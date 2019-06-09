0553 313 94 23

“Gel; şuradan vatandaş gibi gidelim, kurban olayım!”

09 Haziran 2019 Pazar

Başlıktaki ifade..

Ordu Valisi’ne “İt” hakaretini yaptıktan sonra..

Olayın vahametinin farkına varılması sonrasında..

Sinirleri alınmış VIP Ekrem’in sahneye çıkarak, sanki kendisi değil de..

Başkaları haksız yere VIP’den geçmek istiyormuş gibi..

Gel; şuradan vatandaş gibi gidelim, kurban olayım!” diyerek, ortaya attığı bir algı değiştirme operasyonu..

Aslında sorun tam da o zaten..

“Vatandaş gibi” olabilmek..

Vatandaşı “ikinci sınıf” insan gibi görmemek..

Belediye başkanı olmadan, “Belediye başkanı oldum” diye, anı defterlerine imza atmamak..

İçindeki şeytani ses, “Sen mazbatanı daha almadın ama. Daha geçersiz oylar sayılıyor.. Çalınan oylar sahibine geri veriliyor. Hırsızlığı tam ortaya çıkarırlarsa, başkan seçilmen mümkün değil ama.. Senin seçilmişsin gibi algı oluşturman lazım.. Onun için, imzayı ‘belediye başkanı’ sıfatıyla at” dediğinde..

İçindeki o şeytani çağrıya.. “Gel şuradan, vatandaş gibi imza atalım, kurban olayım” diyebilmek..

Çaktırmadan..

Resmi görevlileri de zora sokacak şekilde.

Daha mazbata almadan..

Büyükşehir belediye başkanı diye imza atmamak..

Haydi o imzanın pek bir önemi yok..

İstersen oraya, “Ben, Roma İmparatorluğu’nun bilmemkaçıncı Kralı Jüstinyanus” diye imza at..

Beni hiç enterese etmez..

Her şey yazabilirsin, o deftere..

Ama..

VIP’ten geçmek için önce kıyamet kopartıp..

Sonra da, “Gel şuradan vatandaş gibi gidelim, kurban olayım” dedin mi..

Önceden kabul etmediğin, “vatandaş gibi geçme”ye, zoru görünce razı oldun mu..

O anı defterindeki, seçilmeden seçilmiş gibi attığın imza, gerçek yüzünü göstermek için, senin karşına çıkar..

Kabul ediyorum, yoğun bir seçim çalışması var.. 

İstanbul’dan Trabzon’a.. Ordan Ordu’ya.. Tekrar İstanbul’a dönerken.. 

Karayolu yolculuğu, hem dinçlik, hem heyecan, hem çalışma temposu açısından, rakiple aradaki farkın aleyhte açılmasına sebep olur..

Onun için de..

AVM ortağı, yüzlerce daire sahibi, sadece kolundaki saatin değeri 250 bin TL olan bir burjuva çocuğu konumundaki beton kralı da karşımızda olsa..

Kendisi, sosyal demokrat bir kimlik ile seçmenin karşısına çıkıyor diye..

Kurnazlık yapıp, “Sosyal demokrat bir siyasetçi, niye karayolu ile yolculuk yapmıyor” diyecek halimiz yok..

Madem ki vatandaşların önemli bir kısmı, artık havayolu ile de seyahat edebiliyorsa..

Ekrem Bey de bu hakkı kullandığında, itiraz etmememiz gerekir..

Karayolu ile seyahat eden vatandaş gibi..

Uçak ile seyahat eden vatandaşlarımızın da olduğu gerçeği karşısında..

“Gel; şuradan vatandaş gibi uçakla gidelim, kurban olayım!” sözünde itiraz edilecek bir şey olmadığını kabul edelim..

Ama..

Vatandaş gibi; “THY’den bilet alarak” seyahat var iken..

Vatandaş gibi; “Pegasus’tan bilet alarak” seyahat etmek var iken....

Vatandaş gibi; diğer uçak yolu şirketlerinden bilet alarak seyahat etmek var iken..

Koç’un özel uçağı ile Trabzon’a gidiyorsan..

Ekrem Bey’e soralım: “Gel; şuradan vatandaş gibi gidelim, kurban olayım!” niye demediniz?

Yanınızdaki dalkavuklar, bir yandan emekçiden yana gibi gözüküp, sonra da Türkiye’nin en büyük kapitalist aktörünün uçağına binmenizi tavsiye ederken..

Hem de o kapitalist aktörün, o en büyük cirolu holdingine ait TÜPRAŞ’taki işçilerle ciddi bir anlaşmazlığı sürüyor iken..

Holdingin özel uçağını size tavsiye edenlere, “Gel; şuradan vatandaş gibi tarifeyi uçağa binip gidelim, kurban olayım!” niye demediniz?

Evet, yapılması gereken o idi..

Vatandaş gibi gitmek.. Özel uçak falan tutmaya kalkmamak.

Eğer altımıza özel uçak verenler çıkarsa..

“Seni gidi seni.. Şimdi özel uçağı altıma çekiyorsun.. Yarın kimbilir benden, hangi haksız talepleri isteyeceksin” diyebilmek..

Vatandaş koluna, 50 TL’lik, 100 TL’lik saat takarken..

Bilemediniz, bin liralık, haydi diyelim en kralından 2 bin liralık saat takan vatandaşla karşılaşmak mümkün iken..

Ekrem Bey’in koluna 250 bin TL’lik saat takılırken..

O saat satın alınırken..

Ekrem Bey diyebilmeli idi:

“Gel; şuradan vatandaş gibi kolumuza mütevazı bir saat takalım, kurban olayım!” 

Kolumuza 250 bin liralık saat takıp, hava atmaya kalkanlar, VIP’den geçemeyince “Gel; şuradan vatandaş gibi gidelim, kurban olayım!” derlerse..

Nasreddin Hoca’nın sözünü hatırlatırlar adama..

Eşekten düştüğünde..

Ne demiş Nasreddin Hoca?

“Zaten inecektim..”

Bir başka fıkra ile bitirelim:

Kolaydan kazanmayı tercih eden, hazırcevaplıkla suçunu örtbas etmeye çalışan bir köylü, sebze meyve bahçesine girer, eline ne geçerse koparıp yanındaki çuvala doldurmaya başlar. 

O sırada bahçeye gelen bahçıvan sorar, karşısındaki cevaplar:

- Ne arıyorsun burada? .

- Bu sabahki fırtına beni buraya attı.

- Peki bunları kim kopardı?

- Kopmasın diye hangisini tuttuysam elimde kaldı!

- İyi, güzel ama çuvala kim koydu?

- Vallahi deminden beri ben de onu düşünüyorum!

Ekrem Bey’in baskın çıkma amaçlı hazır cevapları da..

Sebze meyve bahçesine giren, köylünün cevaplarına benziyor..

Hele hele.. Fox TV muhabirine anlattığı.

Çocukluğunda iken, komşularına ait ağaçlardan, kendilerini zaten meyve verildiği halde.. Onlardan gizli olarak, meyve çaldığını anlatması, bu çalmanın da tatlı olduğunu söylemesi.. 

Benim kafamdaki Ekrem profilini, tam yerine oturttu..

Merak edenler, “https://www.yeniakit.com.tr/haber/vip-ekrem-itiraf-etti-calmaya-cocukken-baslamis-788546.html”den ilgili videoyu izlesinler.

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

  • alkanalkan1 sa önce
    ALİBEY AKP BAKANLARIN 750 BİNLİRALIKSAATLARI TAKTIGI GÜNLERİ MEDE ÇABUK UNUTTUN.YA EMİNE HANIMIN KOLUNDAKİ ÇANTANINDA 750 BİNLİRALIK OLDUGU SÖYLENİYOR ARAŞTIRMACI AVUKAT OLARAK BUNLARIDA Bİ ARAŞTIRSANDA MÜSLÜMAN LARUN NE HALDE OLDUKLAININ HERKES FARKINA VARSIN..
  • dervişderviş2 sa önce
    yezidin hz hüseyini şehit eden silahşörleri (kalemşörleri) gibisiniz. bu yalakalık, bu yandaşlık bu istanbulu kaybetme korkusu sizi tepe taklak etmiş sizin kimyanızı bozmuş. siz müslüman görünümlüler hak ve adaleti unuttunuz. bi sor erdoğanın oğlu olma dışında hiçbir özelliği olmayan çocukları nasıl vip kullanır.? yada akpde bir makam elde etmişler nasıl olur vip kullanır. siz sıradan bir akpliye açık olan vip neden bir genel başkan adayına kapalı olsun. örneğin ordu valisi bilal erdoğana hayır diyebilir miydi. diyemiyeceğine göre o söylenen sözü sıfatı olmasa da başka sıfatları hak eder. adil değilsinizzzzzzzzzzzzzzzzzzz
  • hrnhrn2 sa önce
    Ekrem beton kralıysa binalide gemiciler pardon gemicikler kralı
  • İbrahim akİbrahim ak2 sa önce
    Adam çocukken çalmanın tadına varmış daha tatlı gelmiş kendi açık açık söylüyor
  • Zekeriya GÖKÇE Zekeriya GÖKÇE 3 sa önce
    Adamın biri köyde üçüncü aza seçilmiş. Elini arkasına atmış. Pencereden dışarıyı seyrediyor- hanımında onu. - ya hanım demiş daha dün şunlar gibi ADAMdım. Bu gün koş koca üçüncü azayım.
  • GürkanGürkan3 sa önce
    Daha önceleri çok yorumlar yaptım ama nafile, sizin yazılarınıza yorum yapmak bile çok gereksiz artık ,zaman kaybından başka bir şey değil. Siz CHP düşmanlığı ile beslenen bir kaç yalaka takipçisi olan, hatta okurlarını da bu şekilde mutlu ettiğini sanan garip bir yazarsınız. Umarım gözünüzü açar içinizdeki nefretten kurtulur, okunabilecek yazılar yazarsınız.
  • Mehmet demır.Mehmet demır.3 sa önce
    İmamoğlu hata yapmıştır.
  • EminEmin3 sa önce
    Tüm hırsızlara aynı hassasiyeti gösterseniz daha iyi olmaz mı?
  • 2016 yılında Yunanistan2016 yılında Yunanistan5 sa önce
    Bir Haritaönünde çekilen bir fotoğraf ortaya çıktı (Sabah 8 Haziran 2019). Biri bunu açıklasın.
  • Ekrem Bey cevapların önemli Ekrem Bey cevapların önemli 5 sa önce
    Bu yazıdaki sorular vatandaşın kafasında. Seçim malum.3-5 bin oyla gitti gidiyor.
  • EmineEmine5 sa önce
    .. her zamanolduğu gibi Bir taraftan yazıyorum,bir taraftan müzik dinliyorum:Benliyi Aldım Kaçaktan

Ali Karahasanoğlu

Son Yazılar

Günün Özeti

Bugünkü Yazılar

Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler
20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler
ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
Türkiye'ye Rus uçaklarını işaret etti! "ABD'nin kararı Rusya'ya yarar"
Türkiye'ye Rus uçaklarını işaret etti! "ABD'nin kararı Rusya'ya yarar"