kanununa zina fiili, hem erkek ve hem de kadın için suç olmalı idi” noktasında..

Mesela “Ahlaki yozlaşmanın önlenmesi için gerekli tedbirler alınmadı” noktasında..

Mesela “Aile hukukunda işleri çıkmaza götüren, feministlerin istediği düzenlemelerin yapılması” noktasında..

Mesela “faiz müesseselerinin, vatandaşı boğmasını engelleyememe” noktasında..

Daha devam edebiliriz..

Bunların hepsinde, gelecek olan, gidecek olanı teleskopla aratacak kadar Saadet Partisi’ne ters çizgide politikaların sahibi..

Binali beyin kazanamayacağı, Ekrem beyin kazanacağı bir sonuçta..

Neler yaşacağımızı öğrenmek için..

Şimdiden sorsak Ekrem beye..

“Zina yasası belediyenin işi değil ama..  Bir siyasetçi olarak ne düşünürsünüz?” desek..

SP’nin yanına bile yaklaşır mı?

Evet, Ak Parti yanlış yaptı.. Zina yasasını tekrar kanuna alması gerekirken, AK Parti çizgisinde gibi görüntü veren ama şimdilerde muhalefete şirinlik yapan bazı ceza hukukçularının oyununa gelip, CHP’nin istediğini yaptı.. Zinayı yeni ceza kanuna suç olarak almadı..

Burda AK Parti’nin suçu 1 ise..

CHP’nin suçu 10..

“Bu madde olursa, Ceza kanununun tümünün kanunlaşmasını önleriz” diyenler CHP’liler..

AK Partili gibi gözüküp, şimdilerde muhalefete oynayan hukukçuların suçu 20..

“CHP’nin dediğini dinleyelim, yoksa ceza kanununu tümünü engellerler.. Şimdilik onların dediğini yapalım. Daha sonra zina ile ilgili ek bir düzenleme yapılabilinir” diyerek, AK Parti yöneticilerini aldatanlar onlar..

“Ahlaki yozlaşma”yı Ekrem beye sorsak..

“Gayler-Lezbiyenler”i sorsak..

Belki seçim öncesinde sükut ile geçiştirir ama..

Belediyede onlara imkanlar tanıyacağı, diğer CHP’li belediyelerin faaliyetlerine bakarak anlamak mümkün..

Aile hukukundaki yanlışlar da, CHP’lilerin baskısı ile gerçekleştirilmedi mi?

“AK Parti masum, hep kötü olan CHP mi?” diye soracaklar..

O zaman buyrun sorun Ekrem beye..

Zina yasasında ne düşünüyor?

Ahlaki yozlaşmada, gayler hakkında, homoseksüeller konusunda ne düşünüyor?

Lut kavminin fiilini, TV5’de övmeye kalkmadı mı, CHP’nin Beyoğlu Belediye başkan adayı?

O adayı destekleyerek, benzer laflar etmedi mi, TV5’teki moderatör..

Ardından o moderatörü, “bu kadarını kaldıramıyoruz” diyerek, işten atmadı mı TV5 yönetimi..

Şimdi Necdet abi, “Ben size haber vereyim: gidiyorlar” açıklamasını, Lut kavminin filini normal gören o moderatörün karşısında yapıyor..

Gelecek olan ise..

Homoseksüelliği normal bir cinsel tercih olarak görenlerin partisinin adayı Ekrem bey..

“Kimse demagoji yapıyorsun” demesin..

Net söylüyorum..

Necdet abi, İstanbul ilçelerinde SP’ye verilen 200 bin oyun, Büyükşehir’de 100 bine nasıl düştüğü”nü açıklasın..

23 Haziran’da, başka bir adaya oy vermeyeceğini, kendisine oy vereceğini, toplam oy olarak da 31 Mart’taki 100 binin altına inmeyeceğini garanti etsin..

Benim oyum kendisine..

Ben SP’yi, muhafazakarlıkta, AK Parti’den daha ileride görürüm..

Ama..

Ben SP’ye oy verirken, daha muhafazakar bir partiyi seçmek isterken..

AK Parti’den de kötüsü işbaşına gelecek ise..

Bunun vebalini de üstlenemem..

Hele hele..

Necdet abi, “Ben size haber vereyim, gidiyorlar” dedikten sonra.. “Belediyeden gidiyorlar birinci adım. Fakat belediyeden gittiğiniz zaman domino taşı gibi... AKP hükümetinin sonu geldi” diyorsa..

AK Parti hükümeti yerine de, SP’nin geleceği noktasında küçücük bir iddiası bile yoksa..

AK Parti’nin gitmesini, “müjde” olarak bize göstermeye çalışıyorsa..

Milli Görüş tarihine bir baksın.. Nerede “yıkmak” üzerine bir politika üretmiş.. Nerede “devirmek” üzerine bir söylem geliştirilmiş?

Bir tanecik örnek verebilir mi?

Kendin gelecek isen, “gidiyorlar” de..

Kendin gelmeyecek isen..

TV5’den kovduğun, homoseksüellere güzellemeler yapanlar gelecek ise..

Vebalini üstleniyorum de..

Sonra başkasından da oy iste..

 

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YORUM YAZ

  • soguzsoguz31 dk önce
    kimse kimsenin garanti seçmeni değil.sp ye oy verenler ve verecek olanlar bu partiyi sorgulamadklarını mı zannediyorlar acaba yöneticileri.evet mesela ben sizi sorguluyorum. ve sizi hz. Ali yi bırakıp da muaviyenin yanında yer tutan o zamanki gafillere benzetiyorum.müslüman uyanık ve zeki olur. müslüman aptal olmaz. müslüman kendi celladını kendi beslemez. anlayana...
  • Mahmud çevik nediyelim hirs ğözlerimizi kör etti Allah yardımcımız olsun hayirli ğünler Mahmud çevik nediyelim hirs ğözlerimizi kör etti Allah yardımcımız olsun hayirli ğünler 32 dk önce
    Diline eline saglik kardeşim
  • 34 dk önce
  • MurtazaMurtaza36 dk önce
    Seçim öncesi Chp'ye demediklerini bırakmayan, 31.000 oy alan Dsp bile adayını çekti. Allah bunlara da o şuuru nasip etsin
  • millimilli45 dk önce
    BUNLARAfazla akıl vermeyin bunlar akıllanmaz bunların hakkından 28 şubatcı CHP gelir bak adamlar chp kazansn diye oyları akp artiye gitmesin diye aday çıkardılar demekki akıllanmadılar uyananlar akp li binali yıldırıma verir yoksa çekerler hem dünyada hem ahırette bizden söylemesi
  • Şehr-i Emin kim? Necdet Abi cevap verebilir misin?Şehr-i Emin kim? Necdet Abi cevap verebilir misin?48 dk önce
    “Üç haslet vardır. Kimde bu üç haslet bulunursa o oruç da tutsa, namaz da kılsa ve ben müslümanım da dese yine münafıktır: 1.Konuştuğu zaman yalan söylerse, 2.Söz verdiği zaman sözünü yerine getirmezse, 3.Emin sayıldığı zaman hainlik yaparsa! (Müslim, Buhari)
  • EyupEyup54 dk önce
    Saadet Partisi gitsin Netanyahunun partisiyle kardeş olsun. Çünkü kimlerle düşüp kalktıkarı ortada.
  • DermanDerman1 sa önce
    Feto bir agac dikti,bu agacin bahcivanlari chp hdp ypgsp de cirak ,kurulacak parti de ,kenarindan cikan sivgin ,ali babacan davut oglu ve gul bunlar ayni cins hep bir arada buyur sanki vatani kurtaracak gibi gorunur hep ekomenist olarak ogunur eline gecse ,ilk once bunlar somurur bunlar artik kim oldugu belli ,Turk milleti buna firsat vermez ,agir olur bedeli bunlar heybelidenmi aldi diplomayi abd parayi gucendirmeyin sarayi.
  • MAliMAli1 sa önce
    Oy devşirmek için Yenlapıda kılınan şu teravih namzı görmemezlikten gelinemez. Bu kutsal dini oy için kullanırsanız tabiki millette kurtuluşu başka partilerde arar.
  • CengizCengiz1 sa önce
    Bir zamanlar Fetö de güç zehirlnmesine kapılmış Ak Partiye efelenip duruyordu. Emniyet müdürleri içeride olmalarına rağmen seçim otobüsleri ciyak ciyak bağırıyordu. Sonunda ne oldu herkes gördü işte.Ya hapiste ya yurtdışında. ocaklarına ateş düşmüş nice vakittir.. Saadet de kıskançlık zehirlenmesinde bir süredir. Ve yanlışı en onarılmaz şekliyle yapıyor. Silinip gidecek bu memleketten bunu hesap edemiyor.
  • İsmailİsmail1 sa önce
    Allah cc insanlara vaad eder layık olduğunuz gibi yönetilirsiniz. Son 17 yılda okadar azdıkki okadar rahatladıkki maddi açıdan okadar ev bark araç eşya sahibi oldukki.ailelerin boşanma sebeplerinden biriside rahat yaşantıdan geliyor eğer bizler bu rahatlıģı aymazlığı ve israfı bırakmazsak bizi yönetmeye gelecek tek parti cehapedir.bu gidişle onalayıkoluruz.maddi açıdan çöktüm diyenlerin aile içinde kullanılan sırf cep telofonlarını hesaplayın enaz 10 20 bin liralık çıkar işte toplum ahlakını çökertmeye çalışan en büyük düşman budur 12 13 yaşlarına varınca çocukların arka cebine yarısı dışarda bir ceptelefonu sokuyoruz oda kendine orada adına sosyal dediğimiz birhayat kuruyor hemde kral kendi sanarak.eğer bay saadet adayının dediği gibi gideceklerse bunu halk değil Allah cc istediği içindir.dün fanatık Ak partili olan biri bugün gerek EYT gerek poşeti mana ederek eften püften şeylerle karşısına dikilirse bizim layık olacağımız tek parti cehapedir.ÇÖP .ÇAMUR.ÇUKUR.YOLSUZLUK.YOKSULLUK.YOKLUK.Belki ozaman silkelenip kendimize geliriz.
  • kibarcikkibarcik1 sa önce
    ali kardeş ıyısın hoşsunda abi sıfatına asla layık olmıyan adama enfazla hop hemşerim ne ..yorsun denır temelsızıde şürekasınıda yanına alsın rabbım musluman kardeşlerimizi bunlardan ırak etsın veselam
  • Hacı GaripHacı Garip2 sa önce
    Yuh CHPnin bir homo partisi olmadığı kaldıydı
  • MücahitMücahit2 sa önce
    Bir parti milletin yüzde ellisi tarafından iktidara getirilmişken bu kitlenin içinde ciddi bir ağırlığı olan muhafazakarları değil de muhafazakarların kanlı bıçaklı şekilde karşısında duran din karşıtı putperest kitleyi tatmin etme eyilimine girer aç gözlüklü ederek onların da oylarını almak için açılımlar yaparsa o putperest kesimi temsil eden partiyi iktidara getirmek için bizzat kendisi çalışıyor demektir bunun başka izahı yok Ali Ağabeyim.
  • 2 sa önce
  • 2 sa önce
  • erhanerhan3 sa önce
    tüm bu söylediklerinizi kendileri de, oy verenleri debilmiyor mu? Ama bunlarda diğerleri gibi "tek bunlar gitsin de ,kim gelirse gelsin "dedikleri için böyle yapıyorlar . Düpedüz ahmaklık...
  • KocasolakKocasolak3 sa önce
    Yerden göğe haklısın.Ancaaak! Şunuda iyi BELLE ki, artık canımıza TAK etti. Chp yi gösterip müsrifliğe, adam kayırmaya, birilerinin cebini doldurma projelerine, yandaş YALAKALARAN doyduk. Chp nin ysptıkları haram da ak partinin yaptıkları helàl mi? Şimdi haramları mı yarıştıralım, bence ak parti de reis de DÜZE çıkmak istiyorsa, fetöcüler kadar yiyicilerden de kurtulmalı. Bir tek ak partili HİLE ve CEP doldurmadan hapse girdi mi? Mallarına el kondu mu? Peki! Sen, iddia edebilirmisin bu konudahiç suçlu yok? Saadet partisi zaten bitik, sekarette, mirasçıları DÖRT GÖZLE ölümünü bekliyor. Ak parti çok oy almak, kazanmak istiyorsa DÜRÜST çalışsın yeter, oy istemesede millet verir. Millet herşeyi GÖRÜYOR. 3. Köprü, 3. Havalimanı, Osmangazi köprüsü, çanakkale köprüsü, oy getirdi. Ama artık bitti. Milletin ALACAKLARINI ERTELEDİĞİ halde, aldığı maaş AAZAMİ ihtiyaçlarına yetmiyor. Ama akp ye SÜRTÜNENLER mal, mülk, para içinde yüzüyor, SAÇIYOR. Sahi, şehirlerdeki muhtarlar NEYE YARIYOR? giderleri ne kadar? Zabıtalar ne İŞ yapıyor? giderleri ne kadar? Bütün Türkiye belediyelerinde kaç taşeron firma var? Ülkemizde kaç makam aracı var? giderleri ne kadar? 80 milyer açık ile bağlanan bütçemiz, ilk 4 ayda 52 milyar açık verdi. Yukardaki saydığım FUZULİ giderler bu rakkamdan çıksa kaç kalır? Ali bey kardeşim, emin ol millet artık reisi bile dinlemekten BIKTI, şakşakçılar ve kaşığı belinde adamlar dışında kimse kalmadı.BİTİYORUZ, Allah HAK yoldan ayırmasın, amiiin.
  • DermanDerman3 sa önce
    Her aksam ayni huzun,yol gozler iki gozum,dertlerim turlu turlu,sadet dorst deyil bir turlu dusmanin baska turu davutoglu,ve gulu,akp dusman olacaklar birgun pisman.dogru olan biziz sasmam kaybedecegimi bilsem bunlara yanasmam.onur ve gurur .bunlar insani en zayif aninda vurur bunlar hasiyetden yoksun ,sadece cenen yorulur. Birgun adalet kurulur bunca yanlislarin hesabi sorulur.tek mukafatlari,Allahin azabi belli deyilmi saskin ordek kimin sahasinda yuzuyor dusmana,dost ,dostu uzuyor.is inada bindi ,ne kanunlar ciksada musluman zinaya yaklasmaz,kul azmayinca Allah cezalandirmaz. Bunlar bahane.zina serbestse nediye var kerhane buna,da bir sozun yokmu yoksa buna bir sozun yokmu.
  • HalilHalil4 sa önce
    Sosyal demokrat ve CHP den başkasına oy vermemiş bir vatandaş olarak: - Kılıçdaroğlu parti lideri iken - parti toplantılarında sandalyeler havada uçuşurken - marjinal ve aç partililer yönetimde iken - Komünist neyse de hdp çizgisinde vekiller ve sözcüler dururken - parti içi demokrasi yokken - CHP nin başa gelmesini İSTEMEM. Başka alternatif var mı bence YOK. Ak parti bu nedenle gitmez. Ancak Ak parti şu an ki politikasını değiştirmezseMHP ile ittifaka devam ederse kendi eliyle iktidarı verebilir.
  • 4 sa önce
  • 5 sa önce
  • Erdem DErdem D6 sa önce
    Saadet durduğu yerde duruyor,Akparti ilk kez oy alirken saadetin % 7-8 oyu vardı, kimse de me dediğine kulak asmıyordu.Şimdi ne oldu da% 3 bile oy alamazken prim yapıp, eleştiri alir oldu.Bemce saadeti eleştirmek yerine Akp nedem tabanı küstürdü, saadetin %2oyuna kadar tenezzül eder oldu bu konuya eleştiri getirin, saadet Chp diyoruz son yıllarda Akp nin yaptıklarısağ seçmenden ziyade sol seçmeninekmeğini büyütüyor.Son iki seçimdir Akp, Chp gelmesin diye oy alıyordu. Şimdi gelinen nokta da ise arada fark kalmadığı için kararsız seçmen kendine çıkış arıyor olmasın..
  • hamihami6 sa önce
    hmm! fetö den duyum aldım, gidiyorlar mı demiş...( 8 yıldır denemedikleri kalmadı, halk iktidarı hala dimdik ayakta...) SP olarak bu bizim son seçimimiz, biz yapabilceğimizi yaptık, verilen imamoğlu destek görevimiz bittikten sonra, cehennnemin dibine gidiyoruz ( imamoğlu alırsa da bizim işimiz bitik, alamazsa da bitik) demek istemiş, olmalı
  • AliAli7 sa önce
    Bu söylem bazı paralelcilerin ta.. 2012 de hükümet 3 ayda bilemedin 6 aya kadar gidici demeleri gibi olmuş
  • burak burak 7 sa önce
    Seçmeni boş bırakırsan ya davulcuya zurnacıya yada akp/mhp ye oy verir o yüzden necdet abide temel abide haklı. Halk %90 oy verse ne yazar önemli olan baki kalan müesses nizamın bekası
  • vatandasvatandas7 sa önce
    CORBADA TUZUMUZ OLSUNbe guzel kardesim agasicamlica camiini gereksiz goren 60 000 kisiyi nereden bulacaksin diyen zihniyetten,chp hdp ip ile sirt sirtaveren zihniyetten hayirmi gelir.bunlar bati emperyalizminin dini versiyonlari. al birini vur otekine. feto kardinalinin degisik versiyonu..chp bunlari kendinebagladi..hayret 40 lar 50 lerezan yassak,kuran kurslari yassak,halk muzigiyassak,turku yassak,fes takke yassak,mollaoglu temel nereye kosuyoracaba?????bunlaridami ABD66 ya bagladi acaba?????hadi yonetimidolarabagladioy veren sozde dinibutunsecmen hicmi dusunmuyor ulem buchp elinefirsat gecse turkiyededini islamiyetiyasaklar.gecmiste yapti.demekki butemelin pesindengidenlerdeucundan kiyisindan nemalaniyor....ne diyelimtarihbunudayazacak.temelchpye payandalikyapmisti..dunya onadakalmadi......camlica camiide 2015 de zamanin CUMHURBASKANIMIZRECEPTAYYIPERDOGANINESERIdiyecekler allah ondan raziolsun,bizlerraziyizsahidiz diyecegiz ...yasanatemelnediyecegiz (CHPYE PAYANDATEMEL )
  • ÜstazÜstaz7 sa önce
    Budurrr. Tebrikler. Yüreğine sağlık, Allah şu Necip milletin basiretini açsın, aziz eylesin.
  • eminemin7 sa önce
    Eskiden muhafazar kesimin eylemide söylemide buram buram anadolu kokardı. Şimdi buram buram tesev tüsiad kokulu
  • temeltemel7 sa önce
    Ittifaklar olmasaydı partilerin içine sızmış gürbüz yetimleri avdetileri pakradunileri pontusluları hiç kimse farkedemeyecekti. Rauf Atilla Polat çok az bir kısmını yazmıştı da kimse inanmıyordu.
  • cahitcahit7 sa önce
    Cumhurbaşkanlıgı seçimi öncesinde ismail saymaz bile yok o kadarda degil dedi aynı kanal sunucusunun akp ye dair isnatlarına
  • 8 sa önce
  • MahoMaho8 sa önce
    Bu saadet partisi adam olmaz olmaz olmaz olmaz olmaz olmaz OLMAZ olmaz olmaz olmaz olmaz olmaz OLMAZ olmaz olmaz olmaz olmaz OLMAZ olmaz olmaz OLMAZ
  • Deli İboDeli İbo8 sa önce
    Sn.Yazar kardeşim; Senide anlamıyorum, Temelsiz Temel'e abi, Nrcat'ına abi, ne abisi ya, ne abisi.Bunların şimdiye kadar hangi inana abilik yaptığını gördün.Abilik yaptıkları yer CHP, PKK, HDP, Yahudiler.Benim böyle bir abiye ihtiyacımyok.Senden de rica ediyorum bu kefere sevicilere abi diye hitap etme, sakın ben edepli davranmak için abi diyorum deme.Edep, edepli insanlara gösterilir.
  • alkanalkan8 sa önce
    Ali bey diyorsunki zina yasasını tekrar kanuna alması gerekirken AKP çizgisinde gibi görüntü veren ama şimdilerde muhalefete şirinlik yapan bazı ceza hukukçuların oyununa gelip CHP nin istediğini yaptı. Ali bey eğer senin dediğin gibiyse erdogan bahsettiğin oyuna devamı ediyor dahakısa bir süre önce er dogan AB ilerleme raporundaki 72 başlıktan 66 sını yerini getidik ( bunların içinde zinanın serbest bırakılması Lut kavmi temsilciler için kanun çıkarılması İstanbul sözleşmesi etcep gibi inancımıza örfümüze aykırı 2000 düzenle yapmaları) kalanlarda yerine getireceğiz demesi yine o malum hukukçuların oyunun devam ettiği anlamınamı gelir ne dersin. Şimdi bu değerlendirme üzerine sp adayını eleştir.
  • Ali AbiAli Abi8 sa önce
    İşte bu. Evet katılıyorum ilk defa size katılıyorum. Ak Parti, yerine Saadet gelecekse gitmeli. Ama bunun için de Saadete vurmayı bırakmalı, her zaman alternatif olarak göstermeli. Eğer sürekli Saadete vurursak ve bir alternatif de gösteremezsek, birgün bize oy vermekten vazgeçen seçmeni kendi elimizle istemediğimiz zihniyetlerin eline bırakırız. Bir an önce ülke meselelerinin tespiti, teşhisi ve çözümü için Saadet ve diğer yakın camia partileri ile bir araya gelinip konuşulmalıdır. Yoksa özellikle de ekonomi açısından gidişat pek hayra değil. Bağırıp çağırmakla, küskünlük ile bir yere varamayız. Keza Saadet içindeki istemezükçüler de ayıklanmalı, çözüm odaklı bir işbirliğine ikna edilmelidir. Başka çare yok. Vatanını milletini seven düşünen dert eden herkes bu çatı altında birleşmeli ve sorunlar çözülmelidir.
  • ali ihsanoali ihsano8 sa önce
    Saadetin, "dirsek teması" ibrahimi bir duruş degil. Duamiz yanlistan dönmelerine. Hayırlı. Bayramlat
  • AlkanAlkan8 sa önce
    Ali bey sp değerlerini hala fark edememişsin. Hala değerlendirmeniz batıl üzere dediğin CHP nin yaptıkları ölçü mihenk taşı kabul edip eleştiri yapıyorsunuz.bin alinin İzmir adayı oldugunda 31 mart seçimlerinde AKP İzmir adayının oy ugruna yaptığı açıklamalara parti yönetimi ve sizlerden bu zatlarla ilgili eleştiri gelmedi. Onun için sp nin tavrı her ikisi içinde aynı. CHP hepten bataklık içinde olması bir başkasının ğünahlarını örtermi. Bire on kıyaslama yap mışsın her ikisinide binle onbinle çarp herikiside Günah Deryasında olur. Bu günah deryasında olan iki partiye alternatif olan sp ey (AKP sine CHP sine) ey kala balıklar durun gittiğiniz yol yoldeğil. Gelin adil düzene milli görüşe. Vaz geçin ab den abd den israilden feryat ediyor. Buna ragmen gözleri var görmeyen kulakları var duymayan hakkın hakikatin yanında yer alamayanlara ne diyelim.
  • LiberoLibero8 sa önce
    Süper,harika,söylenecek ne varsa yazmışşınız,anlayana...
  • Çamlıca Camii dile gelse Çamlıca Camii dile gelse 8 sa önce
    Şu CHP nin dine bakışı ve hizmetiile Ak Parti’nin dine bakışı aynı mı? Değil.O zaman ?
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer9 sa önce
    Kaleminize..sağlık..Kardeşim..HERKESİN..ANLAYACAĞI..ŞEKİLDE..GAYET..AÇIK..DURU..BİR..ŞEKİLDE..öyle..güzel..izah..ediyorsunuz..ki..Allah(cc)..razı..olsun.Bayramınız..şimdiden..mübarek..olsun.Selamlar..sevgiler.
  • Saadet milletin gönlünde ya ebediyyen bitecekya da kilidi çözecekSaadet milletin gönlünde ya ebediyyen bitecekya da kilidi çözecek9 sa önce
    ABD, İsrail, FETÖ ve PKK ile aynı tercihi yapıyorsanız bu işte bir arıza var demektir.
  • Gayeniz dine hizmetseGayeniz dine hizmetse9 sa önce
    Gayeniz dine hizmetse bağrınıza taş basarBinali Yıldırım’a mührü basarsınız.Biz dünya menfaati gütmeyen samimi müslümanlarız. Gözlerimiz üzerinizde.
  • Ali koyuncuAli koyuncu9 sa önce
    Demekki pkk bizden iyimi necdet abi demekki chp bizden iyimi necdet abi bu kadarmı kinlendiniz demek selahattinin çizgisini beğeniyorum diyen adamdanda kötüyüz necdet abi bu kin sizi perişan eder demedi deme
  • MilliMilli9 sa önce
    Zinâyı suç say, milleti faiz belasından kurtar,liyakat ve hakkaniyet ölçülerini ortaya koy, işsizliği yüzde 5 e düşür. Eski bakanları genel müdür yapma bankalara. Adaleti kaim kıl,önceden sana nasıl oy verdimse gider tekrar sana oy veririm...Bir de Mavi Marmaray la alakalı İsrail le yapılan anlaşmayı da yırtacaksın... Seni hakka çağırana ve adil olmanı isteyeni de Şucu Bucu diye etiketlemeyeceksin... Hz. Ömeri adalete davet edip kılıcını çıkartan Sahabiye hiç kimse kalkıp da sen Romanın, Bizans ın Kisrânın kiralık adamısın demediği gibi, hak şinas olacaksın o zaman öperim baş üstüne koyarım Ak Partiyi
  • ahmet arslanahmet arslan10 sa önce
    23 Haziran ( UYARI )Farklı değil bizimki de, biri birinden seçilmezAt-ina’da, at sineği, vızıltısından geçilmezDedene sor hele Kostas, der Türk’e kefen biçilmezGerçek şöyle dursun amma, rüyada da didişilmezFatih Sultan Mehmet Hanın mirasıydı şu İslambolOlympos’un uşakları, demişler KonstantinapolMillet ile ittifakı, yapanlara de sizin yolHangisiyle kesişecek, Allah için gel dürüst ol31 Mart, kim sevindi, örtüştü mü menfaatler23 Haziranda da, yine aynı kanaatlerOluşmasın şu âlemde, boşa geçmesin saatlerBir çağ açmış idi fetih, şimdi nerde şecaatlerGelecek önüne sandık, kiminlesin kendine sorBizde seni insan sandık, sonunda olmayalım morDüşünmezsen, senin oyun, vatan için olacak korKonstantin mi, İstanbul mu, dank etmeden kafanı yorAhmet Arslan Hadimiyim, bırak domates hıyarıPayitahtta hayat süren, kardeşlerime uyarıKullanacağın oy ile dertler olacak tam yarıYa batılılar sevinsin, ya da tüm İslam diyarıAhmet Arslan Hadimi……020619
  • ahmetahmet10 sa önce
    rahmetli erbakan ve ecevit 1974 te koalisyon ortagi idi. ecevit, partisinin alisik olmadigi sekikde milletin degerlerine ve dinine saygili sozler sarfettiginde Hocaya bu hatirlatilmis. hoca hazir cevap: Bizim sayemizde hidayete ermistir:) Sn.Yazar sizin orneginizde de tam tersi durum ve etkilenme var sanki!

Ali Karahasanoğlu

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