Ne elma ne üzüm en sağlıklı sirke oymuş! Mideyi pamuk gibi yapıyor: Mutfak eskiye döndü... Kat kat daha güzel

Sirke, genellikle elma veya üzüm gibi meyvelerden elde edilen bir ürün olarak bilinir. Ancak, sağlık açısından en faydalı sirke türü bakın hangisiymiş.

Doğal sirke türleri, sağlık açısından pek bilinmese de oldukça önemli faydalar sunmaktadır. Genellikle elma veya üzüm sirkesi akla gelse de, aslında en sağlıklı sirke bu ikisi değil. Sindirim sistemini hızlandırarak mideyi rahatlatan ve birçok alanda şifa deposu olan bu az bilinen sirke türü, adeta doğanın gizli hazinelerinden biridir.

Sağlık açısından oldukça iddialı olan bu sirke türleri, yaşam kalitesini artırmak ve vücudu desteklemek konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Doğal içerikleri sayesinde vücudu korurken, sindirim sisteminden mide hastalıklarına kadar geniş bir yelpazede faydalar sağlamaktadırlar.

EN SAĞLIKLI SİRKE: GÜL SİRKESİ

Gül sirkesi, son yıllarda doğal sağlık ve güzellik uygulamalarında adeta parlayan bir yıldız.

Antik çağlardan beri kullanılan bu mucizevi sirke, hem beden hem de cilt sağlığı için sayısız fayda sunuyor.

Sindirim sorunlarını hafifletmekten kilo kontrolüne, ciltteki akneleri yatıştırmaktan saçları güçlendirmeye kadar etkili bir çözüm.

Üstelik, antioksidan zenginliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve vücudu toksinlerden arındırıyor.

Gül sirkesinin faydaları

Gül sirkesi, sağlık açısından birçok faydası bulunan doğal bir üründür. Antioksidan özellikleri sayesinde vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücreleri korur ve yaşlanmayı geciktirir. Ayrıca sindirim sistemini düzenleyici etkisiyle sindirim sorunlarına iyi gelir. Gül sirkesi aynı zamanda cilt bakımında da kullanılır; cildi temizler, sivilce ve lekelerin azalmasına yardımcı olur. Saç bakımında da etkili olan gül sirkesi, saç derisini besler ve saçların parlak ve sağlıklı görünmesini sağlar. Tüm bu faydalarıyla gül sirkesi, doğal bir sağlık ve güzellik ürünü olarak tercih edilmektedir.

Fermantasyon tamamlanıp sirke olgunlaştıktan sonra, yani en az 6-8 hafta (genellikle 40-60 gün veya daha uzun) sonunda süzülerek kapalı tutlmalıdır ve hava almayacak şekilde saklanmalıdır.

Cildin pH dengesini korumak ve antioksidan alımını artırmak amacıyla seyreltilerek tüketilir veya haricen kullanılır. yüksek Omega-3 içeriğiyle bilinen ceviz sirkesi veya elma sirkesi ile Omega-3 takviyelerinin karıştırılması/aynı anda anılması olabilir.

Sirkenin korunmasının önemi

Sirkeyi doğru şekilde korumak ve saklamak; içindeki yararlı bakterilerin, asit dengesinin ve besin değerinin kaybolmasını önler.

Yıldız sirke, genellikle geleneksel fermantasyon yöntemleriyle üretilen özel bitkisel veya baharat sirkelerini (örneğin yıldız anason sirkesi) ifade eder. Sindirim sistemini desteklemek, bağışıklığı güçlendirmek ve doğal şifa elde etmek amacıyla, Dr. Muammer Yıldız gibi isimlerin tarifleri veya Daye Hatun gibi markaların el yapımı ürünleri aracılığıyla bilinmektedir. sirke anası ile yararlı enzimlerin zarar görmediğini gösterir. Doğal yapısını koruyan sirke; berraklaşır, keskin sirke kokusu yayar ve yüzeyinde jelatinimsi bir katman (ana) oluşturarak kalitesini kanıtlar.

Sirke, içerdiği asetik asit ve yararlı bileşenler sayesinde sağlık, temizlik ve besin saklama alanlarında adeta doğal bir hazinedir. Ev yapımı sirke kurmak için en ideal dönem, meyvelerin en doğal ve bol olduğu sonbahar (Eylül-Ekim-Kasım dönemi) veya ilkbahar aylarıdır.

YANLIŞ İÇİLMESİNE DİKKAT

Aman dikkat edelim sirkenin doğrudan saf halde içilmesi veya çamaşır suyu gibi kimyasallarla karıştırılması, mide yanmasına, diş minesinin zarar görmesine ve zehirli gaz çıkışına yol açan en yaygın yanlış kullanımlardır. Öte yandan Sektör temsilcilerine göre pazar hala gelişim aşamasında ve rekabette eskiye dönüş özellikle sirke üreticileri için yeni bir fırsat alanı oluşturuyor. Türkiye pazarında sirke kategorisinde rekabet eden bir çok rakip klasik elma ve üzüm sirkelerinin yanı sıra yenilikçi çeşitlerle pazar payı elde etmeye çalışır.

Sirke, ev temizliğinden koku gidermeye, leke çıkarmadan kişisel bakıma kadar pek çok farklı sorun için doğal ve etkili bir çözümdür. Doğru oranlarda su veya karbonatla karıştırılarak güvenle kullanılabilir.

Geleneksel mutfakta mideyi rahatlatan ve Osmanlı'dan bu yana şifa niyetine tüketilen özel karışım Sirkencübin'dir. Fermente sirke ve balın suyla dengeli bir şekilde karıştırılmasıyla elde edilen bu geleneksel içecek, ağır yemekler sonrası mideyi yatıştırmak ve sindirimi kolaylaştırmak için sıklıkla tercih edilir.