“Dilsiz”ini boşverdik, tam şeytan olmuşsunuz!

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu
TÜM YAZILARI
Bağcılar ile Filistin'in El-Halil kenti ‘kardeş şehir’ oldu
Yerel

Bağcılar ile Filistin'in El-Halil kenti ‘kardeş şehir’ oldu

Bağcılar Belediyesi ile Filistin'in El-Halil Belediyesi arasında imzalanan protokol ile Bağcılar ile El Halil "kardeş şehir" oldu.
Hakan Ural kimdir? Hakan Ural kimdir hastalığı ne?
Medya

Hakan Ural kimdir? Hakan Ural kimdir hastalığı ne?

Hakan Ural yaşı | Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak sağlığı için dua isteyen Hakan Ural'ın sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Hakan ..
Büyük müjde için seferberlik ilan edildi! Türkiye'den müthiş hamle
Ekonomi

Büyük müjde için seferberlik ilan edildi! Türkiye'den müthiş hamle

Türkiye’nin Karadeniz’de keşfettiği 540 milyar metreküp doğalgazın 2023 yılına yetişmesi için deniz ve karada gece gündüz hummalı çalışma bi..
Görüntüler paylaşıldı! TOGG testleri başarıyla geçti
Otomotiv

Görüntüler paylaşıldı! TOGG testleri başarıyla geçti

Türkiye'nin Otomobili, şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerini başarıyla geçti.
Önce efeleniyordu, şimdi yan çiziyor...
Dünya

Önce efeleniyordu, şimdi yan çiziyor... "Yanlış anlaşıldık"

Dağlık Karabağ zaferi sonrası İran'dan Azerbaycan'a tehditler gelmişti. Azerbaycan'ın dik duruşunun ardından İran yan çizmeye başladı. İran ..
Sosyal medya şovmeni Arif Kocabıyık'tan Zafer Şahin'e pusu!
Gündem

Sosyal medya şovmeni Arif Kocabıyık'tan Zafer Şahin'e pusu!

Sosyal medya şovmeni Arif Kocabıyık, Ankara Havalimanı'nda karşıladığı Gazeteci Zafer Şahin'in yolunu kesti. Sakinliğini koruyan Şahin, CHP'..
Akşener'in bacılık yaptığı küfürbaz Türkkan'ın bir rezaleti daha patlak verdi
Gündem

Akşener'in bacılık yaptığı küfürbaz Türkkan'ın bir rezaleti daha patlak verdi

Şehit ağabeyine küfür eden İyi Parti'nin gaspçı milletvekili Lütfü Türkkan'ın bir rezaleti daha patlak verdi.
Birçok kişi farkında bile değil... İşte doğal gaz faturalarını kabartan basit hatalar
Ekonomi

Birçok kişi farkında bile değil... İşte doğal gaz faturalarını kabartan basit hatalar

Ev dekorasyonu için peteklerin koltuk arkalarına gizlenmesinin doğalgaz faturalarını arttırdığını belirten makine mühendisi Ünsal Demir vata..
Şehit kabrine saldıran hain alçak kıskıvrak yakalandı!
Gündem

Şehit kabrine saldıran hain alçak kıskıvrak yakalandı!

2015 yılındaki hain terör saldırısı sonrasında şehit olan Jandarma Er Emre Kaan Arlı’nın Kocaeli’deki mezarına PKK yazan ve çektiği fotoğraf..
Meral Akşener'e böyle seslendiler: Partiden atın
Siyaset

Meral Akşener'e böyle seslendiler: Partiden atın

HDP Diyarbakır İl Binası önünde 796 gündür evlat nöbeti tutan aileler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çağrıda bulunarak şehit yakını..

“Dilsiz”ini boşverdik, tam şeytan olmuşsunuz!

07 Kasım 2021


Ali Karahasanoğlu İletişim: [email protected]

Biliyorum, ikisi aynı şey değil..

Birisi edepsizce bir fiile gözlerin kapanması..

Diğeri onurlu bir istifa sonrasında, ülkenin zarar görmemesi için, bir müddet bekleme..

Kıyasımın yanlış yerlere yöneltileceğini bile bile..

Yazmak istedim.

Bir yıl önce idi..

Maliye Ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıklamıştı.

Berat Albayrak ile Tayyip Erdoğan arasında bir anlaşmazlık olamaz..

İkisi de ülkenin istikbali için, gece-gündüz çalışan insanlar.

Bu istifanın hemen dakikasında milyonlara ulaştırılmasından edinilecek bir kazanç yok.

Ama aynı zamanda Cumhurbaşkanı’nın damadı da olan Bakan’ın istifası üzerinden, ekonomi yönetimine duyulan güven zarar görebilir..

Bu da, hepimizin ekonomik durumuna etki eder.. 

Söz konusu istifa, bir kızgınlık anında yapılmış paylaşım ise, belki bir görüşme ile geri alınır..

“İstifa üzerinden ekonomiye zarar vermek isteyenlerin de hevesleri kursaklarında kalır” diye düşünerek..

“Bakan ile görüşülmesini beklemenin millete bir zararı da yok.. Bakan istifa etti ve geri almayacak ise. Bu istifayı, halkın üç saat sonra öğrenmesi sebebi ile, kim ne zarara uğrayabilir ki?” değerlendirmesini de yaparak..

Berat Albayrak’ın istifasını, biraz gecikmeli verdik diye..

Karşı mahallenin edepsizleri, salya sümük saldırdılar.

“Hah hah ha.. Gazetelere, internet sitelerine bakın. Bakanın istifasının haberini bile veremiyorlar.. Bu nasıl basın?” diye çıkıştılar..

Bizim mahallenin Doğrucu Davut rolündeki isimleri de, “Canım, istifa bir haberdir, bunu bekletmenin bir manası yok ki.. Hemen verilmesi gerekir.. İstifayı haber yapmıyorsak, bir iki saatliğine de olsa bekletiyorsak, burada etik sorunu vardır” çıkışları ile, “Hıyarım var” diyen ahlaksızlara, “Bende tuz var” diye koşmuşlardı..

“Dilsiz şeytan olamayız.. Susamayız.. Biz haberi erteleyemeyiz..” diyerek, dini kavramları istismar ederek, kendilerine gerekçeler de ürettiler..

“Hepsine eyvallah” dedik..

Ama yazılanları, söylenilenleri de not ettik..

Geçtiğimiz süreç içinde, CHP milletvekillerinin eşcinsel ahlaksızlıkları konusunda konuşmayan, tam da dilsiz şeytanlık yapan solcu sözde gazetecileri de..

Bizim mahallenin Doğrucu Davut’larını da..

Önüne gelen kadınla, yatağa atlayıp, sonra da şantaja maruz kalan CHP milletvekilleri hakkında tek kelime edemeyen CHP yöneticilerini de..

Onların destekçisi sözde gazetecileri de..

Bizim mahalledeki yalakalarını da..

Gördük.. Not ettik..

 Bizim, Berat Albayrak’ın istifası haberini iki saat bekletmemizin üzerinden devasa bir kavga çıkartanlar..

İki saat değil.. 2 gün değil.. 2 ay değil.. 12 aydır.. Hatta daha uzun süredir, CHP’nin iki milletvekilinin, ahlaksız fiili hakkında iki satır açıklama yapamadılar, yazı kaleme alamadılar..

İki saat üzerinden “Dilsiz şeytan” hakaretini yapmaya kalkışan bizim mahallenin etikçileri, “Bu ne rezalettir? Sizin milletvekiliniz, önüne gelen kadınla, bir evde buluşup, yatağa mı giriyor? Siz bunu niye haber yapamıyorsunuz? Siz nasıl gazetecilersiniz?” sorusunu, sol tandanslı sözde gazetecilere yöneltemediler..

Şimdi son örnek..

“İktidara yürüyor” diye şişirile şişirile patlamasına az kalan İyi Parti’nin Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan, önceki gün Bingöl’de, bir şehidin abisine ahlaksızca küfür etti..

Hakaret falan değil..

Bildiğiniz, sokak ağzı ile, sinkaflı küfür..

Hem de, şehidin bacısı anılarak..

Berat Albayrak’ın istifasının haberi iki saat bekletildi diye, kıyameti kopartan Cumhuriyet gazetesinden başlayın.

Sözcü gazetesi..

Karar gazetesi..

Milli Gazete..

Yeniçağ gazetesi..

 CHP+İP+HDP ittifakını destekleyen ne kadar gazete ve gazeteci varsa..

Hepsini yan yana koyup, açın okuyun..

“Bu ne rezillik? Şehidin kız kardeşine sinkaflı küfür de nedir? Derhal istifa et! Sadece partinden değil, milletvekilliğinden de!” diyemediler..

Şu köyde yaşayan bir şehit babası bulup, “Ayağındaki çamurlu ayakkabıya bakın” diye, siyasi iktidarı suçlayan, hükümeti istifaya çağıran Sözcü gazetesi..

“Bir şehidin kızkardeşine, böyle bir küfür nasıl edilir” diyemedi..

Gazeteciler ile köşeyi doldurmayalım..

Berat Albayrak istifası üzerinden..

Kahkahalar atıp, “Yandaş gazeteciler haber yapamıyor” diye açıklama üzerine açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu..

Meral Akşener..

Ahmet Davutoğlu..

Ali Babacan..

Hatta Temel Karamollaoğlu..

“Haydi bakalım, yiğitliğinizi görelim” diyerek, ağızlarına baktığımız bir ortamda..

Hepsi suspus olmuşlar..

Hepsi, kendi tanımlamaları ile söylüyorum; “Dilsiz şeytan olmuş”lar..

Ne oldu?

Korktunuz mu?

“Oturmayı hayal ettiğimiz koltuklar, altımızdan kayar gider” endişesi mi yaşadınız?

Dünyalıklar için, bir şehidin kızkardeşine yapılan sinkaflı küfürü içinize sindirip, üzerini örtüp, yalayıp yuttunuz mu?

Biz, Berat Albayrak’ın istifasını yazdık.. Söyledik.. Anlattık.. 

Ya siz?

Lütfü Türkkan’ın küfrünü söyleyebilecek misiniz?

Var mı sizde o yürek?

Var mı sizde o cesaret?

Hani dilsiz şeytan olmayacaktınız?

Bir istifa haberi üzerinden “Dilsiz şeytan olmayacağız” derken.

Şimdi bir ahlaksız küfürün failine, iki kelime etmeye yüreğiniz yok ise..

Kusura bakmayın..

“Dilsiz”ini boşverdik...

Şeytanın ta kendisi olmuşsunuz siz!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

şuayıp

Her kes gayesine göre görevini yapacak, karşılığını da ona göre alacaktır.Kişi sevdikleriyle beraberdir
  • Yanıtla

Gül

Lanet olsun onların siyasetine lanet!
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay